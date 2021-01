Přivítání nového roku 2021 v Kopřivnici

V pátek 1. ledna 2021 se mohou Kopřivničané těšit na novoroční ohňostroj. Ten bude odpalován z Areálu Tatry poblíž budovy radnice a sadu E. Beneše krátce po 17 hodině, jakmile v městském rozhlase dozní česká státní hymna. Vzhledem k současné epidemické situaci a souvisejícím hygienickým opatřením nebude akce organizována, aby nedocházelo ke shlukování osob.

Organizátoři prosí občany, kteří se přijdou na ohňostroj podívat, aby dodržovali všechna vládní nařízení (rozestupy, roušky) a nevstupovali za koleje do areálu společnosti Tatra Trucks. Přestože tradiční průběh akce letos není možný, ani o doprovodný program Kopřivničané nepřijdou. Na Nový rok v odpoledních hodinách bude městem projíždět povoz s koňmi a živou hudbou. Ten zastaví na pěti místech ve městě, kde zahraje několik písniček pro radost kolemjdoucích.

Po ohňostroji si navíc budou moci všichni zájemci pustit novoroční online koncert Lenky Szabó Hrůzové společně Galia Brothers and friends. Bližší informace naleznete na sociálních sítích Kulturního domu Kopřivnice, který pro vás doprovodný program připravuje.

K Lurdské kapli Panny Marie

Od areálu hostince Rekovice na Horečkách v Trojanovicích se po vyznačené cestě výletníci dostanou k dalšímu zastavení na naučné stezce Beskydské nebe, k Lurdské kapli sv. Panny Marie. Je to vlastně kamenná jeskyně posazená do svahu, kterou r. 1902 nechala postavit manželka továrníka Bumbaly, jako dík za své uzdravení. Kaple je sice otevřena jen do poloviny října, ale i bez vstupu si užijete příjemnou procházku se zajímavým cílem.

Procházkou Janáčkovými sady v Novém Jičíně

Novojičínské městské parky jsou dnes pěknými odpočinkovými i procházkovými místy. Jedním z nich jsou Janáčkovy sady. Z bývalé kostnice stojící v parku je dnes kaple sv. Kříže. Ve střední části Janáčkových sadů si můžete prohlédnout Bludné balvany, které sem byly dopraveny ze Skandinávie. V parku jsou k vidění i nepůvodní druhy stromových a keřových dřevin. Na začátku parku stojí kostel Nejsvětější Trojice v pozdně gotickém slohu.

Do Štramberka za betlémy

Přezdívka Moravský Betlém pasuje Štramberku v těchto dnech více, než kdy jindy. Mnoho návštěvníků tohoto městečka tam totiž přijíždí nejen na prohlídku starých dřevěnic, ale také na výstavu nazvanou Štramberkem za betlémy. Na webových stránkách Štramberka je seznam objektů, kde jsou betlémy vystavené, a také je tam mapka. Kromě těch v seznamu jsou ale za okny některých domů k vidění i další betlémy, které si tam obyvatelé vystavili sami. Netradiční výstava betlémů potrvá do 2. února.

Novoroční koncert ve vídeňském stylu

Tóny známých skladeb Johanna Strausse, ale také Emmericha Kálmána, Eduarda Strausse a Franze Lehára se sice rozezní v on-line prostředí, ale dostane vás alespoň na chvíli do vídeňských plesových sálů, kde tato hudba hrála k poslechu i tanci. Právě bez valčíků Johanna Strausse mladšího si nelze novoroční koncerty – ať už vídeňské nebo ostravské – představit. Klasická díla i díla z lehkého žánru operety představí Janáčkova filharmonie Ostrava se sopranistkou Ladou Bočkovou a dirigentem Vassilyem Sinaiskym. Koncert proběhne on-line 14. ledna 2021 od 19.00 hodin. Více na www.jfo.cz.

Vydejte se za dřevěnými památkami

Dřevěné kostely, kapličky i zvoničky jsou nejnotněji zastoupeny v rámci regionu Pobeskydí a Těšínského Slezska. Ještě ve 30. letech 20. století bylo Těšínsko díky svému hustému zalesnění oblastí s dominantní dřevěnou architekturou. Převážná většina dřevěných kostelů v kraji patří k takzvanému západoslovanskému typu, stojí zde však i kostel karpatského typu, který se nachází v Kunčicích pod Ondřejníkem, a kostel norského typu v Bílé. Přehled nejvýznamnějších dřevěných památek najdete také na www.cirkevnituristika.cz.

