Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce nejen v Jeseníkách, Bruntálu, Krnově a Osoblaze, ale v celém Moravskoslezském kraji.

BRUNTÁLSKO

Festival na Rychtě

KDY: sobota 2. září od 14 hodin

KDE: Nádvoří Rychty v Úvalně u Krnova

ZA KOLIK: předprodej 300 Kč, na místě 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Chcete zažít závěr léta v té nejlepší společnosti? Pak máte možnost. Dorazí David Koller, Jakub Děkan, slovenská hvězda Sima, chybět nebude ani Vojtaano, Tango a hity Abraxas. Od 23 hodin je připravena after party.

Harmonikáři míří do Úvalna

KDY: 2. září od 14 hodin

KDE: Areál na Stražišti Úvalno

PROČ PŘIJÍT: Harmonikář, který hraje štamgastům písničky na přání, kdysi býval neodmyslitelnou součástí české hospodské kultury. Harmonikáře ve většině hospod už dávno nahradil jukebox, rádio nebo karaoke, ale stále se najdou výjimky. V Úvalně pod rozhlednou v areálu na Strážišti se každoročně schází fanoušci harmonik a heligonek, aby se společně bavili. Jen tak. Bez vstupného a bez pevného programu.Obvykle se sraz harmonikářů odehrává v amfiteátru Na Strážišti přímo pod rozhlednou, ale pokud zavládne chladné neb deštivé počasí, všichni harmonikáři i jejich publikum se přesunou do teplé hospody, kde hlavní organizátorka srazu Anička Hromadová roztopila kamna.„Nezáleží na tom, kolik lidí dorazí, hlavně že se ldokážou bavit a zpívat si s harmonikou. A občas si tady i zatančíme,“ uvedla za organizátory srazu harmonikářů Anna Hromadová z Úvalna.

Hrůzostrašné legendy ožívají

KDY: od neděle 3. září do 5. listopadu 2023, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: 50 Kč, snížené 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: V krnovské vile začíná výstava o krvavé historii. Představí reálné historické postavy toužící po lidské krvi a bolesti. Upírský hřbitov, krvavá lázeň, soudní stolice pro potírání čarodějnictví, katova přípravna a další scény… Pro výstavu byly vytvořeny také speciální figury postav evropské historie, na kterých nechybí věrohodné detaily – skleněné oči, ostré zuby, účesy a dobové šaty. Atraktivitu zvyšují neobyčejné multimediální “pohyblivé“ či “oživlé“ obrazy, které vystraší úplně každého návštěvníka – před očima se totiž promění zprvu idylický portrét ve strach nahánějící bestii.

Škola kouzel na Sovinci

KDY: sobota 2. a 3. září

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte složit kouzelnické zkoušky, vyrobte si kouzelnickou hůlku a projděte všemi stanovišti. Akce Škola kouzel na Sovinci se ponese v duchu známého mladého čaroděje a nejen malé návštěvníky zavede do kouzelnické školy, kde na ně čeká nejen si vyrobit hůlku, ale také projít spoustu tříd a na konci dostat kouzelnické vysvědčení.

TIPY ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

OLOMOUC: Chmelovy dožinkê

KDY: sobota 2. září od 13 hodin

KDE: areál Amerika, Olomouc-Holice

ZA KOLIK: 150 Kč na místě/120 Kč v předprodeji v Hospůdce U Kuděje, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Populární festival řemeslného piva v nádherném areálu Amerika v olomoucké části Holice. Přes deset minipivovarů, spousta dobré hudby a bohatý program pro děti. Zahraje cimbálovka Primáš, Steven´s, D.U.Bmusic, Kamafutra a další. Speciality z udírny, pizza z pece, palačinky, vegedobroty, makrely…



OLOMOUC: Šantovka slaví

KDY: sobota 2. září

KDE: Smetanovy sady (10-19h), areál u OC Šantovka (18-22:30)

