Jak si užít nastávající víkend? Máme pro vás pravidelnou várku nejenom velmi lákavých, ale tentokrát i "chutných" tipů. Podívejte se.

Závody dračích lodí na hladině Slezské Harty. | Foto: Deník/František Kuba

BRUNTÁLSKO

Borůvkové hody pod Pradědem

KDY: sobota 19. srpna a neděle 20. srpna

KDE: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Borůvkové speciality, nejčistší vzduch v ČR, živá hudba i soutěže v obecním parku. To vše a nejen to nabídne již 22. ročník tradičních a velmi oblíbených borůvkových hodů v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. V místních restauracích bude pro návštěvníky připraveno borůvkové menu, jehož základem budou již tradičně borůvkové knedlíky. Těšit se můžete i na stánkový prodej, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího a celodenní soutěžně-zábavní program. Slezský železniční spolek vypraví v sobotu i v neděli speciální borůvkový vlak do Malé Morávky. Jízdenky se kupují u průvodčího ve vlaku. Pro potřeby návštěvníků borůvkových hodů, kteří přijedou autem, bude mj. zprovozněno dočasné parkoviště na louce u odbočky do Karlova pod Pradědem. Aby byl pohyb pěších návštěvníků mezi jednotlivými restauracemi co nejplynulejší i nejbezpečnější, bude v sobotu i v neděli jezdit speciální bezplatná borůvková autobusová linka - více zde.

Pod Pradědem chystají borůvkové hody. Návštěvníky přivezou i zvláštní vlaky

Festival Dračích lodí na Slezské Hartě

KDY: pátek 18. až neděle 20. srpna

KDE: Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

PROČ PŘIJÍT: Již devátý ročník Festivalu Dračích lodí na Slezské Hartě se koná za podpory mikroregionu Slezská Harta a Moravskoslezského kraje. V pátek se budou konat tréninky, v sobotu závod na 200 metrů a v neděli na 1000 metrů.

Lukostřelecký turnaj na Sovinci

KDY: sobota 19. a neděle 20. srpna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Největší moravský hrad založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců bude hostit klání v historické akční lukostřelbě. Jedná se již o devátý a předposlední ročník Velkého lukostřeleckého turnaje. Akce ve fantasy duchu přenese návštěvníky do světů Zaklínače i Pána prstenů a nabídne 5 disciplín, účastníci se představí v dobových kostýmech. Dále návštěvníci uvidí drezuru koně, mořskou pannu, tance i školu tance, ukázky zbraní a další. První den se koná turnaj lukostřelců, druhý den v neděli si budou moci návštěvníci vyzkoušet lukostřelbu sami.

OSTRAVA

Divadelní hvězdy nad Ostravou

KDY: neděle 20. srpna od 20 hodin

KDE: Vila na Landeku, areál hornického muzea v Petřkovicích

ZA KOLIK: 399 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít bouři smíchu a emocí do magického Amfiteátru u Vily na Landeku, kde se o víkendu rozzáří hvězdy divadelní scény i televizní obrazovky. Na sobotu je připraveno představení Miluji Tě, tak se měj, komedie plná lásky, sentimentu a skvělých výkonů s Ljubou Krbovou a Adrianem Jastrabanem. Divadelní hvězdy nad Ostravou jsou tady!

Vrat fest 2023: Bubble Edition!

KDY: sobota 19. a neděle 20. srpna od 12 hodin

KDE: Hospůdka Meteor Kluziště Vratimov

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vrat Fest 2023: BUBBLES EdiTiON je rodinný festival, který si klade za cíl oživit unikátní zábavou město Vratimov. Láká na den plný bublin, hudby a spoustu zábavy pro všechny věkové skupiny. Od mega bublin se mohou návštěvníci těšit na slizové laboratoře, skákací hrady, skvělou gastronomii a pestrý hudební program.

Rodinná olympiáda ve Skalce

KDY: sobota 19. srpna

KDE: Skalka family park, Ostrava

ZA KOLIK: all inclusive dítě 450 Kč, dospělý 200 Kč, senior 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Skalka family park nabízí každý den více než čtyři desítky atrakcí. V sobotu toho ale nabídne mnohem více. Pro rodiče s dětmi pořádá Rodinnou olympiádu. Připraveny budou různé soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího.

KARVINSKO

Lodičky Summer Open Air

KDY: pátek 18. srpna, 20 hod.

KDE: areál Lodičky, Karviná

ZA KOLIK: 250 Kč předprodej/300 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Velká diskotéka pod širým nebem se spoustou DJ´s.

Fotbal Karviná - Jablonec

KDY: sobota 19. srpna, 15 hodin

KDE: městský stadion Karviná

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej/ 180 Kč v den zápasu

PROČ PŘIJÍT: Půjde o prakticky další klíčový záchranářský souboj karvinských ligových fotbalistů, kteří se po úvodní výhře nad Zlínem notně zadrhli. Jablonec už není co býval, doma bude povinností vyhrát.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Electro swing party ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 18. srpna, 20 hodin

KDE: zahrada ND, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej/200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Moderní swing v podání DJ a live saxofonu: Freaky Swingerzzz & Radim Nowak.

