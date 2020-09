Slezskoostravský filmový pátek

Kdy: 11. září od 19.30

Kde: Travnatá plocha vedle Slezskoostravské radnice

Za kolik: zdarma

Zažijte jeden z posledních letňáků letošní sezóny a rozlučte se s létem. Stačí vzít deku, něco na sebe, ať vám není chladnu a třeba i něco dobrého na jídlo a pití a užít si promítání filmu Suburra a to úplně zadarmo v pátek 11. září na travnaté ploše vedle Slezskoostravské radnice.

Kočárová show před zámkem anebo výlet do historie

Kdy: víkend 12.-13. září

Kde: Karviná, Zámek Fryštát

Za kolik: někde zdarma, někde dle běžného ceníku

Kromě tradičních prohlídek karvinských památek nabídnou letošní Dny evropského dědictví v Karviné hned tři speciality. Konkrétně je to kočárová show, výlet retro autobusem po technických památkách Karviné a v rámci společného česko-polského projektu příjezd hraběnky Thun-Hohenstein do Karviné. Památkám jsou zasvěceny sobota 12. a neděle 13. září.

Na programu jsou kostýmované prohlídky zámku, od 10 hodin hrané divadelní scénky ze života obyvatel zámku. Kočárová show začíná ve 13 hodin před zámkem, od 15.30 ukázka voltiže v parku pod zámkem. Dále prohlídky kostelů sv. Marka (10 – 17) a Povýšení sv. Kříže (13 – 17), dále komentované prohlídky radnice (10 do 17) s průvodcem, a také prohlídky šikmého kostela v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 11:30 do 16:30 hodin (s průvodcem).

V neděli příjezd hraběnky Thun-Hohenstein ve 12:30 h před zámek. 10 až 17 hodin scénky z návštěvy hraběnky Gabriely z Velkých Kunčic u příbuzných Larisch-Mönnichů na zámku Fryštát. Běžné vstupné. Pro milovníky historie je připravena Retrocesta za historií města – výlet s průvodcem autobusem po staré Karvinné – odjezdy v 9 od zámku a ve 13 hodin.

Setkání pivařů všech značek

Kdy: v sobotu 12. září od 15 hodin

Kde: Zámecký park Dolní Benešov

Za kolik: vstup zdarma

Oblíbené Pivní slavnosti zahájí v 15 hodin Galánečka, kterou postupně vystřídají Městský orchestr mladých, Duo Kamelie, Dolnobend a od 22.30 do 02 hodin je ukončí Drive. V programu se bude kromě jednotlivých kapel točit pivo nejrůznějších značek. Děti budou pochopitelně popíjet limonádu, ale nudit se nebudou. Od 16 hodin je pobaví Pepino Prcek i minidisco a zabaví je různé oblíbené atrakce.





Road Circus 2020

Kdy: 12. září od 16.00

Kde: Horní, 700 30 Ostrava

Horní ulice mezi Dubinou a Bělským Lesem bude v sobotu 12. září opět patřit rychlým kolům, silným motorům, a také odvážným kaskadérům, uvidíte například Davida Bryknara. Proběhne zde totiž další Road Circus. Hlavní program začne ve čtyři odpoledne a až do osmi do večera budete mít určitě o zábavu postaráno. Nebude chybět ani výborné občerstvení.

Dobová móda, vojáci. Archeopark Chotěbuz otevírá venkovní areál

Kdy: sobota 12. září, 9.00 – 17.00

Kde: Acheopark, Chotěbuz

Vstup: zdarma

Po rekonstrukci opět otevírá venkovní areál Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře. Hned v sobotu nabídne i speciální akci s názvem Branou do minulosti. "Součástí programu bude například dobová módní přehlídka, hudební vystoupení skupiny Ragojka, scénické a bojové ukázky nebo výcvik vojsk. Nebude chybět povídání o tom, jak staří Slované obchodovali, čím se živili, co si oblékali, ukázka různých technik tkaní, zpracování kostí, kůže nebo jantaru, k dispozici bude koutek s deskovými hrami a mnohé další. Otevřeno od 9 do 17 h, vstup zdarma," říká mluvčí provozovatele archeoparku, Muzea Těšínska, Lenka Bichlerová.





Národní výstava psů Ostrava

Kdy: v sobotu 12. září od 7.00

Kde: Výstaviště Černá louka

Zajímají vás čtyřnozí miláčci a chcete vidět jejich opravdovou elitu? V tom případě se zajděte podívat v sobotu na Výstaviště černá louka, kde proběhne Národní výstava psů. Až do odpoledne se tady můžete podívat od soutěžících štěňat až po dospělé psí šampióny.

