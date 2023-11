Víkendové Tipy Deníku jsou tu. Každý týden pro vás v redakci připravujeme várku možností, jak zajímavě strávit nadcházející volné dny. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč krajem.

Jízda Hvozdnickým expresem, 7. dubna 2023. | Video: Veronika Bernardová

BRUNTÁLSKO

Svatomartinská pouť v Krnově

KDY: neděle 12. listopadu od 10 hodin

KDE: v kostele sv. Martina, Krnov

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Svatomartinská pouť v Krnově začíná v 10.00 hodin ve farním kostele dne 12. 11. 2023 mší svatou s hudebním doprovodem chrámového sboru a jeho hosty pod vedením Václava Mičky, kteří provedou skladbu Missa Sancti Joanis de Deo od Josefa Haydna. Svatý Martin na bílém koni se dostaví ke kostelu v 11.00 hod. Tradičně potěší místní děti a všechny přítomné příběhem o tom, jak ze soucitu věnoval chudému žebrákovi svůj vojenský plášť. Pro všechny účastníky je připraveno také malé pohoštění, ke kterému tentokrát zveme ke vchodu do farní budovy. Kromě perníčků a čaje na zahřátí se bude rozlévat také svatomartinské víno.

Country bál v Krnově

KDY: sobota 11. listopadu od 19 hodin

KDE: SVČ KRNOV, Dobrovského 281/16

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Půjde o tradiční country bál s kapelou Wagon. Těšit se můžete na výuku country tanců, soutěže, tombolu a chybět nebude ani občerstvení.

TOI TOI CUP v Rýmařově

KDY: sobota 11. listopadu od 8 hodin

KDE: Sportovní a společenské centrum Flemda, Sokolovská ulice, Rýmařov

PROČ PŘIJÍT: Pátý díl Českého poháru v cyklokrosu pokračuje v sobotu v Rýmařově. Toi Toi Cup Českého poháru v cyklokrosu pro sezónu 2023 odstartoval 28. září v Kolíně. Celý pohár má dohromady 7 závodů a všechny budou zařazeny do kategorie C2 dle bodového hodnocení UCI. O republikové tituly se pojede v polovině ledna v Táboře, kde se uskuteční tři týdny na to mistrovství světa. Po úvodním závodě v Kolíně se Toi Toi Cup přesunul do Mladé Boleslavi, kde jel 7. října, 14. října hostil třetí díl Toi Toi Cupu Jičín, na Holých Vrších se jel 21. října a nyní je na řadě Rýmařov. V Hlinsku se pak pojede 2. prosince a závěrečný díl se bude konat ve Veselí nad Lužnicí 9. prosince. Den před závodem v Rýmařově se od půl třetí do 16 hodin koná oficiální trénink na trati závodu.

OPAVSKO

Na hody Hvozdnickým expresem

KDY: sobota 11. listopadu v 9.30 hodin

KDE: železniční stanice Opava - východ

PROČ PŘIJÍT: Se svými pasažéry vyjede na trať do Svobodných Heřmanic zvláštní vlak, příznačně nazvaný Svatomartinský hvozdnický expres. Po dojezdu budou pro cestující připraveny pravé a nefalšované Svatomartinské hody se vším, co k nim patří.

Skotské tance se vším všudy

KDY: sobota11. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna Háj ve Slezsku - Smolkov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Skupina The Kilts při TJ Sokol Smolkov pořádá Skotské tance. V našich končinách nezvyklý taneční styl bude umocněný i příslušným oblečením a jeho nositelé, kteří se dostaví oblečeni ve skotském duchu, dostanou za odměnu drink zdarma.

TIPY ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

Svatomartinská Olomouc

KDY: sobota 11. a neděle 12. listopadu

KDE: Horní a Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní pestrý program plný vína, dobrot muziky v centru Olomouce. V sobotu okolo 11. hodiny dorazí Martin na bílém koni, přesně v 11:11 proběhne žehnání vína a celým dnem vás na Horním náměstí bude doprovázet cimbálová muzika z Valašska. Servírovat se bude dobré víno, občerstvení, grilované dobroty, horké alko i nealko nápoje. Na Dolním náměstí se můžete těšit na prodej svatomartinských a mladých vín roku 2023 (vždy od 11 hodin každý den) a degustace dvou desítek vinařství z Moravy a Rakouska. Chybět nebude ani speciální martinské menu s husou. Zahraje například Hejčíňan, Matěj Plíhal, Panaq či Cimbal Hell Band. Každý den tam zakončí ohňová show (od 19 h). Hudební mejdan s kapelami Argema a Premier

KDY: sobota 11. listopadu od 19 hod.

