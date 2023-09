Jak si užít nastávající víkend? Tentokrát bude opravdu těžké si vybrat. Máme pro vás pravidelnou várku tipů na akce v Jeseníkách, Bruntálu, Krnově, Osoblaze a v okolí. Podívejte se.

Ecce Homo Historic 2022 ve Šternberku. | Foto: Petr Pelíšek

BRUNTÁLSKO

Bruntálské indiánské léto

KDY: sobota 9. září, od 18 do 23 hodin

KDE: Společenský dům Bruntál

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, do 15 let 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letošní BIL bude trošku jiný, než ty předchozí, protože je to kulatý 20. ročník, který nabídne tři výroční koncerty kapel Hop Trop a Samson, Robert Křesťan a Trapeři, Nezmaři 45 let.

Sovinecké šelmování

KDY: sobota 9. a neděle 10. září

PROČ PŘIJÍT: Víkendová akce na hradě je věnována všem milovníkům přírody a zvířat. Návštěvníci se dozví mnoho zajímavosti z oblasti ochrany přírody, o šelmách, které se znovu vrací do české přírody, o činnosti záchranné stanice pro poraněná nebo jinak ohrožená zvířata nebo o sokolnictví. Kromě klasických prohlídek s průvodcem bude připraven také oblíbený Sovinecký rébus a speciální okruh pro děti a rodiny s dětmi. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet odlévání zvířecích stop a poznat o které zvíře se jedná, připraveno bude i mnoho dalších poznávacích stanovišť a her. Soutěže budou zaměřené na poznávání přírody. Chybět nebude ani představení činnosti záchranných stanic a přednášky o ochraně přírody, dále sokolníci s ukázkami odletů a příletů dravých ptáku a ukázky kovářského řemesla s kovářem Jardou.

OPAVSKO

Otevřené bunkry odhalí nedávnou minulost

KDY: sobota 9. září od 10 do 17 hodin

KDE: Darkovičky, Šilheřovice a Milostovice

PROČ PŘIJÍT: Pro zájemce o nevšední zážitky v Opavském Slezsku bude zpřístupněno hned šest pěchotních srubů s komentovanými prohlídkami. Dostanou tak možnost možnost podívat se do míst, která nejsou běžně přístupná. Díky obětavé práci provozovatelů a majitelů opevnění se podařilo objekty navrátit do téměř původních stavů. Stala se z nich muzea, věrohodně odrážející tehdejší atmosféru i provedení. Účastníci se o nich a jejich době hodně dozvědí a uvidí mnoho zajímavostí. Akci zpestří také doprovodný program a soutěžní karta pro sbírání razítek, což si užijí především děti. Hrací karty nebo mapový průvodce bude k dispozici na každém stanovišti . Konkrétně budou navštíveny sruby U posedu v Šilheřovicích, Alej v Darkovičkách, bunkry Jaroš, František a Signál u Darkoviček a objekt čs. opevnění U Trigonometru v Milostovicích.

Festival pro všechny generace

KDY: sobota 9. září od 10 hodin

KDE: areál Masarykovy střední zemědělské školy, Opava

PROČ PŘIJÍT: Dosečný věnec je název festivalu, který škola představí návštěvníkům všech věkových kategorií v jeho premiéře. V unikátní kombinaci různých žánrů mohou vybírat z Pohádkové stezku, jaká jinde k vidění není. Vede v ručně malovaných kulisách, inspirovaných světem pohádek Josefa Lady a každý účastník si z ní odnese i malý dárek. Další stezky zavedou zájemce do minulosti zemědělství nebo na návštěvu zajímavé flóry našeho kraje. Pohádkový den bude po setmění mít i pohádkové zakončení v podobě pohádky Největší dar, promítnuté přímo na školní budovu s účastí její režisérky Marty Gerlíkové. Část festivalového programu bude patřit slavnostnímu vyhlášení básnické soutěže Davida Stypky pod názvem Čaruj. Vítěze vybere odborná porota a ocenění mu předá básníkova matka Marie Stypková. Neodmyslitelnou součástí každého festivalu bývá hudba a v případě Dosečného věnce to bude studentská kapela Dobrý pokus a držitelka Ceny Jantar, zpěvačka Nika. Skvělou atmosféru programu, který potrvá nepřetřžitě až do 22 hodin, dodá koncert fenomenální Hrubé hudby, spojením nu-jazzové kapely Lesní zvěř, Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky. Dosečný věnec nezapomene ani na chuťové buňky svých návštěvníků nabídkou pestré palety pokrmů, nápojů a delikates.