Procházka za křížovou cestou

Vrch Kotouč nabízí cíl, k němuž vede 8,5 kilometrů dlouhá křížová cesta. Trasa začíná v Novém Jičíně u kaple na konci Slezské ulice a končí na vrcholu kopce. Kaple svatého Jana Křtitele, kapličky a Boží hrob, které stály na vrchu Kotouč, zanikly v důsledku lámání vápence v kamenolomu. Žehnání obnovené křížové cesty z Nového Jičína do Štramberka proběhlo 25. června 2013 ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Procházku můžete využít jako alternativu ke zrušeným novoročním výšlapům, které se v posledních letech staly tradičním zvykem.

Čtenář roku 2021

Od ledna do prosince 2021 bude v karvinské regionální knihovně opět probíhat soutěž o Čtenáře roku 2021. Soutěž bude probíhat v rámci Oddělení pro dospělé čtenáře – beletrie a soutěžit může skutečně každý knihomol, co má kuráž. Více na www.rkka.cz, na Facebooku knihovny nebo přímo na pobočce v Karviné-Mizerově.

Olomoucký kraj

Silvestr s komedií Když se zhasne

Moravské divadlo Olomouc vás na Silvestra zve ke sledování záznamu premiéry inscenace Když se zhasne. Populární komedie Michaely Doleželové a Romana Vencla vás pobaví on-line. Záznam bude na YouTube kanálu Moravského divadla zveřejněný od čtvrtka 31. prosince od 16 hodin do pátku 1. ledna do 23.59 hodin.

Novoroční koncert s Moravskou filharmonií

Vstupte do roku 2021 v doprovodu krásné hudby. Moravská filharmonie Olomouc pořádá v pátek 1. ledna od 16 hodin on-line koncert, který si rozhodně nenechte ujít. Leitmotivem koncertu budou známé taneční melodie z různých koutů světa. Těšit se můžete na známá díla od hudebních velikánů A. Dvořáka, J. Brahmse, P. I. Čajkovského, R. Strausse nebo G. Gershwina. Koncert naladíte na webu Moravské filharmonie Olomouc nebo na facebooku.

Výlet k Soutěskovému lomu

Na pouti od Hrubé Vody k Těšíkovské kyselce si nejprve prohlédnete nádherný zatopený lom u Pohořan, pak divoké údolíčko u odvalů u Šifrové jeskyně, a nakonec Bělkovické údolí. Protéká jím Trusovický potok a po celé délce prochází asfaltová silnička. K Soutěskovému lomu od cesty pak vede dobře viditelný chodníček.

Na unikátní kruhový betlém do Prostějova

K vánočním svátkům si nadělte nejen pohádky, ale také výlety za betlémy, které jsou v tomto nádherném vánočním období vystaveny v kostelích po celé republice. K jednomu unikátnímu se můžete vydat do Prostějova.

Betlém je vystaven v kostele Povýšení sv. Kříže a nese v sobě nejen zajímavý příběh svého vzniku, ale současně i ekumenický přesah. Jeho iniciátorem je farář místního kostela, Aleš Vrzala.

Betlém stojící na dřevěném podstavci je unikátní díky svému kruhovému tvaru a můžete jej tak obejít dokola a sledovat nejen hlavní biblický výjev, narození Ježíška, ale i další příběhy: písaře zapisujícího sčítání lidu, pastýře spěchající k Betlému, přeplněný zájezdní hostinec, kde Marie a Josef nenašly místo nebo krále Heroda i mudrce, kteří hledají narozeného židovského krále.

Dalším zajímavým motivem je takzvaná Moravská hvězda visící nad betlémem. Má evokovat betlémskou hvězdu. Ekumenický přesah této mnohocípé hvězdy tkví právě v jejím původu. Před dvěma staletími ji v německém městečku Herrnhut (Ochranově) začali vyrábět členové Moravské evangelické církve, kteří tehdy utíkali z Moravy hledajíce úkryt před pronásledováním kvůli své víře. Zde se hvězda roku 1880 začala komerčně vyrábět a vyrábí se tu dodnes.

Otevírací doba kostela:

čtvrtek 31. prosince 9.00 – 14.30, 16.00 – 18.00

pátek 1. ledna 12.00 – 17.30

sobota 2. ledna 9.00 – 18.00

neděle 3. ledna 12.00 – 18.00

Za hradní zříceninou do Otaslavic

Z otaslavické návsi vyznavači historie zamíří nahoru na hrad. Vede k němu zelená značka, která z obce krátce stoupá boční ulicí. Pak už stanete před skalnatým pahorkem. Do dnešních časů se z hradu zachovala jen jeho polovina, kupodivu byla ale rozpolcena odshora dolů. Šířka věže dosahuje patnácti metrů, na výšku má o něco víc a je to kromě travnaté zarovnané plošiny, příkopů a valů jediné, co zbylo ze středověkého Dolního hradu.