Den čisté dopravy

Kdy: v sobotu 12. září od 9 hodin

Kde: Dolní náměstí, Opava

V rámci Dne čisté dopravy budou na Dolním náměstí kromě farmářského trhu do 12 hodin k vidění ielektromobily, autobusy na CNG a další moderní technika. Program doplní ukázky první pomoci, preventivní aktivity Městské policie i pohyb se slepeckou holí nebo invalidním vozíkem. Na Rybím trhu bude otevřená historická měnírna elektrického proudu s komentovanými prohlídkami v 10 a 11 hodin a děti se budou bavit v dílničkách. Eko – závod odstartuje v 10 hodin z Dolního náměstí a účastníci musejí v časovém limitu navštívit co nejvíc památek Opavského Slezska s nejnižší produkcí CO² na osobu. Město vysadí za každého z nich do krajiny jeden strom. Cílem bude vlakové nádraží v Hradci nad Moravicí.

Město Český Těšín si připomene výročí 100 let od vzniku dobovým jarmarkem

Kdy: sobota 12. září od 14.00

Kde: Český Těšín, nám. ČSA

vstup: zdarma

Protože prakticky všechny akce plánované k výroční vzniku města v roce 1920 zhatila koronavirová epidemie, nahradí je jediná akce, a to Dobový jarmark – Staré dobré časy, který se bude konat 12. září od 14 hodin na náměstí ČSA v Českém Těšíně. Chybět nebudou slavnostní ceremonie na počest 100 let města a poté se představí spolek elegantních dam a móda nové doby, Komedianti na káře… aneb představení na rynku, dále je připraveno pouliční divadelní představení nazvané Bojovali jsme za císaře, malá přehlídka módy „před 100 lety” anebo spanilá jízda pana feldvébla – představení jednotky s historickými motokoly. Vystoupení s nádechem časů 100 let zpátky bude více, například kabaret ze starého mocnářství a zazní také pozdravy Českému Těšínu od presidenta Wilsona.

Oblíbený Jarmark na hranici hlásí po vynucené pauze návrat

Kde: Starý Bohumín, hraniční most

Kdy: neděle 13. září od 6 hodin

Stovky rozličných předmětů, kuriozit či obyčejná veteš, také domácí výrobky a produkty, slezská kuchyně. Tradiční Jarmark na hranici se koná tuto neděli od brzkých ranních hodin v prostoru bývalé celnice na hraničním přechodu Bohumín-Chałupki u Starého Bohumína. Jarmark na hranici je lidovým bleším trhem otevřeným pro každého, organizátor od prodejců nevybírá poplatek. Podmínkou je mít vlastní prodejní stolek.

Řemesla v Kotulově dřevěnce

Kdy: neděle 13. září, 13.00 – 17.00

Kde: Havířov, Kotulova dřevěnka

vstup: zdarma

Řemesla trochu jinak… aneb Zlaté české ručičky je název sobotní akce v Kotulově dřevěnce v Havířově. Jde o setkání tvořivých nadšenců a řemeslníků.

Svatováclavský hudební festival

Kdy: v neděli 13. září od 18 hodin

Kde: kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

Pro posluchače bude připraveno dílo Petra Ebena s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Umělecký přednes zajistí autorův syn Marek Eben a na varhany bude hrát opavský varhaník Tomáš Thon. (jih)

Víkend s přírodou

Kdy: víkend 12. a 13. září

Kde: Zahradnický areál U Vrby, Štěpánkovice

Dvoudenní zahradnická výstava květin, zeleniny a ovoce Začíná v sobotu od 14 a končí v 18 hodin a v neděli má začátek s bohoslužbou už od 9.30 hodin. V areálu budou k vidění pestře kvetoucí květiny, zelenina, ovoce a další výpěstky. V neděli bude navíc losovaná oblíbená tombola.

Benefiční gospel koncert

Kdy: neděle 13. září v 17.00

Kde: Coolotur Ostrava

Za kolik: dobrovolné vstupné

80 nadšenců z Ostravska se pod vedením dánské sbormistryně během jediného víkendu naučilo zpívat gospel. Jak se jim to povedlo zjistíte na benefičním gospel koncertu, který proběhne v neděli 13. září v ostravském Cooltouru na Černé louce. Přijďte si je poslechnout na koncert, jehož výtěžek získá Mobilní hospic Ondrášek na podporu péče o nevyléčitelně nemocné děti i dospělé.