ZA KOLIK: program v parku zdarma, vstupné na DJ party u Šantovky 100 Kč (výtěžek pro projekt Zahrada hospice na Sv. Kopečku)

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 10. narozenin obchodního centra Šantovka. Ve Smetanových sadech na příchozí bude čekat zábavný, sportovní a kreativní program. Průvod obřích nafukovacích loutek, akrobatické vystoupení a divadelní představení. Připravena bude i vyhlídková plošina, která vás vyveze do výšky 80 metrů, model vesmírné lodi SPACE X Crew Dragon, simulátor stavu beztíže, autogramiáda s HC Olomouc, graffiti workshop, malba velkoformátového muralu, kreativní umělecký koutek a workshopy pro širokou veřejnost. Dětská zóna se skákacími hrady, trampolínami či bumperbally, postavičky z pohádek. Na podiu bude k vidění pohádka či kouzelník, zahraje Natalie Tichánková & 4GOOD a Lollipopz. U galerie Šantovka to večer rozjede několik dýdžejů včetně Andrey Pomeje či hlavní hvězdy programu Alle Farbena.



Dožínky v Bělé pod Pradědem

KDY: sobota 2. září od 10 hodin

KDE: Bělá pod Pradědem – kostel sv. Jana Křtitele, Relaxcentrum, ovčín

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už po devatenácté oslaví na Jesenicku dožínky, a to v Bělé pod Pradědem. Program zahájí v 10 hodin mše svatá v místním kostele, následovat bude dožínkový průvod od Relaxcentra na ovčín. V pravé poledne odstartují zábavu trubači s fanfárami. Během odpoledne vystoupí Podorlický taneční soubor Lukavice, Oškerovci, taneční soubory Jesénka a Jesénečka, ženský pěvecký sbor Radost s Běláčky a Kelt Grass Band. Hlavním tahákem bude od půl osmé večer koncert kapely O5 a Radeček, na který naváže taneční zábava s Méďa Bandem. V doprovodném programu se myslí i na děti, připravená bude také výstava zemědělské techniky a drobného ptactva, ukázka dravců nebo fotografická výstava z minulých ročníků.



Pivovarské slavnosti v Holbě

KDY: sobota 2. září od 12.30 hodin

KDE: pivovar Holba, Hanušovice

ZA KOLIK: v předprodeji 490 Kč, na místě 590 Kč, děti do 140 cm vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Milovníkům dobrého piva, hudby a zábavy se v sobotu otevřou brány pivovaru Holba v Hanušovicích. Na dvou scénách se budou střídat hudební interpreti. Na Šerák stage vystoupí například Šrouby a Matice, Thom Artway, Katarína Knechtová nebo Walda Gang. Druhá scéna nese název Horská stage, kde bude hrát na Husý krk, Wraní Woko, Pěnička nebo třeba kapela Sammael. Na čepu budou všechna piva Holba, soutěžit se bude o hodnotné ceny a novinkou bude škola čepování piva. Třešničkou na dortu bude předpremiéra videoklipu kapely O5 a Radeček. V ceně vstupenky na Pivovarské slavnosti je neomezená konzumace piv a vybraných nealko nápojů.



Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu

KDY: sobota 2. září od 19 hod., neděle 3. září od 18 hod.

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník a kostel Nejsvětější trojice, Javorník

ZA KOLIK: 200 Kč, děti a senioři 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už po jednatřicáté se koná na Jesenicku Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu. Zahajovací koncert se koná v sobotu 2. září od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vystoupí soubor Camerata Moravia a posluchači se mohou těšit na skladby Karla Ditterse z Dittersdorfu, Antonia Vivaldiho a Josepha Haydna. V neděli festival pokračuje v Javorníku koncertem s názvem Klenoty české duchovní hudby. Vystoupí Eva Garajová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Michal Novenko (varhany).

