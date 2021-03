Talentované mládí, tak se jmenuje koncert, který má podpořit novou hudební generaci. Mimořádnost tohoto koncertu spočívá v tom, že posluchači uslyší během jednoho večera hned několik skladeb pro různé sólové nástroje s doprovodem orchestru. A to v podání mladých nadaných hudebníků, vítězů různých interpretačních soutěží.V živém přenosu koncert nabídne JFO na svých sociálních sítí 25. února. Jejich představení zaznamenají pro stream kamery absolventů a studentů oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Skladby Vaňhala, Ravela a Dopplera zazní v podání Amelie Tokarské (harfa), Dominika Sedi (kontrabas), Sylvie Schelingerové (flétna), Anny Taláckové (flétna) a Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. Více informací ZDE. Přenos můžete sledovat ZDE.

Ilustrační fotoZdroj: archiv Deníku

Karel Čapek - Hordubal

KDY: neděle 28. února od 19 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: 100 Kč



"Juraj Hordubal se vrací po osmi letech z Ameriky domů do Podkarpatské Rusi a naivně si myslí, že na něj doma čeká uklizený domov, věrná žena Polana a milující dcerka Hafia. Svůj domov má značně idealizovaný a nepřipouští si, že by to tam mohlo být jiné. Skutečnost, že to vypadá úplně jinak, omlouvá svou dlouhou nepřítomností. Doufá, že si tam na něj brzy zvyknou a všechno bude zase dobré." (oficiální popis hry ostravského Studia G) Záznam inscenace bude k dispozici do půlnoci téhož dne. Vstupenky naleznete ZDE. Poté, co je zakoupíte, obdržíte speciální odkaz ke sledování hry.

TIPY ZA KARVINSKO

Jízdárna ve Dvoře Olšiny

KDE: Karviná-Staré Město



Ve stájích Dvoru Olšiny v Karviné se nachází více než 30 různých koní pro začátečníky i pokročilé jezdce. Nabízí se jízdy pro děti i dospělé. Vybrat si lze jízdu ze sedla v kryté hale, venkovní jízdárně nebo v přilehlých překrásných terénech. Navíc je poskytována možnost projížďky historickým kočárovým spřežením. Již řadu let se zdejší provozovatelé zabývají také hipoterapií. Jízdárna Dvůr Olšiny dále nabízí boxové ustájení se zázemím pro majitele koní. Nutnost objednat lekci předem na tel. číslech +420 605 149 409 (CZ) nebo +48 697 092 694 (PL). Více ZDE.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Bára Kelnerová

K Evangelickému hřbitovu v Karviné-Dolech

KDE: Karviná-Doly



K Evangelickému hřbitovu z roku 1903, který se nachází 6,5 kilometru jihozápadně od centra města, můžete dojít pěšky trasou od Kostela svatého Petra z Alkantary a přitom minout Důl Gabriela a Důl Barbora. Zalesněnou cestou lze také vidět několik válečných úkrytů s vysvětlivkami. Evangelický hřbitov v Karviné-Dolech vznikl koupí kolonie Báňské a hutní společnosti Nový Jork a Mexiko od Manželů Krainových Evangelickým hřbitovním spolkem pro Karvinou a Solcu. Uprostřed něj se nachází hřbitovní kaple se zvonovou věží, která byla postavena stavitelem Hugo Königsbergrem roku 1906 a která se kolem roku 2014 zcela propadla do prostorů kaple. Hřbitov tedy kvůli svému stavu poskytuje netradiční atmosféru, nicméně od roku 2017 se o jeho stav začali dobrovolnicky starat členové Beerclubu.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Nová hra Questing ve Frýdku-Místku

KDE: Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi hry? Jste zvídaví? Pak je questing právě pro vás. Kultura F≈M připravila pro širokou veřejnost retrospektivní prezentaci akcí, a to formou hry – „questingu“. Hra odstartovala 22. února. Při tomto zábavném kvízu se účastníci pobaví, dozvědí se něco o osobnostech kulturní scény, nejrůznějších kulturních událostech i zajímavých místech Frýdku-Místku. Pro veřejnost je připraveno celkem 11 stanovišť s otázkami - deset otázek bude umístěno na přenoskách po městě Frýdek-Místek a jedna na banneru u aquaparku na Olešné podél cyklostezky. Jakmile projdete všechna stanoviště, správně vyřešíte otázky a sestavíte slova, získáte tajenku složenou z 24 písmen a znaků. Tajenku je potřeba zaslat e-mailem na recepce@kulturafm.cz s označením Hra, čímž se automaticky zařadíte do slosování o ceny. Ukončení soutěže je v neděli 21. 3. 2021. Více informací o hře se dozvíte zde.

Questing Kultury FM.Zdroj: archiv Kultury FM

Havel | Moje Kino LIVE

KDY: sobota 27. února od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Všichni milovníci filmů jsou zváni do kina, avšak v pohodlí domova, prostřednictvím platformy Moje kino live. Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.