TIPY NA AKCE ZA HRANICEMI MS KRAJI

Slavnosti lázeňské sezony v Dolní Lipové

KDY: pátek 8. září od 19.30 hodin, sobota 9. září od 10 hodin

KDE: Schrothovy léčebné lázně, Dolní Lipová

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program slavností zahájí v páteční podvečer lampionový průvod. V sobotu se budou už od 10 hodin konat farmářské trhy s programem pro děti, a to až do 17 hodin. Po slavnostním zahájení v pravé poledne vystoupí Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ-taneční z Jeseníku a Karate klub Jeseník. Programem bude provázet a zpívat Yvetta Blanarovičová. V půl třetí nastoupí na pódium kapela Celest & Charles a po nich od 16 hod. Bohouš Josef a Burma. Zbytek večera už bude rockovější v podání Wabank Rock a revivalů Ozzyho Osbournea & Black Sabbath a Scorpions.



Jeseník ožije sousedsko-kulturním festivalem Jesnění

KDY: pátek 8. - neděle 10. září

KDE: Jeseník - Výstavní síň Divadla Petra Bezruče, Čajbar Pangea, hřiště ve Smetanových sadech, u budovy IPOS, kino Pohoda, letní divadlo, Galerie TIC (Katovna), náměstí Hrdinů, Masarykovo náměstí, Minipivovar a před Priessnitzovým sanatoriem

ZA KOLIK: dobrovolná cena vstupného: 150/250/450/750/950/1450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Během těchto dní ožije kulturou téměř celý Jeseník a každý si zde najde to své. Jesnění přichází s tím nejlepším, co vzniklo jak na současné české kulturní scéně, tak přímo v regionu. Představí se například elektropopové duo Hello Marcel nebo experimentální rapové duo P/\ST. Jako hosté vystoupí kapela Coals z polského Slezska, kteří mají za sebou vystoupení v Izraeli či Reykjavíku. Na čtyřdenním festivalu se představí mezi mnoha jinými ilustrátorka a hudebnice Martina Trchová či básnířka Hana Slívová. Socialistickým uměním ve veřejných prostorách Jeseníku návštěvníky provede sochař a výtvarník Pavel Karous, autor pořadu ČT Volavky a predátoři.



Oživlé centrum Olomouce

KDY: pátek 8. a sobota 9. září, 10 – 19 hodin

KDE: Horní náměstí a ulice 28. října v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Dnů evropského dědictví zaplní Horní náměstí festival plný zábavy, dobrého jídla i kreativity. Na příchozí čeká Design market, Gastro & food zóna, farmářské trhy pod barevnými větrníky, historický kolotoč pro děti, fashion swap i swap věcí rostlin. Na pódiu se v sobotu bude hrát až do noci, rozjede to například Prago Union, Nylon Jail či Kateřina Marie Tichá & Bandjeez.



Festival na náplavce

KDY: sobota 9. září, 16 – 22 hodin

KDE: náplavka řeky Moravy - nábřeží J. Jařaba v Olomouci

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník festivalu Řeka má duši poprvé na olomoucké náplavce. Zábavný program pro děti i dospělé, obohacený o gastro speciality v podobě pizzy přímo z pece, vín z jižní Moravy, regionálního piva a hudební doprovod. Zahrají D.U.Bmusic a No Barriers a těšit se můžete i na speciální plavby lodí.



