Kam o víkendu v Moravskoslezském kraji? Podívejte se. Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, vyberte si z naší nabídky akcí.

Motorkářské vítání jara v Bruntálu. | Foto: Deník/Karel Janeček

BRUNTÁLSKO

Vítání jara v Bruntálu

KDY: sobota 6. května

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 14. ročníku oblíbené akce Vítání jara spojené s požehnáním motorkářům, kteří se jí tradičně účastní bez rozdílu věku, kubatury, vyznání či stylu. Sraz mají už v 10 hodin, aby si lidé mohli jejich stroje i prohlédnout, následovat bude spanilá jízda po okolí. Na náměstí bude opět již tradičně probíhat volná zábava, tentokrát za doprovodu kapel Livin, Warning Vision, Key Features, The Pant a Contract revival Kabát. Chybět nebudou ani stánky s jídlem a pitím.

Slavnostní otevření zámku

KDY: 6. května

KDE: Slezské Rudoltice

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč, senioři 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rudoltický zámek přestavěný v barokním stylu se stal jedním z kulturních center Slezska. Má bohatou historii. Ve 2. světové válce zde například sídlila část Goebbelsova ministerstva propagandy z Berlína a informace byly předávány přímo do Hitlerova hlavního stanu. Rekonstrukcí v 70. a 80. letech 20. století byla budova upravena a sloužila zdravotnickému zásobování, čemuž byl přizpůsoben interiér zámku do dnešní podoby.



Zámek Slezské Rudoltice, červen 2022.Zdroj: Deník/František Kuba

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Den Mikroregionu Zábřežsko

KDY: sobota 6. května od 9 hodin

KDE: Nemile

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prezentace obcí mikroregionu na hřišti, prohlídka Tvrze Nemile, prohlídka vodní nádrže Nemilka, výhled nad obcí z plošiny, prohlídka hasičáren a kaplí. Na hřišti vystoupí soubory obcí mikroregionu (9.30 – 17.00), kapela Blackbirds (17.00), Dechový orchestr Zábřeh (20.00).

Postřelmovská pětadvacítka

KDY: sobota 6. května, 8-11 hodin (zápis)

KDE: Kulturní dům, Postřelmov

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Skautské středisko Bukůvka zve na tradiční turistický pochod Postřelmovská pětadvacítka. Můžete si vybrat z těchto tras: 5 km - pohádková trasa, 10 km - kapličková trasa, 15 km a 25 km - turistické trasy, 25 a 40 km cyklistické trasy.

Čarodějnický proces

KDY: sobota 6. května, 14 – 19 hodin

KDE: Ondřejovice u Zlatých Hor

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Ve 14 hodin vyjde ze hřiště u viaduktu středověký průvod s čarodějnicí. O hodinu později začne u Střediska Doubrava inkviziční soud a chybět nebudou ani ukázky tortury. Připravené jsou také čarodějnické hry pro děti.



Expozice čarodějnických procesů ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Divadelní komedie Sylvie

KDY: pondělí 8. května od 17 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: 280 korun v předprodeji, 350 korun v den konání

PROČ PŘIJÍT: Romantickou komedii o tom, že láska je jen jedna, přiveze do Jeseníku Agentura Familie. Greg a Kate jsou manželé ve středním věku. Děti odrostly, odešly z domu a do partnerského vztahu se pomalu vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie! Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Co udělá její příchod se zajetými manželskými kolejemi? Možná budete překvapeni.

OPAVSKO

Bujará noc na Karlštejně

KDY: pátek 5. května, od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo v Opavě

PROČ PŘIJÍT: Jede král, Až do věží, Lásko má já stůňu a řada dalších písní i vtipných situací, to je slavný muzikál Noc na Karlštejně, který oslaví na prknech opavského divadla sté narozeniny. Tak dlouho se drží na repertoáru a k derniéře se dosud nechystá. Slezské divadlo jeho stou reprízu oslaví uvedením oblíbené inscenace ve volném prodeji. Divákům zaručuje skvělou podívanou se sklenicí vína k přípitku a pamětní kartičku s možností autogramiády.