OPAVSKO

Veletrh volnočasových aktivit

KDY: pátek 1. září od 14 do 18 hodin

KDE: Obchodní centrum Breda&Weinstein, Opava

PROČ PŘIJÍT: Zajímavé odpoledne nabídne návštěvníkům akci pod názvem Veletrh volnočasových aktivit alias Aktivity den, jejíž oblibu mezi Opavy dokládá letos už šestý ročník. . Program začíná autogramiádou úspěšných basketbalistů z opavského Basketbalového klubu a po jejím ukončení začne zábava žít už naplno svým vlastním životem. Její součástí bude taneční vystoupení na pódiu, členové sportovních kroužků předvedou divákům ukázky svých tréninků, ke slovu se dostanou zajímavé přednášky a tím nabídka rozhodně nekončí. Program má totiž v zásobě ještě hodně dalších zajímavostí pro všechny generace a speciálně pro děti bude připraveno soutěžní stanoviště. Veletrh volnočasových aktivit alias Aktivity den pořádá Obchodní centrum Breda&Weinstein ve spolupráci s Opavským a hlučínským Deníkem.

Folklórní Chodníčky k domovu

KDY: pátek 1. a sobota 2. září

KDE: Horní náměstí, Opava

PROČ PŘIJÍT: Regionální folklorní festival s mezinárodní účastí Chodníčky k domovu otevře v pátek od 15.30 hodin předtančení na Horním náměstí a v 16 hodin projde festivalový průvod pěší zónou po trase Horní náměstí, Ostrožná ulice a sady Svobody. Od 16.30 do 20 hodin následuje vystoupení folklorních souborů a lidových muzik a taneční workshop s posezením u cimbálu. Sobota nabídne od 10 hodin taneční workshop s dětskými folklorními soubory a lidový jarmark, ve 14 hodin začíná pořad dětských folklorních souborů s lidovým jarmarkem a od 16 hodin přijde čas na pořad dospělých folklorních souborů. Program uzavře od 19 hodin koncert rockové kapely ve folklorním složení s názvem Copok Rock Band .

Bezručova Opava – křest s koncertem a film

KDY: pátek 1. a sobota 2. září

KDE: kino Odboj, Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci festivalu pokřtí opavská skupina OSOLTO v pátek od 20 hodin své nové album a pak bude ještě koncertovat. Pro svůj hudební nosič si vybrala studio Českého rozhlasu v Ostravě a mistra zvuku Marka Hoblíka. Volba to byla určitě skvělá, protože podle názoru jejích členů takovou úroveň vybavení a přístupu jednoduše nikde jinde nedostane. Spousta produkčních nápadů a skvělá práce se zvukem má za výsledek homogenně znějící rockové album, které bude pokřtěno. Sobota bude určena milovníkům filmů, kteří budou od 19 hodin za vstupné 160 korun sledovat snímek Citlivý člověk. Jeho hrdinové putují dystopickou krajinou, kde komfort a bezpečí nahrazují dobrodružství a nejistota. Půjde o komicky brutální pouť do bláznivého světa, ve kterém má každá zdánlivě bezvýchodná situace skulinu, kterou je možné proklouznout a nalézt tak opět naději a šanci na lepší budoucnost. Plátno obsadí David Prachař, Jiří Lábus, Taťána Vilhelmová, Jiří Schmitzer, Vladimír Javorský, Jiří Lábus, Alexandra Borbély, Milan Mikulčík, Halka Třešňáková a v hlavní dětské roli Jaroslav Cuhra. Režii má Tomáš Klein.

NOVOJIČÍNSKO

Železný hasič

KDY: sobota 2. září, od 12 hodin

KDE: prostranství před městským úřadem, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma, startovné pro účastníky 50 Kč, nejstarší kategorie 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník soutěže TFA Junior, která je určena pro mládež. Jedná se o upravenou verzi standardní soutěže TFA pro dospělé, avšak disciplíny nejsou fyzicky tolik náročné, aby byly vzhledem k věku závodníků proveditelné. Jedná se o disciplíny: natažení hadic, přemístění závaží a dle věku soutěžících je odstupňován počet úderů kladivem v tzv. Hammerboxu a výška bariéry, kterou musí překonat. V neposlední řadě musí závodníci dle své kategorie vystoupat do určeného nadzemního podlaží budovy úřadu, kde je cíl. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích(7 - 9, 10 - 12, 13 - 15 a 16 - 18) a každá věková kategorie je ještě rozdělena na dívky a chlapce.

