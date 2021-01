Průmyslová revoluce přinesla mnoho změn a s nimi také nové možnosti žití, bydlení a architektury. Z malé vesnice se díky výrobě železa stalo průmyslové centrum, které bylo důvodem vzniku dělnické kolonie. Ta obsahovala také kostel, radnici, tržnici, hospody a školy. Celý tento vítkovický komplex navazuje na areál bývalých Vítkovických železáren. Přestože kolonie vznikly v 19. století, díky své architektonické propracovanosti i občanské vybavenosti předběhly svou dobu. To vše se společným jmenovatelem, kterým je režné neomítnuté zdivo. Místní kolorit – domy postavené z červených pálených cihel - můžeme obdivovat dodnes jako jednu z nejcharakterističtějších ostravských zástaveb. Díky svému vzhledu mohou ve filmu Vítkovice sehrát i roli dělnické Anglie, Vídně či Holandska.

Z Polanky do Jistebníku

KDY: kdykoliv

KDE: Národní přírodní rezervace Polanská niva

ZA KOLIK: zdarma



Národní přírodní rezervace Polanská niva, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří, je skvělým místem na různá toulání a výlety. Pokud máte rádi řeku, rybníky, les, louku a hledáte třeba místo na piknik, je tento výlet pro vás ideální. Výlet je časově náročný dle výkonnosti každého pěšího turisty, ale měl by se pohybovat okolo 3 – 5 hodin. Celková trasa je 8,5 kilometrů dlouhá. Procházka je vhodná i pro děti kvůli proměnlivosti okolní přírody - cesta vede lesem, loukou i okolo rybníků, takže zvířat a rostlin k pozorování je opravdu dost. Pokud máte nějaký festovní terénní kočárek, i on by to mohl zvládnout.

TIPY ZA KARVINSKO

Prezentace interaktivní knihy příběhů Vanda a Eda v onl@jn světě

KDY: 7. ledna 2021 – 10. února 2021

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Čtyři příběhy popisující rizika on-line prostředí pro předškoláky a žáky 1. a 2. tříd a to v podobě knihy, on-line kurzu s interaktivními kvízy zprostředkovává také Regionální knihovna Karviná. Zkuste si vyjmenovat pět činností, při kterých lidé využívají technologie. A nyní obráceně. Zamyslete se a vyjmenujte pět činností, při nichž dnes lidé technologie nevyužívají. Že to není vůbec jednoduché? Jak ale v takové době vychovávat a vzdělávat děti, když s technologiemi sami mnohdy válčíme a děti jsou stále o krok napřed? Jak mohu efektivně ochránit dítě před riziky využívání digitálních technologií a internetu? A kdy je ten správný čas s tím začít?

Austrálie – on-line beseda s Markem Balickim

KDY: čtvrtek 14. ledna 2021 od 18 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Marek Balicki, záchranář na cestách, část roku 2019 a 2020 strávil v Austrálii, pomáhal po požárech a následně vyměnil kolo za městský skútr, se kterým projel Austrálii včetně slavné 1 100 km dlouhé Great Central Road v samotném srdci Aboridžinského území. Přednáška bude dostupná prostřednictvím YouTube kanálu.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

32 vrcholků Beskyd mohou zdolávat i rodiny s dětmi

KDY: kdykoliv

KDE: Beskydy

ZA KOLIK: zdarma



Chcete poznat Beskydy křížem krážem, ale nepotřebujete zdolávat hned beskydské tisícovky? Zdolejte 32 vrcholků Beskyd a naplánujte si rodinné výlety v přírodě. Výzva 32 vrcholků Beskyd je pro rodiny s dětmi, turisty začátečníky, cyklisty a slouží také jako motivace pro studenty základních a středních škol. Více než vrcholy Beskyd budete poznávat krásná místa Beskyd jako je Naučná stezka Beskydské nebe, rozhledna Tetřev nebo také nejvýchodnější bod ČR. Ve výzvě nechybí ani oblíbené vrcholy jako Radhošť, Pustevny, Skalka, Ropice a mnoho dalších. Do výzvy se zapojíte tím, že si vytisknete seznam vrcholků, oblečete se a vyrazíte do hor. Na vrcholu ze seznamu si pak vyfotíte selfie, které pošlete na facebookový profil 32 vrcholků Beskyd do zprávy, fotka pak bude zařazena do patřičného alba. Po zdolání výzvy dostanou úspěšní turisté zasloužený diplom.

K2 vlastní cestou - Moje Kino LIVE

KDY: v sobotu od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Užijte si filmy z pohodlí vašeho domova prostřednictvím platformy Moje kino live. Film K2 vlastní cestou pojednává o Kláře Kolouchové, která jako první Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Co pohání ženu, manželku a matku dvou dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen? Mohou být vlastně ženy při jeho plnění stejně sobecké jako muži? Odpověď na otázky a pohled na jedinečnou cestu až na vrchol K2 přináší dokument renomované filmařky Jany Počtové, autorky ceněných dokumentů Generace Singles a Nerodič. Hlavní hrdinka a režisérka spolu po dva roky sdílely období náročných příprav, pochyby, těžká loučení, krize i předchozí neúspěšný pokus. Jana Počtová společně s kameramanem zachytila atmosféru a dění expedice až do základního tábora, film obsahuje úchvatné záběry hor i Klářiny autentické záběry ze samotného finálního výstupu.