Striptýz ženské duše

KDY: pátek 5. května, od 19 hodin

KDE: Kulturní dům v Dolním Benešově

PROČ PŘIJÍT: Během svého hodinového speciálního turné s názvem Donaha nemine slavná slovenské stand-up Simona Dolní Benešov. V programu, který nabízí vážná témata v dokonale veselém duchu, bude protagonistka postupně odhalovat, co se vlastně skrývá za vztahy, těly, rodičovstvím, feminizací i stereotypy mezi muži a ženami. Hostem pořadu bude Joe Trendy.

Jarní výšlap údolím Budišovky

KDY: sobota 6. května, v 8.30 hodin

KDE: náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Akce, která letos oslaví jubilejní třicátiny. Bude znovu pořádaná bez ohledu na počasí. Účastníci se projdou až k poutnímu místu P. Marie ve Skále, na jehož parkovišti bude cíl. Účastníci se příjemně projdou a dostanou i příležitost k opékání uzenin.

Hudbu a cestování osvítí Maják

KDY: sobota 6. května, od 14 hodin

KDE: Kulturní dům v Bolaticích

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový festival Maják nabídne návštěvníkům hudbu a dokumentární snímky. Hudebně ho vyplní skupiny Saca, Moře dní, Poppers, Kola a Kittens in Black. Příznivci dokumentů s dušemi cestovatelů ocení snímky Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska na Moravu, Banát – Malé Česko za Dunajem a Skandinávie – Po kolejích z fjordů a zpátky.

Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na dobrodružnou cestu a z Thajska jel zpátky do Hranic s vozítkem tuk-tuk.Zdroj: Deník / Nuc Jan

OSTRAVSKO

Zahájení lázeňské sezóny v Klimkovicích

KDY: sobota 6. května

KDE: lázně Klimkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zahájení lázeňské sezóny v klimkovických sanatoriích je již tradičně spjato s možností prohlédnout si lázně detailněji a to díky komentovaným prohlídkám. Kromě seznámení se s prostory a službami lázní bude pro návštěvníky připraven i bohatý kulturní program na kolonádě lázní i v amfiteátru. Tradičně zde vystoupí oblíbené dechové orchestry i mladí umělci.

Jih ožije hudbou 2023

KDY: sobota 6. a neděle 7. května

KDE: náměstí Ostrava-Jih, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První květnový víkend náměstí nejlidnatějšího obvodu Ostrava-Jih ožije hudbou. A to doslova. Uskuteční se zde již 2. ročník akce Jih ožije hudbou. Kromě vystoupení regionálních kapel budou připraveny také stánky s občerstvením a aktivity pro děti.

Oslavy 100. výročí založení SDH Vřesina

KDY: sobota 6. května

KDE: Vřesina

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Vřesina při příležitosti oslav 100. výročí založení sboru přichystal zábavné odpoledne plné tematických ukázek a bohatého občerstvení. Připraveny jsou ukázka vyprošťování z osobního automobilu, lezecká ukázka hasičského záchranného sboru Správy železnic, požár automobilu v režii SDH Vřesina, ukázka mladých hasičů SDH Vřesina, hasičská soutěž TFA pro zájemce, statická ukázka historické a současné hasičské techniky. Celkem se jedná o více než desítku vozů. Připraven bude i skákací hrad, soutěže pro děti, stánek s historií a zajímavostmi našeho sboru atd.

Krasobruslařská galashow v Ostravě

KDY: sobota 6. května

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 499 Kč

PROČ PŘIJÍT: Špičky českého i světového krasobruslení se už tuto sobotu sejdou v Ostravě. Důvodem je velkolepá krasobruslařská galashow v Ostravar Aréně Made in Czechia. Této příležitosti se rozhodl využít také Michal Březina, který právě na ostravském ledě slavnostně zakončí svou kariéru (oficiálně ji ukončil již v loňském roce). Český krasobruslařský svaz navíc letos v květnu slaví 100. let členství v ISU.

Český krasobruslař Michal Březina na mistrovství Evropy v lednu 2017 v Ostravě, kde obsadil 12. místo.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

NOVOJIČÍNSKO

Beskyd Model Kit Show má čtvrtstoletí

KDY: sobota 6. května, od 9 do 16.30 hodin

KDE: Kulturní dům v Kopřivnici

ZA KOLIK: 70 Kč základní vstupné/ 30 Kč snížené

PROČ PŘIJÍT: Beskyd Model Kit Show je mezinárodní výstava spojená se soutěžemi modelů, letos se koná 25. ročník této akce. Na programu jsou: mezinárodní soutěž modelů ve vyhlášených kategoriích, soutěž modelů mládeže do 15 let, udělení speciální ceny „Moravský knipl“ a „Moravský šrapnel“, cena a trofej značky TATRA a další ocenění výrobců a vystavujících. Tak, jako každý rok, je v místě i prodejní expozice modelářských firem a burza modelů. Organizátoři upozorňují, že elektronická registrace modelů do soutěže končí v sobotu v 5 hodin, na místě pak bude možná v době od 8 do 10 hodin.