Podporujeme Boudu

Všichni psovodi si mohou zasoutěžit a zároveň tak podpořit přerovskou Boudu. Soutěží se v kategoriích Virtuální šprt, Mlsoun Boudy a Hujer Boudy. Jeden psovod se může zúčastnit ve více kategoriích. Všechna pravidla i způsoby přihlášení psů do virtuálního výcviku naleznete a webové stránce http://boudaprerov.dogres.cz.

Benefiční tříkrálový koncert

Charita Přerov pořádá 3. ledna od 17 hodin online tradiční benefiční Tříkrálový koncert, tentokrát s podtitulem Síla v nás, z přerovského kostela sv. Vavřince, který si užijete v bezpečí z pohodlí vašeho domova prostřednictvím Televize Přerov a také prostřednictvím Youtube kanálu Charity Přerov.

Procházka Hraběnčinou naučnou stezkou ve Veselíčku

Na naučné stezce kolem Veselíčka na Přerovsku se pokocháte místy, kudy chodila sama hraběnka. Stezka přibližující historii i současnost v obci má 25 zastavení. Vybrat si můžete z 5 okruhů, jejichž délka je 16 km, z větší části vedou lesem. Stezkou provází fiktivní hraběnka Josefka. Na trase jsou infopanely s informacemi jednotlivých míst. Panely se přitom nevěnují pouze historii, ale také okolní přírodě, archeologickým nálezům, zemědělství, sochařství či spolkovému životu.

Po naučné stezce Škrabalka

Trasa vede podél slepého ramene Bečvy a sleduje hranici lužního lesa na okraji stejnojmenné přírodní rezervace. Trasa je vhodná pro pěší, vede po rovině a je celoročně dostupná pěšky i na kole. Je součástí červeně značené turistické cesty a nacházejí se zde čtyři tabule naučné stezky, která spojuje Lipník nad Bečvou se zříceninou hradu Helfštýna.

Skleněný den/Skleněná noc v Přerově

Zimní výstava skleněných plastik a velkoplošných fotografií akademického sochaře Marka Trizuljaka s názvem Skleněný den/Skleněná noc je umístěna v bývalé prodejně Emos za výlohou na nám TGM v Přerově. Pohledově je přístupná 24 hodin denně, po setmění je speciálně nasvětlena pro večerní a noční vidění až do 28. února 2021. Expozice je také prodejní.

Dřevohostický betlém

Oblíbený figurální betlém mohou navštívit všichni, kteří si chtějí zpestřit advent a potěšit sebe i své blízké pohledem na více než čtyři desítky obvyklých biblických postav, i těch poněkud netradičních, inspirovaných místními obyvateli. Na dřevohostickém náměstí můžete tento unikát z dílny Alexandra Forýtka obdivovat až do tří králů.

Zlínský kraj

Vydejte se na výlet a poznejte Bylnici

Na začátku Bylnice stojí na Svárově hned vedle silnice mohutná budova bývalého mlýna a sýpky. Brzy po sametu dosloužila, získal ji soukromý majitel a přestavěl v romantickém duchu. Připomíná tak trochu tvrz, jíž směrem k západu vévodí mohutná čtyřhranná zastřešená věž. Při pohledu od městské školy je tahle budova velmi dominantní stavbou.

Jedinečná výstava betlémů ve Valašských Kloboukách

Na dvě desítky unikátních betlémů z nejrůznějších materiálů plní v těchto dnech výstavní síň Staré radnice ve Valašských Kloboukách. Městské muzeum zde soustředilo unikátní umělecká díla od autorů z regionu i za jeho hranicemi. Návštěvníci uvidí betlémský výjev coby dřevořezbu, keramickou instalaci nebo soustavu figur z kukuřičného šustí, ale také z vlny, slámy i paličkované krajky. Výstava je přístupná od úterý do pátku vždy od 8 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin, a to až do svátku Tří králů.

Udělejte si zimní výlet na Hostýn

Lámete si hlavu, kam vyrazit na výlet? I přes koronavirová omezení můžete navštívit Hostýn. Je to vyhledávané poutní místo s katolickým kostelem zasvěceným Panně Marii Hostýnské. Za pěkného počasí skýtá rozhled až na 30 kilometrů vzdálené město Kroměříž. Projít si můžete například tamní křížovou cestu. Na Hostýn se dá dojít nejen z Tesáku, z Rajnochovic, ale také z Chvalčova po červené značce a z Bystřice pod Hostýnem po značce rovněž červené.