Prchalovské dožínky

KDY: sobota 2. září, od 12.30 hodin

KDE: hřiště v Prchalově, Příbor-Prchalov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V 12.30 hodin projde obcí dožínkový průvod, od 14 hodin bude zábavné odpoledne pro děti i dospělé – soutěž o nejlepšího traktoristu, historické ukázky, cimbálová muzika, ukázka stříhání ovcí, soutěž o nejkrásnější traktor, souboj stroj vs. Člověk, soutěž o nejlepšího „býkojezdce“, zapálení vatry. Součástí programu je výstava zemědělské techniky, workshop přibližující zemědělství, kolotoč a skákací hrad, malování na obličej, šlapací traktory, fotokoutek, stánky s občerstvením. Den zakončí hudební večer se skupinou Revmatik, který začne v 19 hodin.

Festival Paseka 2023

KDY: sobota 2. září, od 13 hodin

KDE: amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm/Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník oblíbeného festivalu (ne)mainstreamových kapel a umělců, tentokrát v novém prostředí. Vystoupí Prago Union, Něco něco, Barbara Kanyzová, D´mango, Na značky, Zelené koule, OdZemě, MLSTNŽVT, Druid State, Natol Svahilec a Divadlo Milana Šťastného. Akce je vhodná i pro děti.

Recovery Night

KDY: sobota 2. září, od 20 hodin

KDE: amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Nezapomenutelný hudební festival plný energie, skvělé show a jedinečných interpretů, 2 hudební stage, 14 umělců, 3 hudební styly.

Koncert: Thom Artway + Gabriela Dreslerová

KDY: pátek 1. září, od 20 hodin

KDE: Fejkovna 2.0, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Ve Fejkovně poprvé vystoupí zpěvák, textař a kytarista Thom Artway, který patří aktuálně k nejuznávanějším mladým muzikantům české hudební scény. Večer svým vystoupením zahájí mladá folková naděje Gabriela Dreslerová z nedalekého Bilovce, která se nebojí prezentovat vlastní tvorbou, ve které zachycuje radosti i strasti každodenního života.

OSTRAVA

Noční jezero ozáří ohňostroje

KDY: pátek 1. až neděle 3. září od 21 hodin

KDE: jezero, Hlučín

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Festivalů ohňostrojů Hlučín 2023 se představí renomované zahraniční ohňostrojné společnosti se svou ohňostrojnou show. Své barevné síly před diváky postupně změří domácí tým TARRA, tým SUREX z Polska a ambiciózní tým PYROTECHNICS ACTIVITIES ze Slovenska. Festival je součástí hlučínského krmáše.

Den ostravských dopraváků

KDY: sobota 2. září od 10 do 16 hodin

KDE: areál dílen Martinov, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den ostravských dopraváků je největší akce pro veřejnost, kterou Dopravní podnik Ostrava pořádá. Areál dílen v Martinově otevře v 10 hodin své brány. Návštěvníci mohou nahlédnout do dopravního zákulisí se vší parádou. Do 16 hodin budou připraveny nejen oblíbené vyhlídkové jízdy, ale i spousta atrakcí včetně bohatého doprovodného programu.

Festival Nad hladinou

KDY: sobota 2. září od 10 do 21 hodin

KDE: lokalita Malá Kodaň

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Festival slibuje den plný skvělé hudby, inspirativních přednášek a dobrého jídla, který se bude konat v lokalitě Malá Kodaň vedle klubu Dock přímo nad hladinou řeky Ostravice. Chybět nebude ani bohatý program pro děti. Organizátoři chtějí nabídnout návštěvníkům sdílet myšlenky a inspirativní pohledy na klíčová témata, jako josu životního prostředí, udržitelnost a lidská práva.

