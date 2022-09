Ostravský lídr SPD Harvánek: Zapomeňte na Volného, kultura ve straně se mění

Největší úspěch SPD zaznamenala v Orlové, kde získala přes 17 procent hlasů a obsadila druhé místo ve volbách! Spolu s Bruntálem (15,9 %) jde o největší bašty „okamurovců“ a zároveň jediná města, kde SPD překročila desetiprocentní hranici už v minulých komunálních volbách. Letos ji prolomila také v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku a Krnově, v dalších pěti městech pak zůstala těsně pod ní – tnanejvýš o jedno procento.

Radikální nárůst mandátů

„Pocity z voleb jsou velmi dobré, naše kampaň byla vedena slušně a korektně, což je pro mě to nejdůležitější. Myslím si, že i naši partneři, souputníci a spolubojovníci poznali, že se mění naše kultura a za to jsem velice rád,“ hodnotí volební úspěch moravskoslezský krajský předseda SPD Peter Harvánek.

Většinou jej však očekával. „Čekal jsem velmi dobrý volební výsledek v Orlové, Havířově, Rychvaldu a na Bruntálsku, nevěděl jsem, jak dopadne Krnov, kde ale máme také dvojciferný výsledek. Myslím si, že můžeme být spokojeni, protože počet zastupitelů, který máme napříč krajem, se bude radikálně navyšovat, což je pro nás velmi dobrá zpráva,“ ví Peter Harvánek.

Je to varování, soudí konkurence

Dobrá zpráva to ale není pro politické konkurenty, drtivá většina z nich se navíc proti SPD ostře vymezila a nechce spolupracovat. Stranu považují za populistickou až extrémistickou. „Nenabízejí nic, žádné řešení, těží jen z rétoriky, že je všechno špatně a že oni to budou dělat jinak. Využívají strachu a frustrace lidí. Za mě je to zklamání a do budoucna i varování k postoji nás všech demokratických stran, abychom se proti nim více vymezili,“ nebere si servítky lídr ostravské koalice Spolu Jan Dohnal.

„Vidím to jako negativní precedent, protože jejich program nemá žádnou zásadní myšlenku, více méně reagují jen na negativní emoce ve společnosti, což považuji za velmi nebezpečné,“ soudí i lídr ostravských Pirátů a náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Upřímně jsem z toho trochu smutný či spíše nešťastný,“ posteskl si stroze tamní primátor Tomáš Macura z vítězného ANO.

Okamura svolal demonstraci

Sama SPD se však snaží apelovat, že kultura ve straně se mění a odteď bude všechno jinak. „Ve městech by to podle mě nemělo být o ideologii, jde o to prosadit co nejvíce programových bodů prospěšných pro občany. Problém je v tom, že tady SPD dostala nějakou nálepku. Po rozkladném účinku, který měl na svědomí pan Volný a spol. se zde dává dohromady nový tým. Netvrdím, že jsou v něm jen noví lidé, jsou tam i někteří původní, ale kampaň jsme začali dělat jinak, slušně, korektně. Tak, aby to i naši případní koaliční partneři mohli ocenit. Kultura ve straně se změnila,“ ujišťuje Harvánek.

Vyjma samotných povolebních vyjednávání však bude o SPD nejvíce slyšet už tuto středu v Ostravě, kam na 14. hodinu na Masarykovo náměstí svolal demonstraci sám předseda strany Tomio Okamura. „Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas. Demonstrujeme proti vládě, zdražování a válce,“ vyzývá Okamura.

Krajský předseda a ostravský lídr SPD Peter Harvánek se dušuje, že odteď bude SPD v kraji jiná. Političtí konkurenti však programu strany nevěří.

Jak dopadla SPD v Moravskoslezském kraji

Město – rok 2018 – rok 2022

Ostrava – 6,76 % – 11,62 %

Bohumín – nekandidovala – 9,03 %

Orlová – 10,96 % – 17,22 %

Karviná – 6,81 % – 9,40 %

Havířov – 7,39 % – 12.82 %

Český Těšín – 6,65 % – 8,37 %

Frýdek-Místek – 5,98 % – 11,75 %

Opava – 5,88 % – 9,84 %

Krnov – 6,5 % – 10,8 %

Bruntál – 11,5 % – 15,9 %

Nový Jičín – 6,74 % – 9,83 %

Kopřivnice – 7,32 % – 9,32 %