Zdroj: Youtube

TIPY ZA OPAVSKO

Putování po stopách skřítka Goblina ve Vítkově

KDE: Vítkov

ZA KOLIK: zdarma



Hledači pokladů zapomenutých a hledači štěstí svého zpozorněte! Otevírá se první cesta skřítka Goblina ve Vítkově. Cesta vede po obrázcích fotografických. Ze slov, která naleznete na jednotlivých místech, poskládejte větu. Na konci cesty u stromu listnatého naleznete v široké sklenici medailony. Vezměte jeden sobě a místo vraťte do stavu původního, ať je přístupné i poutníkům dalším. Taktéž i jednotlivé zprávy ponechte na místě svém. Vyfoťte svůj tým, zašlete přes zprávu messenger tuto fotografii a vyluštěnou větu. Více informací o Goblinově první cestě naleznete zde.

Putování po stopách skřítka Goblina ve Vítkově.Zdroj: archiv SVČ Vítkov

Průvodkyně představí opavské dominanty

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Opavská kulturní organizace (OKO) vytvořila sérii pěti krátkých videí s podtitulem „Známe se?“, která představují místa působení expozice Cesta města: Obecní dům, kostel sv. Václava, kapli sv. Kříže, animační programy i expozici samotnou. Nové tříminutové video představuje Obecní dům, který je opavským kulturním a společenským centrem s galerií, muzejní expozicí, klubovou scénou a kavárnou. Novobarokní stavbu obklopují dva opavské parky: sady Svobody a Dvořákovy sady, ve kterých návštěvníci naleznou hudební altán, sochu Nová Opava Vincence Havla i Ptáky sochaře Kurta Gebauera. Více informací o novinkách v opavském OKU naleznete zde.



Obecní dům v Opavě. Ilustrační fotoZdroj: Deník / VLP Externista

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Objevte jičínskou baštu

KDE: Nový Jičín



Jednou z architektonických památek Nového Jičína je bašta, stojící na jihovýchodní otevřené straně města. Ve městě byly zbudovány tři bašty při vodním příkopu. Do dnešní doby se dochovala jen jedna z městského opevnění města. Šestiboká bašta z roku 1693 byla nazývána farská nebo dělová. Její vznik dokládá pamětní deska ve vstupní hale radnice.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv/Deník

Ke skalní stěně Jurův kámen

KDE: Štramberk



Jurův kámen je tři až deset metrů vysoká skalní stěna na geologickém rozhraní štramberských vápenců a bašských pískovců. V Jurově kameni jsou vyvinuty drobné krasové dutiny, tzv. abri. Na utváření těchto jeskyněk a skalních převisů se podílelo hlavně mechanické zvětrávání. Největší z těchto útvarů je Jurova jeskyně nacházející se ve svahu nad bustou Františka Palackého. Je pět metrů dlouhá, tři metry široká a tři metry vysoká. Na vyhlídce Jurova kamene je instalována busta Bedřicha Smetany.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Adam Knesl

Povídání o Štramberku

KDY: v neděli 28. února v 18 hodin

KDE: on-line, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma



Zimní zvyky v období masopustu ve Štramberku bude tématem nedělního on-line vyprávění manželů Hrčkových. Tuto neděli bude od 18 hodin zveřejněn odkaz s programem – sledujte Facebook nebo kalendář akcí města.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Kino z pohodlí domova: Drama Proxima

KDY: pátek 26. února od 20.30

KDE: web kina Centrum Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun



Nenechte si ujít francouzské drama Proxima režisérky Alice Winocour. Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou. V hlavní roli se představí hvězdná Eva Green.

Drama ProximaZdroj: Web kina Metropol

Za památnou lípou Hadí královna

KDE: Dolní Moravice



Podnikněte s dětmi výlet k nejmohutnějšímu stromu Moravskoslezského kraje – k památné lípě staré přes 500 let. Tu místní dle staré pověsti nazývají Hadí královna. Strom se nachází v obci Dolní Moravice, za Moravickým potokem poblíž domu číslo 3 a tyčí se do výšky 24 metrů.



Památná lípa v Dolní MoraviciZdroj: Zuzana Holasová

KNIŽNÍ TIPY

Lydie Romanská: Kletba podle Justiny



Před několika měsíci vyšla novinka ostravské spisovatelky Lydie Romanské s názvem Kletba podle Justiny. Kniha vychází z regionálního prostředí, které autorka dobře zná. Román ze Svinova, který popisuje tajemnou ságu řeznického rodu na pozadí historických událostí. Konkrétní podobu jakéhosi prokletí na sebe zde bere zjevení dívky v bílém, která děj knihy výrazně ovlivňuje a ve spojení s popisem regionální lokality a historie představuje osudy jednotlivých postav. Spisovatelka tak popisuje místa, která důvěrně zná.

Alena Mornštajnová: Tiché roky



Ještě, než v dubnu vyjde nová kniha Aleny Morštajnové s názvem Listopád, vraťme se k jejímu poslednímu vydanému počinu s názvem Tiché roky. Komorní rodinné drama přináší příběh hlavní hrdinky jménem Bohdana, která skrývá tajemství, jež souvisí s retrospektivou do minulosti. Ta odhaluje ony "tiché" roky strávené v nevědomosti, která někdy může pomoci a někdy naopak vyvolat spoustu otázek. V této knize nejde o velké historické události, ale především o intimní drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery.