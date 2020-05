Rodinný den v zoo

Kdy: 16. května od 9.00 do 19.00

Kde: ZOO Ostrava

Za kolik: 120,- dospělý, 90,- dítě, student a senior

Akce představí návštěvníkům zoologické zahrady vybrané zvířecí rodiny formou kvízů a hádanek. Lidé se dozvědí, jak jednotlivé druhy žijí, kdo jsou členové zvířecích rodin, jak probíhá péče o mláďata a další zajímavosti.

Po dobu omezeného provozu v areálu nejezdí jejich zoovláček ani safari expres. V případě že budete chtít navštívit Ostravskou ZOO v těchto dnech, musíte si v tuto chvíli koupit lístky předem. Vstupenky lze zakoupit pouze online na www.zoo-ostrava.cz/cz/online-vstupenky, prodej na místě v tuto chvíli není umožněn. Online vstupenky mají omezenou platnost, je možné je využít do 18 hodin, poté se brány zoo pro veřejnost uzavírají. V případě že vstupenku v daný den nevyužijete, vstupenka propadá bez nároku na navrácení peněz. Nelze změnit ani termín zakoupené vstupenky.



Mirai - koncert pro auta

Kdy: 16. května od 20.00

Kde: Dolní oblast Vítkovice

Za kolik: 200,-



Kapela Mirai si pro velký zájem fanoušku, vyzkouší už podruhé za sebou koncert pro auta v sobotu 16. května. V areálu Dolních Vítkovic vystoupí naživo s velkou světelnou show a zvukem přes rádiové vlny. "Chybí nám koncerty a vymýšlíme varianty, které jsou v mezích aktuálních možností," řekl frontman kapely Mirai Navrátil. Během pár dní tak vznikl koncept největšího koncertu pro auta v Česku. Na rozlehlé ploše areálu Dolní oblasti Vítkovic kapela vystoupí na velké stage, s LED obrazovkami a zvukem v reproduktorech aut. Fanoušci se mohou těšit na velmi speciální koncert ve festivalovém prostředí, jež Vítkovice zaručují.



Nebude chybět předkapela, zhruba na 30 minut a samotný koncert Mirai bude mít 90 minut. Nájezd aut bude možný od 17:00 pro ty, co budou chtít být nejblíže pódiu. Koncert začne ve 20:00, ale je potřeba počítat s drobnou s odchylkou na odbavení aut. Jelikož je tento koncert první a dá se říct že zkušební, protože pro auta ještě kapela nehrála, přizpůsobí tomu i výši vstupného. To bude levnější, než je tomu na běžných koncertech. Vstupné/vjezdné za automobil je 200 Kč a vstupné za každou osobu je také 200 Kč. Kapacita je omezená, aby byly dodrženy rozestupy a hygienické podmínky. Vstupenky můžete zakoupit na www.tickethome.cz.

Autokino – Vlastníci

Kdy: 17. května od 20.00

Kde: Dolní oblast Vítkovice

Za kolik: 390,- za auto

Kino pod otevřeným nebem s velkou LED obrazovkou přímo z pohodlí vašeho vozu? Dolní Vítkovice přichází s prvním autokinem v Ostravě! Společně s rodinou nebo přáteli si vychutnáte tento nezapomenutelný zážitek v industriálním prostředí Dolních Vítkovic. Máte zájem se zúčastnit? Stačí jen včas přijet na festivalovou plochu Dolních Vítkovic, naladit frekvenci na rádiu a mít předem zakoupenou vstupenku. Prvním promítaným filmem budou Vlastníci. Samotné promítání začne ve 20:00 hodin, možný je vjezd do areálu od 19:00 hodin.

Otevřená rozhledna v Kopřivnici

V úterý 12. května otevřela pro veřejnost také rozhledna Bílá hora v Kopřivnici. Je otevřená v běžném režimu, a to od úterý do neděle v době od 9.00 do 18.00 hodin. V letošním roce je to přesně dvacet let od chvíle, kdy byla rozhledna otevřená (konkrétní datum otevření bylo 28. dubna 2000).

Chybí vám zde tip na víkendovou akci v našem kraji, o které víte?

Napište do Čtenáře reportéra!

TIP NA VÝLET DO BESKYD:

Ráj dřevěných soch Ostravice

V centru obce Ostravice čekají na všechny příchozí nádherné řezbářské kousky. Návštěvníci Beskyd mohou obdivovat desítky dřevěných soch od místního řezbáře Luďka Vančury. Nejen dětem se budou líbit věrně zpodobněná zvířata i různé pohádkové postavy. Galerii pod širým nebem v Biskupské zahradě řezbář nadále rozšiřuje. Návštěvníci zde uvidí nejrůznější druhy zvířat, skřítka Dobbyho, vodníky a ježibaby.

U hlavní cesty stojí vyřezávaný medvěd s cedulí, která láká k prohlídce Ráje dřevěných soch. A skutečně, lidé si sem cestu našli a opětovně se i rádi vracejí. Vždyť každou chvíli přibude do zahrady nějaká nová socha.

Před vstupem do expozice pak stojí baba Jaga s loupežníkem a hned za nimi leží na zemi prasátko Pepina, které má připevněnou schránku na dobrovolné vstupné. Ráj dřevěných soch je otevřený celoročně. Galerie se nachází vedle Obecního úřadu v Ostravici, Biskupská zahrada. Otevřeno: Po – So 8.00 – 20.00 a Ne 9.00 – 20.00. Vstupné dobrovolné.

TIP NA VÝLET DO JESENÍKŮ:

Vodopády Bílé Opavy zvou do divočiny

Největší vodopád Bílé Opavy je vysoký 7,9 metrů. Říčka Bílá Opava pramení přímo v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem. V údolí mezi Ovčárnou a Karlovou Studánkou vytváří vodopády, kaskády , peřeje i hluboké tůně. To všechno jsou vyhledávané atrakce.

Turistické stezky lákají hlavně ty, kdo hledají nedotčenou divočinu s kapkou dobrodružství, adrenalinu a rizika. Údolí Bílé Opavy je totiž dostupné jen díky dřevěným žebříkům, můstkům a chodníkům. Návštěvníci se pohybují mezi příkrými srázy po skálách kolem vodopádů, balvanů, tůní a peřejí.

Překračují přitom popadané stromy na dně údolí, kde je vše i v parném létě neustále vlhké a kluzké. Na podzim 2004 zde silný vítr polámal část lesa, ale nejcennější smrkový prales v horní části zůstal téměř nepoškozen. Zatímco horní část údolí nad Velkým vodopádem je tvořena převážně rulami, níže si voda razila cestu v geologickém prostředí břidlic a křemenců. Díky přírodním podmínkám voda údolí neustále mění. Balvany se v korytě přesouvají a občas sněhová nebo kamenná lavina s sebou vezme kus svahu nebo skalní blok.

Zapojte se s Deníkem do Výletové výzvy a pošlete nám svoje fotografie, příběhy a tipy, kam vyrazit.

Vaše příspěvky pak zveřejníme v rámci rubriky Čtenář reportér.



Své tipy, příspěvky a fotografie posílejte PŘES FORMULÁŘ ZDE.