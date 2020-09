Štěrkovna proběhne. Sice sCoro, ale přece

Kdy: 18. a 19. září 2020

Kde: břeh jezera v Hlučíně na Opavsku

Za kolik: jednodenní – 490 Kč, dvoudenní – 790 Kč

Malá náhrada za přesunutý ročník festivalu Štěrkovna Open Music, který každoročně probíhá na hlučínské Štěrkovně, nabídne i přesto 18. a 19. září řadu zvučných jmen české a slovenské hudební scény. Headlinery této náhradní iniciativy se stanou zpěvák Richard Müller a Vojtěch Dyk s B-Side Bandem. Akce dostala příhodný název sCoro Štěrkovna 2020.

„Nechtěli jsme celý rok jen nečinně přihlížet tomu, jak koronavirus likviduje kulturní scénu. sCoro Štěrkovna je kapkou naděje, že se festivaly v podobě, jak je známe, opět rozjedou. A vše co bylo na letošní rok naplánované, se uskuteční," nechal se za pořadatele slyšet David Moravec.

Akce je koncipována pro 1000 lidí a interpreti byli vybráni skutečně pečlivě, aby byl zastoupen každý žánr pro každé dychtivé ucho. „Jako hlavní hvězdy jsme oslovili kapely z chystaného programu letošní Štěrkovny Open Music. Dále jsme oslovili kapely navázané na festival dlouhodobě a ty, se kterými máme přátelské vazby," dodal Moravec.

Na sCoro Štěrkovně se tedy můžeme těšit na interprety a kapely jako O5 a Radeček, Voxel, Citron, David Stypka s kapelou Bandjeez, -123minut, Skyline a také Insania nebo Zpocený Voko.

Festivalový areál bude podle pořadatelů dostatečně velký, aby lidé mohli mít bezpečné rozestupy podle vlastní potřeby. Festival je navíc zapojen do projektu Čistý festival, takže bude brán ohled také na třídění odpadů a čepování do vratných kelímků.

Den plný sportu a zábavy

Kdy: v sobotu 19. září od 9 hodin

Kde: kylešovické fotbalové hřiště, Opava

Na hřišti se uskuteční sportovní soutěže v netradičních disciplínách. Návštěvníci mohou soutěžit ve slalomu na invalidním vozíku, ve hře šupec, v jízdě na dvoukole, na překážkové dráze nebo ve speciálních ruských kuželkách. Akci pořádá Charita Opava s Okresním fotbalovým svazem a součástí bude i fotbalový turnaj sponzorů a doprovodný program. Třetí ročník Sportovního dne má opět výrazně charitativní charakter. Výtěžek akce je znovu určený pro mobilní hospic opavské Charity s názvem Pokojný přístav. První ročník vynesl přes 70 tisíc korun a druhý už přes 126 tisíc korun.

Koncert pěveckých těles

Kdy: v neděli 20. září od 18.30 hodin

Kde: kostel sv. Václava, Opava

Za kolik: 100 a 70 korun

Kostelní loď nabídne přítomným koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů, Opavského chlapeckého sboru při ZŠ Vrchní a ZŠ sv. Ludmily a pěveckého sboru Luscinia. Pěvecké sdružení moravských učitelů je nositelem Ceny Petra Bezruče z roku 1963 za mimořádný přínos k propagaci Bezručova odkazu v hudbě. Opavský chlapecký pěvecký sbor reprezentuje školy na akcích, mimo jiné na Česko zpívá koledy, účastní se festivalů duchovní hudby i Opavské dětské písně. Vystupoval i na Mezinárodním festivalu chlapeckých sborů na pražské Kampě s názvem Slavíci v zahradě. Sbor Luscinia zpívá sborově upravené skladby populárních skupin a drží světový rekord v nahrávce nejkratší opery na světě (Certifikát Guinessovy knihy) a účastní se domácích i mezinárodních soutěží i koncertů.

Fredy a Krasty: Funkové impérium útočí

Kdy: pátek 18. září 2020

Kde: Music pub Bruntál

Za kolik: předprodej – 100 Kč, na místě – 140 Kč

Matadoři ostravské funkové scény, kteří momentálně vystupují pod pseudonymem Fredy a Krasty, vystoupí v pátek 18. září v Music pub v Bruntále, aby svou energickou muzikou nakazili davy. Hudebník Jindra Holubec, autor muziky, která má šťávu a přibližuje se i zahraniční funky produkci, obvykle na koncertech nenechává chladnými ani posluchače v posledních řadách. To vše s možná lehce extravagantní, ale zároveň chytlavou show.

