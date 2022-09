Většina městských restaurací dnes staví ekonomiku na štamgastech. Společenský dům ale nemá základnu stálých hostů, a ani ji mít nemůže. V bezprostředním okolí ani není tolik bytových domů, aby se příliš velká kapacita Společenského domu přirozeně zaplnila.

Volby 2022: Má Krnov dotovat provoz radniční kavárny?

"Důvodů, proč podnikání skončilo pro všechny provozovatele Společenského domu ve velkém mínusu, je celá řada. Ať už jde o vytápění nebo elektřinu, u takového kolosu vám odběr jen hučí. Je to krásný reprezentativní objekt s vysokými sály, ale v Bruntálu nemůžete pořádat kongres každý den. Po zkušenostech je zřejmé, že soukromý provozovatel nikdy nemůže na tržbách vydělat tolik, aby se mu to vyplatilo. Do budoucna už to bude zřejmě vždy jen město, kdo bude nějakým způsobem sanovat provoz Společenského domu a hradit většinu nákladů. Je velké dilema, zda v takových odůvodněných případech může město dát pobídkové nebo nulové nájmy, aby to nepokřivilo podnikatelské prostředí,“ popsal složitou situaci starosta Bruntálu Petr Rys.

„Musíme si jako město odpovědět, jak chceme v Bruntálu zabezpečit takový prostor, kde školy a instituce mohou dělat velké akce. Společenský dům je přirozený prostor pro taneční a plesy, ať už je pořádají zahrádkáři, sportovci, spolky, střední školy nebo město. Pak už žádný jiný srovnatelný sál, kam se vejde 300 lidí ke stolům v Bruntálu nemáme. Máme sice divadlo s dost velkou kapacitou, ale tam je prostor rozdělený na hlediště a jeviště,“ uzavřel starosta Petr Rys s tím, že další velký bruntálský sál v takzvaném Kremlu, který patřil okresnímu výboru komunistické strany, je dnes už nefunkční.

Město hledá vizi: Jaký bude Bruntál v roce 2070?

Až dosud mohli občané - voliči směřování Bruntálu ovlivnit v komunálních volbách na čtyři roky dopředu, neboli na jedno volební období. Dokázali by ocenit a využít příležitost, aby se zapojili do hledání vize na půl století dopředu? Jaký by chtěli Bruntál v roce 2070?

Starosta Bruntálu Petr Rys je první v novodobé historii města, kdo obhájil své křeslo na další volební období. Za jeho éry začaly do komunální politiky stále častěji pronikat metody zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů jako jsou diskuse u kulatých stolů nebo participativní rozpočty. Další novinkou je plánování přesahující několik volebních období.

„Máme jedinečnou možnost v Bruntále využít zkušenosti z celého světa,“ oznámil v květnu starosta Bruntálu Petr Rys, když představil zastupitelům světoznámého krajinářského architekta Herberta Dreiseitla a jeho tým. Seznámil je s projektem, jenž by mohl dát podobu městu Bruntálu v roce 2070. Mělo by jít o plán nezávislý na garnituře, který může být realizovaný napříč volebními obdobími. Vize „Bridging the Gap“, která je plánem budoucí podoby Bruntálu, vzniká ve spolupráci s předními zahraničními univerzitami. Herbert Dreiseitl poprvé do Bruntálu zavítal v roce 2019, protože odtud pochází jeho rodiče.

Letošní návštěva profesora Herberta Dreiseitla a jeho spolupracovníků v Bruntálu je rozvržena do třídenního programu. Začala setkáním s veřejností a představení Bridging the Gap – Vize Bruntálu 2070 v kině Centrum ve čtvrtek 15. září.

Společenský dům pak bude hostit v sobotu 17. září od 10.do 17.hodin workshop pro občany města. Součástí programu bude vystoupení bruntálských tanečních souborů Stonožka, Dambra a InMotion, Téhož dne od 19 hodin se v kině Centrum uskuteční veřejná prezentace výsledků workshopu a navržených kroků. Strategii Bridging the Gap totiž předcházelo kromě konzultací se zástupci města také dotazníkové šetření mezi občany. Setkání Herberta Dreiseitl se zastupiteli Bruntálu, pracovníky města a představiteli podniků, kteří se podílejí na přípravě strategie, proběhne v pátek 16. září od 15 do 19 hodin ve Společenském domě.

