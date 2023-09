Jak si užít nastávající víkend? Tahákem jsou dvoudenní Dny NATO v Mošnově, ale konají se i další akce. Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce nejen z okresu Bruntál, ale z celého Moravskoslezského kraje.

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově. Archivní snímek Deníku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Netolička

TIP DENÍKU: Dny NATO v Mošnově

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letiště v Mošnově bude o víkendu opět patřitnejvětší bezpečnostní showv Evropě. V sobotu odstartují již 23. Dny NATO v Ostravě & 14. Dny Vzdušných sil AČR. Jedinečná mezinárodní přehlídka vojenských, bezpečnostních a záchranných jednotek opět nabídne bohatý program. Návštěvníky čekají premiéry, ale i derniéry. K vidění letos budou ukázky zástupců bezmála dvaceti zemí. Naposledy se v České republice ve vzduchu představí například dosluhující sovětská technika, konkrétně nadzvukové letouny Su-22 a MiG-29 polského letectva. Naopak velkou českou veřejnou premiéru zažijí například nové vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. A připraveno je toho mnohem více.



O události budeme informovat také na na webu Deníku - zde.



Policie podobně jako v předchozích letech zřídila speciální telefonní linku +420 723 759 733. Fungovat bude v sobotu a v neděli od 7 do 18 hodin.

BRUNTÁLSKO

Festival řízků v Jeseníkách

KDY: sobota 16. září a neděle 17. září

KDE: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdo by odolal chuti šťavnatého, dobře usmaženého řízku. Šance ochutnat speciality všeho druhu se gurmánům nabídne o víkendu v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem. Do gastronomické akce v údolí Jeseníků se již tradičně zapojuje většina místních restauračních zařízení. Stejně tradičně také přivábí stovky návštěvníků.

Burčákobraní v Bruntále

KDY: sobota 16. září od 10 hodin

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník úspěšné loňské akce, kde moravští vinaři nabízejí degustaci vína a prodej burčáku, se uskuteční už tuto sobotu od 10 hodin na bruntálském náměstí Míru. Ochutnat a zakoupit burčák bude možno od dopoledních hodin. Na odpoledne je připravena řízená degustace vína s odborným výkladem přímo od moravských vinařů. K tomu bude hrát cimbálová muzika a připraven je koncert kapely Swing kvartet a Marie Veliké. Pro děti vystoupí Klauni z Balónkova a připraven je i tradiční trh, a skákací hrad. Vstup je volný.

Zámecká noc v Bruntálu

KDY: pátek 15. září od 17 hodin

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: od 25 do 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum v Bruntále připravilo pro diváky atraktivní rozloučení s prázdninami. V pátek 15. září proběhne na zámku v Bruntále Zámecká noc. Ta bude slavnostně zahájena vernisáží výstavy Dáma prostovlasá nevychází. Výstava návštěvníkům představí čepce, šátky, klobouky i zimní kápě, které ženy s oblibou nosily v 19. a 20. století. Poté se program přesune na sala terrenu, kde vystoupí například nevidomá flétnistka a zpěvačka Eva Blažková, Taneční škola Stonožka Bruntál, ženská taneční skupina Dambra Bruntál a večer pak ukončí ohňová show. Chybět nebudou ani večerní prohlídky zámeckých expozic s překvapením.

Kašpárek na skalním hradě

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend na hradě bude tentokrát věnován loučení s prázdninami. Návštěvníky čeká loutkářská a pohádková pouť. Po celý víkend šermířské, loutkové a hrané pohádky.

