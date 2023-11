Jak si užít nastávající víkend? Máme pro vás pravidelnou várku tipů na akce nejen z bruntálského okresu, ale i z jeho okolí, podívejte se.

BRUNTÁLSKO

Rozsvícení vánočního domu

KDY: pátek 24. listopadu od 17 hodin

KDE: Střelniční 610, Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdo se ve tmě ztratí, najde světlo na Střelniční? Spolek Everest Vrbno, držitel tří rekordů v České knize rekordů a kuriozit, zve na slavnostní rozsvícení sídla spolku. Každý, kdo má rád osvětlené domy a vánoční náladu společně se svařeným vínem, může v pátek navštívit sídlo spolku Everest. V 17 hodin bude dům rozsvícen a od 17.15 do 18 hodin se uskuteční koncert skupiny No Ordinary.

Zpívání na schodech na zámku

KDY: sobota 25. listopadu od 16 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 25. listopadu od 16 hodin se návštěvníci zámku Bruntál mohou těšit na mimořádný kulturní zážitek v podobě akce Zpívání na schodech. Tento rok zde vystoupí pěvecký sbor Bernardini z Břidličné. Pěvecký sbor Bernardini začal své působení v roce 1994 v Břidličné a interpretuje řadu nejen duchovních skladeb starých i současných mistrů, ale i písně lidové, populární a spirituály, a to v podání a capella nebo za doprovodu různých nástrojů, jako jsou například varhany, harmonika, kytara, mandolína, flétna, jambe atd. Uměleckou vedoucí je MgrArt. Lenka Kawa a sbormistryní Bernardina Mereďová. Zájemci si mohou místo rezervovat telefonicky na čísle 554 717 947 nebo prostřednictvím e-mailu info@mubr.cz.

Vánoční strom pro Bruntál bude jedle od bytovky. Tady je adventní PROGRAM

Adventní dílny pro celou rodinu

KDY: v sobotu 25. listopadu a v neděli 26. listopadu od 8 do 18 hodin

KDE: Zahrada Flora, Úvalno

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chcete si vyrobit krásný adventní věnec nebo jiné vánoční aranžmá? Aranžérky Zahrady Flora vám i vašim dětem pomohou vyrobit krásné věnce, svícny nebo jiné vánoční dekorace dle vašich představ. To vše v příjemné atmosféře. A jako každý rok vás čeká široká nabídka vánočních květin, aranžmá, ozdob, betlémů, dekorací i krásných nezbytností pro radost. A také si dáme výborný nealko punč.

V pátek 24. listopadu se budou náměstím ve Městě Albrechticích přímo mezi stánky s občerstvením a adventními dekoracemi procházet Andělé na chůdách, aby šířili dobrou náladu a bavili děti. A nejen ve Městě Albrechticích se už chystají na Vánoce. V Hynčicích rozsvítí vánoční strom a na zámku Linhartovy bude velká výstava betlémů - více zde:

Albrechtickým náměstím budou chodit andělé na Vánočním jarmarku s ohňostrojem

OLOMOUCKÝ KRAJ

Vánoční jarmark v Petrově nad Desnou

KDY: sobota 25. listopadu od 14 hod.

KDE: u obecního úřadu v Petrově nad Desnou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční jarmark v letošním roce nabídne spoustu stánků. Můžete se těšit na tradiční svařené víno, výborné občerstvení, zabijačkové speciality nebo frgály. Nebudou chybět tradiční včelí produkty a výborná káva od Kávomilky. Během celého jarmarku budou u stánků k dostání krásné rukodělné výrobky, jako jsou dřevěné výrobky od Moniky Chmelařové, dekorační textil od Heleny Valentové nebo ručně šité tašky či věnce. Pro nejmenší si nachystá kulturní komise obce Petrov nad Desnou tvořivé dílničky v zasedací místnosti OÚ, kterou bude doprovázet menší výstava výrobků od dětí z MŠ Beruška a MŠ Sluníčko.