KDE: Dům kultury Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 390 Kč, na místě 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na našlapaný hudební mejdan s legendárními rockovými kapelami se mohou těšit příznivci tvrdší muziky v sobotu 11. listopadu, kdy v zábřežském kulturáku zahrají stálice české hudební scény. „Skupina Argema ve svém zlatém období 90. let válcovala hitparády a plakát s jejich podobiznou visel v nejednom pokoji. Své rodné Uherské Hradiště a jeho čtvrť Jarošov pak natrvalo zvěčnila v hitu Jarošovský pivovar. Nebyl však jediný, k dalším patřily songy jako Tohle je ráj, Modrý pondělí nebo Milión snů,“ připomíná Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Exkluzivním hudebním hostem večera bude zlínská kapela Premier, která vletěla na hudební scénu v roce 1994 nesmrtelným hitem Hrobař. Nostalgia tour legendárního Katapultu

KDY: pátek 10. listopadu od 19 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 500 Kč, v den akce 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Olda Říha – mozek, srdce a duše Katapultu - slaví 75. narozeniny a 60 let na scéně (1963 - 2023). A tak se s tím Olda nepáral a Katapult připravil výroční turné Nostalgia. Udělal si navíc náramnou radost a ještě před turné vychází novinkové album Nostalgia. Dva bouráci: Vašek Zima (bicí) a Bigman Kódl (basa a zpěv), kteří album s Oldou nahrávali, s ním jedou i na koncertní turné. Nová etapa pro Katapult je tady, a to se vším všudy!

OSTRAVSKO

Slavnost a průvod Svatého Martina v Ostravě

KDY: sobota 11. listopadu od 11 do 21 hodin

KDE: Vila Hanse Ulricha, Sokolská třída 175/2

PROČ PŘIJÍT: Slavnost svatého Martina se letos poprvé uskuteční ve Vile Hanse Ulricha a v jejím okolí. Bohatý program začíná už v 11 hodin dopoledne a zakončí ho koncert v Klubu Parník. Největším lákadlem pro rodiny s dětmi bude světelný průvod v čele s Martinem na bílém koni a jeho gardou, bubeníky, šermíři a vojáky s loučemi. Start průvodu je v 16:30 na Masarykově náměstí a povede po Poštovní a Matiční ulici směrem k Vile Hanse Ulricha. Děti si mohou přinést vlastní lampionky a lucerny. Možnost zakoupení bude i na Masarykově náměstí.

V okolí Vily Hanse Ulricha (sídlo klubu Parník) bude připraven dobový jarmark s pochutinami a tematickými specialitami jako husí játra, koláče, svatomartinské rohlíky, domácí chleby, sýry, pirohy, samozřejmě i pivní speciály a další. Představí se například dobová řemesla s dílnami pro děti, Historický šerm Viator, zbrojnice a vojenské ležení. V Klubu Parník budou společně se slavnostním otevřením v 11 hodin a následnou degustací mladých vín probíhat i husí hody za doprovodu cimbálové muziky Radegast.

Baník hostí Spartu, fanouškům nabídne husu

KDY: sobota 12. listopadu od 15 hodin

KDE: Městský stadion Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 200 až 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Baník v neděli hostí Spartu. A pro své fanoušky chystá ještě větší Food zónu, než byla ta před utkáním s Jabloncem. Slibuje před utkáním a v průběhu přestávky ještě rozmanitější výběr. Také proto, že duel se Spartou se bude hrát o Svatomartinském víkendu, bude v nabídce nově například trhané husí stehno se zelím a knedlíkem. Před utkáním se Spartou se bude do skla čepovat znovu a pozor, vzhledem k jinému dispozičnímu řešení Food zóny bude možné točit pivo do skla před utkáním po celou dobu, tedy až do zahájení zápasu! Hospoda ve Food zóně v rámci utkání se Spartou bude mít rozšířenou kapacitu a bude posílena o další výčepy! A ani tentokrát nebudou chybět velmi atraktivní hosté.

Kreativ v Ostravě

KDY: pátek 10. a sobota 11. listopadu

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: jednodenní vstupné na místě 90 Kč, zvýhodněné 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstavy Kreativ se pravidelně účastní přes 100 vystavovatelů, kteří představují pestrou škálu materiálů ke tvoření a také to nejlepší ze své tvorby. Na výstavě budou probíhat různé workshopy a dílničky pro děti i dospělé. Bude se malovat, drátkovat, háčkovat, šít, vyrábět dekorace, mandaly, mýdla, zdobit keramika… Kreativ nabízí široký sortiment materiálů a pomůcek určeného ke tvoření jako jsou korálky, komponenty, látky, příze, kamínky, polymerové hmoty, suroviny pro výrobu svíček, floristický materiál aj. Nechybí šicí stroje, vyšívací stroje, umělecké hobby štětce, fixy, razítka a mnoho dalšího.