OPAVSKO

Bezručova Opava – Koncert, beseda a divadlo

KDY: sobota 16. a neděle 17. září 19 hodin

KDE: kostel a Slezské divadlo, Opava

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: V kostele sv. Václava zazní v sobotu od 16 hodin koncert dětského pěveckého sboru opavské ZŠ I. Hurníka k výročí 30 let sboru Domino za účasti sbormistrů Naomi Faran, Elisendy Carrasco, Boba Chilcotta a Ivany Kleinové. V neděli festivalová nabídka pokračuje v 10 a 16 hodin v Loutkovém divadle Zlatovláskou. Pohádku o zlatovlasé panně, která sní o krásném princi, který by ji zachránil, přiveze Vít Marčík a působivým projevem i přirozeností na jevišti vtáhne do příběhu děti od čtyř let. Slezské divadlo nabídne v 19 hodin premiéru inscenace Černá komedie, ve které půjde o spoustu nečekaných situací v záměně světla a tmy. Je typická rozehráváním komických situací ve chvílích, kdy postavy na jevišti nic nevidí, zatímco diváci vidí všechno.

Hornický den bude oslavou břidlice

KDY: sobota 16. září od 13 hodin

KDE: Halaškovo náměstí, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Odpoledne bude na náměstí patřit ukázkám řemesel, dílničkám, výstavě fotografií, prodeji břidlicových specialit a suvenýrů, potulným muzikantům i prezentacím. Týkají se samotné krajiny břidlice a též důlních záchranářů. Program nabídne přítomným i Mistrovství republiky ve štípání břidlice a komentované prohlídky Muzea břidlice. Muzejní projekce pak začíná na jeho zahradě od 22.15 hodin.

OSTRAVSKO

Ostrava Žije!

KDY: pátek 15. a sobota 16. září

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné 790 až 2500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný hudební večer pod taktovkou projektu Ostrava Žije! Nabídne koncerty populárních interpretů. Vystoupí například skupina Kamelot, ale také Kandráčovci a Čechomor spolu s Martinou Pártlovou.

Třebovický koláč

KDY: pátek 15. až neděle 17. září

KDE: park v Třebovicích, Ostrava

ZA KOLIK: 200 až 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se letos už o 19. ročník akce. Podzimní slavnost Třebovický koláč je kulturní akce s rodinnou atmosférou. Divákům nabízí pestrou paletu tanečních, hudebních a divadelních představení a díky multižánrovému složení si na své přijde úplně každý. Letos nabídne vystoupení Tomáše Kočka a jeho orchestru, Anetu Langerovou, bratry Ebeny, chybět nebudou ani oblíbená vystoupení folklorních dětských i dospělých souborů, posezení s country kapelou i cimbálovou muzikou. Pořadem provedou Libor „Čenda“ Cenek a Jan Ryška.

Festival Rock in Ostrava

KDY: 16. září

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 890 Kč, dětský 7 - 12 let 445 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival Rock in Ostrava nabídne například kapely Traktor, Trautenberk, Alkehol. Pořadatelé slibují strhující koncertní jízdu na velkém pódiu s kvalitním ozvučením a scénou v komfortním prostředí.

NOVOJIČÍNSKO

Frenštátská muzejní noc

KDY: pátek 15. září, od 17 do 22 hodin

KDE: muzeum, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 30 Kč dospělí / 10 Kč děti

PROČ PŘIJÍT: Příchozí se mohou těšit na promítání dobových filmů, strašidelné podkroví a čtení pohádky na dobrou noc a čeká je rovněž divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Frenštát p. R., hudební vystoupení AV Blues & Swing. V průběhu programu je možná prohlídka stálých expozic, střelba na laserové střelnici a kdo bude mít zájem, může zkoušet plnit interaktivní úkoly pro malé i velké.

Dny evropského dědictví v Příboře

KDY: pátek 15. a sobota 16. září

KDE: Příbor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dny evropského dědictví začnou v Příboře již v pátek v 17 hodin koncertem All Brass Bandu v piaristických zahradách. Sobotní program zahájí v 8 hodin koncert Judity Šprochové na violoncello v refektáři piaristického kláštera, tamtéž v 10 předá starosta města Jan Malík ocenění města vybraným osobnostem. V 11 hodin začíná u kostela sv. Valentina komentovaná prohlídka města, v 13 a 15 hodin budou prohlídky sýpky s raritní sbírkou motorek (nutná rezervace místa). U kulturního domu bude panelová výstava věnovaná A. C. Stojanovi, mnohé památky budou otevřené od 9 do 16 hodin.

