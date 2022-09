Advokátka Miroslava Hustáková z Malé Morávky kandiduje za Trikoloru. Soukromý zemědělec Pavla Löwenthalová z Krnova je členkou KDU-ČSL a v senátních volbách je společným kandidátem lidovců, TOP 09 a ODS. Antonín Staněk z Olomouce se sice proslavil jako ministr kultury za ČSSD, ale do senátu kandiduje za Přísahu. Luďěk Šarman sice v roce 2014 kandidoval do bruntálského zastupitelstva jako nestraník za ANO, ale do senátních voleb jde jako nezávislý kandidát. Komunista Ladislav Šupina z Krnova kandiduje do senátu za KSČM. Lékař, ředitel nemocnice a současně senátor Ladislav Václavec kandiduje za ANO jako bezpartijní.

Pojďme si je blíže představit.