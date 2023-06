Kam o víkendu v Moravskoslezském kraji? Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, vyberte si z naší nabídky akcí.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Bednařík, Jindřich Kočí

BRUNTÁL

Myslivecké letní slavnosti

KDY: sobota 10. června a neděle 11. června od 9:30 do 17:15

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend na hradě bude tentokrát věnován myslivosti, myslivecké kynologii, sokolnictví a ochraně přírody. Chybět nebude ani doprovod mysliveckých trubačů.

Den otevřených zahrad na zámku Bruntál

KDY: neděle 11. června od 13 do 16 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jde o celorepublikový projekt, který má za cíl zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře a prezentovat tento obor veřejnosti. V parku zámku Bruntál se můžete těšit na speciální komentované prohlídky. Záchranná stanice zde bude prezentovat dravé ptactvo. Připraveno bude i občerstvení.

Pochodeň míru na Cvilíně

KDY: sobota 10. června, od 09 hodin

KDE: rozhledna Cvilín, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Můžete podpořit mírovou štafetu a doprovodit běžce na další cestu, zažít atmosféru přátelství, dobré vůle a porozumění. Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 150 zemí světa. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo mír, jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat a co nás spojuje. Toto symbolizuje Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit. „S Mírovou pochodní můžete běžet nebo ji na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro svět,“ vzkazují počadatelé.

OPAVSKO

Archiv nabídne výstavu a prohlídku

KDY: pátek 9. června od 10 hodin

KDE: Zemský archiv Opava

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní den archivů se nevyhne ani opavskému Zemskému archivu ve Sněmovní ulici. Archiváři si pro návštěvníky připravili ze svých fondů zajímavou výstavu na téma Turistika a cestování. Návštěvníkům poskytne možnost zkoumat nejrůznější historické artefakty, spojené s cestováním. Mezi exponáty budou například historické pasy, cestovní deníky, alba z cest, pohlednice, historické návrhy turistického značení, turistické mapy nebo jízdní řády. Veřejnosti bude výstava přístupná do 17 hodin a vítaným doplněním budou komentované prohlídky archivu, konané v 10, 14 a 16 hodin.

Kostel rozezní barokní hudba

KDY: sobota 10. června od 18 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka zavítá k opavským milovníkům barokní hudby vynikající polský orchestr Wroclaw Baroque Ensemble. Na historické nástroje zahraje pod vedením Andrzeje Kosendiaka zejména barokní a raně klasicistická díla slezských barokních skladatelů Mikolaje Zelenského a Marcina Mielczewského. Jejich skladby jsou pro posluchače stejně krásné jako Händlova nebo Zelenkova tvorba a uspokojí i ty hodně náročné.

Siláci si dají sraz v přírodě

KDY: sobota 10. června od 9 hodin

KDE: Městské sady Opava

PROČ PŘIJÍT: Na workoutovém hřišti bude ve Festivalu síly k vidění velká dřina, spojená s obdivuhodnými výkony. V pořadí druhý ročník BarMastersu, což je závod v kalistenice, patří k současným fitness trendům. Cviky jsou založené na využívání vlastní váhy cvičenců. Diváci mohou ve třech kategoriích sledovat šest disciplín, prověřujících každou část těla. Pro vítěze jsou připravené věcné ceny i finanční odměna. Festival síly sleduje přiblížení tohoto atraktivního sportu široké veřejnosti a především motivaci mládeže k pohybu.

Štěkací neděle v Loutkáči

KDY: neděle 11. června

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka inscenací dětských „štěkacích“ divadelních souborů opavského Střediska volného času nabídne dětem od pěti let postupně čtyři pohádky. V 8.30 hodin k nim přijde Čaroděj ze země Oz v doprovodu souboru Štěk. Ve volném zpracování příběhu L. F. Bauma. jim představí dobrodružství malé Dorotky a jejího pejska Tota, které tornádo odnese neznámo kam. Od 9.30 hodin je vystřídá Zlobivá čertí princezna v podání souboru Štěkáček. Příběh pojednává o výchovných metodách v pekle a děti se dozvědí, jak si pekelní královští rodiče poradí se svou zlobivou dcerou Satanií. Další princezny nebudou od 10.30 hodin podle souboru Štěkadlo vždycky na vdávání. Na motivy pohádky Jarmily Turnovské to názorně dokládá příběh o princi Marianovi, který poznal, jak je těžké najít tu pravou nevěstu. Posledním pohádkovým návštěvníkem bude FofrMrazík ve volné úpravě známé filmové pohádky Mrazík. Soubor Štěkátko byl za něj letos oceněný na přehlídce ochotnických divadel Hoblík&Mumraj s doporučením k postupu na celostátní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

