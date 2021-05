Výlet na Tenerife

Kdy: pátek 30. dubna od 18 hodin

Kde: on-line na youtube

Páteční večer budete moci prožít společně s tulačkami Marikou a Marií a jejich výletem na Tenerife. Živý stream cestopisné přednášky z Klubu Art startuje v 18 hodin a je bez vstupného. Povídání bude nejen o tom, jak zmoknout na Tenerife a nezbláznit se z toho. O jeskynních lidech, koupelnovém závěsu, dešťové polévce, ale i o couchsurfingu. Marika a Marie jsou dvě tulačky s orientačním smyslem a věčně hladovým žaludkem, obdivovatelky matky přírody a kulturních střetů, holky do nepohody, šéfkuchařky kempingového vařiče či stopařky klikařky. Občas spolu, někdy naprosto bez sebe, objíždí svět a nasávají jiné kultury. Těmi teď alespoň malinko provoní Vaše domovy. Marika Kováčová je divoženka s rozbitým batohem a neutichajícím úsměvem kotvící v městské džungli. Miluje čerstvě upečený chleba, ledové řeky, procházky v horkém písku, objímání stromů a taky Nicka Cavea. Momentálně působí jako produkční. Marie Morcinková je žena mnoha talentů vyhledávající okamžiky, při kterých člověk nic nepostrádá. Nejraději se houpe do rytmů salsy a bachaty. Ve svém profesním životě se věnuje grafice a online marketingu. Odkaz pro sledování on-line najdete před vysíláním na facebooku OKO - Opavská kulturní organizace.

Zážitky z Erasmu

Kdy: pátek 30. dubna od 1ý hodin

Kde: on-line ZDE

Tímto, v pořadí třetím, povídáním studentů o jejich zážitcích z Erasmů se uzavře maraton přednášek na toto téma. Nakouknete pod pokličku třem docela odlišným kulturám, jejich vzdělávacímu systému a také studentskému životu. Nebude nouze o zážitky z Dánska a Polska, či studenty hojně vyhledávaného Taiwanu. V případě, že nejste studenti či absolventi UTB a nemáte aktivní školní profil na MS Teams, napište co nejdříve zprávu s Vaší emailovou adresou na p_ochonsky@utb.cz

AFO56

Kdy: do 11. května od 19.30 hodin

Kde: on-line na www.watchandknow.cz

Nejlepší vědecký festival Mléčné dráhy bude online i letos. Čekají vás ovšem dva týdny plné vědy a poznání na platformě www.watchandknow.cz. Bude soutěžní výběr, programové sekce i Music is science! Pokud se pandemická situace aspoň trochu zlepší, čeká vás série promítání AFOKINO a to nejen v Olomouci.

Karpatský thriller

Kdy: pátek 30. dubna od 18.30 hodin

Kde: On-line, www.divadloarena.cz

Slovenské dokumentární drama Karpatský thriller vychází ze skutečné korupční kauzy z 90. let. Hlavní hrdince se dostane do rukou materiál odhalující korupci na těch nejvyšších místech státního aparátu. Když se pokusí se celou kauzu zveřejnit, narazí na špinavé praktiky nejmenované nadnárodní firmy, která se ji pokusí nejprve společensky zdiskreditovat a později i vydírat a zastrašovat. V režii významného slovenského režiséra Romana Poláka vás čeká hořce zábavné politické divadlo, v němž je místo pro satiru i pro grotesku, kterému budou naši diváci jistě velmi dobře rozumět, protože slovenské poměry se od těch našich nijak zvlášť neliší. Hru uvidíte v české premiéře. Záznam inscenace vznikl ve spolupráci se studenty a pedagogy Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě.

Dopis do Pergamu

Kdy: neděle 2. května od 9.30 hodin

Kde: on- line na metroolomouc.cz

Poslední knihou Bible je Zjevení. Většinou ho máme spojené s bájnými obrazy, šelmami, bitvami a drahokamy. Na začátku této knihy je ale zaznamenaných sedm dopisů církvím v sedmi vlivných městech tehdejší doby, na které se podrobněji podíváme v této sérii. Třetí dopis je adresovaný církvi ve městě Pergamon.

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Dášeňka čili život štěněte

Kdy: pátek 30. dubna od 9 do 21. hodin

Kde: on-line ZDE

Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti. Pohádka o malém nezbedném štěněti, plná hravosti, humoru, písniček i dojetí. Pohádku online budete moci sledovat v pátek kdykoli mezi 9. a 21. hodinou

Dášeňka

Kdy: neděle 2. května od 17 hodin

Kde: on-line www.dlo-ostrava.cz

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, usoudili jsme, že je to psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Tak začíná rozkošná knížka o životě roztomilé foxteriérky od narození a první loužičky. A vypráví také psí pohádky, během nichž Dášeňka dospěje v psí slečnu. Naše hravá inscenace vznikla z lásky k této knížce jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů.

