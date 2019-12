Večer zázraků a přání

Kdy: v neděli 29. prosince v 18 hodin

Kde: Nový Jičín, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Za kolik: 100 Kč

Největší sakrální stavba v Novém Jičíně bude o poslední neděli roku 2019 patřit večeru zázraků a přání při Koncertu duchovní hudby. Od šesté hodiny podvečerní se v kostele v historickém centru města představí Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, Chrámový sbor Cantores Domini Místek a Musica Templi Orchestra. Vstupné na tuto kulturní akci je 100 korun.

Petra Bílková zazpívá na kravařském zámku



Kdy: v sobotu 28. prosince od 18 hodin

Kde: Zámek Kravaře

Za kolik: vstupné dobrovolné



Prostory rytířského sálu na zámku v Kravařích zaplní zítra příznivci zpěvačky Petry Bílkové, která se zde představí od 18 hodin. Tentokrát se mohou posluchači těšit na její autorské písně tak, jak je život zpěvačce píše a ona je žije a zpívá po svém.

Janek Ledecký v Kopřivnici



Kdy: v sobotu 28. prosince od 19 hodin

Kde: Kopřivnice, Kulturní dům

Za kolik: 550 Kč/520 Kč

Letos po třiadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky (Sliby se maj plnit o Vánocích) i své největší hity. K sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil. Koncert populárního zpěváka v kopřivnickém kulturním domě začne v 19.00 hodin.

Evropa pod jižním křížem



Kdy: v sobotu 28. prosince od 15.30 hodin

Kde: Planetárium Ostrava (Krásné Pole)

Za kolik: vstupenky stojí 150 Kč



V jihoamerickém Chile vysoko v Andách byly postaveny jedny z největších astronomických dalekohledů na světě, které provozuje Evropská jižní observatoř (ESO). Právě zde se vědci a technici z několika států společně snaží porozumět vesmíru a odhalit jeho tajemství: Existuje mimozemský život? Co je ve středu naší Galaxie? Jak vznikl vesmír? Film nás seznámí s historií a nejdůležitějšími objevy této přední vědecké instituce, jejímž členem je i Česká republika.

Běh zimním srdcem Beskyd



Kdy: v neděli 29. prosince od 9 hodin

Kde: Trojanovice, Hotel Beskyd

Za kolik: 700 Kč



Sportovní akce CUTT BESKYDY 2019 aneb Běh zimním srdcem Beskyd v neděli startuje v Trojanovicích. Organizátoři připravili tři vzdálenostně dlouhé tratě (18, 44 a 58 km) s převýšením až 2300 metrů. Trasy vedou po turistickém značení a také po vlastním značení zajištěném pořadatelem. Kategorie jsou dvě muži a ženy. Centrum závodu je v Hotelu Beskyd v Trojanovicích na Frenštátsku.

U stromečku si zazpívají koledy



Kdy: v neděli 29. prosince od 16 hodin

Kde: u obecního vánočního stromu v Hněvošicích



Vánoční zpívání koled je na programu v neděli 29. prosince, a to od 16 hodin u obecního vánočního stromu v Hněvošicích. Pro zahřátí bude připraveno svařené víno nebo teplý čaj. S sebou by si příchozí podle pořadatelů neměli zapomenout vzít světýlko a také dobrou náladu.

Mši si poslechnou lidé v Bolaticích

Kdy: v neděli 29. prosince od 15 hodin

Kde: kostel sv. Stanislava v Bolaticích

Za kolik: vstupné 100 Kč

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby Hej, mistře! zazní kostelem svatého Stanislava v Bolaticích v neděli 29. prosince od 15 hodin. Účinkují Smíšený pěvecký sbor P. Cypriana Lelka z Dolního Benešova, Komorní orchestr z Dolního Benešova, Anna Wolak (soprán), Tetiana Hryha (alt), Petr Němec (tenor), Petr Urbánek (bas), diriguje Jonáš Harman. Vstupné činí 100 korun.

Fajny pořad v novym fěrtuchu



Kdy: v neděli 29. prosince od 15.30 hodin

Kde: Planetárium Ostrava (Krásné Pole)

Za kolik: 150 Kč



Novou verzi pořadu o Ostravě v ostravském dialektu uvede v neděli 29. prosince od 15.30 hodin Planetárium Ostrava. „Chcete se něco dozvědět nejen o Ostravě, a to ostravsky i spisovně, ale i o hvězdách, které vám svítí nad hlavou? Tak něbuďte shnili a přyleťte se podivat ku nam do planetarka,“ zvou poněkud netradičním způsobem na návštěvu organizátoři pořadu. Ten bude uveden k výročí 750 let první písemné zmínky o Ostravě.

Memoryfest 2019 v havířovské Stolárně



Kdy: v neděli 29. prosince od 18 hodin

Kde: klub Stolárna, Havířov



Několik kapel v oblíbeném metalovém žánru zahraje v neděli 29. prosince od 18 hodin na minifestivalu v havířovském klubu Stolárna. Vystoupí Within Destruction, Nahum, Innersphere a další.