Ecce homo historic

KDY: sobota 9. - neděle 10. září

KDE: Radniční ulice ve Šternberku, trať Ecce Homo

ZA KOLIK: přehlídka aut a motocyklů v centru města i soutěže na trati se vstupem zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na 260 vyparáděných historických aut a motorek se předvede v centru města (sobota od 9 hodin), poté bude závodit na slavné trati Ecce homo.Rally startuje v sobotu po poledni, jízdy pravidlenosti na slavné trati Ecce Homo se jedou v neděli od 8:30. Ve Šternberku bude mimo jiné k vidění Buick Marquette z roku 1930, Škoda Popular z roku 1934, Jaguar MK2 nebo Pontiac Firebird T/A. Na své si přijdou i fanoušci „poršáků“ – na tři desítky vozů této značky se zúčastní víkendu ve Šternberku.

OSTRAVA

Fajront pod hradem a na hradě

KDY: sobota 9. září od 15 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oficiální část programu, jako slavnostní ceremoniál spojený s prezentací jednotlivých spolků, stužkováním praporů a předáním světla sv. Barbory a putovního praporu a následný koncert v amfiteátru hradu, je primárně určena pro zvané účastníky. Pro veřejnost pouze do naplnění kapacity. Pro širokou veřejnost bude v dalších částech hradu a podhradí připraven další program - koncerty, přednášky, divadelní představení, ale i na doprovodný program v podobě tematických stánků, programu pro děti, prezentací partnerů a dalších aktivit. Veškeré informace na oficiálním webu akce Fajront - Fajront.ostrava.cz.

Festival Bambifest Ostrava

KDY: sobota 9. září od 10 do 19 hodin a neděle od 10 do 17 hodin

KDE: u Koliby v Bělském lese, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý zářijový víkend bude v Bělském lese znít dětský smích, hudba, ale také hasičská houkačka. Bambifest ukáže jaké možnosti trávení volného času mají děti na Ostravsku. Výběr aktivit je zde opravdu rozmanitý. Návštěvníci si mohou vyzkoušet také uzlování u vodáků, resuscitaci na figuríně, kuželky, parkour, tanec, bojové sporty a další. Představí se zde 42 organizací s nabídkou trávení volného času pro dětí a mládež. Je připraven i doprovodný program partnerských institucí a vystoupení, V sobotu lze navíc na festival dorazit (svézt se) historickou tramvají. Sobotní program završí koncert kapely Tomáš Adámek & ToMášJedno a po ní akce Cyklosvětluška – charitativní nesoutěžní cyklojízda a pěší chůze. Po celou dobu nebudou chybět dobrovolní hasiči s ukázkou své techniky, proběhnou ukázky zásahů hipologů a kynologů Městské policie Ostrava a pro děti zde samozřejmě nebude chybět velký skákací hrad a bungee trampolíny nebo také malování na obličej.

Jízdy Barborkou a Komárkem

KDY: sobota 9. září

KDE: město Ostrava

ZA KOLIK: Komárek zdarma / Barborka 30 Kč, děti od 6 do 15 let 15 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi po Ostravě se uskuteční u příležitosti konání dvou významných akcí - jízdy Barborkou u příležitosti konání Setkání hornických měst, jízdy Komárkem pak v rámci Bambifestu. Barborka bude jezdit za v trase Hlavní nádraží – Křižíkova – Stodolní – Výstaviště – Hranečník a zpět. Poprvé vyjede z Hlavního nádraží 13:14, dále v hodinovém intervalu, v 19:14 naposledy. Odjezdy z Hranečníku pak budou rovněž co hodinu od 13:38, poslední 19:38.Jízdné se bude platit ve výši 30 korun dospělý (15 děti) u průvodčího ve voze. Jízdy Komárkem povedou v trase Zábřeh – Svornosti – Kino Luna (dočasná zastávka na ul. Svornosti) a zpět. Poprvé vyjede ze Zábřehu dopoledne v 9:50, dále pak bude vyjíždět co 20 minut až do 17:50. Od Kina Luna vyjede poprvé dopoledne v 9:55, ve 20minutovém intervalu až do 17:55. Jízdy Komárkem jsou zdarma.

