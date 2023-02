Zimní lyžařský karneval na Annabergu se Shrekem

KDY: neděli 26. února od 13 hodin

KDE: areálu Annaberg v Jeseníkách u Andělské Hory

PROČ PŘIJÍT: Lyžařský závod v maskách je připraven na neděli 26. února od 13 hodin ve ski areálu Annaberg v Jeseníkách u Andělské Hory. Účastníky Zimního karnevalu se Shrekem čeká odpoledne plné hudby, zábavy a soutěží. Společně se Shrekem a Fionou mají pořadatelé připraveno plno aktivit pro děti i dospělé. Vedle lyžařského závodu nebude chybět tombola, kde se bude mimo jiné ceny soutěžit také o velké plyšové medvědy. Pořadatele ocení ty nejlepší a nejnápaditější masky. Připravena je i jízda postižených dětí na monoski. To je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení jedince a umožňuje mu užít si jízdu na sjezdovce. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na podporu postižených dětí, návštěvníci mohou dary vhazovat do zapečetěných kasiček. Lyžařský karneval se Shrekem na Annabergu navazuje na letní cyklistické závody Shrekem, které se konají v Opavě – Komárově a jejichž výtěžek je vždy určen pro nějaké vybrané postižené dítě.

JeLyMan – Jesenický lyžařský maraton

KDY: 25. - 26. únor

KDE: Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Staré Město

PROČ PŘIJÍT: Závod v krásném prostředí na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Možnost pořádně si zazávodit na běžkách na trasách 40 km, 20 km, či 10 km. Trasa povede z Velkého Vrbna a zpět v okolí horské chaty Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem.

Vyřeš zločin! Stopa!

KDY: do 19. března denně mimo pondělí, od 9:30 do 16:30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Staňte se detektivem a vyřešte zločin! Už jen do konce března je k vidění v bruntálském zámku unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Na návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, který budou moci sami vyřešit a odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou seznámí s moderními metodami vyšetřování. Nechybí ani překvapivé informace z oblasti dějin kriminalistiky. Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR a Muzeem policie ČR.

Obrazy Ondřeje Kočára

KDE: Flemmichova vila, Krnov

KDY: otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin

ZA KOLIK: vstupné od 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava prací známého opavského výtvarníka začala v Krnově 4. února a bude zde až do dubna. Poetické až snové vidění podhorských vesniček a městských zákoutí, teplá škála barev a magické vnitřní světlo plné hladivé energie - to je malíř Ondřej Kočár. Jeho současná tvorba je námětově obohacená o romantické dívčí portréty umocněné vkomponováním květinových motivů a obrazy hledající autorovu vnitřní odpověď na základní otázky zrození, bytí, lásky, věčnosti… Hledá vyšší hodnoty lidského bytí. Snaží se za světem skutečně najít cestu k světu mystickému, věčnému, ke všeočišťujícímu světu.

OPAVSKO

Pietní vzpomínka na Jana Zajice, udílení ceny a koncert

KDY: pátek 24. února od 16.30

KDE: městský hřbitov a městský úřad, Vítkov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pietní vzpomínka na známého místního rodáka Jana Zajíce. Program zahájí na městském hřbitově pietní akt u Zajícova hrobu za přítomnosti hejtmanových náměstků Jaroslava Kanii a Jiřího Navrátila. Program pokračuje v 17 hodin v sále Městského úřadu Vítkov udílením Ceny Jana Zajíce. Následovat bude koncert v podání zpěvačky Ireny Budweiserové a kytaristy Jakuba Racka.

Co nevíte o Dakaru

KDY: pátek 24. února od 18 hodin

KDE: Slezský Grunt, Háje ve Slezsku-Smolkov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zájemci o dění na Dakaru se sejdou na Slezském Cruntu, kde jim bude o tomto světoznámém závodu vyprávět sportovní komentátor, fotograf a nositel „fotografického Oskara“ v mezinárodní soutěži The International Photography Awards. Jeho jméno je Martin Straka a přítomným posluchačům v průřezu přiblíží zákulisí, zážitky, radosti i strasti nejtěžšího terénního boje Rally Dakar 23. Svým sugestivním vyprávěním, doplněným fotografiemi, je vtáhne rovnou do centra dění.

NOVOJIČÍNSKO

Běž domů Ivane!

KDY: neděle 26. února, od 14.40 hodin

KDE: u vlakového nádraží, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vzpomínková akce na odsun okupačních sovětských vojsk z Frenštátu pod Radhoštěm v roce 1990, jenž byl zároveň historicky prvním odsunem sovětských vojsk z východní Evropy. Akce bude zároveň k uctění památky nedávno zesnulého pana Dalibora Norského, bývalého tajemníka Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jenž měl na odsunu okupačního vojska velký podíl. Od 16 hodin v kině promítání rozhovoru s Daliborem Norským a dokumentu Poslední vlak o odsunu sovětských vojsk z Frenštátu pod Radhoštěm.

Rockotéka 1

KDY: 24. února, od 21 hodin

KDE: zimní stadion, Studénka

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslechnout si rock a metal tak, jak ho dávají v rádiu a v televizi, stojí určitě za to. Tuto taneční zábavu moderuje David Zbavitel, jehož hlas posluchači tvrdé muziky znají z rádia Čas Rock a TV Rebel. Muziku bude pouštět Marek Urbanec. Vstup je od 18 let.

