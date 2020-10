Záhada kolem nejstarší zkameněliny peří na světě je vyřešena. Díky nové metodě

Asi 150 milionů let starý otisk pera byl objeven již před více než 150 lety, ale stále budí ohlas. Léta vědci měli za to, že patří dinosaurovi z pozdní jury, konkrétně slavnému "prvnímu ptáku", tedy druhu Archaeopteryx litographica. Loni to jeden tým zpochybnil s tím, že jde o fosilii nového druhu dinosaura, jehož věda dosud nezná. A tak se začalo znovu.

Nejstarší známá fosilie opeření z doby dinosaurů. Podle nové studie se tímto peřím pyšnil archeopteryx | Foto: Museum für Naturkunde