OPAVSKO

Rockový písničkář s kytarou

KDY: pátek 24. listopadu od 18 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Příznivce rocku potěší vystoupení alternativního zpěváka s rockovým srdcem Jana Šušky. Jeho doménou je improvizovaný looping, kdy vytváří ambientní plochy s chytlavými melodiemi. Hraje na akustickou kytaru a vytváří smyčky s looperem. Vystupuje v klubech i při pouličním buskingu a chytlavé melodie doplňuje samply. Svou hudbu i texty si skládá sám, sám si ji produkuje a nahrává.

O slovo se hlásí Vánoční trhy

KDY: pátek 24. až neděle 26. listopadu

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Vánoční trhy provází rovněž tradiční kulturní program, který je vhodně oživuje. V pátek ho od 16 hodin zahájí koncert skupiny Katapult Revival a od 18 hodin uslyší návštěvníci to nejlepší od Věry Špinarové. V sobotu bude od 15 hodin na programu Piknik jako vzpomínka na zpěváka Michala Tučného a v 18 hodin hrábne do strun Rock and Roll Band Marcela Voodmana. Slavnostního zahájení trhů se v neděli od 10 hodin ujme dechovka, od 16 hodin vystoupí Robbie Williams Revival a v 18 hodin se rozzáří vánoční strom. Program od 18.20 hodin zakončí koncert Fleretu.

Tradiční Kateřinská zábava

KDY: sobota 25. listopadu od 19 hodin

KDE: sál Purkmistrů v Obecním domě, Opava

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času drží tradici a na svátek sv. Kateřiny pořádá Kateřinskou taneční zábavu. V minulosti bývala vždy poslední zábavou před adventem. Návštěvníci ani letos nebudou svou účast na ní listovat. Večer plný tance a zpěvu jim nabídne vystoupení opavských folklorních souborů a cimbálovou muziku Gizdi.

NOVOJIČÍNSKO

XXI. Mezinárodní festival outdoorových filmů

KDY: čtvrtek 23. až neděle 26. listopadu, vždy od 17 hodin

KDE: kino, Frenštát pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Festival začíná již ve čtvrtek 23. listopadu, každý den se promítají od 17 a pak od 19.30 hodin filmy vybrané ze čtyř kategorií – Dobrodružný a extrémní sportovní film, Horolezecký a horský film, Dobrodružné vodní sporty a Cestopisný film.

Mikulášský jarmark

KDY: sobota 25. listopadu od 10 hodin

KDE: Nádvoří Žerotínského zámku a zámek, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce začne v 10 hodin na druhém nádvoří zámku, kde hned po zahájení vystoupí SLPT Javorník. Ten se až do odpoledne bude střídat s Cimbálovou muzikou Bečva, která bude hrát na prvním nádvoří zámku. Na nádvořích bude stánkový prodej, ukázky práce s břidlicí, objeví se i mikulášská družina s odměnami pro děti. V zámku se v 11 a 13 hodin uskuteční krátká povídání o vánočních zvycích a tradicích na Novojičínsku.

Dětský festiválek pod Trúbou

KDY: sobota 25. listopadu od 15 do 20 hodin

KDE: kulturní dům, Štramberk

ZA KOLIK: 70 Kč na osobu

PROČ PŘIJÍT: Ve 14.30 hodin se otevře velký sál kulturního domu, půl hodiny nato spustí MuzikoHrátky. Následovat budou Čtení dětem, Loutkové divadlo pana Taraby, koncert pro děti kapely Líbací Robot a promítání pohádky. Program doplní v době od 15 do 18 hodin malování na obličej, kostymérna, třpytivé tetování a herna pro děti.