Fashion Storm v Ostravě

KDY: sobota 8. září od 15 hodin

KDE: Dalní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtý ročník módní akce Fashion Storm se letos bude konat 8. září v Národním zemědělském muzeu v Dolní oblasti Vítkovic. Od 15 do 18 hodin bude připravena prodejní prezentace zajímavých lokálních udržitelných značek, spojená s příběhy firem a workshopy. Na tuto část je vstup zdarma. V 18 hodin pak startuje módní přehlídka moravskoslezských návrhářů a hostů z Brna a Zlína. Odpolední část nabídne prodejní expozice výrobků lokálních značek jako Baiga, TOOPdesign, Ateliér na tvrzi, Sugkrasisa, MarVa de Luxe, Záhir cosmetics nebo výstavu kabelek a šatů, které vytvořili studenti AVE ART ze starých map. Připraven je workshop Lucie Bielakové a její značky Megakytky, v 17 odstartuje Módní policie stylisty Luďka Šmehlíka. Zájemci se dozvědí také příběhy jednotlivých značek. Módní show od 18 hodin je placená část, vstupné činí 390 Kč. Kromě přehlídky se mohou návštěvníci těšit na známé blogery a influencery, večerem provede herečka Ivana Jirešová.

Venkovské Trojhalí

KDY: pátek 8. až neděle 10. září od 10 do 18 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: 90 Kč, děti do 130 cm a senioři nad 65 let vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čeká Vás výstava traktorů, historických pluhů, výstava zemědělské techniky, výstava zvířat od králíků, hus, kachen, holubů, až po ovečky a oslíka z farmy Bludička. Skok do sena z vlečky, výborné občerstvení a pivo z lokálních pivovarů a mnoho dalšího. V rámci doprovodného programu bude také program hudební - cimbálová muzika.

Barista Cup Ostrava

KDY: sobota 9. září

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Barista Cup Ostrava oslaví 10. výročí a vy můžete být u toho. Tématem je letos narozeninová párty. Konfety, hudba, skvělé jídlo i dort a hlavně kafe. Hlavním bodem programu je soutěž baristů v přípravě espress a mléčných nápojů pod drobnohledem zkušených porotců. Návštěvníci se mohou těšit na kávu z těch nejzajímavějších pražíren celé České republiky i zahraničí. Celý festivalový den pobaví širokou veřejnost i kávové profesionály. Nebudou totiž chybět zajímavé přednášky, workshopy nebo cupping, latte art stage.

Jih žije vínem

KDY: sobota 9. září od 11 do 20:30 hodin

KDE: náměstí Ostrava-Jih, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 3. ročník vinařského festivalu láká na den plný vína, skvělého jídla, hudby a zábavy pro dospělé i děti. 14 vinařských stánků s víny z Moravy, Rakouska, Španělska i jižní Ameriky, restaurace z Ostravy, hudební vystoupení, folklórní vystoupení, známí moderátoři.

Hornický den na Dole Michal

KDY: sobotu 9. září

KDE: Důl Michal, Ostrava-Michálkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Připraven je bohatý program pro děti i dospělé.

Ostrava žije první pomocí

KDY: sobota 9. září od 10 do 17 hodin

KDE: areál na Landeku, Ostrava-Petřkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o největší preventivně vzdělávací akci věnovanou poskytování první pomoci v Moravskoslezském kraji. Připraven je celodenní program pro návštěvníky, dále soutěž složek IZS, zážitkové trasy, workshopy.

NOVOJIČÍNSKO

Slavnost města Nový Jičín 2023 aneb Novojičínští ve vzduchu

KDY: pátek 8. září, od 19 hodin, sobota 9. září, od 9 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již osmadvacátá Slavnost města Nový Jičín přináší tradičně bohatý program pro celou rodinu: oblíbený jarmark, workshopy, výstavy a expozice, hudební a divadelní vystoupení, koncerty pro děti i dospělé. V letošním ročníku návštěvníci nahlédnou do historie i současnosti letectví a spolu se všemi zúčastněnými školami, spolky, sbory i jednotlivci se budou pomyslně vznášet mezi nebem a zemí. Slavnost i letos obsahuje bohaté hudební menu - v pátek v 17 hodin zahájí koncertní večer Tomáš Kočko & Orchestr feat. a Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, poté pódium ovládne Janek Ledecký & Band. Přehlídku ukončí taneční muzika v podání mezinárodní skupiny N.O.H.A. V sobotu bude pódium patřit řadě místních sborů a souborů, vyvrcholením bude koncert slovenské legendy pop music Richarda Müllera, po kterém vystoupí Marta Jandová s kapelou. Hudební závěr obstará kapela Hospodský bordel. Součástí jarmarku budou tradiční slavnostní průvod v 15 hodin, soutěž o nejoriginálnější klobouk, různá taneční vystoupení, promítání filmů, výstava, busker scéna a mnoho dalšího.