Na jízdárně jsou drezurní závody

KDY: sobota 6. května, od 9 hodin

KDE: Jezdecký areál Na Nivách ve Frenštátě pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Milovníci koní by si tuto akci neměli nechat ujít. Jarní drezurní závody se konají v kryté hale v Jízdárně TJ Slovan na katastru Tiché. Návštěvníci se mohou těšit na hobby a oficiální soutěže stupně Z – S.

Staroveské šlápoty potěší turisty i cyklisty

KDY: sobota 6. května, od 13 hodin

KDE: Hřiště ve Staré Vsi u Bílovce

ZA KOLIK: 10 Kč

PROČ PŘIJÍT: Staroveské šlápoty jsou již tradiční akcí, která letos píše 42. ročník. Oblíbená akce, kterou připravuje Klub přátel Staroveských šlápot, startuje na hřišti ve Staré Vsi. Na pěší trasu v délce 15 km se lze vydat v době od 13 do 14 hodin, na 5 km od 14 do 15 hodin. Cyklisté vyjedou na čtyřicetikilometrovou trať mezi 13. a 14. hodinou, na poloviční - dvacetikilometrovou mezi 14. a 15. hodinou. Při zápisu dostane každý účastník plánek trasy. Cíl je opět na hřišti, kde bude připraveno občerstvení.

Filmové melodie se rozezní kulturním domem

KDY: pondělí 8. května, od 17 hodin

KDE: Kulturní dům v Příboře

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Kulturním domě v Příboře se v pondělí odpoledne rozezní melodie, které zejména pamětníci znají z podání filmových hvězd, jaký mi byli Oldřich Nový, Vlasta Burian, Hana Vítová, Adina Mandlová či Jindřich Plachta. Melodie zahraje Taneční swingový orchestr Zdeňka Pukovce, pořadem s názvem Perličky z celuloidu bude provázet Pavel Hanzelka.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Manželské vraždění s Jaroslavem Duškem

KDY: pátek 5. května, 19 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Hlavní třída 112, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Komedie s mrazením v zádech. Líza a Gilles spolu žijí 15 let. Alespoň jak tvrdí ona. Není to totiž tak docela jisté, protože Gilles ztratil paměť. Teď se vrací do jejich údajně společného bytu a Líza se Gillese snaží uvést zpátky do jejich života. Ale říká mu pravdu? Nezneužívá jeho ztráty paměti k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila? Aby vybudovala nový život na falešných základech? V hlavních rolích: Jaroslav Dušek a Nataša Burger, režie: Jan Hřebejk.



Jaroslav DušekZdroj: Deník/Martin Divíšek

Hutnický den v Třinci

KDY: sobota 6. května, 12.30-23 hodin

KDE: Areál Werk Areny Třinec

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce opět potěší nejen bohatým kulturním programem. Vystoupí Mňága a Žďorp, Kristýna, Čechomor, Citron, Blaf, Maxipes Fík a mnozí další.

KARVINSKO

Výstavy Fotoklubu Karviná

KDY: květen 2023

KDE: Galerie pod střechou, restaurace Oáza, knihovna Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Galerii pod střechou v restauraci Oáza volně přístupnou výstavu vedoucího Fotoklubu Karviná Marka Běhana nazvanou chaos. Výstava je volně přístupná až do konce června. V karvinské knihovně se pak koná výstava všech členů Očima Fotoklubu. Jjeí součástí jsou i plastiky Kamily Gabryszové.

Juventus Karviná - děti za školou

KDY: PÁTEK 5. května, 16 hodin

KDE: Městský dům kultury Karviná

ZA KOLIK: 160 Kč dospělý, děti do 15 let 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené volnočasové středisko Juventus Karviná připravilo show z bohatého programu svých kroužků.