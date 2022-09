Starší turistické průvodce lákají návštěvníky do Vrbna pod Pradědem na lyžování ve SKI aréně a na celoroční bobovou dráhu. Toto soukromé zařízení firmy Kareta, které podstatně zvyšuje atraktivitu Vrbna pro turisty a lyžaře, je už dlouho mimo provoz.

"SKI aréna Vrbno nabízí dva vleky nad sebou, které tvoří jednu 1500 metrů dlouhou sjezdovku, dětský vlek a sjezdovku, a nechybí ani pojízdný pás pro pohodlnější výuku lyžování. Sjezdovka má techniku pro umělé zasněžování, lyžařskou školu pro děti a dospělé, půjčovnu a servis sportovního vybavení a občerstvení a celoročně otevřenou bobovou dráhu," popisují turistické průvodce areál přímo nad Vrbnem. Proč vlastně stojí bez užitku?

Problém nastal, když byla k březnu 2019 ukončena smlouva o dodávce vody pro zasněžování s provozovatelem lyžařského vleku. Uzavření nové smlouvy mělo stanovit nové podmínky odběru vody pro zasněžování. Ukázalo se, že bohužel není možné současně zajistit dostatek vody pro zásobování města a zároveň vyhovět požadavkům provozovatele lyžařského vleku na vysoký odběr vody. Když se na sjezdovce zasněžovací děla rozjela naplno, spotřeba vody byla opravdu vysoká. Tak vysoká, že to způsobilo provozní problémy ve vodovodní síti.

Problém: voda na zasněžování

"Provedli jsme kontrolu horního tlakového pásma, přitom kontrolou vodoměru jsme zjistili čerpání neupravené vody SKI Arénou Vrbno. Na tuto skutečnost byl provozovatel SKI Arény Vrbno upozorněn a bylo mu zakázáno čerpat vodu bez podepsané smlouvy a dodržování pravidel pro odběr neupravené vody. Z důvodu nedostatečného přítoku vody z gravitace jsme přijali opatření na vodovodní síti. Je nutno dočerpávat chybějící množství vody ze záložního zdroje, čímž se značně zvyšují náklady. To se promítá v konečné ceně neupravené vody. Na schůzce s jednatelem společnosti KARETA s.r.o. jsme se dohodli na podmínkách čerpání vody pro zasněžování a následně jsme mu odeslali smlouvu k podpisu. Před podpisem smlouvy ale došlo k několika porušením, a to v délce čerpání vody. Takové jednání by mohlo ohrozit dodávku pitné vody pro občany. Na tuto skutečnost jsme provozovatele lyžařského areálu upozornili telefonicky a e-mailem. Jelikož k dodržování podmínek a podpisu smlouvy nedošlo, byli jsme nuceni přerušit dodávku neupravené vody. Musím dát městu garanci, že dodávka pitné vody pro občany nebude ohrožena," popsal problém občanům města Miroslav Pella, jednatel Technických služeb Vrbno.

Pro vedení města je dodávka pitné vody občanům naprostá priorita. Starosta Vrbna Petr Kopínec informoval občany, že smlouvy s provozovatelem lyžařského areálu jsou věcí Technických služeb Vrbno a město nebude zasahovat do cen ani do množství vody na zasněžování. Obecně všechna centra zimních sportů musí vycházet z místních podmínek a respektovat pravidla, která nastavují města, správci toků a státní ochrana přírody.

Zastupitelé bobovou dráhu nechtějí

Všichni doufali, že situace skončí tím, že provozovatel SKI Arény Vrbno bude mít zájem na vybudování vlastního vodního zdroje pro zasněžování. Provozovatel SKI Areny totiž v minulosti deklaroval, že zde plánuje dlouhodobé investice a má zájem v další etapě rozvoje ve Vrbně postavit 2,5 kilometru dlouhou lanovku na kopec Vysoká. Na této straně Jeseníků to měla být nejdelší sjezdovka a nejdelší lanovka. Místo toho ale přišel covid a spor o vodu na zasněžování.

Nastal útlum všech aktivit. SKI Aréna zůstala zavřená. Má město usilovat o záchranu této soukromé investice? Zastupitelé Vrbna pod Pradědem se na svém zasedání vzdali předkupního práva k zařízení bobové dráhy, které bylo sjednáno takzvanou Smlouvou o zřízení služebnosti. Naděje na obnovení provozu SKI arény a bobové dráhy tak opět o dost poklesly.

