„Přála bych městu Krnov, aby brzy našlo někoho, kdo provoz rychle obnoví a přitom zachová ten krásný interiér. Jsem však skeptická. Kromě vysokého nájemného, asi 50 tisíc měsíčně, jsou v prostorách také vysoké měsíční energetické náklady - 25 tisíc za elektřinu a 7 tisíc za plyn. Navíc taková restaurace potřebuje skutečně mnoho personálu. My jsme měli v největším frmolu až 15 zaměstnanců. To jsou náklady, do kterých se v této nejisté době nikdo nepohrne,“ okomentovala Jitka Holánová perspektivu tohoto podniku na přelomu let 2020 a 2021.

S Radniční restaurací či Městskou kavárnou měli problémy všichni provozovatelé. Nevydělá si na svůj provoz vzhledem k obrovské kapacitě. Má město podpořit provozovatele kavárny či restaurace snížením nájmu? Bude to pokřivení tržního prostředí a neférová krok vůči ostatním kavárnám a restauracím, které platí obvyklý plný nájem.

V březnu se schůze rady města odehrála přímo v salónku restaurantu uvnitř budovy radnice. "Nebylo to symbolické gesto. Stalo se tak uprostřed našich snah obnovit provoz a znovu vdechnout život těmto krásným secesním prostorám. Už v době covidových omezení, rada města umožnila možnost alespoň krátkodobých pronájmů nejen pro městské organizace, ale také pro veřejnost a firmy. Jsme si dobře vědomi, že jde jen o dočasný krok, navíc nedokonalý, protože prostorám aktuálně chybí plnohodnotné vybavení kuchyně a další zázemí," komentoval jednání starosta Krnova Tomáš Hradil s tím, že radní se domluvili na dalších krocích - viz níže.

Podmínky pronájmu

Výměra: 891,37 m2

Nájemné: 10 000 Kč/měsíc (bez DPH)

"Může se stát, že se nejprve podaří pronajmout méně prostornější a ekonomičtější suterén, zatímco náročnější prostory kavárny budou nějakou dobu sloužit spíše pro nejrůznější akce - ať už městské nebo soukromé jako svatby a oslavy. Pevně věřím, že společné úsilí oddělení prodejů a pronájmů plus rady města povede k tomu, že městská kavárna zase ožije a bude sloužit lidem v našem městě," uzavřel starosta Hradil.

Kroky, na kterých se domluvili radní:

1) Víme, že jde o rozsáhlé prostory s velkými náklady na vytápění, zvlášť v této době skokového růstu energií. Městskou kavárnu proto nabídneme k pronájmu za výrazně snížené nájemné (částku zatím nezveřejním, dokud ji rada neschválí).

2) Zpracujeme profesionální prezentaci prostor, kromě praktických informací zachytíme jejich kouzlo a historii. S takovou prezentací oslovíme restauratéry nejen místní, ale také zkušené provozovatele z celé ČR.

3) Paralelně budeme řešit stavebně-technické oddělení prostor kavárny a klubu v suterénu. Pokud bychom provozovatele nenašli, budeme časem připraveni na oddělené využití obou prostor a různé varianty.

František KubaZdroj: Jiří ZerzoňPřestože v Krnově museli zastupitelé v uplynulých čtyřech letech činit také nepopulární rozhodnutí, na výsledku komunálních voleb se to nejspíš neprojeví. Voliči si uvědomují, že v těchto případech byli zastupitelé postaveni před volbu mezi větším a menším zlem. Měl Krnov vrátit stomilionovou dotaci na Karnolu, když se původní záměr ukázal jako předimenzovaný? Je lepší zbořit desítky domů v krnovské lokalitě Vrchlického, Mánesova, Alšova nebo riskovat zde vznik nové vyloučené lokality? Dotovat provoz Radniční restaurace v Krnově, když si na sebe vzhledem k obrovské kapacitě nikdy nedokáže vydělat? Každá restaurace dotovaná z veřejných prostředků je pokřivením tržního prostředí a neférový krok vůči okolním podnikatelům v gastronomii. Nebo máme honosnou secesní restauraci v krnovské radnici už navždy nechat zavřenou?



Všechny tyto příklady mají jedno společné: jde o velký vleklý problém, na který dobré jednoduché řešení prostě neexistuje. Této skutečnosti si je vědoma jak koalice, tak opozice a voliči. Na tom se před volbami politický kapitál zřejmě příliš vydělat nadá, když není možné se vymezit vůči ostatním. Pochybnosti o tom, které ze schválených či zamítnutých rozhodnutí bylo správné, panují napříč celým politickým spektrem.



Voliče trápí také řada problémů, které nejsou v kompetenci městského zastupitelstva. Typický příklad je dostupnost zubní péče. Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec v roce 2016 kandidoval do senátu s programem: „Zlepšit dostupnost plnohodnotné zdravotní péče v regionu."