Běh rodným krajem Emila Zátopka

KDY: sobota 16. září, od 8 hodin (prezentace)

KDE: před Technickým muzeem, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma / startovné 500 Kč na místě.

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Zátopkův běh letos píše už 21. ročník. Startují muži, ženy, dvojice ve štafetě a týmy. Prezentace je od 8 hodin, start závodu je v 11 hodin. Trasa měří 22,3 kilometru a vede z Kopřivnice přes Štramberk, Ženklavu a Veřovice do sedla nad pramenem Jičínky a odtud do Rožnova pod Radhoštěm, kde je cíl v dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě.

Den města Štramberk s Leonou Machálkovou

KDY: sobota 16. září, od 10 hodin

KDE: náměstí, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na náměstí ve Štramberku bude od 10 do 19 hodin jarmark, akci zpestří bohatý program od 12 hodin: Koncert Lašského dechového orchestru, Tanečníci pod vedením Dagmar Jurákové, Soutěž, Koncert kapely K.I.S., Zábavná pohádka pro děti i dospělé v podání SSŠ Allegros Štramberk, Koncert skupiny All Brass Band, Taneční klub Gradus, Koncert Leony Machálkové, Koncert kapely Ostopět.

KARVINSKO

Zavírání pramenů Lázně Darkov

KDY: sobota 16. září, 14.30 hod.

KDE: park u Rehabilitačního sanatoria

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ukončení hlavní lázeňské sezóny - lázeňské zavírání pramenů s doprovodným programem, zábavou a občerstvením.

Benefiční koncert v Bohumíně

KDY: pátek 15. září, 19 hod.

KDE: kostel Slezské církve evangelické Bohumín

ZA KOLIK: 390/490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert je benefiční, výtěžek bude věnován na opravu kostela.

Burčákobraní na Střelnici

KDY: sobota 16. září, 15 hod.

KDE: Náměstí ČSA, Český Těšín

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít burčák, víno od moravských vinařů a skvělý hudební doprovod.

Těšínské dožínky

KDY: sobota 16. září, 13 hod.

KDE: farma Koňákov u Českého Těšína, Hradišťská 34

PROČ PŘIJÍT: Hudební program, ochutnávka specialit, jízdy v kočáře a na ponících, rodeo na býku, skákací hrad, ukázky řemesel, barmanská show, výstava drobného zvířectva, program pro děti. Bohatá zábava na celý den.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Výstava drobného zvířectva

KDY: pátek 15. a sobota 16. září (13-18 a 9-16 hod.)

KDE: areál za KD Staříč

ZA KOLIK: 20 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pro milovníky zvířat, děti i chovatele se představí drobné domácí zvířectvo. Občerstvení zajištěno.

Burgerday ve Frýdku-Místku

KDY: 16. a 17. září

KDE: areálu textilky Slezan

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Burgerday vám přináší ty nejlepší burgery z celého Česka, připravené od špičkových podniků a restaurací. Kromě jídla bude k dispozici i alko a nealko, ochutnávka piva či rybízáku. Nafukovací atrakce pro děti zdarma, k návštěvě poslouží Oáza pohody a stylu, kde se můžete ponořit do relaxace s chutí shisha dýmky a nechat si vylepšit svůj vzhled u mistrovských rukou místního Mensvision barber shopu. Soutěže.

Grillfest ve Vendryni

KDY: 16. a 17. září od 15 hodin

KDE: sportovní areál Vendryně

ZA KOLIK: 250 Kč (děti zdrama)

PROČ PŘIJÍT: 6. ročník festivalu, který je zaměřený skvělé jídlo a dobrou muziku. Mezi účinkujícími proběhnou na pódiu i různé tematické soutěže, děti se můžou těšit na skákací hrady, elektrická autíčka, vystoupení klaunů na volné noze či malování na obličej. Vystoupí kapela Horkýže Slíže.