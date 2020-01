Astronomické pozorování

Kdy: sobota 4. ledna od 18.30 hodin

Kde: Planetárium Ostrava (K Planetáriu 577/502, Ostrava-Krásné Pole)

Za kolik: vstupenka stojí 80 korun

Večerní pozorování na hvězdárně probíhá pouze za bezmračné oblohy, protože ani hvězdářské dalekohledy nevidí přes mraky. Pokud počasí pozorování neumožní, mají pro vás ve hvězdárně připravený náhradní program. Případně můžete před návštěvou hvězdárny zavolat na číslo 597 324 950 pro potvrzení konání pozorování. Pozorování probíhá v otevřené pozorovatelně, proto platí doporučení teple se obléct. Vstup do hvězdárny může být pro tělesně postižené velmi obtížný a pro vozíčkáře prakticky nemožný, neboť je přístupná pouze po relativně úzkých schůdkách, které vedou z prvního patra nahoru do kopule. (lap)

Atmosféra − "Bod zlomu"

Kdy: sobota 4. ledna od 16 hodin

Kde: Cooltour Ostrava (Černá louka)

Za kolik: vstupné je dobrovolné



Atmosféra, to je koncept moderní inspirativní bohoslužby pro širokou veřejnost s Talkshow se zajímavými hosty, programem pro děti, skvělým občerstvením a inspirující hudbou. Akce se uskuteční v sobotu 4. ledna od 16 hodin v Cooltouru na Černé louce. Pořadatelé v pozvánce uvádějí, že chtějí přispět ke společnému šíření pozitivní atmosféry v dnešním uspěchaném světě. Hosty budou tentokrát manželé Karin a Aleš Maďovi, kteří si prošli svým životním „Bodem zlomu“. (lap)

Malalata All Night

Kdy: sobota 4. ledna od 21 hodin

Kde: Klub Dock (Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 101/28)

Za kolik: vstupenky stojí 150 korun a prodávají se bez možnosti rezervace v infocentrech.



Party, kterou jen tak nezažijete. To nabízejí pořadatelé akce Malalata All night. Malalata je už 13 let synonymem pro jedinečnou fúzi balkan beats, gypsy music, reggae a world music. Každé vystoupení tohoto DJského dua je nespoutanou show plnou nakažlivé energie a stoprocentního nasazení. V sobotu 4. ledna se Malalata představí v Ostravě v klubu Dock. Zažijete 5 hodin hudby různých žánrů pod taktovkou oblíbeného DJ dua. Vstup na akci bude povolen pouze osobám starším 15 let. Akce bude fotograficky dokumentovaná a fotografie z ní budou zveřejněny na sociální síti Facebook. (lap)

Červená Karkulka a babiččin dalekohled

Kdy: neděle 5. ledna od 14 hodin

Kde: Planetárium Ostrava (K Planetáriu 577/502, Ostrava-Krásné Pole)

Za kolik: vstupenka stojí 150 korun



Poetické vyprávění pro nejmladší návštěvníky (doporučeno pro děti od čtyř let a starší) o astronomických příhodách Červené Karkulky, která poznává roční období, souhvězdí a planety Sluneční soustavy, připravilo na neděli 5. ledna od 14 hodin Planetárium Ostrava. Vstupné je 150 korun.

Taneční večer

Kdy: neděle 5. ledna od 17.30 hodin Kde: Kulturní dům K-TRIO (Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka)

Za kolik: vstupné je 50 korun

Pro příznivce společenského tance zahraje v neděli 5. ledna od 17.30 hodin v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce skupina Domino. Vstupenky stojí 50 korun a prodávají se v Kulturním domě K-TRIO, v kině Luna a Komorním klubu. Taneční večery se uskuteční i o dalších lednových nedělích (12., 19. a 26. ledna). (lap)

OPAVSKO

Hudba vítá nový rok

Kdy: v neděli 5. ledna od 17.30 hodin

Kde: kostel sv. Martina, Dolní Benešov

Kostelní lodí se ponese Novoroční koncert v podání studentů uměleckých škol, varhaníka Jiřího Langa a violoncellisty Břetislava vybírala. Pod vedením Kryštofa Kosky zazní mimo jiné skladby J. S. Bacha, M. Oginského. A. Dvořáka nebo improvizace na píseň Modlitba. Posluchače koncertem provede Jan Lefner. (jih)

Sportovci vítají nový rok

Kdy: v sobotu 4. ledna od 9 hodin

Kde: sportovní hala, Bolatice



Novoroční turnaj v obci se týká badmintonu a účastníci budou svými raketami posílat míček, na rozdíl od tenisového menší a okřídlený, na hřiště soupeřů. Letos už čtvrtý ročník tohoto turnaje představuje amatérské sportovní klání ve čtyřhře. (jih)

Ochotníci se pochlubí

Kdy: v sobotu 4. ledna od 18 hodin

Kde: kinosál kulturního domu

Za kolik: 100 korun

Místní ochotnický soubor uvede nastudovanou situační komedii francouzského dramatika Marca Camolettiho s názvem Byt na inzerát. Diváci budou sledovat příběh čtyř povahově i profesně rozdílných žen, které si nezávisle na sobě podají inzerát na nájemníka bytu. Jedna hledá nového nájemce, druhá model pro svůj obraz, třetí žáka hra na piano a čtvrtá životního partnera. Zájemci se dostaví, ale k nesprávným inzerentkám a rázem je zaděláno na komické situace. (jih)

