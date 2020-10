I přes nařízení vlády, koronavirová omezení a rušení některých akcí bude o víkendu kam vyrazit za zábavou. Vyzkoušejte tipy Deníku a vyražte například na varhanní koncert nebo originální kameramanský festival.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

HRAVÁ OVA – Festival her, hraček a zábavy

Kdy: 28. září od 10 – 18 hodin

Kde: Slezskoostravský hrad

Za kolik: děti do 5 let a držitelé ZTP – zdarma, děti 6–18 let – 70 Kč, dospělí – 120 Kč, rodinné vstupné – 300 Kč

První ročník festivalu her, hraček a zábavy HRAVÁ OVA je před námi. Bude se konat v prostranství Slezskoostravského hradu (z organizačních důvodů sem byl přesunut z Černé louky) a přinese zábavu pro všechny, kteří se rádi baví.

Více než 20 zábavných aktivit od specialistů v oboru – společnosti Firemky – zabaví děti i dospělé. Hlavním tahounem bude Roboaréna s jezdícími roboty, kterou doplní například skákací hrad, domino, cornhole, světelná střelnice, závodní simulátory nebo světelná hra. Památku z tohoto dne bude možné si zvěčnit v tematickém fotokoutku.

Poprvé se také v Ostravě představí výstava ze série putovního festivalu IQ PLAY – Obří deskové hry a optické klamy. Zde budou k vidění i vyzkoušení zvětšené deskové a společenské hry. Atraktivní budou také obrázky vybraných optických klamů dle předlohy hry 50 optických iluzí od

společnosti Mindok.

Vše doprovodí atraktivní pódiový program, jehož moderace se ujme mladý moderátor Kuba Vysoudil, který také bude přítomné návštěvníky vtahovat do soutěží o hodnotné ceny. Přítomen bude také ostravský písničkář Jarek Nohavica, se kterým se bude moci každý zapojit do rychlých her na bázi známého Scrabble. Na nádvoří se pak může zjevit mikromagik Filip, jehož umění okouzlí celou rodinu.

Svá stanoviště budou mít zde také značky jako Kofola, CrossCafe nebo Ikea, o edukačně-zábavný program se zase postará Česká spořitelna.

Kdo tento skvělý den plný her, zábavy, kreativity i poznání připravuje? Jsou to týmy společností

Firemky a Černá louka, které vám chtějí udělat radost. Své si najde každý, kdo se rád baví - bez ohledu na věk. Hlavním partnerem akce je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Mediálním partnerem je Hitrádio Orion.