Procházkou za zajímavými stavbami po Kroměříži

K velmi zajímavým objektům Masarykova náměstí patří také budova bývalé německé vyšší reálky, dnešní Justiční akademie. Ano, to je to vysoké bělostné stavení, které stojí u kostela sv. Jana. Podle projektu G. Meretty jej vystavěl stavitel A. Aulegk a vyučovat se v něm začalo už v roce 1877. O výrazné umělecké zkrášlení exteriéru se postaral místní sochař A. T. Beck.

Vzhůru na rozhlednu Lhotka u Hradčovic

Rozhledna, která se tyčí do výše 35 m, slouží návštěvníkům od roku 2004. Stojí u Hradčovic na úpatí vrchu Kamenná (304 m n. m.). Zajímavostí může být, že téměř totožnou rozhlednu najdeme na Mackově Hoře u Nového Strašecí, nebo v Pětnici u Záboří na Blatensku. Z vyhlídkového ochozu, umístěného 18 metrů nad okolním terénem, lze zahlédnout Uherský Brod a hřeben Bílých Karpat. Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

Na procházce Uherským Ostrohem. Poznejte historické město

Historické město, ležící v nivě řeky Moravy, se pyšní zámkem s prvky středověkého hradu. Na zdejším náměstí zaujmou výstavní měšťanské domy, barokně klasicistní kostel sv. Ondřeje s budovou fary. Do centra města projdete od vlakového nádraží kolem zdejšího přístaviště, k zajímavostem patří také obloukový most.

Záznam koncertu Večer při svíčkách z Janíkovy stodoly

Chybí vám vánoční koncerty? Nesmutněte a využijte alespoň možnosti pustit si některý on-line. Pokud jste zkraje adventu zmeškali živý on-line koncert Večer při svíčkách v podání Tomáše Kočka & ORCHESTRu, pak máte nově příležitost pustit si ho ze záznamu a vychutnat si tak úžasné melodie nejen lidových koled. Koncert byl 6. prosince živě přenášen z Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Záznam koncertu naleznete ZDE.

Tipy na NEJ akce v roce 2021

Moravskoslezský kraj

Beats for Love 2021 v Dolních Vítkovicích

Největší festival taneční a elektronické hudby ve Střední Evropě hlásí svůj návrat po nutné koronavirové pauze s velkolepým programem. Proběhnout má již klasicky 1. - 4. července 2021 v Dolní oblasti Vítovic v Ostravě. Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy taneční scény, jako jsou Alan Walker, A.M.C, Maduk, Martin Solveig, Maurice West a další. Důmyslné rozmístění jednotlivých stagí, věnujícím se těm nejvytříbenějším žánrům taneční hudby, a areál Dolních Vítkovic, který nemůže být pro hudbu vycházející z industriálního prostředí vhodnější, dělá z festivalu Beats for Love každoročně zážitek, ze kterého jeho návštěvníci čerpají energii ještě dlouho poté. Aktuální informace, zprávy a dění okolo akce sledujte na webu festivalu.

Ondřej Havelka a Melody Markers v Novém Jičíně

Ondřej Havelka a Melody Markers, kteří vystoupí v Novém Jičíně 5. května 2021, se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let e zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Stylizace koncertního show sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů a celkovou režií představení konče.

Tři sestry Vinyl Tour 2020 v Kopřivnici

Náhradní termín koncertu, který mělo být původně odehrán 18. 9. 2020, je naplánována na pátek 9. dubna 2021 v Kulturním domě v Kopřivnici. Vstupenky zůstávají v platnosti. Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk. Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec, dalšími členy jsou Veronika Borovková, Tomáš Doležal a další. Jako host se představí Synové Výčepu. Vstupenky jsou k mání za 450 Kč v předprodeji, 550 Kč v den konání akce.

Ostrava v plamenech 2021

Dolní oblast Vítkovice bude tentokrát v obležení té nejtvrdší muziky. Jako hlavní hvězda a headliner dvoudenního rock-metalového oslavování se představí Sodom, mezi dalšími zvučnými jmény pak nalezneme Crematory, Kissin' Dynamite, české kultovní gotické XIII. Století, Sebastien, Porta Inferi nebo Lautr a další. Festival by měl proběhnout 30. - 31. července 2021 v industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Veškeré doplňující informace o akci naleznete na webu festivalu.

