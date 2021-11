Až doposud byly ale veškeré nálezy v jantarech suchozemská stvoření. Tento objev je podle vědců nejstarší nález vodního živočicha na světě.

Studii publikovali ve čtvrtek v americkém žurnálu Science Advances. „Tento exemplář je ohromný. Je jediný svého druhu. Je naprosto kompletní a nechybí mu jeden jediný chloupek, což je neuvěřitelné,“ řekl hlavní autor studie Javier Luque.

Malého kraba vědci pojmenovali Cretapsara athanata. Na zkoumání jantarového vzorku, který pochází ze severního Myanmaru, se podílí čínští, američtí a kanadští vědci.

Jméno kraba odkazuje na poslední období druhohor, křídu a na Apsaru, což je podle jižní a jihovýchodní asijské mytologie duch mraků a vod. Druhové jméno vědci odvodili od řeckého slova „athanatos“, které znamená nesmrtelná bytost. Poukazuje to na to, že krab vypadá v jantaru jako živý.

Toto 100 milionů let staré stvoření je podobné současným krabům. Podrobnější skenování odhalilo jemné části těla, jako jsou například tykadla, žábry nebo jemné chloupky kolem úst. Tvor byl jen pět milimetrů velký a pravděpodobně je to krabí mládě.

Despite its small size (5mm from leg to leg) Cretapsara preserves in stunning detail the body, legs, claws, antennae, #eyes, and even mouthparts with tiny hairs! ? #sciencetwitter #Time #Paleontropica https://t.co/BXI2rWuxiE 4/n pic.twitter.com/Y6A2eoI0XL