Den obce Písečná

KDY: sobota 19. srpna

KDE: Písečná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obec Písečná srdečně všechny zve na Den obce Písečná 2023, který se uskuteční v sobotu dne 19. srpna. O odpolední kulturní program se postarají Kaczi, Team Revival Martin, DJ Lowa, Jablunkovanka a Klauni na volné noze. Dopoledne se můžete postavit na start, již VI. ročníku Běhu Písečnou, anebo se zúčastnit tradičního fotbalového turnaje družstev z Písečné, Písku a Jablunkova.

Cimbálová muzika Portáši

KDY: neděle 20. srpna, 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Portáši hrají původní neupravovanou lidovou muziku, navazují také na odkaz světově uznávaného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Svá vystoupení zahajují jeho autorským tancem „Čeladenský“.

NOVOJIČÍNSKO

Trio In Flagranti s kapelou a hostem Josefem Vojtkem

KDY: pátek 18. srpna, od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení fenomenálních houslistek za doprovodu pop-rockové kapely s hostem Josefem Vojtkem, frontmanem skupiny Kabát. Jako support vystoupí kapela Ta Hakuna.

Žilinský den

KDY: sobota 19. srpna, od 9 hodin

KDE: přístřešek a travnatá plocha v Beskydské ulici v Žilině, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Den zahájí v 8 hodin mše v kostele sv. Mikuláše v Žilině, v 9 hodin začne sousedská snídaně, v 15 hodin zahraje FCM Radegast, v 17 hodin nastoupí novojičínská revivalová kapela ReLucie, akci zakončí taneční večer s kapelou Flegmens. Na místě bude skákací hrad, malování na obličej, soutěže a ukázky s mysliveckou tematikou, pěnová party s hasiči z Hladkých Životic a také skupina historických bojovníků s ležením.

Letní slavnosti v Mniší

KDY: sobota 19. srpna, od 10 hodin

KDE: před kulturním domem v Mniší, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní zábavný den v obci Mniší pro všechny věkové skupiny. Program zahájí v 10 hodin start 23. ročníku závodu Běh oborou, v 11 hodin začne 3 ročník Guláš cupu, k tomu od 13 do 15 hodin zahraje kapela Sunar Rock. Po 15. hodině nastane koštování gulášů, vyhlášení vítěze bude v 16 hodin, v 16.30 hodin začne koncert Lenky Szabó Hrůzová se skupinou LoGarytmy. Od 19 hodin vystoupí kapela KOPROCK a hosté. V doprovodném programu bude hrát od 9 do 17 hodin DJ Radim Kapica, v 13.30 hodin začne dětská olympiáda, na místě budou také RC Auta, skákací hrady, ukázky ručního kování, StraKafe, malování do písku.

OPAVSKO

Zámek v hudebním ataku

KDY: pátek 18. a sobota 19. srpna

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Pouť Hrady cz se na dva dny zastaví na hradeckém zámku a roztočí na něm kolotoč hudby. V pátek bude areál otevřený v 15.30 hodin a o půl hodiny později ho rozezvučí Sofian Medjmedj. Po něm se vystřídají Majk Spirit, Gaia Mesiah a Anna K. Fanoušky od 17 hodin dobře naladí Michal Hrůza a po něm skupina Kryštof. V sobotu bude areál otevřený od 10.30 hodin a za půl hodiny nato vystoupí Pam Rabbit. Po něm Kurtizány z 25. avenue, Cocotte Minute, Dymytry a Mirai. Své písničky od 12 hodin zazpívá Tomáš Klus, po něm vystoupí skupiny No Name, Skyline, Wanastowi vjeci a program od 22 do 23.20 hodin uzavře Kabát.

Festival bude napěchovaný aktivitami

KDY: sobota 19. srpna od 11 hodin

KDE: Kozmické ptačí louky a Vila Vilekula v Háji ve Slezsku

PROČ PŘIJÍT: Poslechová cvičení, koncerty, performance, přednášky a procházky nabídnE festival Pohyb — Zvuk — Prostor 2023. Jeho kurátoři Michal Kindernay a Magdaléna Manderlová v něm navázali na svůj dlouhodobý projekt Po proudu zvuku. První část proběhne od 11.30 hodin formou zastavení na různých lokacích v okolí Kozmických luk, od 14 hodin bude pikniková pauza a druhá část se od 18.30 hodin přesune do hájecké Vily Vilekula. Festival představí účastníkům tvůrčí osobnosti, které se věnují zvukovému umění ve spojení s místem, krajinou a přírodou - hudba Peter Kusák, Carina Pesch. František Hruška, Martin Režný a Yvetta Ellerová, performance Michal Kindernay a Anna Vohralíková a poslechová cvičení Magdaléna Manderlová s Martinou Weber. Festival Pohyb — Zvuk — Prostor 2023 pořádá spolek Bludný kámen.