Tuning Show Kopřivnice

KDY: sobota 9. září, od 7 hodin

KDE: Polygon Tatra, Kopřivnice

ZA KOLIK: od 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Celodenní akce pro milovníky rychlé jízdy a vůně benzinu. Po celý den bude probíhat drift – Furt bokem, na programu jsou soutěže, volné sprinty, měřené sprinty MČR – ÚAMK – TMS 2023. Chybět nebudou nafukovací atrakce pro děti, ty, které ještě nemají deset let, mohou na akci zdarma. Parkování pro návštěvníky je zajištěno v areálu.

Štramberk představí evropské dědictví – otevřou se štoly

KDY: sobota 9. září, od 9 hodin

KDE: Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den otevřených dveří se uskuteční v pokusných štolách bude jistě jedním z velkých lákadel, které přichystalo město Štramberk v rámci Dnů evropského dědictví. Ukázky výbuchů ve štolách budou v dvouhodinových intervalech od 9, 11 a 13 hodin. Volně přístupné budou i Hrad a věž Trúba, jeskyně Šipka, Muzeum Zdeňka Buriana, Muzeum Šipka, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Kateřiny v Tamovicích, zvonice kostela sv. Bartoloměje a pivovárenská studna na náměstí vedle kašny. NA Trúbě budou od 13 hodin oslíci a také tam začnou tvořivé dílničky pro děti. Na nádvoří hradu se koná sympozium uměleckých kovářů.

Tradiční příborská Mariánská pouť

KDY: neděle 10. září

KDE: kostel Narození Panny Marie, městský park, CETRAT, Příbor

ZA KOLIK: vstup do CETRAT za 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pouť začne již v sobotu bohoslužbou v 18 hodin, po jejímž skončení bude troubení z věže a slavnostní vyzvánění zvonů. Nedělní mše svaté začínají v 8, 9.30 a 11 hodin. Hodinu před polednem začne v parku pouťový koncert Swingového orchestru Bedřicha Pukovce, na stejném místě začne v 16 hodin koncert Evamore. Od 9 do 16 hodin bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné Centrum tradičních technologií (CETRAT), kde budou k vidění kopřivové šaty jako z pravěku a také gotická soška sv. Jana, Miláčka Páně, ze zaniklého dřevěného kostela ve Větřkovicích.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Okresní výstava drobného zvířectva Třinec

KDY: pátek a sobota 8. a 9. září, 8 -18 hodin, neděle 10. září, 8 -13 hodin

KDE: Třinec, chovatelský areál Žižkova 267 - za tratí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Okresní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva s mezinárodní účastí. Možnost nákupu chovných zvířat od specializovaných chovatelů, pro děti jízdy na koních a ponících, domácí kuchyně.

Den obce Nýdek

KDY: sobota 9. září od 14 hodin

KDE: Nýdek, U Požárníka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den obce nabízí bohatý kulturní program a zábavu pro všechny generace. Zahraje třeba nýdecká kapela V & M Acoustic, O.S.G. z Třince a další, od 22 hodin do 2 rána pak následuje diskotéka.

KARVINSKO

Havířovské slavnosti 2023

KDY: pátek 8. září, od 14 hodin, sobota 9. září, od 12 hodin

KDE: Havířov, areál sportovní haly Slavie

ZA KOLIK: předprodej do 7. září 500 Kč/na místě 600 Kč

PROČ PŘJÍT: Havířovské slavnosti nabízejí bohatý kulturní a zábavný program pro všechny generace. Během dvou dní oslav vystoupí kapely Accpet, Lordi, Powerwolf, MIG 21, Leoš Mareš DJ show, Peter Nagy, Jiří Korn, Lucie Bílá, Tata Bojs, Wohnout a další.