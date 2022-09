/HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO/ Letošní komunální volby už jsou skoro za dveřmi. Než se však v pátek 23. září poprvé otevřou volební místnosti, můžete v anketě Deníku dát svůj hlas jednomu z lídrů kandidujících stran a hnutí, kterého byste po volbách rádi viděli v čele bruntálské radnice.

Kdo v nadcházejícím volebním období povede Bruntál? | Foto: Deník/František Kuba

V anketě se nachází lídři všech kandidátek. Pokud by měl podle vás do čela radnice zasednout někdo jiný, napište jeho jméno do komentářů pod článkem.