OSTRAVA

Festival Cirkulum

KDY: od středy 7. do neděle 11. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: celodenní 440 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostrava v polovině týdne ožila již 7. ročníkem Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla. Nabízí bohatý program jak pro návštěvníky hradu, tak i v předhradí ve dvou speciálních šapitó. Do moravskoslezské metropole s opět sjeli umělci z celého světa včetně třeba jihoamerických zemí Venezuely a Kolumbie. Pořadetelé provazochodce, kteří své umění předvedou vysoko nad hlavami diváků. Hlavní hvězdou letošního ročníku je švýcarský cirkusový virtuóz David Dimitri s představením L´Homme Cirque. Více na www.cirkulum.cz.

MichalFest

KDY: 9. - 10. června

KDE: Důl Michal, Michálkovice

ZA KOLIK: 390 Kč pro dospělého (dvoudenní)

PROČ PŘIJÍT: V industriálním prostředí dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích se bude těžit dobrá nálada také letos. Organizátoři festivalu s těžní věži ve vymazleném logu si letos pozvali řadu známých tváří a zejména hlasů: Janka Ledeckého, Kaczi, Nedivoč, Eddieho Stoilowa, Yo Yo Band, Trautenberk, Inflagranti nebo Katarínu Knechtovou. MichalFest může být také příjemnou hudební odmlkou od cirkusového dění na hradě, termíny se překrývají.

Den s hrdiny

KDY: sobota 10. června, od 10 do 17 hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den s hrdiny v areálu Dolních Vítkovic nabídne statické i dynamické ukázky novodobých hrdinů. Silní borci z řad městské i státní policie, české armády, hasičského sboru a dalších složek integrovaného záchranného systému návštěvníkům předvedou například průlet s výsadkem, slaňování z vodojemu, výcvik služebních psů a koní. Připraveny jsou kynologické ukázky AČR a PČR, práce psovoda, zásah při dopravní nehodě, ukázka bojového systému MUSADO, potlačení vězeňské vzpoury a soutěž Nejtvrdší hasič přežije.

NOVOJIČÍNSKO

Den města Frenštát pod Radhoštěm a Den sociálních služeb

KDY: pátek 9. června a sobota 10. června, vždy od 10 hodin

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letošní den města ve Frenštátě pod Radhoštěm je dvoudenní. V pátek dojde na prezentaci města, jeho složek, partnerských měst, škol, zájmových sdružení, sportovních jednot a oddílů, sociálních služeb. V 12.15 hodin se uskuteční vyhlášení ceny Zlatý Felix - ceny pro nejoblíbenější pedagogy frenštátských škol, od 13 do 17 hodin bude rovněž volný vstup do muzea. Pátečním vyvrcholením bude poděkování všem zúčastněným a občanům města a koncert Pocta městu, jehož protagonistou bude skupina Jelen, a to od 20.30 hodin. Den města bude pokračovat v sobotu velkým finále - exhibicí artistů a žonglérů ze skupiny Cirkus trochu jinak. Od 10 do 18 hodin budou návštěvníci náměstí svědky vystoupení pouličního divadla, artistů, cirkusu, chybět nebudou obrovské loutky v nadživotní velikosti na chůdách…

Oderské dny jsou letos zdarma

KDY: pátek 9. června a sobota 10. června

KDE: zahrada Dělnického domu a okolí, TIC, zámecký park, Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oderské dny jsou, podobně jako v předchozích letech, prostorem, kde se mohou představit amatérští i profesionální umělci. Páteční program začne v 16 hodin a představí se v něm taneční a jazzový soubor ZUŠ Odry, taneční těleso V Prostoru, večer bude hlavně o muzice – vystoupí například kapely Messenjah, HC3 či Koupím si kulomet, s ohňovou show zahřeje přítomné Manawa Fire Art. Sobotní program zahájí v 10 hodin vystoupení předškoláků, na které naváží děti ze základních škol a zájmových kroužků. V programu vystoupí také například kouzelník Ondřej Sládek, cimbálovka Živica, zpěvačka Pavla Baráková, bluesový písničkář Gerald Clark, kapela Support Lesbiens nebo hudební duo Wasted Bastards. Program zpestří hodinu před půlnocí Laser show. V doprovodném programu mohou lidé navštívit karikaturistu Václava Šípoše, kuželnu, dílničky a hry pro děti, věž ZŠ Komenského, výstavu mladých umělců v informačním centru, v 16 hodin koncert harfistky Kataríny Ševčíkové v místním kostele nebo mohou zajít na komentovanou prohlídku zámeckého parku. V nabídce toho je ale mnohem více.