FRÝDECKO-MÍSTECKO A TŘINECKO

Tříkrálový koncert zve k poslechu

Kdy: neděle 5. ledna od 16.30 hodin

Kde: kostel sv. Hedviky v Mostech u Jablunkova Za kolik: vstupné dobrovolné

Dům dětí a mládeže Třinec ve spolupráci s Gorolským turistickým informačním centrem zve veřejnost na tradiční tříkrálový koncert, který se uskuteční v Mostech u Jablunkova v neděli 5. ledna. Koncert se koná v kostele sv. Hedviky v 16:30 hodin a vystoupí zde Štývarův dětský sbor z Třince a třinecký komorní orchestr. (aja)

Novoroční čtyřlístek má cíl na Prašivé

Kdy: neděle 5. ledna od 11 do 14 hodin

Kde: Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách

Za kolik: zdarma



Do osmého ročníku hvězdicového výstupu na Prašivou ve Vyšních Lhotách se můžou turisticky zaměření jedinci zapojit v neděli 5. ledna od 11 do 14 hodin. Tradiční akce s názvem Novoroční čtyřlístek, která nabídne dvě trasy na sedm a dvanáct kilometrů, má cíl u chaty na Prašivé. (mas)

Děti pobaví a poučí pohádka o zoubkách

Kdy: neděle 5. ledna od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Divadlo tety Chechtalíny odehraje v neděli 5. ledna na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku pohádku s názvem O zdravých zoubkách aneb kazoury jsme vyhnali. Jedná se o divadelní představení, během kterého děti společně s doktorkou Zorkou Kazomorkou vyléčí zuby obra Zlobra, vyženou kazoury a zazpívají si se zoubkovou vílou. Vstupné na představení, které začíná ve tři hodiny odpoledne, vyjde na sedmdesát korun. (mas)

Koncert v kostele podpoří Tříkrálovou sbírku

Kdy: neděle 5. ledna od 15 hodin

Kde: kostel sv. Michaela archanděla a sv. Barbory v Kozlovicích

Za kolik: dobrovolné vstupné



Tříkrálový koncert se bude konat v neděli 5. ledna od 15 hodin v kostele sv. Michaela archanděla a sv. Barbory v Kozlovicích. Vystoupí schola Rosnička ze Lhotky, schola i scholka z Kozlovic a pěvecký sbor Cantamus. Dobrovolné vstupné poputuje společně s Tříkrálovou sbírkou na konto Charity České republiky. (mas)

NOVOJIČÍNSKO

V kostele bude tříkrálový koncert

Kdy: v sobotu 4. ledna

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kostel sv. Jana Křtitele

Za kolik: neuvedeno

Za nebeskou bránou II. Takový název má koncert jehož podtitul je Od svaté Máří do Tří králů. Koncert pořádají Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm a Muzeum Frenštát v sobotu 4. ledna v kostele svatého Jana Křtitele (horní) ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vystoupí na něm sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, kvartet Komorního orchestru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína a soubor písní a tanců Valašský Vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Koncert začíná v 15 hodin. (ipa)

Zazní skladby také z muzikálů

Kdy v sobotu 4. ledna

Kde: Příbor, kulturní dům

Za kolik: 200 Kč



Novoroční koncert pořádá město Příbor v sobotu 4. ledna v kulturním domě v Příboře. Vystoupí Velký symfonický orchestr sdružení hudebníků Příbor s dirigentem Zdeňkem Pukovcem, jako host se představí členové Janáčkovy filharmonie Ostrava se svými sólisty. Koncert se uskuteční ve dvou časech, a to od 15 a od 18 hodin. Zazní na něm známé populární a muzikálové melodie. (ipa)

Děti mohou jít na pohádku

Kdy: v neděli 5. ledna

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kulturní dům

Za kolik: 90 Kč

Oblíbený cyklus nedělních pohádek pro děti ve Frenštátě pod Radhoštěm pokračuje i v letošním roce. V neděli 5. ledna se děti mohou těšit na Myšku Klárku, Veverku Terku a Draka Karlíka. Děti se dozvědí například co se děje, když draka bolí zub. Pohádku o správném čištění zubů se spoustou legrace a písniček bude možné zhlédnout v malém sále frenštátského kulturního domu ve dvou termínech - v 13.30 a v 15.30 hodin.

KARVINSKO

Vodáci opět splují zimní Olši

Kdy: sobota 4. ledna, 10 hodin

Kde: Věřňovice, hraniční most

Hned první lednovou sobotu se ve Věřňovicích sejdou vodáci z Česka i Polska, aby se po řece Olši společně vydali až do polského Zabelkowa. XIII. Novoroční sjezd Olše startuje v 10 hodin u splavu. Akci tradičně organizuje Spoleku Posejdon při příležitosti vstupu České republiky a Polska do tzv. Schengenského prostoru.

Po zahájení sjezdu se koná neformální setkání v klubovně PZKO o přípravě splavnění Odry k hranici CZ-PL a přípravě projektu nadnárodního přístavu a logistického centra Věřňovice-Gorzyczki, ve kterém jíž oznámili svou účast starostové sousedních obcí a pozvaní hosté.

BRUNTÁLSKO

Tříkrálový koncert

Kdy: v sobotu 4. ledna v 17 hodin

Kde: Břidličná

Za kolik: vstupné dobrovolné

Hudební zážitek a příspěvek na dobrou věc, to v sobě spojuje koncert v Břidličné. V sobotu 4. ledna v 17 hodin se koná Tříkrálový koncert v kostele Tří králů v Břidličné. Účinkují Cimbálová muzika Vedrovci, Dětské sbory Základní školy Břidličná a Pěvecký sbor Bernardini. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na zakoupení nových věžních hodin.