Kroužkobraní v Avionu

KDY: sobota 2. a neděle 3. září

KDE: Avion Shoping Park, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival zájmových kroužků opět nabídne přehlídku uměleckých, sportovních, jazykových a dalších volnočasových kroužků pro děti a představí možnosti, jak mohou trávit volný čas během školního roku v Ostravě a okolí.

Festival METAL!!!

KDY: sobota 2. září

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: na místě 1000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další ročník akce Metal!!! v rámci Barrák music hrad nabídne jména Pestilence, Asphyx, Malignant Tumour, Escuela Grind, Murder Rape Amputate, Translunaria, Violent Reprisal.

Bezva Fest Ostrava

KDY: sobota 2. září

KDE: Letní koupaliště Sareza, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: na místě 699 Kč, rodinná vstupenka 2 + 2 na místě 2599 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bezva Fest nabízí nejen koncerty, ale i zábavu pro celou rodinu. Připraveny budou tři desítky atrakcí a doprovodný program. Vystoupí Ben Cristovao, Sebastian, Pavel Callta, Kája a Bambuláček, Jakub Děkan, Lollipopz, Smejko a Tanculienka a další. Nebude chybět ani game zóna (počítačová herna, virtuální realita, simulátory, herní konzole), youtuberská stage s vystoupením youtuberů a influencerů, wannado sportovní zóna s představením více než 20 sportovních oddílů a netradiční sporty k vyzkoušení, tvořivé dílny, charitativní zóna, beauty zóna, chlapácká zóna a další.

Festival Zdraví a duše

KDY: pátek 1. a sobota 2. září od 10 do 18 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 90 Kč, děti 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival slibuje novinky v oblasti osobního rozvoje a alternativních směrů. Letošní ročník patří bylinkám. Součástí festivalu jsou 3 přednáškové sály s názvy Heřmánek, Šalvěj a Jitrocel, kde se uskuteční 36 přednášek. Hlavními tématy jsou celostní medicína, bylinky, minerály, astrologie, chiromantie, feng-shui, záhady a tajemno, cestovatelské příběhy, homeopatika, ukázky meditace i workshopy. Chybět nebudou ani prodejní stánky s více než 70 vystavovateli z tuzemska i zahraniční.

6. Slavnosti Heřmanického pivovaru

KDY: sobota 2. září od 15 hodin

KDE: náměstí před kostelem sv. Marka, Ostrava-Heřmanice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Skvělé druhy piva (mimo Heřmanického pivovaru budou k dispozici i pěnivé moky od Zámeckého pivovaru Pikard či vína z Vinařství Schwarzava), bohaté občerstvení a grilování. K tanci i poslechu zahrají kapely Šajtar či Rytmy ostravského Čtyřlístku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Beskydská Sedmička 2023

KDY: pátek 1. - neděle 3. září

KDE: Třinec, Frenštát pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Na trasu 14. ročníku se vydá v pátek večer 3 tisíce účastníků, které čeká z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm více než 100 kilometrů s převýšením 5500 metrů. Více informací: www.beskydskasedmicka.cz/b7.

Reggae večer, René Souček a kapela Bad Boyz ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 1. září, 19 hodin

KDE: zahrada Národního domu, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej/200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: René Souček je už pro všechny rodáky z Frýdku–Místku srdcovou záležitostí. Jeho texty za doprovodu kytary či ukulele baví publikum nejen v rytmu reggae, ale dokáže i výrazně zasáhnout srdeční oblast v pomalých a dumavých písních. Bad Boyz. Tito Opavští rodáci působí na scéně od roku 2008. Původně v kompletní čtyřčlenné formaci, která se skládá z DJs Dereka a Hagemana a MCs Oldhunta a Mic-Keye Dreadalista, to odpálili už na stovkách akcí na Moravě, v Čechách, ale i Polsku, Slovensku nebo Rakousku.