Ermitáž – síla umění

KDY: v neděli od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Oscarový herec Toni Servillo (Velká nádhera) provází velkolepým dokumentárním filmem Ermitáž – síla umění a vypráví tak velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál na chodbách tohoto slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. Film přibližuje historii na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 1917 i totalitní éry ve 20. století až do současnosti. Ve sbírkách Ermitáže se ukrývají cenná díla velikánů, jakými byli Leonardo, Raffael, Van Eyck, Rubens, Titian či Rembrandt, které film přibližuje vůbec poprvé ve vysokém rozlišení na velkém plátně. Film si můžete pustit díky aplikaci Moje kino live z pohodlí vašeho domova.

TIPY ZA OPAVSKO

Naučná stezka Bukový chodník láká v zimě i běžkaře

KDY: kdykoliv

KDE: Naučná stezka Bukový chodník, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: zdarma



V zámeckém parku v Hradci nad Moravicí jižně od Opavy se návštěvníci Slezska mohou těšit na hezkou a přitom nenáročnou naučnou stezku Bukový chodník, která vede buky porostlou krajinou na pravém břehu řeky Moravice. Stezka je dlouhá asi 6,5 kilometru a jsou na ní celkem čtyři zastavení s informačními tabulemi, které se věnují hlavně místní přírodě. Dřív se kolem ní nacházelo hned několik hájoven a mysliveckých posedů a byla průjezdná i autem, dnes si ji pohodlně mohou projít nejen pěší, ale také cyklisté, rodiče s kočárky nebo v zimě běžkaři. Naučná stezka Bukový chodník začíná v zámeckém parku u kamenné desky Buchen Weg a prochází mírně zvlněným terénem kolem skalních útvarů a potůčků. Dojet k ní lze i autem, parkování je k dispozici u zámku. Kdo nemá vlastní dopravu, může dojet autobusem přímo k zámku, z železniční stanice je pak dostupnost stezky asi 1,5 kilometru pěšky.

Těchanovická vyhlídka je dostupná celoročně

KDY: kdykoliv

KDE: Staré Těchanovice

ZA KOLIK: zdarma



U Starých Těchanovic mezi Olomoucí a Opavou najdou návštěvníci severní Moravy ve Vítkovských vrších v nadmořské výšce 495 metrů dřevěnou rozhlednu. Těchanovická vyhlídka je 12 metrů vysoká rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 9 metrů. Postavena byla v roce 2018 a má hned tři patra, kdo na ně vystoupá, bude se moci kochat pohledy na přehradní nádrž Kružberk, bývalou sopku Velký Roudný, Jeseníky i údolí Starých Těchanovic, ale také na Beskydy s Lysou horou. Rozhledna je přístupná celoročně a zdarma a dostat se k ní dá například po naučné Břidlicové stezce, po níž je to pěšky asi kilometr, a to snadno zvládnou i rodiny s malými dětmi. Nejbližší železniční stanice je ve Svatoňovicích, odkud jsou to pěšky asi 4 kilometry.

Stopujte Kurta Gebauera a pomozte jeho dívce najít lásku

KDY: kdykoliv

KDE: Opava

ZA KOLIK: zdarma



K osmdesátinám předního českého sochaře Kurta Gebauera, rodáka z Hradce nad Moravicí, připravila Opavská kulturní organizace (OKO) celoroční projekt s názvem Kurt Gebauer na cestě Opavou. Zájemci se už teď mohou vydat Opavou za poznáním jeho díla s QR pátrací hrou. Hra je určená především dětem, ale zapojit se mohou i dospělí. Postup je vyvěšen na zdi Domu umění v Opavě a zájemci se mohou díky QR kódům, umístěným na panelech v Opavě, dozvědět další informace. Pro ty, kteří neovládají chytré telefony, bude připraven místo QR kódů tištěný průvodce volně k vyzvednutí na recepcích Obecního domu a Domu Umění. Hru odstartovala socha Utíkající dívky před Domem umění, které zájemci pomáhají najít lásku. Indicie je vedou k dalším profilovým dílům Kurta Gebauera v Opavě a okolí. Hra má pět zastavení a ke každému z nich je připraveno video s indiciemi.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Vzpomínka na Jana Palacha

KDY: sobota 16. ledna

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Jan Palach je symbolem toho, že proti totalitě a nedemokratickým režimům je třeba bojovat, že svoboda není samozřejmostí. Památku Jana Palacha můžete v sobotu 16. ledna uctít během celého dne před novojičínskou radnicí, zapálit svíčku, donést květiny a tiše zavzpomínat. Dodržujte prosím hygienická nařízení a myslete na ostatní.