Dolański Gróm 2021

Každoroční česko-polská akce probíhající v areálu lodiček v Karviné musela být kompletně přesunuta z roku 2020 na rok 2021. Dolański Gróm se uskuteční 19. června 2021 na klasickém místě a všechny nadšence tuzemských a sousedních interpretů potěší složení Ewa Farna nebo Ray Wilson & Genesis Classic Orchestra. Součástí festivalu budou samozřejmě jako vždy stánky s dobrým pitím a občerstvením. Více na tomto webu.

Sweetsen Fest 2021 ve Frýdku-Místku

Tradiční a již kultovní frýdecko-místecký festival proběhne 16. - 20. června 2021. Tento benefiční festival má každým rokem tisíce návštěvníků a unikátní dramaturgii a myšlenku. Z akce pro několik desítek přátel se během let stala nejen jedna z největších ale zároveň svým konceptem i nejoriginálnějších kulturních a charitativních akcí u nás.

Štěrkovna Open Music 2021 v Hlučíně

Festival mimořádných projektů, jak je Štěrkovna Open Music poslední léta právoplatně nazýván, proběhne 29. - 31. července 2021 s bohatým programem. Vystoupí Tata Bojs, Berenika Kohoutová, Ewa Farna, Aneta Langerová, Jaroslav Uhlíř, Iné Kafe, No Name a další. Největší akce na Hlučínském jezeře v minulých letech například premiérovala úspěšný a ojedinělý projekt Symphonic Dance Music, který má ambice a potenciál uspět nejen u nás, ale i ve světě.

Olomoucký kraj

Hanácké Benátky v Litovli

Pořadatelé informují, že i když se kvůli koronavirovým okolnostem Hanácké Benátky nemohly v roce 2020 uskutečnit, celý program se přesouvá na sobotu 12. června 2021. Nepřijdete tak o žádného z avizovaných interpretů.



Čeká vás akce, která přináší zábavu pro děti i dospělé. Pro děti bude v parku Míru od 10 do 17 hodin připraven program zcela zdarma. Od 12 hodin vypukne program na náměstí Př. Otakara. Těšit se můžete na vystoupení rockové zpěvačky Marty Jandové s kapelou, skupin Argemy či Ready Kirken. Celodenní program ukončí skupina hrající pop a funk Monkey Business, která je vedle J. A. R. a Sexy Dancers dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého.



Do 22. dubna zakoupíte vstupenky za 150 Kč, poté za 200 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Litovel nebo v síti Ticketstream. Více informací na www.hanackebenatky.eu.

Japonská bubenická show v Olomouci

Letošní turné musel kvůli koronavirové situaci odložit i japonský soubor Yamato sestavený z těch nejlepších „Taiko“ bubeníků. Původní termín vystoupení 21. listopadu 2020 byl přesunut na úterý 23. listopadu 2021. A rozhodně se máte na co těšit. Nové koncepční představení „Passion“ oslavuje vášeň jako hybatele všeho. Program si dává za cíl způsobit výbuch obrovské vášně.



Čeká vás dvouhodinová show, během níž budete naprosto uchváceni a překvapeni množstvím energie, kterou vám členové souboru z pódia předají. Akce vypukne od 16 hodin na Olomouckém výstavišti Flora. Cena za lístek se pohybuje od 990 Kč. Kupovat můžete ZDE.

Chinaski pod širým nebem na Korunní pevnůstce

Stejně jako ostatní hudební skupiny i oblíbené Chinaski musely přeplánovat svou koncertní šňůru. Interpreti svým fanouškům vzkazují: „Ahoj chuligáni, na podzim 2020 jsme měli obrážet Česko na našem plánovaném velkém halovém turné. Situace nám to nedopřála, a proto jsme přeplánovali koncerty na únor a březen 2021. Ani to už ale nebylo reálné, a proto jsme udělali ještě jedno rozhodnutí – místo v halách pod střechou zahrajeme v průběhu května 2021 pod širým nebem.“

Vstupenky zakoupené na halové turné v původním i posunutém termínu zůstávají v platnosti na nové termíny. Olomouckého koncertu se dočkáte v sobotu 15. května 2020 od 20 hodin a na Korunní pevnůstce. Vstupenku v ceně od 690 korun můžete zakoupit na ZDE.