Květománie v zámku Nová Horka

KDY: sobota 10. června, od 10 hodin

KDE: zámek Nová Horka, Studénka

ZA KOLIK: 110 Kč/ snížené 70 Kč/ rodinné 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce nazvaná Květománie, která začíná v sobotu v zámku Nová Horka přináší bohaté aranžmá živých květin, které pro prohlídkový okruh připraví přední český florista Slávek Rabušic, a to ve znamení lilie. Akce potrvá do 18. června, otevřeno je denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V době Květománie je průchod zámkem bez průvodce. V sobotu 10. 6. se uskuteční komentované prohlídky právě s floristou Slávkem Rabušicem, jejich začátky budou v 10, 11, ve 14 a v 15 hodin. Po celý den bude před zámkem probíhat vystoupení historické skupiny Adamantt s možností vyzkoušet si dobovou módu či prohlédnout si zbraně, své taneční umění předvedou orientální tanečnice.

V zahradě bude koncert i módní přehlídka

KDY: sobota 10. června a neděle 11. června

KDE: piaristická zahrada, Příbor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Víkend otevřených zahrad je v Příboře každoročně něčím zpestřený a nejinak je tomu i letos. V sobotu se v piaristické zahradě uskuteční od 17 hodin koncert souboru Czech Brass, nedělní odpoledne bude od 15 hodin patřit módní přehlídce a vystoupení Kateřiny Steinerové & Her swing boys.

KARVINSKO

Dvacet let Allskapones na Lodičkách

KDY: sobota 10. června, 19 hodin

KDE: Lodičky Karviná

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Karvinská kapela Allskapones patří ke stálicím místní scény. Letos slaví dvacet let na scéně, na kontě má několik alb a videoklipů, právě natáčí albovou novinku a v sobotu v oblíbeném areálu Lodiček Karviná převede speciální show k dvacetiletému výročí, na kterou naváže skvělá party, o kterou se postará DJ Soulphonique.

Prolínání kultur v Karviné

KDY: sobota 10. června, od 11 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná

ZA KOLIK: zdrama

PROČ PŘÍJÍT: Bohatý program nabídne jedenáct souborů, mezi nimiž nebudou chybět polské soubory Hejnał-Echo, Studencki zespoł pieśni i tańca Katowice uniwersytetu śląskiego a Oldrzychowice. Tradiční slovenskou kulturu představí folklorní soubory Kotár a Dunajec. Vietnamskou kulturu pak bude zastupovat Folklórní soubor Vietnamského svazu Moravskoslezského kraje. Dále se návštěvníci mohou těšit na vystoupení folklórního souboru Olšina, který bude prezentovat slezský folklór. Ukázkami maďarského folklóru přispějí soubory Nádas a Garam, které za doprovodu kapely Varjos předvedou tance za Sedmihradska. Pestrost a rozmanitost kulturního programu pak zajisté ještě rozšíří vystoupení řeckého folklórního souboru Antigoni resp. romského tanečního souboru Ajša Čajky.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hellpdays - dobročinný metalový festival ve Frýdku-Místku

KDY: 8.-10. června

KDE: Areál TJ Slezan Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 1199 předprodej/1299 na místě, ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dobročinný festival přiveze do Frýdku-Místku to nejlepší z heavy metalové regionální i české scény a také zahraniční legendy stylu, jako Destruction, TSA a další.

Divadlo Mír v Třinci: Blbec k večeři

KDY: 9. června a 10. června, 19 hodin

KDE: KD Trisia, Třinec

ZA KOLIK: 590/420 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legendární francouzská komedie mistra humoru Francise Vebera vypráví příběh Pierra Brochanta (Vladimír Polák), který se svými přáteli pravidelně pořádá tzv. „večeře blbců“. Každý z hostů má za úkol sehnat jednoho „blbce“, na jehož účet se všichni během večera baví, aniž by to dotyčný poznal. Nakladatel Pierre si ale jednoho dne naloží víc, než může unést. Pozve si totiž domů „blbce všech blbců“ a továrnu na průšvihy Françoise Pignona (Michal Sedláček), který mu ze života udělá jednu velkou kalamitu.