NOVOJIČÍNSKO

Předmartinské odpoledne a příjezd svatého Martina

KDY: pátek 10. listopadu, od 12 hodin, sobota 11. listopadu od 8

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek se na náměstí uskuteční již tradiční odpoledne před Martinským trhem. Na náměstí postupně od 14.30 hodin vystoupí kapely HTK Band, Klika NJ Blues a FRE/E/ROCK. V 17 hodin bude vyhodnocení soutěže o nejlepší vařonku. Na parkovišti u kostela sv. Martina se od 16 do 23 uskuteční Martinská párty s DJ’s, projekcí a světelnou show. V sobotu už v 8 hodin začne na náměstí Martinský trh. Od 9 hodiny bude hrát dobová kapela Calata, v 10 hodin přijede svatý Martin se svou družinou a dojde i na vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší recepturu na svatomartinskou husu. V 11 hodin zahraje moderní cimbálová muzika Poštár, od 14 hodin vystoupí skupina Navalentym.

Svatováclavský hudební festival - Biblické písně

KDY: neděle 12. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 Kč / student, senior, ZTP 150 Kč / do 15 let vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazní písně Farkase, Bacha, Albinoniho a Dvořáka v podání Stadlerova klarinetového kvarteta a sólisty Martina Gurbaľa.

KARVINSKO

V Petřvaldu se představí ochotníci z regionu

KDY: pátek 10. a sobota 11. listopadu

KDE: KD Petřvald

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: XV. ročník tradiční přehlídky amatérských divadelních souborů nazvané Víkend s amatéry začíná v pátek 10. listopadu v 16 hodin pohádkou o Koblížkovi, kterou zahraje Divadélko ŠAMŠULA z Petrovic u Karviné. Po něm se v 17.30 hodin představí divadelní soubor BOBAN z Bohumína, který zahraje hru S tvojí dcerou ne. Od 20.15 hodin zahraje Divadlo DEVÍTKA Ostrava představení Manželské vraždění. V sobotu v půl druhé odpoledne se představí divadelní soubor ŠTRONZO z Frýdku-Místku a zahraje pohádku Zlobivé ponožky. Po 15. hodiny se na jevišti objeví herci Příležitostného ochotnického souboru při DDM Rychvald a zahrají představení Líbáš zas jako ďas (15.15 h.). V 17.30 se představí karvinský divadelní soubor K.V.A.S. s hrou Ve státním zájmu. Přehlídku zakončí ve 20 hodin představení Divadelní ochotnického spolku Propadlo z Václavovic s hrou Zážitkové dárky.

Lampiónový průvod s Martinem na bílém koni

KDY: sobota 11. listopadu, 16.30 hodin

KDE: Karviná, sraz na louce pod zámkem v parku B. Němcové, poté průvod na Lodičky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na ohnivou show, rytířské klání a opékání párků. S sebou: lampion, svítidlo, párky. Zdeněk Izer v Bohumíně

KDY: pátek 10. listopadu v 19 hod.

KDE: kinosál K3 Bohumín

ZA KOLIK: 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pořad „Vyndavací, zas tam dací“ Zdeňka Izera, komika a baviče s neotřelým humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.

Den válečných veteránů v Těšíně

KDY: sobota 11. listopadu

KDE: Historická budova, Hlavní třída, Český Těšín

ZA KOLIK: 120 Kč, cena vlčího máku 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti konce první světové války se celosvětově slaví 11. listopadu Den válečných veteránů.Symbolem svátku se stal vlčí mák. Po celý měsíc listopad bude možno v Historické budově vyrábět nebo zakoupit květy vlčího máku. Zakoupením květu přispějete na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatomartinské husí hody na Skalce

KDY: sobota 11. a neděle 12. listopadu

KDE: Mosty u Jablunkova, chata Skalka

PROČ PŘIJÍT: Husí hody v kouzelném prostředí Beskyd.

Joker´s IV křtí album

KDY: sobota 11. listopadu, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 190 Kč předprodej/ 250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Hard-rocková parta Joker´s IV a jejich křest nového alba Pink Wolrd v domácím frýdecko-místeckém klubu STOUN. Speciální host večera Acoustica.

Hukvaldský potlach

KDY: sobota 11. listopadu, 14-23 hodin

KDE: spolek Hukvaldský potlach, Hukvaldy

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příznivci folkové hudby se již určitě těší na přehlídku moravských folkových a bluegrassových kapel + hosta. Zahrají kapely Sladíme, Teatet, BG Styl, sourozenci Novorkovi , VeHiBa a skupina Nezmaři.