V okrese Bruntál sice díky spolupráci senátora a zastupitelů vzniklo pár stomatologických ordinací a přišli mladí zubaři, ale co je to platné, když ještě víc zubařů ve stejné době odešlo do důchodu? Vedení kraje i mnoha měst a obcí včetně Krnova podporuje Václavcovy iniciativy, ale volič bez zubaře nepociťuje změnu k lepšímu. Může zažít spíš fronty a dramatické scény při registraci pacientů, než návrat všeobecně dostupné péče. Zubaři jsou velké téma, které rezonuje regionem Bruntálska a Krnovska, ale voličům musí být jasné, že komunální ani krajští politici na tom nejspíš nic moc nezmění.



Co ale může voliče nepochybně přitáhnout, je charisma kandidáta. Otázkou je, zda se nechají v ostré fázi předvolební nachytat na marketingovou taktiku typu: „Já mám mobil na Andreje.“ nebo „Já jsem na plakátu vedle Tomia.“



Každopádně se vedení Krnova může voličům pochlubit objektivními výsledky a výrazným posunem u dlouhodobých projektů. Čerstvě dokončený obchvat Krnova je sice státní investice, ale voliči jistě vnímají snahy města o řešení sporných průsečíkových křižovatek. Značně se posunul k realizaci také toužebně očekávaný přesun krnovských lázní na koupaliště.



Zastupitelé právě schválili zajištění finančního krytí na zpracování projektové dokumentace k novým městským lázním ve výši 25 milionů Kč z rozpočtových prostředků let 2022–2025. Řada témat vzešla z dotazníku Jak vidíte Krnov v roce 2030 a pocitových map, které vyplňovali občané.



Současné koalici hraje do karet také všeobecný pocit úlevy díky rozvolnění po dlouhém pandemickém půstu. Starosta Krnova Tomáš Hradil se v době pandemie, války a nedostatku zubařů opakovaně projevil jako nadregionální lídr. Výrazně se zlepšila také komunikace. Nikdo nemá tak často aktualizovaný facebook, jako Krnovští Patrioti.



František Kuba, šéfredaktor Bruntálského a krnovského deníku

ANKETA

Je oživení radniční restaurace - kavárny formou zvýhodněného nájmu správné řešení současné situace?

Eva ŠindelářováZdroj: Deník/František KubaEva Šindelářová, krnovská zastupitelka za ODS:

Myslím si, že by si ten prostor měla nechat radnice. Mohly by se tam konat jednání, výstavy a podobně. Ostatně si myslím, že by o tom mělo rozhodnout až další zastupitelstvo a rada. Město tím neutrpí. Peníze se často bezhlavě investují jinam.

Michal Brunclík.Zdroj: Deník/František KubaMichal Brunclík, krnovský zastupitel ČSSD:

"Je lepší mít 10 tisíc Kč měsíčně a živé náměstí, než prázdný a chátrající prostor. Pokud budou podmínky v záměru jasně dané, může se přihlásit každý, není to diskriminační. V době po covidu a v době nynějších cen energií se však obávám, že i tak se zájemci nepohrnou, neboť prostory byly vždy energeticky velmi náročné a nyní to bude o to horší.. Takže uvidíme."

Nejmladšího kandidáta komunálních voleb 2022 překvapivě voličům nabízí komunisté. Je jím osmnáctiletý bezpartijní dělník Jaromír Brindiský, který kandiduje v Krnově za KSČM. Osmnáct let je také studentovi Kryštofu Šurkovi z kandidátky OBRAT Občané Brantic a Radimi Trochu jinak a studentce Zuzaně Vrbové z kandidátky Alternativa 2022 - společně pro Liptaň, Bučávku a Horní Povelice.

V Krnově do komunálních voleb postavili společnou kandidátku SPOLU pro Krnov KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Největším překvapením je přestup lékaře Tomáše Edelsbergera, který býval řadu let známou tváří krnovských lidovců, ale tentokrát se přesunul na poslední místo kandidátky Krnovských patriotů.

ČSSD kandiduje ve sdružení PRO KRNOV

Velkým překvapením komunálních voleb v Krnově je to, že snad poprvé v novodobé historii ČSSD nepostavila samostatnou kandidátku. Krnov v celorepublikovém měřítku býval tradiční baštou sociální demokracie. Jaroslav Palas z Krnova to v dresu ČSSD dotáhl až na hejtmana, ministra a senátora.

Bývalý starosta Krnova za ČSSD Josef Hercig (76 let) i bývalý místostarosta za ČSSD Michal Brunclík (43 let) nyní kandidují v rámci sdružení PRO KRNOV. Bývalá starostka za ČSSD Alena Krušinová kandiduje za STAN na kandidátce nezávislých KRNOVÁCI.

Bývalá starostka Krnova Jana Koukolová Petrová zůstává věrná ANO, a bývalý starosta Bedřich Marek jako obvykle kandiduje za Lidovce. Bývalá starostka Renata Ramazanová (ODS) už v komunální politice aktivně nepůsobí.