OSTRAVSKO

Veletrh vzdělání a pracovních nabídek

KDY: od pátku 24. do soboty 25. listopadu

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek i v sobotu se na ostravském výstavišti Černá louka koná Veletrh Student a Job. Těšit se můžete na 50 vystavujících škol různého zaměření nejenom z Moravskoslezského kraje. Seznámíte se se středními a středními odbornými školami, učilišti, gymnázii a vyššími odbornými školami. Z vysokých škol se představí Univerzita Obrany v Brně. Pozadu nezůstane ani část věnovaná uchazečům o zaměstnání. Kromě pracovních agentur dorazí také zástupci ČEZ, McDonalds, TietoEvry, Czechitas a další. Novinkou je letos poprvé propojení s mezinárodním pracovním veletrhem Jobspin Job Fair, který si klade za cíl propojit hlavně zájemce hovořící anglicky se společnostmi z České republiky, Slovenska a Polska.

Zahájení Ostravských Vánoc 2023

KDY: sobota 25. listopadu od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Moravská Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hlavní scéna Ostravských Vánoc bude letos opět umístěna na Masarykově náměstí. Kromě rozsvícení živého vánočního stromu na návštěvníky v sobotu čeká i koncert kapely Buty, která zde vystoupí od 19 hodin. Dále zhruba 50 stánků v rámci adventních trhů, obří vyhlídkové kolo i andělé v podání Art Prometheus a jejich show k rozsvícení stromu. Nový dřevěný betlém ozdobí letos dětskou scénu na vedlejším Jiráskově náměstí. Více informací na www.ostravskevanoce.cz nebo na FB Ostravských Vánoc.

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu před Akordem

KDY: sobota 25. listopadu od 10 hodin

KDE: náměstí SNP, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rozsvícení vánočního stromu v Ostravě-Zábřehu doprovodí tradiční předvánoční jarmark na náměstí SNP před kulturním domem Akord. Připraven bude také doprovodný program. Na akci zve Akord společně s městským obvodem Ostrava-Jih.

Megakoncert Rádia Čas 2023

KDY: sobota 25. listopadu od 17 hodin

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: od 345 Kč (vyprodáno)

PROČ PŘIJÍT: Po čtyřleté odmlce se do Ostravy opět vrací megakoncert Radia Čas. A bude to pořádný comeback. Megakoncert letos totiž slaví 25. výročí. V Ostravar Aréně vystoupí například Tomáš Klus, Kapitán Demo, Ewa Farna, O5 a Radeček, MIG 21.

Vítkovice hostí Spartu

KDY: pátek 24. listopadu

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 259 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vítkovice v pátek 24. listopadu od půl šesté hostí na ledě Ostravar Arény pražskou Spartu. Vstupné na zápas činí 259 Kč.

KARVINSKO

Karvinské a slezské rockové legendy 2023

KDY: pátek 24. listopadu, 18 hodin

KDE: Karviná, klub Hard Cafe

ZA KOLIK: 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční rocková akce v Karviné. Letos zahrají legendární polská kapela TSA, za domácí scénu hrají Messalina, Cluster, Seppuka a SG.

Karel Plíhal v Bohumíně

KDY: čtvrtek 23. listopadu od 19 hodin

KDE: Spolek Oderberg Starý Bohumín

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legenda českého folku, písničkář, básník a jemný šprýmař Karel Plíhal bude koncertovat v Bohumíně. Doprovodí jej kytarista Petr Fiala.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Havířově

KDY: sobota 25. listopadu, 17 hodin

KDE: Havířov, náměstí Republiky

PROČ PŘIJÍT: Program Vánočního městečka běží ten den od 14 do 19.30 hodin, vystoupí Ewa Farna a další.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Noise! Drum n bass ve Stounu

KDY: pátek 24. listopadu, 21 hod.

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej/250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Rakouský Mefjus se do Stounu vrací po 7 letech a přiveze sebou pořádnou hudební nálož. Jeho specifický zvuk se bude otřásat klubem až do ranních hodin a lineup doplní Crystal b2b Wallhack, Fantek & Pex, Cubix a vítěz Dj Contestu.

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary

KDY: neděle 26. listopadu, 17.00 hod.

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 330/260/170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí utkání třineckých Ocelářů.