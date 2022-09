Trend: dlouhodobé plánování

Další předvolební novinkou v Krnově i v Bruntálu je trend průkopnických metod dlouhodobého plánování. V Krnově právě odstartoval projekt přípravy města na klimatické změny, který začíná ochranu povodí řeky Opavice před povodněmi, suchem a erozí. V Bruntálu 15. září krajinářský architekt světového významu Herbert Dreiseitl zahájil hledání vize, jak by měl vypadat Bruntál v roce 2070. V případě Bruntálu i Krnova se jedná o projekty, jaké nemají obdobu nikde jinde v republice.

Ve Vrbně pod Pradědem budou komunální volby zajímavým prubířským kamenem, zda voliče oslovují jména celebrit na kandidátkách. Pomůže Karolíně Kopíncové na 16. místě kandidátky ANO k voličským hlasům titul Miss Czech Republic?

Většina starostů jsou lídři

Ve Městě Albrechticích si voliči mohou vybírat zastupitele z devíti kandidátek, v Bruntále z osmi, v Horním Benešově, ve Vrbně pod Pradědem nebo v Krnově ze sedmi. Největší výběr mají v Rýmařově, kde se o hlasy voličů uchází hned jedenáct stran, hnutí a různých volebních uskupení.

Většina dosavadních starostů chce obhájit svůj mandát, takže jsou lídry na své kandidátce. Například starostka Zátoru Salome Sýkorová je jedničkou Evropských demokratů, starosta Hlinky Marcel Chovančák je lídrem sdružení Hlinka – Naše obec, starosta Malé Morávky Ondřej Holub vede sdružení „Za budoucnost občanů“. Starosta Horního Benešova Pavel König, starosta Bruntálu Petr Rys, starosta Krnova Tomáš Hradil, starostka Města Albrechtic Jana Murová, starosta Vrbna pod pradědem Petr Kopínec nebo starosta Rýmařova Luděk Šimko jsou také lídry na svých kandidátkách. Dokonce i starosta Břidličné Miroslav Kladníček ve svých 71 letech jde znovu do předvolebního boje jako jednička. Co je to ale proti Jiřímu Sedláčkovi z Bruntálu, který kandiduje v komunálních volbách v požehnaných 87 letech.

Obce s jedinou kandidátkou

Starosta Milotic nad Opavou Jan Palupčík už má dokonce vítězství jisté, protože zde mají voliči „na výběr“ jedinou kandidátku. Ze stejného důvodu jediné kandidátky už víme, že v Křišťanovcích vyhraje volby kandidátka starostky Jitky Rozkošné, v Býkově Láryšově starostky Marcely Nytrové a v Roudně starostky Dagmar Staňková. S jednou kandidátkou si musí vystačit voliči například také v Nové Pláni nebo ve Valšově. Zde voliči můžou už jen zamíchat pořadím kandidátů zakřížkováním preferenčních hlasů. Počet preferenčních hlasů může být vnímán jako doporučení voličů zastupitelům jak hlasovat při volbě starosty v dané obci.

Jsou ale také případy, kdy dosavadní starosta končí. Například starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný nebo starosta Janova Lubomír Volný už nekandidují. Ani starostka Meziny Stanislava Slováková, která stála v čele obce pět volebních období, letos už nekandiduje. Když začínala na obecním úřadě, měla Mezina sotva 250 obyvatel. Dnes jich má přes 400, plus další stovky chatařů a chalupářů. Je pro nás ctí, že Deník bylo jediné médium, kterému během svého dlouhého působení ve funkci starostky Stanislava Slováková poskytla rozhovor.

Jak dopadly minulé volby?

V komunálních volbách 2018 v Krnově dali voliči nejsilnější mandát opozičním Krnovským patriotům a koaličnímu Hnutí ANO, které čtyři roky řídilo krnovskou radnici. Zdálo se, že voliči Patriotů chtěli v Krnově změnu a voliči ANO kontinuitu. Vznik koalice Patriotů a ANO byl logickým promítnutím volebních výsledků do reálné komunální politiky. Pro krnovskou kandidátku ČSSD skončily komunální volby 2018 pohromou.

Strana Bruntál 2018, jejíž lídrem je starosta města Petr Rys, získala v minulých volbách 32,2 % hlasů. na druhém místě skončilo ANO 2011 s 17,42 procenty, na třetím pak SPD s 11,49 procenty. Na konci volebního období nejvíce pozornosti na sebe strhl zastupitel za SPD Daniel Makay, který byl zatím nepravomocně odsouzen za to, že v únoru 2022 přál Putinovi vítězství na Ukrajině a doporučoval mu použít vodíkovou bombu menší tonáže. Letos už Makay do zastupitelstva Bruntálu nekandiduje.