Raškohrátky na ledě

KDY: 25. února, od 13 hodin

KDE: Městské kluziště - Sportovní areál pod Horečkami, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dítě - 45 Kč, dospělý – 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce je připomínkou legendárního frenštátského skokana Jiřího Rašky, návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy, soutěží pro děti, skokanský můstek pro děti, karneval na ledě. Začátek je v 13 hodin, od 16 do 20 hodin bude diskotéka na ledové ploše, masky jsou vítány. Občerstvení je zajištěno.

OSTRAVSKO

Oslavy 90 let porubského hokeje

KDY: sobota 25. února od 18 hodin

KDE: Zimní stadion Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci oslav devadesáti let od založení si klub HC RT TORAX Poruba připravil akci s podtitulem DOUBLE DERBY, tedy zápas porubských a vítkovických legend, na který naváže ligové kolo Chance ligy mezi domácím HC RT TORAX Poruba 2011 a HC Frýdek-Místek. Městské derby legend mezi celky HK Poruba a HC Vítkovice vypukne v 15 hodin. Domácí oblečou tradiční historické modrožluté dresy, které svým zpracováním připomínají éru 70. let minulého století. A na koho se můžete těšit? Svou účast přislíbila tři nejznámější P porubských dějin: Martin Prusek, Marek Pavlačka a Roman Polák!

Fauna trhy na Černé louce

KDY: neděle 26. února od 6 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 50 korun (snížené vstupné 30 korun)

PROČ PŘIJÍT: Plocha Fauna trhů je opět větší – byla rozšířena na všechny prostory výstaviště, tedy celkem činí 5.700 m2. Tradičně nabídne vše pro chovatele nejrůznějších živých tvorů, od okrasného ptactva, přes fanoušky akvaristiky, teraristiky, až po milovníky psů a koček. K mání bude krmivo i nejrůznější pomůcky a potřeby.

ModelFest Ostrava 2023

KDE: sobota 25. a neděle 26. února od 10 do 16 hodin

KDE: ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava – Zábřeh

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Pestrá přehlídka modelářských aktivit na které najdete plastikové a papírové modely, RC kamiony a vojenskou techniku, nebo modelovou železnici. Jedná se o 3. ročník této akce, která určitě stojí za návštěvu.

BURZA CD a Vinylů, Ostrava

KDY: neděle 26. února od 11 do 15 hodin

KDE: Rock Hill music club, 28. října, Ostrava

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Rock, Pop, Jazz, Blues, Funk, Punk, Metal, New Wave, domácí a zahraniční scéna, čili od Bacha po Vlacha. Tato burza je jedinečnou možností pro sběratele LP, CD, DVD, BRD jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ples pro přátele B7

KDY: pátek 24. února od 19 hodin

KDE: Wood aréna Na Pile, Ostravice

ZA KOLIK: 250/s večeří 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ples pro přátele, podporovatele a účastníky masového závodu B7 – Beskydská sedmička. Na programu je soutěž Nejlepší šerpa, v nabídce občerstvení nebudou chybět Superběžka a Superlyže. Hudbu obstarají dechovka Svěží dech, rocková kapela R.U.M. a DJ Gogo. Vstupenky jsou slosovatelné – hlavní cenou je 7 x startovné na B7 pro letošní rok.

Beskydský ledoborec 1. ročník

KDY: sobota 25. února od 10 hodin

KDE: jez poblíž autokempu, Frýdlant nad Ostravicí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Milovníci otužování a ti, kteří to chtějí zkusit, by určitě neměli chybět na prvním ročníku otužování ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zájmový spolek Beskydští ledoborci připravil setkání zimních plavců či otužilých nadšenců s cílem posílení zdraví a pravidelného scházení. Na programu budou komentovaná rozcvička a vstup do ledové vody, běh a cvičení, občerstvení, přesun do Kotelny s možností sauny, bazénu nebo přednášky podle zájmu.

Stoun hostí Mňágu a Žďorp

KDY: sobota 25. února od 21 hodin

KDE: Hudební klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela Mňága a Žďorp z Valašského Meziříčí s frontmanem Petrem Fialou je již naší hudební legendou, která díky své chytlavé muzice dokázala roztančit mnohé kluby i venkovní arény. Tak proč ne také Stoun? Vstup je od 15 let.

KARVINSKO

Poslední příležitost: Rudolf na zámku v Karviné

KDY: do 28. února, od 9 do 16 hodin

KDE: Zámek Fryštát, Karviná

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené vstupné 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední příležitost. Už pouze do konce tohoto měsíce mají návštěvníci karvinského zámku ve Fryštátě možnost vidět také unikátní multimediální zámeckou expozici, která odhaluje různá tajemství panovníkova života a představí celou řadu zajímavých exponátů. Návštěvníky výstavou provází samotný "digitálně oživený" Rudolf II.

Miss Orlová

KDY: pátek 24. února od 16 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže, Orlová

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Velké finále soutěže, ve které dívky ve věku 12 až 16 let ukážou, co v nich dřímá. Možná právě jedna z nich v budoucnu dosáhne na mety mnohem vyšší.