Město a Kareta se nedohodli

Město iniciovalo řadu jednání, které měly nepříznivou situaci změnit. Opětovného uvedení SKI Arény do provozu, se nepodařilo dosáhnout. Podmínky firmy Kareta byly pro město nepřijatelné. Firma například požadovala na zasněžování dodávku 20 tisíc kubických metrů vody za sezonu. Maximální množství vody, které ale město může dodávat, je 8 tisíc kubických metrů.

„Víc dodat nemůžeme, protože bychom museli omezit vodu ostatním spotřebitelům, občanům a firmám. To je naprosto vyloučené, dodávka dostatečného množství vody je zásadní věc,“ uvedl starosta města Petr Kopínec. Také cena, za kterou firma chtěla vodu odebírat, je nepřijatelná. Nabízených 5 korun za kubík je totiž několikanásobně méně, než platí všichni ostatní.

„Nám se uzavření areálu samozřejmě také nelíbí, město tím přichází o důležitou atraktivitu, ale jsme vlastně v dost bezvýchodné situaci. Podmínky, které si Kareta kladla, jsou skutečně nepřijatelné,“ dodal na závěr starosta města Petr Kopínec.

Přestože ve Vrbně pod Pradědem museli zastupitelé v uplynulých čtyřech letech činit také nepopulární rozhodnutí, na výsledku komunálních voleb se to nejspíš neprojeví. Voliči si uvědomují, že v těchto případech byli zastupitelé postaveni před volbu mezi větším a menším zlem.



Ve Vrbně pod Pradědem jsou dlouhodobě mimo provoz Ski aréna a bobová dráha. Také zde zastupitelé stáli před těžkým dilematem, jestli ustoupit majiteli, který si klade těžko splnitelné podmínky nebo dál přihlížet chátrání oblíbeného lyžařského areálu. Velmi podobný případ nešťastných soukromých investic je zprivatizované vrbenské koupaliště nebo zámeček Grohmann.



Všechny tyto příklady mají jedno společné: jde o velký vleklý problém, na který dobré jednoduché řešení prostě neexistuje. Této skutečnosti si je vědoma jak koalice, tak opozice a voliči. Na tom se před volbami politický kapitál příliš vydělat nadá, když není možné se vymezit vůči ostatním. Pochybnosti o tom, které ze schválených či zamítnutých rozhodnutí bylo správné, panují napříč celým politickým spektrem.



Voliče trápí také řada problémů, které nejsou v kompetenci městského zastupitelstva. Typický příklad je dostupnost zubní péče. Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec v roce 2016 kandidoval do senátu s programem: „Zlepšit dostupnost plnohodnotné zdravotní péče v regionu." V okrese Bruntál sice díky spolupráci senátora a zastupitelů vzniklo pár stomatologických ordinací a přišli mladí zubaři, ale co je to platné, když ještě víc zubařů ve stejné době odešlo do důchodu? Volič bez zubaře v dohledné době nepocítí změnu k lepšímu, ať už dá hlas komukoliv. Může zažít spíš fronty a dramatické scény při registraci pacientů, než návrat všeobecně dostupné péče. Zubaři jsou velké téma, které rezonuje regionem Bruntálska a Krnovska, ale voličům musí být jasné, že komunální ani krajští politici na tom nejspíš nic moc nezmění.



Co ale může voliče nepochybně přitáhnout, je charisma kandidáta. Otázkou je, zda se nechají v ostré fázi předvolební nachytat na průhledné marketingové triky typu „já mám mobil na Andreje“ nebo „já jsem na plakátu vedle Tomia“.



Každopádně vedení Vrbna pod Pradědem se může voličům pochlubit také objektivními výsledky a výrazným posunem u dlouhodobých projektů. Cyklostezka z Vrbna do Karlovic je něco, po čem občané - voliči už dlouho volali. Současné koalici hraje do karet také všeobecný pocit úlevy a uvolnění po dlouhém pandemickém půstu.



Starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec úspěšně čelil silnicím rozbitým po kůrovcové těžbě, nedostatku parkovacích míst nebo končící nájemní smlouvě domova seniorů. Úžasné unikátní pohřebiště může Vrbnu závidět Krnov i Bruntál. Novým prvkem komunální politiky je to, že se stále častěji daří uplatňovat metody zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů jako jsou diskuse u kulatých stolů a participativní rozpočty.

Miss na kandidátce ANO

Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová z Vrbna pod Pradědem reprezentovala Česko také na Miss World 2021 v Portoriku. Se svou výškou 184 cm je to nejvyšší královna krásy v historii Miss Czech Republic. V komunálních volbách kandiduje do zastupitelstva Vrbna pod Pradědem za ANO jako bezpartijní na 16. místě. Její otec Petr Kopínec je starostou Vrbna pod Pradědem a také lídr kandidátky ANO a člen ANO.

