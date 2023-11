Jak si užít nastávající prodloužený víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na víkendové akce na Bruntálsku i v celém Moravskoslezském kraji.

Svatohubertská slavnost, ilustrační foto. | Foto: Deník / Dalibor Otáhal

OSTRAVA

Hornické vdovy

KDY: pátek 17. listopad od 19 hodin

KDE: Důl Michal, Michálkovice

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nepůjde jen o scénické čtení knihy Hornické vdovy, nominované na cenu Magnesia Litera v kategorii Litera za publicistiku. Po čtení následuje diskuze, kterou moderuje Ladislav Vrchovský – divadelní publicista, kritik a bývalý horník. Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den nepřijde domů manžel? Autentické výpovědi žen, které za tragických okolností přišly o své muže. Ať už šlo o neštěstí v Dole Dukla v roce 1961, nebo o karvinskou havárii v roce 2015, na konci zůstaly vdovy a děti bez otců. Syrová a jednoduchá vyprávění nám zároveň umožňují nahlížet na historické proměny naší země a na fenomén hornictví z pohledu žen.

Koncert ke dni studentstva

KDY: pátek 17. listopadu od 19 hodin

KDE: kino Vesmír, Moravská Ostrava

ZA KOLIK: od 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nejslavnější dílo Bedřicha Smetany Má vlast zazní v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením předního českého dirigenta Tomáše Netopila. Interpretace cyklu představuje pro orchestr i dirigenta výzvu a současně jistou odpovědnost vůči tradici. Slavné uvedení cyklu legendárním dirigentem Václavem Talichem v dobách německé okupace manifestovalo národní sebevědomí, o půl století později, v roce 1990, zazněla Má vlast v provedení dirigenta Rafaela Kubelíka na pražském Staroměstském náměstí a stala se symbolem nově nabyté svobody. Koncert bude ochutnávkou nadcházejícího Roku české hudby 2024, který bude tentokrát spojen s dvoustým výročím narození Bedřicha Smetany.

Noc divadel i v Ostravě

KDY: sobota 18. listopadu

KDE: Ostrava, různá místa

PROČ PŘIJÍT: Největší divadelní svátek proběhne třetí listopadovou sobotu na různých místech republiky, a to i v Ostravě. Letošní ročník má podtitul „Hoří!“, protože je spojen s výročím 140 let od znovuotevření Národního divadla po ničivém požáru. Opět nabídne prohlídky, divadelní dílny, diskuse s tvůrci, představení a performance, které v běžném programu nenajdete – zdarma nebo za symbolické vstupné. Jakou podobu bude mít v Národním divadle moravskoslezském? Sobotní program se odehraje v části budovy scénografických dílen - v bočním traktu za Divadlem Antonína Dvořáka. Tam, kde „odpočívají“ scénické dekorace k inscenacím a kde veřejnost normálně nesmí. Akci zastřešuje Ateliér při NDM, účinkují mj. členové činohry. Návštěvníky čekají divadelní premiéry tří obsazení unikátní performance věnované tématu upálení Jana Palacha – vždy od 18, 19 a 20 hodin. Později se zábava přenese do poetické i legrační atmosféry hasičských slavností. Kromě originální hudby z inscenace Hoří, má panenko členové činohry NDM vystoupí s úryvky z jarní hasičské Poetické kavárny a chybět nebude ani tombola. Bude připraven také program před dílnami: oheň a opékání buřtů, speciální „zeď nářků“, občerstvení a společná akce hledající odpověď na otázku Co vlastně hoří? Chybět nebude stánek klubu Mladý divák (mladydivak.cz). Návštěvníci Noci divadel mohou získat ihned členství a s tím všechny výhody spojené s návštěvou divadel NDM plus bonusy klubu. Podrobný ostravský program najdete na webu Národního divadla Moravskoslezského – www.ndm.cz.

Noc divadel v Ostravě otevře návštěvníkům běžně nepřístupné prostory

SněhoFestík v Trojhalí

KDY: 19. listopadu od 10 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: na místě 800 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sobotu ostravské Trojhalí bude patřit dětem. Vystoupení pro ně připraví například Karol a Kvído, Kája a Bambuláček a Kouzelník pan Kravata. Dále bude na programu maskot show, interaktivní show, soutěže, interaktivní dílny s vánoční tématikou, smyslové hraní, malování na obličej, velké množství skákacích hradů a další zábava.