Záplava květin na olomoucké Floře

Na olomouckém výstavišti Flora čeká všechny návštěvníky od 19. do 22. srpna 2021 bohatý program se spoustou lákadel v rámci výstavy Letní Flora Olomouc, doplněný o Letní zahradnické trhy, které nabídnou široký sortiment květin, rostlin, semen, zahrádkářských pomůcek či hobby potřeb. Na své si tak přijdou všichni zahrádkáři a milovníci rostlin. Letní zahardnické trhy jsou součástí květinové výstavy Letní Flora Olomouc, a proto stačí zakoupit jednu vstupenku. Výstava bude otevřena denně od 9 do 18 hodin. Za on-line vstupenku zaplatíte 120 Kč, na místě bude stát 160 Kč. Podrobnější informace o akci sledujte ZDE.

Šternberský kopec

Milujete festivaly a nedokážete si bez nich představit léto? Pak si rozhodně nenechte ujít další ročník Šternberského kopce, který odstartuje 24. července 2021 na starém startu Ecce Homo Šternberk. V pořadí 17. ročník láká na skupiny No Name, O5 a Radeček, Desmod či UDG. Během večera vystoupí také Ewa Farna a Ben Cristovao. Vstupenku v předprodeji zakoupíte od 450 Kč. Na místě bude o 100 dražší. Pro bližší informace sledujte stránky akce – ZDE.

Hefaiston na hradě Helfštýn

Největšího mezinárodního setkání uměleckých kovářů na středověkém hradě Helfštýn se účastní stovky mistrů černého cechu z celého světa z více jak deseti zemí. Hefaistonu, který se koná od 27. do 29. srpna 2021, předchází Kovářské fórum, na kterém lidé mohou celý poslední týden v srpnu sledovat kováře při práci. Plastiku pro hrad vytvořil během Kovářského fóra v roce 2020 pokračovatel slavného uměleckého rodu - David Habermann. Na znamení toho, že tradice kovářských setkání nezanikla a i přes koronavirová omezení dál trvá. Poprvé se rozezněly kovadliny na středověkém hradě Helfštýn v srpnu 1982, kdy se na prezentaci řemesla sešlo osmnáct kovářů. Akci později povýšil mistr Alfred Habermann, který byl jedním ze zakladatelů Hefaistonu v podobě, jakou dnes známe.

Kojetínské hody

Od roku 1999 se každoročně v polovině srpna v našem městě konají Kojetínské hody. Jedná se o třídenní akci s tradičně pestrým programem, kde si přijde na své každá věková skupina (taneční a hudební večery, hudební festival Kojetínská kytara, výstavy, setkání harmonikářů, Turnaj Střední Moravy ve volejbalu, hodová zábava, hasičské závody, jízdy zvláštních vlaků, hry a soutěže pro děti…). Kojetínské hody vrcholí nedělním programem. Městem se nese honosný krojovaný průvod, který čítá na 200 účastníků, průvod uzavírá Ječmínkova jízda králů v čele s králem Ječmínkem na bílém koni, na náměstí starosta města předává hanácké chase Hodové právo, jeviště střídá jeden národopisný soubor za druhým a vyhrává dechová hudba. Nechybí soutěž v pojídání tradičních hanáckých pukačů… Odpolední program bývá pravidelně hvězdně obsazen.

Koncert skupiny Katapult v Šumperku

Neuvěřitelný reprezentační program vás provede celou dlouhou 45letou kariérou skupiny Katapult od nostalgických vzpomínek na mládí až do žhavé současnosti. Během jediného večera a samotného koncertu tak prostřednictvím stále živých písniček prožijete spolu s kapelou díky emocionálnímu náboji celý život. Koncert se uskuteční v pátek 7. května 2021 od 19 hodin v Domě Kultury Šumperk. Vstupné je 310 Kč v předprodeji, v den akce 360 Kč. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Škwor: Tváře smutných hrdinů tour v Zábřehu

V květnu 2021 vyrazí domácí hard-core nu-metalovka Škwor na velkolepou open air tour spojenou s vydáním nové desky Tváře smutnejch hrdinů. Škwor platí na domácí scéně za kapelu s hodně vysokým standardem, a to ať už se týká studiových nahrávek, za něž pravidelně sbírá Zlaté i Platinové desky, nebo živých vystoupení. Fanoušky baví živelnou energií a doslova výbušnou show, která si v rámci žánru v ničem nezadá se světovou produkcí. Jeden z koncertů se uskuteční také v kulturním domě v Zábřehu, a to 8. května 2021 od 19 hodin. Vstupenky zakoupíte ZDE. Lístek stojí v předprodeji od 590 Kč.

Plumlovský drak

Populární závody dračích lodí ovládnou přehradu i v roce 2021. Termín akce je naplánovaný na sobotu 28. srpna, startovat se bude kde jinde než na pláži U Vrbiček v Plumlově. Dračí lodě se v posledních letech staly populární letní atrakcí tuzemských vodních ploch. Velká dračí loď má posádku dvaceti lidí, malá pak poloviční počet, u obou je ale potřebný i bubeník a kormidelník.