Fotosoutěž Slezská Ostrava

Kdy: do 30. dubna

Kde: Ostrava, info ZDE

Využijte svých toulek s fotoaparátem a zkuste si zasoutěžit o zajímavou cenu. Vyfoťte se na svém oblíbeném místě ve Slezské Ostravě, do popisku vložte název místa, text, ve kterém vysvětlíte, proč je pro vás oblíbené a pak už jen čekejte, jestli se na vás usměje štěstí. Fotografie zasílejte na mail soutez@technickesluzby.cz. Více informací najdete na stránkách http://technickesluzby.cz

VÝSTAVY

Virtuální prohlídka výstavy Palo Macho & Jana Hojstričová

Kdy: do neděle 2. května

Kde: ZDE

Dílo Jany Hojstričové a Pala Macha je nejnovějším společným dílem, které vytvořili speciálně pro prostor Synagogy v Hranicích. Palo a Jana Hojstričová spolupracují od roku 2010. Nejsou tvůrčí dvojicí v tom klasickém duchu, každý z nich má svůj autorský program, svou tvorbu a cíle. Čas od času se však jejich tvůrčí cesty protnou, aby se pokusili o netradiční a inovativní dialog nejen dvou svéprávných osobností, ale i přístupů specifických pro disciplíny, kterým se domovsky věnují. Spojení fotografie a skla rozhodně není každodenní a jednoduché. Nejprve museli vyřešit transfer fotografie na sklo, do malby na skle a vice versa, hledali, jak dát nový rozměr skelným obrazům-objektům. Nakládali se světlem a prostorem, transparentností a odrazem, který vzniká po nanesení fotografické vrstvy na skleněnou – pigmenty a teplem – přemodelované plátno. Později si před sebe postavili složitější cíle, jakými prostředky vybudovat novou, jednotnou prostorovou strukturu, kde se obě disciplíny i přístupy spojí do nedělitelného celku. V případě Synagogy v Hranicích vstoupili do prostoru instalací, která vícenásobně zhodnocuje nejen genius loci místa, ale i jeho širší mentální, paměťové a historické stopy. Tvoří ji důmyslně uspořádané, navzájem převrstvené kovové a skleněné konstrukce, stoly a stěny s foto-obrazy na světlo-citlivých a transparentních plochách vytvářející dohromady jakýsi sofistikovaný labyrint našeho života.

Memento Culturae

Kdy: do 3. května

Kde: online ZDE

Kultura F≈M očima fotografa Radka Jurička. Výstavu dvaceti fotografií z pořadů a akcí organizace Kultura F≈M fotografa Radka Jurička najdete na přenoskách rozmístěných ve veřejném prostoru města Frýdek-Místek. K zhlédnutí ji naleznete také ve virtuální galerii a v prostoru města na náměstí Svobody, před kulturním domem Frýdek, na riviéře u Hrušky v Místku, naproti polikliniky, na autobusové zastávce u nemocnice, na Zámeckém náměstí, před obchodním domem Ještěr, na Kostíkově náměstí, na sídlišti Slezská u Invy a na vlakovém nádraží. Při vzniku těchto snímků, ve kterých se fotograf snaží v několika sekundách zaznamenat sílu přítomného okamžiku, je důležitá schopnost, slovy autora Radka Jurička: „Na chvíli se zastavit, procítit vnímaný obraz a užít si tu jedinečnou chvíli, která se už nebude opakovat. Pak se jen stačí snažit jej ve správný okamžik zachytit.“

Na Jeseníky!

Kde: ZDE

Vydejte se s námi na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy. Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky. Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu k nám do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

Design z vaší kuchyně

Kdy: do 29. dubna

Kde: on-line ZDE

První virtuální výstava Design Kantýny ve spolupráci se Zlin Design Weekem je připravena pro všechny milovníky neotřelého designu. Na online výstavě Design z vaší kuchyně se můžete těšit na práce těch nejšikovnějších designérských pekařů a kuchařů z Design Kantýny, kteří se s vámi chtěli podělit o své kulinářské umění. Virtuální Kantýna je otevřena všem hladovým krkům a servíruje design po celé čtyři týdny. Tak se postav do řady, vem si tácek, podáváme design. Výstavu si můžeš vychutnat až do 29. dubna.

ZÁBAVNÉ STEZKY, VÝLETY A POBYT VENKU

Na rozhlednu Čantoryje

Kde: Nýdek, trasa ZDE

Výlet je určen spíše pro starší děti a zdatnější turisty. Hora s rozhlednou, která má čarovné jméno, je spojena s nespočtem čarodějných legend. Hora Velká Čantoryje je opředena pověstmi a v lidové tradici má stejný význam jako Radhošť na Valašsku. V nitru vrchu po dlouhá staletí spí slezské národní vojsko. Legendou o spících rytířích byla motivováno zřízení česko-polské naučné Rytířské stezky. Te je dlouhá 20 kilometrů, 10 kilometrů vede po české straně a 10 kilometrů po polské. Vy se však vydejte jen po straně české, ale pozor, je to sice hezká trasa, ale z devadesáti procent povede do kopce, takže výlet doporučujeme jen opravdu zdatným výletníkům. Výšlap je přibližně na dvě hodiny. Ale za nádherné výhledy z rozhledny stojí!

KINO

Služebníci| Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 29. dubna od 20.30 hodin

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde.

Léto 85 | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 30. dubna od 20.30

Francouzské pobřeží v Normandii, léto roku 1985. Z rádií a kazet znějí The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování… Režisér François Ozon (8 žen) se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde.

Šarlatán | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 1. května od 20.30

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde.

Berani | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 2. května od 20.30

Nemluvili spolu čtyřicet let, ale když jim zákon velí vybít stáda milovaných ovcí, nezbývá než se k sobě postavit čelem. Komedie o dvou bratrech z islandské pustiny je druhým snímkem Grímura Hákonarsona. Berani vyhráli letos na festivalu v Cannes sekci progresivních snímků Un Certain Regard.. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu na zde.