Všichni v bílém na Děčín

KDY: sobota 18. listopad od 17.30

KDE: hala Tatran, Cingrova 10, Moravská Ostrava

ZA KOLIK: 100 Kč, zlevněné 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po třech venkovních zápasech čeká na basketbalisty Ostravy boj proti Děčínu. Zápas se nese v duchu akce All in white. Na utkání do legendární haly Tatran doražte všichni v bílém oblečení a pomozte domácím vytvořit bílé peklo.

Extraliga žen: Ostrava hostí Přerov

KDY: sobota 18. listopadu od 17 hodin

KDE: halu TJ Ostrava, Varenská ulice

ZA KOLIK: 50 Kč, zlevněné 20 Kč

PROČ PŘIJÍT: V sobotu čeká volejbalistky TJ Ostrava na domácí půdě duel s týmem Přerova. Přijďte je podpořit.

BRUNTÁLSKO

Do Krnova dorazí Xindl X

KDY: pátek 17. listopadu od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Do Krnova písničkář Xindl X v rámci podzimního turné dorazí i s hosty – kapelou Crossband! „Slavím 15 let od vydání první desky a s klukama z kapely jsme si řekli, že by bylo fajn udělat nějaké speciální koncerty, kde bychom i tak trochu zavzpomínali na své začátky,“ říká zpěvák Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek. „Na turné přehrajeme desku Návod ke čtení manuálu od shora dolů a určitě přidáme novinky a největší hity, kterých jsem, za těch pár let, co jsem na scéně, posbíral slušnou řádku. Přijďte si náš koncert prostě užít,“ dodává písničkář.

Xindl X zahraje v Kofola Music Clubu v Krnově.Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Svatohubertská pouť na Cvilíně

KDY: sobota 18. listopadu od 10 hodin

KDE: poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné, Krnov

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Půjde již o 22. ročník myslivecké pouti k uctění našeho patrona svatého Huberta. A akci pořádá Českomoravská myslivecká jednota a Okresní myslivecký spolek v Bruntále v poutním kostele Povýšení svatého kříže a Panny Marie sedmibolestné v Krnově na Cvilíně od 10 hodin. Letošní pouť bude výjimečná tím, že se bude konat v roce, kdy slavíme 100 let od založení naší myslivecké jednoty.

Cvilín bude opět patřit Svatohubertské pouti a mysliveckým tradicím

Kateřinská slavnost na zámku

KDY: sobota 18. listopadu od 10 hodin

KDE: zámek Slezské Rudoltice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Protože patronkou Slezských Rudoltic je svatá Kateřina, zasvětili jí zdejší kostel a Kateřinské slavnosti ze pořádají pravidelně. Letošní program nabídne vystoupení žáků MŠ a ZŠ, Wagon country, občerstvení v podobě zabijačkových hodů.

NOVOJIČÍNSKO

Připomínková akce ke Dni boje za svobodu a demokracii

KDY: pátek 17. listopadu od 17 hodin

KDE: Nádvoří Václava Havla, radnice, Klub Galerka Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce začne setkáním občanů na Nádvoří Václava Havla u Žerotínského zámku, v 17.30 hodin se ve vestibulu radnice uskuteční slavnostní uvedení výstavy „Absolventi Gymnázia Nový Jičín jako oběti akce 17. listopad 1939. V 18.30 hodin začne v Klubu Galerka na Staré poště na Masarykově náměstí beseda s Danou a Čestmírem Huňátovými. Dana Huňátová působila v kabinetu ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, Čestmír Huňát byl členem předlistopadového sdružení Jazzová sekce a zakladatel sdružení UNI Jazz. Manželé Huňátovi jsou mimo jiné rodiči Marka „Mardoši“ zakládajícího baskytaristy skupiny Tata Bojs.

Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii

KDY: pátek 17. listopadu od 17 hodin

KDE: ZŠ Dr. Milady Horákové, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce začne v 17 hodin u ZŠ Dr. Milady Horákové. Na programu je ohlédnutí za událostmi let 1939 a 1989 a položení kytic k desce obětem komunismu. Poté vyjde průvod se svíčkami a s lampiony za doprovodu bubeníků k pomníku T. G. Masaryka na Masarykovo náměstí. Tam v 17.30 hodin začne koncert tělesa AV swing & blues. Teplý nápoj pro všechny účastníky zdarma.

