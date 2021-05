Hrozivě vyhlížející hrad nacházející se na historické hranici mezi Transylvánií a Valašskem posloužil uplynulý víkend při "vakcinanční tour" jako speciální očkovací centrum proti nemoci covid-19. Návštěvníci, kteří využili možnosti a nechali se oočkovat, získali "osvědčení o své smělosti a odpovědnosti" a příslib, že je kdykoli v nadcházejících sto letech na hradě rádi znovu uvidí. Informuje o tom agentura AFP.

"Přišel jsem na hrad s rodinou, a když jsem si všiml plakátu, sebral jsem odvahu a souhlasil s očkováním," uvedl pro AFP devětatřicetiletý inženýr Liviu Necula.

Hrad vděčí za proslulost legendě

Hrad Bran, chránící historicky karpatské údolí s důležitou obchodní stezkou proti výbojům Osmanské říše, byl často spojován s postavou valašského knížete z 15. století Vlada III. Draculy, vlastním jménem Vlada Tepese, přezdívaného také Napichovač či Naražeč podle zvyku narážet nepřátele na zaostřený kůl.

Historicky však hrad tomuto knížeti nepatřil, protože skutečnou Tepesovou rezidencí byl hrad Poenari (dnes zřícenina). Je však možné, že i Bran mohl Vlad III. Dracula dočasně využívat.

Zcela potvrzené není ani to, že to byl právě tento hrad, který spisovatele Brama Stokera při popisu upírského sídla inspiroval, má se to však za pravděpodobné. Stoker napsal svého Drákulu v roce 1897 a pomohl jím založit celý moderní upírský žánr.

Rumunská vláda spustila akci

Rumunská vláda ve snaze oočkovat co nejvíce občanů spustila čtyřiadvacetihodinové "očkovací maratony", které s epořádají právě na místech, jež jsou spojena s rumunskou historiía kulturou a mají pravidelně velkou návštěvnost, jako je například Národní knihovna v Bukurešti nebo právě hrad Bran.

"Tato centra jsou určena všem, kdo se chtějí nechat očkovat, ale nemají chuť se objednávat online," sdělila AFP Beatrice Mahlerová, ředitelka Nemocnice Maria Nasty. Dodala, že nadále je velmi potřeba i pomoc místních lékařů, protože Rumuni žijí rozptýleni po poměrně velkých oblastech, kde není jednoduché je oslovit.

V současnosti dostalo alespoň jednu dávku vakcíny téměř 3,6 milionu Rumunů z celkových 19 milionů obyvatel, přičemž do června chce rumunská vláda oočkovat pět milionů obyvatel.