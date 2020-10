Nejznámější z nejméně jedenácti pyramid v Sakkáře je ta stupňovitá, kterou nechal postavit panovník Džoser ze 3. dynastie. Stavba je stará 4700 let a je považovaná za nejstarší ze zachovalých pyramid v Egyptě. Stavitelem šestipatrové hrobky vysoké asi 60 metrů byl královský architekt Imhotep, označovaný někdy za prvního architekta vůbec.

Major #archaeological #discovery in #Saqqara❗️

59 sealed sarcophagi, with #mummies inside most of them, were found that had been buried in three wells more than 2,600 years ago. The decorated coffins were made for priests, top officials and elites from the Pharaonic Late Period. pic.twitter.com/RD4tnZzu1a