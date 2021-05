Rychlého nástupu doby ledové jako v populárním hollywoodském snímku se lidé sice obávat nemusejí, protože tamní vývoj událostí je až přehnaný, zpomalování mořských proudů ale minimálně ovlivní počasí v Evropě i Americe. Zimy budou studenější, dočkáme se větších vln veder a extrémních výkyvů počasí. „To, že se cirkulace mořských proudů v návaznosti na globální oteplování zpomalí, se předpovídá již celá desetiletí. Nyní jsme získali nejpřesvědčivější důkaz, že už se to děje," řekl CNN spoluautor studie Stefan Rahmstorf z postupimského Institutu pro výzkum dopadů klimatu.

Vědci zpomalování mořských proudů v posledních letech dokonce vyčíslili a nastínili, co přesně to bude pro obyvatele planety znamenat. „Cirkulace systému mořských proudů už v posledních letech zpomalila o patnáct procent. V následujících dvaceti nebo třiceti letech to bude zřejmě ještě více, což nevyhnutelně ovlivní naše počasí. V Evropě budeme moct vidět nárůst počtu bouřek a vln veder, na východním pobřeží Spojených států se zvednou hladiny moře,“ uvedl pro The Guardian Rahmstorf. Odborníci ve svém výzkumu analyzovali data související s klimatem planety a působením mořských proudů za zhruba 1 600 let.

Kritický stav může nastat do konce století

Předpovědní modely navíc počítají, že do roku 2100 mořské proudy oproti normálu zpomalí o čtyřiatřicet až pětačtyřicet procent. Odpověď na otázku, kdy se zastaví úplně, nebo jak velké zpomalení bude znamenat globální katastrofu, ale podle Rahmstorfa není jasná. „Navzdory bohatému výzkumu v poslední dekádě je velmi těžké kvantitativně vyjádřit, jak daleko je bod zlomu. Na základě různých modelů ale předpokládám, že pokud se cirkulace zpomalí na polovinu normálu, dostáváme se do kritického stavu. A něco podobného by se mohlo stát do konce tohoto století," odhadnul Rahmstorf pro CNN.

Zdroj: Youtube

Byť do zpomalování velkých oceánských proudů, propojených po celé planetě, přispívá více faktorů, jedním z nejvýraznějších je podle vědců globální oteplování. Třeba známý Golfský proud je rovněž ovlivněn táním arktických ledů.

„Zpomalení není výsledkem přirozených změn, ale lidského vlivu. Důkaz o již probíhajícím zpomalováním cirkulace proudů je výrazným prvkem v budoucích předpovědích regionálního i celosvětového klimatu,“ uvedl pro CNN výzkumník polárních oblastí Andrew Meijers. Data vědců také ukázala, že v posledních letech teploty v Evropě a na severu Ameriky byly nadprůměrné.

Mořské proudy se nachází v oceánech napříč zeměkoulí. Některé jsou takzvaně teplé, jiné studené. Společně tvoří ucelený systém, který má zásadní vliv na klima na Zemi a přesouvají vodu mezi oceány. Případné změny v jejich působení tak ovlivní prakticky všechny kontinenty. A podle různých dat nelze mluvit pouze v budoucím čase. „Všech sedm nejteplejších let lze datovat od roku 2014. A deset nejteplejších roků, které Země zažila, jsme zaznamenali od roku 2005," uvedli zástupci americké instituce National Oceanic and Atmospheric Administration pro CNN.

Co jsou mořské proudy a proč jsou pro nás důležité



• Mořské proudy přemisťují masy vody mezi jednotlivými oceány.



• Jde o celosvětovou cirkulaci vody.



• Teplé mořské proudy proudí od rovníku k některému z pólů.



• Studené mořské proudy proudí z pólů k rovníku



• Fungování systému mořských proudů ovlivňuje celosvětové klima a počasí.



• Zpomalení celého systému mořských proudů může znamenat extrémní výkyvy počasí.