Beskydský Montmartre 2023

KDY: sobota 2. září, od 14 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 2. září 2023 organizuje spolek malířů ROSENFELD z.s. již 3. ročník akce nazvané „Den setkání s výtvarným uměním“. Je avizována účast malířů, sochařů, smaltérů, keramiků, fotografů a dalších umělců, kteří chtějí své práce představit široké veřejnosti. Akce se bude konat v prostorách FAUNAPARKU ve Frýdku. Ve 14:00 hodin bude zahájen doprovodný program, který obsahuje program pro děti i pro dospělé. Konec akce předpokládáme v 20:00 hodin.

KARVINSKO

Hornické slavnosti Karviná 2023

KDY: sobota 2. září, od 14.30 hodin

KDE: park Boženy Němcové, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní den v Karviné začne v 10 hodin na Univerzitním náměstí za zvuků dechového orchestru Akorďanka, kdy vedení společnosti OKD a její hosté uctí památku obětí hornického povolání. Poté se všichni v čele s průvodem krojovaných horníků přesunou do kostela Povýšení svatého Kříže, kde v 11 hodin začne bohoslužba za zesnulé horníky.

Hlavní program v Parku Boženy Němcové zahájí ve 14:30 koncert slovenské vokální skupiny Fragile. Příznivci rockové muziky se mohou těšit na kapely Bastard a Gate Crasher. Ty na pódiu vystřídá ostravský Rock´n´Roll Band Marcela Woodmana a celý program vyvrcholí vystoupením jedné z největších osobností slovenské, ale i české hudební scény Richarda Müllera.

Latino Party Lodiučky 2023

KDY: sobota 2. září od 16 hodin

KDE: Lodičky, Karviná

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Milovníci latinsko-americké hudby a tance, připravte se na jedinečný zážitek plný rytmu a energie! Čeká Vás již 4. ročník Latino party, který se opět bude konat v malebném prostředí na Lodičkách v Karviné. Těšit se můžete nejen na workshopy s špičkovými lektory, taneční lekce, spousty skvělých tanečníku z Čech, Polska a Slovenska, ale také živou hudbu v podání Klan Del Calibre a skvělých DJ.

Race the Streets - Český Těšín

KDY: sobota 2. září, od 10 hodin

KDE: centrum Českého Těšína

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po roce se opět potkáme v legendárním Českém Těšíně na jediném Českém driftingovém závodě v centru města! Městem se proženou jedni z nejlepších českých, slovenských a polských jezdců a jedno je jisté, trať nikomu neuhne a jezdci do toho opět dají maximum! Máme pro vás připravenou jedinečnou diváckou zónu, ze které budete mít 360 stupňový výhled na celou trať kde budou závodní speciály všude kolem vás. Občerstvení, moderátoři, doprovodný program, hudební doprovod a tribuny jsou samozřejmostí.

5. Petrovické dožínky

KDY: sobota 2. září od 14 hodin

KDE: Petrovice u Karviné

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce začne slavnostním průvodem z točny u dřevěného kostela v Marklovicích a dále povede kolem činžáků, pizzerie Salve, po cyklostezce směr Závada-Gory, pak kolem obecního úřadu, zdravotnického střediska a končit bude v Prstné u Restaurace Na Růžku. Návštěvnici se mohou těšit na kulturní program, bohaté občerstvení, skvělou hudbu i zábavu. Nebude chybět ani slavnostní předání dožínkového věnce a chleba upečeného z letošní úrody.

Festival jídla a kávy

KDY: sobota 2. září, od 12 hodin

KDE: Náměstí 28. října, Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Stánky s tradičním i netradičním občerstvením, dodprovodný program, vystoupí Sušanka, Vali Angel, Zdeněk Izer a další.