Součástí plumlovské akce bývá pravidelně velký dětský víkend se spoustou aktivit jako veslování, bumper balls, malování na obličej, aquazorbing, paddleboardy, nafukovací atrakce, letní verze biatlonu, laserové střelnice nebo střelby na terč. Podrobnější infromace budou průběžně zveřejněny ZDE.

Megakoncert Dalibora Jandy v Prostějově

Původně plánovaný koncert na 24. října 2020 byl kvůli koronaviru přesunut na 16. října 2021. Je to neuvěřitelné, ale zpěvák, skladatel a hitmaker Dalibor Janda nás svým nezaměnitelným hlasem provází už 40 let. Megahity z dílny Dalibora Jandy jsou nabroušeny k předvedení v sérii dalších koncertů i v roce 2021 v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Zpěváka doprovodí už jeho takřka kultovní kapela Prototyp, exkluzivním hostem bude Jiřina Anna Jandová a další hvězdná překvapení. Prostějovský koncert se uskuteční v místním Společenském domě, začátek je plánovaný od 19 hodin, lístek stojí 650 korun a zakoupit jej můžete ZDE.

Zlínský kraj

61. Zlín Film Festival

V pořadí už jednašedesátý ročník Zlín Film Festivalu se bude konat od 28. května do 5. června 2021. Šedesátý ročník v roce 2020 se nesl v duchu tématu Návrat do budoucnosti. Zlín Film Festival 2020 promítl celkem 315 filmů z padesáti zemí světa. Zlín Film Festival je oblíbený mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Jako událost evropského významu je festival trvale podporován Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, fondem EU Media.

Masters of Rock 2021 ve Vizovicích

18. ročník festivalu MASTERS OF ROCK na rok 2021 se vlivem coronavirové pandemie a následných vládních omezení, nařízení a v neposlední řadě také s ohledem na vaše zdraví přesouvá na rok 2021! "Nějakou dobu jsme to už tušili, a tak jsme čas vyplnili prací s kapelami na přesunutí festivalu na příští rok. A v tomto ohledu pro vás máme skvělou zprávu! Sestava potvrzených kapel 18. ročníku MASTERS OF ROCK se i po jeho přesunutí téměř nezmění! Už v této chvíli máme potvrzení od cca 90 % účinkujících," vzkazují pořadatelé.

Festival MASTERS OF ROCK se uskuteční od 8. do 11. července 2021 v důvěrně známém areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Už zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín.

Svoji účast na přesunutém ročníku „Masters“ opětovně potvrdily tyto kapely: JUDAS PRIEST, NIGHTWISH, AMON AMARTH, SEPULTURA, HEAVEN SHALL BURN, TESTAMENT, LORDI, LACUNA COIL, BEAST IN BLACK, ALESTORM, OOMPH!, GOTTHARD, KATAKLYSM, ORDEN OGAN, DEATH ANGEL, PINK CREAM 69, HIGH ON FIRE, VISIONS OF ATLANTIS s českým symfonickým orchestrem Praha, CIVIL WAR, BEYOND THE BLACK, BLUES PILLS, SHAKRA, NERVOSA, NOTHGARD, TROLLFEST, LONG DISTANCE CALLING, NEONFLY, MISTER MISERY, SPOIL ENGINE, SHIRAZ LANE, BLACKDRAFT, EXTROVERT, ARAKAIN, FLERET, SEBASTIEN, GATE CRASHER a FORREST JUMP.

Vizovické Trnkobraní 2021



Pokud chcete vidět Chinaski, Rybičky 48, Mirai, Tomáše Kluse a spoustu dalších kapel, pak si naplánujte návštěvu Vizovického Trnkobraní 2021. Konat se má v termínu 13. a 14. srpna. Poslední levné lístky na Vizovické Trnkobraní za 880 Kč i s POJISTKOU PROTI KORONAVIRU jsou v prodeji jen do letošní silvestrovské půlnoci. Festival Vizovické Trnkobraní je jednou z největších hudebních událostí letní festivalové sezóny a nejvýznamnějším kulturním projektem ve Zlínském kraji. Tradiční součástí Vizovického Trnkobraní je světově proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků – originální soutěž, která vzbuzuje zájem všech českých i zahraničních médií.

