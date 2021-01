Adresa: Nám. Míru 7, 792 01 Bruntál

Telefon: 554 706 525

E-mail: mic@mubruntal.cz



Provozní doba

Po - Pá 8.00 - 16.30 (po celý rok)

So - Ne 9.00 - 16.00 (pouze v letní sezóně)

KRNOV

Turistické informační centrum Krnov



Adresa: Hlavní náměstí 111/25, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Telefon: 554 614 612, 554 614 612

E-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz, info@infokrnov.cz





Provozní doba

v sezóně - od 15.května do 15.září

Po - Pá 8.00 - 18.00

So 9.00 - 13.00

Ne 10.00 - 13.00



mimo sezónu od 16. září do 15. května

Po - Pá 9.00 - 17.00

So 9.00 - 13.00

Ne zavřeno

RÝMAŘOV

Informační centrum při Městkém muzeu Rýmařov

Adresa: Náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov

Telefon: 554 212 381

E-mail: icko@inforymarov.cz





Po - Pá 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

Sobota 9.00 – 12.00, 13.00 - 16.00

Neděle 13.00 – 16.00

svátky zavřeno