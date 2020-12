Ve Vratislavicích nad Nisou byl dokončen unikátní letecký simulátor letounu MiG-21MF. Vznikl ze skutečné stíhačky, kterou v červnu 2017 zakoupili nadšenci z Real Simulatoru. Lidé mají při jeho návštěvě získat pocit, že ve stíhačce sovětské výroby doopravdy letí. „98 procent ovládacích prvků je plně funkčních, nezapojili jsme jen ty, které se použily pouze v naprosto ojedinělé situaci,“ říká Petr Bílý, autor celého projektu.

Simulátor MiG-21 | Foto: Zdopravy.cz

Ve Vratislavicích už několik let provozují simulátor dopravního letadla DC-9. S MiGem postoupili v zážitku ještě o krok výše. „Do DC-9 může v podstatě každý, Mig-21 už pro každého není,“ podotýká Bílý. Podle něj je například „let“ povolen jen pro lidi o vzrůstu v rozmezí 165 – 200 cm, maximálně v pase mohou měřit 135 centimetrů. Důvod? Menší lidé by nic neviděli, větší se do reálného kokpitu jednoduše nevejdou. „Lidé musí být pohybliví a bez problémů udělat alespoň několik dřepů, aby se po hodině letu mohli dostat vůbec z letadla ven,“ dodal Bílý.