Dnes čtyřiadvacetiletá Karolína Kopíncová je studentkou žurnalistiky a enviromentálních studií.

"Žurnalistiku jsem toužila studovat již na střední, ale v tu dobu byla pouze v Praze nebo soukromá ve Vsetíně. Ani jedna varianta tehdy nebyla možná. Šla jsem studovat Přírodovědné lyceum do Ostravy, a i proto jsem jako druhý obor zvolila enviromentální studia, jelikož jsem mnoho věcí již znala. Nemyslím si, že žurnalistiku může dělat každý. Sice není nutné, aby ji každý studoval, ale je k ní potřeba nadání, výborné znalosti českého jazyka a vlastní invence," uvedla Kopíncová v rozhovoru pro Deník s tím, že jejím novinářským vzorem je Daniela Drtinová z DVTV.

V době pandemie chodila pomáhat do Dětského domova ve Vrbně, a pak přišla s vlastním charitativním projektem. V soutěžích krásy několikrát zopakovala, že rodina včetně tatínka i maminky jí vždy byla tou největší oporou. Místo obvyklého děkování fanouškům za podporu Karolína Kopíncová na svém facebooku sdílela informace, jak uprchlíci z Ukrajiny našli útočiště ve Vrbně a vyzvala k solidaritě s Ukrajinou. Podle Kopíncové je pomoc lidem v zoufalé životní situaci morální povinností každého slušného člověka.

Jaké téma podle vás ovlivní komunální volby?

Petra Severinová, režisérka učitelka, Krnov

Minule jsem volila Krnovské patrioty, a osvědčili se mi. Líbí se mi, jak průběžně vysvětlují veřejnosti, co se v Krnově udělalo a co se bude dělat, a proč. Každý zájemce z řad veřejnosti má na radnici vyhrazenou hodinu pro rozhovor se starostou nebo místostarostou. Moderní politický styl a přívětivý systém komunikace s veřejností, to snad dokážou voliči ocenit jako hlavní změnu k lepšímu.

Pavel Kuča, tlumočník, obchodní zástupce a personalista, Krnov

Krnovští patrioti a především starosta Hradil se snažili přinášet nové impulsy, být cool a diskutovat s občany. Přesto se rekonstrukce Mikulášské, vrácení dotace na Muzeum textilnictví, Landscape festival či sloup u polikliniky u podstatné části Krnovanů setkaly s rozpaky. Město potřebuje nejen vizionáře, ale také manažery a technicky a ekonomicky vzdělané projektanty. Obecně by se mi líbila koalice Patriotů a Spolu, ale jsme citliví na propojení businessu a politiky. Pokud na čelných místech kandidáty budou místní podnikatelé, kteří se uchází o městské zakázky nebo berou dotace, může to část voličů odradit. Hlavním tématem Krnovska je nedostatek pracovních příležitostí, zdražování a nízké mzdy také u městských společností jako například Technické služby.

Jan Kuba, sociální pracovník, Krnov

Současné vedení krnovská radnice je silně proukrajinské, a to je dobře. Otázka je, jak se bude situace na frontě a veřejné mínění vyvíjet v období voleb. Když jsem viděl, jak nadávali našemu panu starostovi na facebooku za ukrajinskou vlajku na radnici, uvědomil jsem si, že u části voličů by mohla pomoc Ukrajině dnešní koalici také poškodit. Doufám, že se v tomto pletu.

Milan Srnec, stavební strojník v důchodu, Krnov

Je mi už 83 let, ale o politiku se pořád zajímám. Nikdo nemůže vědět všechno, tak se radíme s kamarády, jak si vede současná radnice. Podle mě dobře, Krnov se rozvíjí k lepšímu, a pan starosta Hradil je dost vidět. Komunální volby mohou ovlivnit také média. Deník čtu pravidelně, protože přináší informace jasně a srozumitelně.

Edgar Kosař, distribuce islandského křemíku, Krnov

V tuto chvíli je dost předčasné o tom přemýšlet, když neznáme tváře a hesla z billboardů ani programy. Musíme počkat, co na nás vymyslí imagemakeři a odborníci na politický marketing. Kdysi levice vyhrávala krajské a komunální volby kritikou poplatků u lékaře nebo církevních restitucí, takže podobně absurdních témat se do voleb ještě vylíhne spousta. Byl bych rád, kdyby volby nejvíc ovlivnily uplynulé čtyři roky práce v zastupitelstvu, ale voličské nálady jsou dost iracionální. Záleží třeba na tom, jestli podpora Ukrajině bude v září pořád ještě cool.