Ke Stříbrnému jezírku

KDY: kdykoliv

KDE: Fulnek, Odry

ZA KOLIK: zdarma



Jezírko vzniklo zatopením šachty dolu na těžbu galenitu někdy v 17. století. Dvě třetiny tvoří mělčiny s hloubkou 1,5 m a třetinu tvoří vlastní důlní šachta. Nachází se na zalesněném kopci poblíž Jestřábí u Fulneku. Dojdete k němu z Oder i z Fulneku po červené turistické značce, směřující na Pohořský kopec. Jezírko je bohaté na vodní a bahenní rostliny.

Kolem Boroveckých rybníků

KDY: kdykoliv

KDE: Příbor

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka vznikla v okolí rybníku Borovec v Příboru, kolem kterého je instalováno šest informačních panelů. Každý z nich obsahuje zajímavé poučné povídání o fauně a flóře, které se v této zóně vyskytují či někdy vyskytovaly, charakteristiku krajiny či historii území a mapu s vyznačením trasy naučné stezky. Oblast Boroveckých rybníků zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které stručně charakterizují tuto oblast.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Talk show Volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi

KDY: pátek 15. ledna od 20.30

KDE: web kina Centrum Bruntál ZDE

ZA KOLIK: 150 Kč



Filmové příhody Žlutého cirkusu na plátně jsou jedna věc, ale co zůstává ještě neobjevené, tajné a šokující? Jaké jsou Danovy zážitky na celý život a jaké historky vypráví jen kamarádům u piva? Zeptejte se náčelníka na cokoliv, protože v pátek dorazí Dan Přibáň rovnou k vám domů.

V on-line talk show ho vyzpovídá moderátor a cestovatel Petr Horký, který toho na Dana jako jeho dlouholetý kamarád spoustu ví. Připravte si otázky předem a ptejte se na online chatu a prodlužte si život hodinou a půl plnou zábavy. Navíc Dan i Petr svůj honorář věnují na kampaň Nejen nohy v teple, jejíž misí je lidem bez domova opatřit boty a ponožky i zimní oblečení, které jim pomůže přečkat zimu.

Tříkrálovská deskovka

KDE: facebook SVČ Krnov



Vyzkoušejte společenskou hru Putování za hvězdou, ke které potřebujete pouze libovolnou hrací figurku a herní kostku. Tuto hru si můžete vytisknout doma, nebo si ji můžete vyzvednout na vchodových dveřích hlavní budovy SVČ Krnov. Podrobnější info naleznete na facebooku SVČ Krnov.

KNIŽNÍ TIPY

Vít Samek: Bulbem záchranáře



Po jednom návratu z noční se záchranář Vít Samek rozhodl, že čerstvé zážitky ze služby popíše kamarádům na své facebookové stránce. A od té doby je za obrovského ohlasu publikoval skoro každý týden. Jeho vyprávění totiž nelze číst bez záchvatů smíchu, častého slzení a následné úlevy – to když se na konci příběhu dočtete, jak v dané situaci správně postupovat.

Markus Zusak: Zlodějka knih



Mladý australský autor sepsal silný, zajímavý a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák, ale příběh Liesel Memingerové je tak mimořádný, že i Smrt si musí přiznat zájem o živé lidi. I Smrt má srdce. Kniha Markuse Zusaka se vydává na smutná místa, rozhodně ale není skličující.

Karin Krajčo Babinská: Hvězdy na cestě



V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery, úspěšné spisovatelky Vandy, se skrývá tragédie, která navždy změnila jejich životy. Po letech odcizení se setkávají na Krétě, aby tu splnili jedno poslední přání. Emotivní vyprávění Karin Krajčo Babinské o vině a odpuštění vás spolu s hrdiny dovede k jasnému poselství: Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.

Tomáš Šebek: Nebe nad Jemenem



Odjet jako chirurg na misi s Lékaři bez hranic neznamená jen vracet vyhřezlá střeva zpátky do břicha. I přes každodenní hřmění střelby, všudypřítomnou hrozbu cholery, operace těžce postřelených dětí a nedostatek spánku se Tomáš Šebek na své jemenské misi snaží pozorovat běžný život, který se skrývá pod tímto válečným závojem. To vše popisuje Tomáš Šebek ve své nejnovější knize.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

AZ kvíz



Nečekejte na odpolední kvízovou půlhodinku v televizi, oblíbený AZ kvíz si můžete zahrát, kdykoli budete chtít. Desková vědomostní hra má stejná pravidla jako ta na obrazovce – cílem je propojit 3 strany herního plánu žetony své barvy. Žetony získáte za správné odpovědi na soutěžní otázky. Hra byla vyrobena v ČR a čekají vás v ní záludné otázky ze všech možných oborů.

Máme rádi Česko



Další tip na společenskou hru se opět týká mutace zábavné hry televizní. Užijte si stejnou dávku napětí, jakou znají soutěžící z televizního pořadu Máme rádi Česko. Vědomostní hra na motivy populární TV soutěže proti sobě staví dva týmy, které poměřují své znalosti o naší vlasti. Cíl je jasný – získat co nejvíce bodů ve všech disciplínách.