Mezinárodní Valašské kumštování ve Valašských Kloboukách

Řezbáři, sochaři, malíři, keramici a další výtvarníci budou od středy 16. 6. 2021 do soboty 19. 6. 2021 na dolním náměstí ve Valašských Kloboukách tvořit svá díla pro potěšení návštěvníků Valašského kumštování. V rámci Valašského kumštování bude probíhat doprovodný program:

hudební koncerty

folklórní vystoupení

výstavy výtvarného umění

výtvarné dílny

lidový jarmárek prvovýrobců

Šperkařský festival a rukodělné trhy v Kroměříži

Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět a koupit handmade výrobky předních českých firem. Pro širokou veřejnost je jako doprovodný program připravena dvoudenní ochutnávka českých a moravských vín spojená s prodejem produktů tuzemských výrobců uzenin, sýrů a pochutin. Šperkařský festival a rukodělně trhy se budou konat v sobotu 12. června 2021 od 9 do 18 hodin a v neděli 13. června 2021 od 9 do 17 hodin.

Kroměřížská FLORIA LÉTO 2021

Celostátní prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Čeká vás unikátní expozice tisíců květin. Chybět nebudou desítky prodejců okrasných rostlin, bylinek, zeleniny, řemeslných výrobků a podobného zboží. Na akci nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu. Zahrají vám také přední kapely hudební scény. Samozřejmostí je expozice kaktusů, sukulentů a balkonových rostlin či výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva. Floria Léto 2021 se bude konat od pátku 6. srpna až do neděle 8. srpna 2021 v čase od 9 do 16 hodin. Základní vstupné činí 100 Kč.

Čau prázdniny v Kroměříži. Rozlučte se stylově

Jedná se o festival pro celou rodinu, kde vás čeká fantastické zakončení prázdnin. Vystoupí Miro Jaroš, Michal Nesvadba a další. Chybět nebude pěnová párty, vodní balonková bitva, zápasy v bahně nebo fotokoutek. A kdo si rád hraje, ten si může užít kolotoče, klauny, kouzelnické vystoupení a pohádkový les, desítky vnitřních i venkovních atrakcí. Na své si přijdou i sportovci: připraveno bude zázemí pro tenis, beachvolejbal, fotbal nebo skatepark.

Svatováclavské slavnosti 2021 v Kroměříži

Už poosmé se kroměřížské výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky - nejlepší hudební akce, jakou Kroměříž pamatuje! Špičková hudba, pivní speciály moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Celý den našlapaný tou nejlepší muzikou: zahraje MIRAI, NO NAME, XINDL X, POETIKA nebo YO YO BAND! Tady prostě nemůžete chybět. Akce se koná 11. září 2021. Pokud by se akce nemohla uskutečnit, jsou všechny vstupenky platné pro další ročník. Vstupné stojí následovně: do 31. prosince 2020 – 399 Kč, do 30. dubna 2021 – 449 Kč, do 31. srpna 2021 – 499 Kč, od 1. září + na místě – 599 Kč.

Floria Dušičky 2021 v Kroměříži

Celostátní prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu. Na programu je:

- podzimní prodej ovocných stromů či smutečních věnců

- výstava svazu Zahrádkářů vytvořená z výpěstků ovoce a zeleniny

- unikátní expozice Umění se rozloučit a vzpomínat

- velkolepé "Dýňobraní" - ukázky vyřezávání či soutěž o největší dýni

- speciální mykologická poradna

- okresní výstava drobného zvířectva, okrasného ptactva a závody v králičím hopu - Floria Hop

- 6. ročník Floria košt pálenek

Jízda králů v Kunovicích

Aktuální kunovský král Adam Škrášek, který se svého úřadu ujal před dvěma roky, kdy přebíral královskou korunu od svého předchůdce Adama Hlaváče, setrvá ve svém úřadu ještě jeden rok. Nikoliv však jako usurpátor moci, nýbrž jako zodpovědný panovník, který si je vědom své zodpovědnosti z královského titulu vyplývající.

V souvislosti s mimořádnými protivirovými opatřeními a nejistým termínem ukončení omezení z nich vyplývajících včetně možnosti pořádání velkých kulturních akcí se město Kunovice společně s členy spolku Jízda králů Kunovice rozhodlo odložit kunovskou jízdu králů z roku 2020 o jeden rok. Novým termínem je víkend 21 . – 23. května 2021, neboť v Kunovicích se jízda králů koná vždy 3. květnovou neděli.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Milí čtenáři,

vzhledem k současné složité situaci si konání akce raději ověřte přímo u pořadatele. Je možné, že kulturní životi v dalších týdnech a měsících ovlivní vládní nařízení a opatření související s epidemií koronaviru.