Kdo chce vést obce na Bruntálsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

„Celkově půjde o událost mimořádného významu. Dosud jsme neměli příležitost spolupracovat na rozvoji města s odborníky formátu Herberta Dreiseitla, který má navíc k Bruntálu osobní vztah. Ještě nikdy jsme se nepouštěli do práce na koncepci rozvoje města na půlstoletí dopředu, přitom je velmi důležité, aby lidé v Bruntále měli představu o budoucnosti, viděli budoucí obraz města jako svého domova. A současně Bridging the Gap přichází v čase, kdy jsme v závěru stávajícího strategického plánu města, takže budeme mít znovu na čem stavět, stanovovat nové cíle a nová opatření,“ řekl starosta Bruntálu Petr Rys.

Slovo reportéra: Co ovlivní komunální volby v Bruntálu?

František KubaZdroj: Jiří ZerzoňPřestože v Bruntálu museli zastupitelé v uplynulých čtyřech letech činit také nepopulární rozhodnutí, na výsledku komunálních voleb se to nejspíš neprojeví. Voliči si uvědomují, že v těchto případech byli zastupitelé postaveni před volbu mezi větším a menším zlem. Je lepší zbourat v centru Bruntálu megalomanský nevyužitý Kreml, podpořit jeho přestavbu na Lidl nebo se vyplatí investovat do rekonstrukce?



Dotovat provoz Společenského domu v Bruntálu, když si na sebe vzhledem k obrovské kapacitě nikdy nedokáže vydělat? Každá restaurace dotovaná z veřejných prostředků je pokřivením tržního prostředí a neférový krok vůči okolním podnikatelům v gastronomii. Nebo máme v takové situaci honosný Společňák v Bruntálu už navždy nechat zavřený? Bylo správné v Bruntálu odpískat naději na nový zimní stadion za stovky milionů, když nevyšla dotace, podražil stavební materiál, a do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil? Už to přese bylo prezentováno občanům - voličům jako hotová věc…



Všechny tyto příklady z Bruntálu mají jedno společné: jde o velký vleklý problém, na který dobré jednoduché řešení prostě neexistuje. Této skutečnosti si je vědoma jak koalice, tak opozice a voliči. Na tom se před volbami politický kapitál příliš vydělat nadá, když není možné se vymezit vůči ostatním. Pochybnosti o tom, které ze schválených či zamítnutých rozhodnutí bylo správné, panují napříč celým politickým spektrem.



Voliče trápí také řada problémů, které nejsou v kompetenci městského zastupitelstva. Typický příklad je dostupnost zubní péče. Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec v roce 2016 kandidoval do senátu s programem: „Zlepšit dostupnost plnohodnotné zdravotní péče v regionu." V okrese Bruntál sice vzniklo pár stomatologických ordinací a přišli mladí zubaři, ale co je to platné, když ještě víc zubařů ve stejné době odešlo do důchodu? Bruntálský volič bez zubaře v dohledné době nepocítí změnu k lepšímu. Může zažít spíš fronty a dramatické scény při registraci pacientů, než návrat všeobecně dostupné stomatologické péče. Zubaři jsou velké téma, které rezonuje regionem Bruntálska a Krnovska, ale voličům musí být jasné, že komunální ani krajští politici na tom nejspíš nic moc nezmění.



Co ale může voliče nepochybně přitáhnout, je charisma kandidáta. Otázkou je, zda se nechají v ostré fázi předvolební nachytat na marketingové triky typu: „Já mám mobil na Andreje“ nebo „Já jsem na plakátu vedle Tomia“.



Každopádně se vedení Bruntálu může voličům pochlubit také objektivními výsledky a výrazným posunem u dlouhodobých projektů. Cyklistické propojení Bruntálu s regionem Slezské Harty je něco, po čem občané - voliči už dlouho volali. Současným koalicím hraje do karet také všeobecný pocit úlevy díky uvolnění po dlouhém pandemickém půstu.



František Kuba, šéfredaktor Bruntálského a krnovského deníku

Makay, nejznámější zastupitel Bruntálu, už nekandiduje

Asi nejznámějším zastupitelem Bruntálu je dnes Daniel Makay zvolený za SPD, který schvaloval agresi na Ukrajině výroky jako „Putin je prostě borec, věřím, že se mu podaří odzbrojit ukrofašisty.“ Byl obžalován ze schvalování trestného činu a z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.

Letos už jméno Daniel Makay nenajdeme na kandiátce SPD, ani na žádné jiné. Makaye čeká hlavní líčení 13. září. Připomeňme, že soud s předsedou hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem začne 12. září a volby se konají 23. září.

Petr Rys (STAN) sedí v kanceláři starosty Bruntálu od roku 2010, a letos opět bude ucházet o hlasy voličů jako lídr kandidátky Bruntál 2022.