Pochlubí se nejenom zahrádkáři

Kdy: víkend 19. a 20. září

Kde: kulturní dům Bolatice

Své výpěstky a díla představí návštěvníkům zahrádkáři, včelaři i kutilové v sobotu od 9 do 19 hodin, v neděli od 8 do 20 hodin a pro zapomnětlivce ještě v pondělí od 9 do 13 hodin. Vstupné bude dobrovolné a návštěvníci dostanou zdarma malé pohoštění. Výstavu pořádá místní Český zahrádkářský svaz s obcí.

Obec má svůj den

Kdy: v sobotu 19. září od 14. 30 hodin

Kde: na hřišti u ZŠ Slavkov

Obec se chystá oslavit svůj Den obce velmi pestře. Otevře ho Moravská Veselka, po které budou postupně následovat akce jako soutěž o nejlepší pomazánku, vystoupení žáků základní školy, koncert gospelové kapely Good Work, soutěž o Slavkovskou metlu a vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové. Závěr obstará od 20 hodin koncert kapely Turbo. Vstup je pro návštěvníky zdarma.

Projížďky historickými vozidly k Dolu Michal

Kdy: sobota 18. září 2020

Kde: Ostrava

Za kolik: dospělí – 30 Kč, děti – 15 Kč

V sobotu 19. září 2020 zve Dopravní podnik Ostrava na projížďky historickými vozidly k Dolu Michal, konané u příležitosti Dne evropského dědictví, v trase Hulváky - Michálkovice a zpět. Trasa projížďky vede přes Hulváky - Pivovar - Most Pionýrů - ZOO - Michálkovice a zpět. Ve směru do Michálkovic spoje nezastavují na zastávkách Stadion Bazaly a Jaklovecká. Více na webu Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz.

Lysohorská nej … aneb co jste ještě nevěděli

Kdy: neděle 20. září od 8.30 hodin

Kde: start u Rajské Boudy, Malenovice

Za kolik: dospělí – 80 Kč, děti do 15 let – 60 Kč, děti do 6 let – zdarma

V neděli 20. září se chystá pro všechny milovníky Beskyd pěší výstup na Lysou horu komentovaný průvodcem. Co všechno se zvídaví turisté dozví? Objevíte například krásu Satinských vodopádů, poznáte nejstarší hospůdku v Beskydech, seznámíte se s jedním zbojníkem, který byl pánem Lysé hory, vyslechnete si pověsti spjaté s Lysou horou… To vše a ještě více v rámci kopce, který i přes jeho pro některé malou výšku není radno podceňovat. To vše v pohodovém tempu s krátkými zastávkami a poutavým výkladem průvodce.

Hlučínské gymnázium slaví

Kdy: víkend 19. a 20. září

Kde: budova školy a kostel, Hlučín

Letos stoleté Gymnázium J. Kainara své jubileum v rámci možností řádně oslaví. S historií školy seznámí zájemce v sobotu od 10 do 19 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin v jejích prostorách výstava Gymnázium v toku času. Oslavy začínají na školním nádvoří v sobotu od 14 hodin a trvají do 22 hodin, v Červeném kostele se bude program týkat od 14 hodin společného zpívání, hudebního vystoupení autorských čtení. V neděli zazní kostelem Sv. Jana Křtitele od 10 hodin varhanní koncert.

Karvinské varhany – Jan Doležel

Kdy: neděle 20 září od 16 hodin

Kde: kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát

Za kolik: 180 Kč

V rámci cyklu koncertů Karvinské varhany se v neděli 20. září představí Jan Doležel, který je posluchači i odbornou kritikou shodně ceněn pro suverénní ovládání nástroje, registrační umění a emočně silnou hru. Od roku 2012 vyučuje Jan Doležel hru na varhany na Vysoké hudební škole ve Würzburgu. Od roku 2018 působí na Univerzitě v Erlangen, kde kromě jiného diriguje Univerzitní symfonický orchestr. Na koncertě zazní například Kličkova Koncertní fantazie na Svatováclavský chorál nebo Dvořákovo Praeludium a-Moll.

Novojičínský jarmark

Kdy: pátek 18. září 2020

Kde: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

Novojičínský jarmark, který pravidelně vítá výrobce veškerých lidových pochutin a ukázky lidového řemesla, opět proběhne, tentokrát v pátek 18. září. Lidová tvořivost bude zastoupena snad ve všech směrech, od řezbářského, keramického a kovářského řemesla, až po výrobce produktů z včelího vosku. Návštěvníci se také mohou těšit na mléčné, pekařské, cukrářské, masné, ovocnářské suroviny.