Koncert Debustrol

KDY: pátek 17. listopadu od 19 hodin, start koncertu 20.30 hodin

KDE: MusicBar Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 320 Kč

PROČ PŘIJÍT: Debustrol je česká thrashmetalová skupina z Mladé Boleslavi založená v prosinci roku 1986 kytaristou Kolinsem a bubeníkem Melmusem. Patří mezi hlavní průkopníky thrash metalu na území tehdejšího Československa. Jako support vystoupí kapela Přeplesk! Po vystoupení kapel pokračuje v Cocktail baru Rockotéka.

OPAVSKO

Současný jazz a experimentem

KDY: pátek 17. listopadu od 18 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: 190 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky do KUPE přiláká kapela 2IN2OUT koncertem, který je specifickým spojením tradice se současným jazzem a také experimentem, který poskytuje prostor k improvizaci a zaručuje tak jedinečnost vystoupení této skupiny. Zakladateli projektu jsou saxofonistka Nela Dusová a kytarista Jan Lacina, kteří jsou zároveň i autory repertoáru. Ke spolupráci přizvali kontrabasistku Kláru Pudlákovou a bubeníka Adama Sikoru. Kapele se v posledních letech podařilo vypracovat ze studentského projektu v jeden z nejzajímavějších českých jazzových počinů a v červnu příštího roku vydá album u labelu Bivak Records.

Parky rozsvítí lampiony

KDY: pátek 17. listopadu od 17 hodin

KDE: Opava

PROČ PŘIJÍT: Účastníci lampionového průvodu ke Dni boje za svobodu a demokracii vyjdou z Horního náměstí a kolem budovy spořitelny dojdou do Dvořákových sadů, sadů Svobody a po Ostrožné ulici, odkud zamíří zpátky na Horní náměstí. Do kroku jim budou hrát bubeníci a účastníci pochodu se po trase setkají s živými sochami z pohádek, jim dají podobu studenti Slezského gymnázia a herci Slezského divadla.

Jakobín zve na Noc divadel

KDY: sobota 18. listopadu od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Noc divadel oslaví opavské divadlo uvedením Dvořákovy opery Jakobín, plné lásky k hudbě, domovu a rodině. Inscenace ukazuje tyto kladné vlastnosti v protikladu ke špatným vrchnostenským charakterům, ovlivněným pocitem moci a snahou rozhodovat o osudech obyčejných lidí. Uvedená témata jsou velmi aktuální i v současnosti. Operu režijně postavila Jana Andělová Pletichová s operními sólisty, hosty, sborem, orchestrem, baletem a dětmi z operního studia Slezského divadla.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Wohnout unplugged

KDY: pátek 17. listopadu, 20 hodin

KDE: Frýdek-Místek, kino P. Bezruče

ZA KOLIK: 450, 500, 550 Kč

PROČ PŘIJÍT: A je to zase tady! Odkládáme elektrické kytary a vyrážíme na naše třetí akustické turné. Bude to dlouhé, bude to vyčerpávající, ale bude to stát za to. Jako pátého člena s sebou opět vezeme fenomenálního houslistu Vojtu Lavičku!

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov

KDY: neděle 19. listopadu, 15 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 390, 320, 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí utkání Ocelářů z Třince v extralize.

Vladimír Javorský s kapelou

KDY: neděle 19. listopadu, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Autorské písně Vladimíra Javorského v šansonovém hávu. Nové debutové album Ještě je (Indies Scope 2022) zachycuje písně Vladimíra Javorského v produkční a aranžérské péči Mariana Friedla. Na CD dále účinkují Friedlovi dlouholetí spoluhráči, kteří Vladimíra Javorského doprovodí také na jeho koncertě ve Frýdku-Místku.

KARVINSKO

Cocoman

KDY: pátek 17. listopadu, 20 hodin

KDE: Havířov, Jazz Club

ZA KOLIK: předprodej 240 Kč/ na místě 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Cocoman je známou postavou české reggae scény. Znáte písničky jako Jedna Láska, Tak už to bal, Za Obzorem, Stoupám nebo Terorista? Projekty jako Sklizeň, Nevereš nebo Repráček session? Do jeho dobrodružství stejně dobře zapadá zamyšlený folk, pozitivní reggae nebo taneční elektronika. Producent a zpěvák, držitel dvou cen Anděl, hyperaktivní muzikant a hlava Coco Jammin Production - to je Cocoman na mikrofonu.

HK Baník Karviná - Slovan Orlová

KDY: neděle 19. listopadu, 15 hodin

KDE: Karviná, zimní stadion

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tohle utkání krajské hokejové ligy mužů bude stát za to, půjde o derby se sousední Orlovou.