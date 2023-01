Festival IQ Play KDY: od pátku 20. do neděle 22. ledna od 8 do 17 hodin KDE: SVČ Ostrava-Zábřeh ZA KOLIK: 80 korun, rodinné vstupné 240 korun

Prostory SVČ Ostrava Zábřeh se promění v jednu velkou hernu a bude rozdělená do několika zón podle druhu her. Zóna logických her bude plná logických her a společenských deskových her a jejich zvětšenin, ale také smart her pro jednoho hráče. Stavebnicová zóna bude plná stavebnic z nejrůznějších materiálů, a i méně známých stavebnic. Baby zónu pak budou tvořit smyslové hračky, obří stavebnice, logické skládačky a Montessori pomůcky.

Herna plná vzdělávacích her a hraček vás čeká na Festivalu IQ Play.Zdroj: Archiv pořadatele

Broučci

KDY: sobota 14. ledna od 18 hodin

KDE: DK Poklad, Ostrava

ZA KOLIK: 210 až 250 korun



Vyprávění ze života svatojánských broučků, které jejich autor, evangelický kněz Jan Karafiát, poprvé knižně vydal vlastním nákladem už v roce 1876. S Broučky se diváci seznámí na stráni pod jalovcem, kde stojí jejich tři chaloupky z pečlivě naskládaných třísek. Žije tam Brouček, s Maminkou a Tatínkem, vedle bydlí Beruška s Kmotřičkou a Kmotříčkem a také moudrá Janinka. Protože hlavním posláním broučků je lidem v noci svítit, těší se malý Brouček nejvíc na svatojánskou noc, kdy dostane svou lucerničku a vydá se s Tatínkem a Kmotříčkem na svůj první let. Pokud se tedy do té doby naučí pořádně lítat…

LiStOVáNí: Roger Krowiak, vlastní zbraní zblízka

KDY: neděle 22. ledna od 20 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun

Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do přístavu stověžaté Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do složité hry kontrašpionáže a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy světa. Kultovní kolektivní román psali tehdy nejlepší slovenští spisovatelé, ti nejlepší čeští ho pak překládali. Komiks s originálními kresbami mistra Danglára uvádí po letech v život projekt LiStOVáNí, poslední výstřel totiž ještě nezazněl. Účinkuje Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram.

LiStOVáNí: Roger Krowiak, vlastní zbraní zblízkaZdroj: Archiv pořadatele

Večírek slova a hudby: Eva Turnová a Lucia Piussi

KDY: pondělí 23. ledna od 19 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava



Večírek se čtením a hudbou. Eva Turnová (Plastic people of the universe) přečte ze své nové knihy Turnový háj 10, a s Lucií Piussi (Živé květy, Terrible 2s) zahrají skladby obou hudebnic. Jejich společné vystoupení je ostravská premiéra! Uskuteční se 23. ledna od 19 hodin v ostravském Centru Pant.



Eva Turnová. Ilustrační fotoZdroj: Eva Turnová

KARVINSKO

Show Tam a zase zpátky

KDY: neděle 22. ledna od 18 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 325 korun

Skupina Screamers zve na jedinečnou výpravu kolem celého světa, ve které nebude nouze o nevšední zážitky. Diváci mohou navštívit známé destinace i místa, která běžně dostupná nejsou. Čeká na ně výpravná scéna i kostýmy, show nabitá tancem, hudbou, imitací, činohrou a hlavně pořádnou dávkou zábavy.

Screamers: Tam a zase zpátky!Zdroj: Archiv pořadatele

Listování s Lukášem Hejlíkem

KDY: neděle 22. ledna od 18 hodin

KDE: Jazz club, Havířov

ZA KOLIK: 190 korun



Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do přístavu stověžaté Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do složité hry kontrašpionáže a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy světa.

Sněhová královna

KDY: sobota 21. Ledna od 15 hodin

KDE: KD Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: 119 až 159 korun

Muzikálová pohádka na motivy příběhu dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena zavede diváky do ledového království na konci světa, kde žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jedno dne, když se prohání, jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ella a Anna si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci, a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Kryštof se nechá do jejího království unést. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím neviděly.

Sněhová královna v Kulturním domě Petra Bezruče.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Scandi

KDY: pátek 20., sobota 21. ledna a neděle od 19 nebo 20 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 140 korun

Přehlídka současných severských filmů Scandi již devátým rokem nabízí to nejlepší z kinematografií Dánska, Švédska, Finska, Norska a Islandu. Diváci během několika dní zhlédnou výběr filmů, které reprezentují a po čase definují nejen producentské kvality konkrétní krajiny, ale celého severského regionu. V rámci přehlídky uvidíte film UFO Švédsko o dospívající dívce, která má podezření, že jejího otce uneslo UFO, či norskou výbušnou komedii o maloměstském samotáři Bombastický Johan.

Ilustrační fotografie.Zdroj: archiv

Sweetsen night

KDY: sobota 21. ledna od 19 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek



Příznivci kapely Ta Hakuna si užijí koncert, který je zároveň zastávkou na turné k nové desce Tangled Connection. Na podiu se v průběhu večera vystřídají i PJ Harvey Tribute Band a kapela Vzduch.

Lampa kvartet

KDY: sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: U Arnošta, Frýdek-Místek

Lampa Kvartet je instrumentálním souputníkem slavnější havířovské kapely Masomlejn, jejímž členem byl i současný člen kvartetu Jiří Tibitanzl. Raritou jsou minimalistické texty ostravského scénáristy Tomáše Vůjtka. Kapela Lampa Kvartet prosvítá na hudební scéně již bezmála 30 let, přestože svém působení měl soubor několik přestávek a personálních změn.

Kapela Lampa Kvartet. Ilustrační fotoZdroj: Bandzone kapely

LiStOVání: Roger Krowiak

KDY: neděle 22. ledna od 17 hodin

KDE: Knihovna Třinec



Bude se číst a hrát z kultovního kolektivního románu „Roger Krowiak, vlastní zbraní zblízka“. V hlavní roli se představí Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram. “Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do přístavu stověžaté Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do složité hry kontrašpionáže a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy světa.“ Představení z projektu Listování se uskuteční 22. ledna od 17 hodin v Knihovně Třinec.

OPAVSKO

Ponožky se s oblibou ztrácejí

KDY: neděle 22. ledna od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 80 korun

Nejenom dětem, ale též dospělým se občas někam zatoulá jedna ponožka. Divadlo bajka z Českého Těšína bude ve své inscenaci pátrat po tom, kam jenom ty ponožky mohou mizet tím, že bude sledovat putování levé ponožky za dobrodružstvím. Najde ho nebo se vrátí ke svému majiteli? To všechno prozradí zvědavým divákům hra Neuvěřitelná cesta levé ponožky. (jih)

Z inscenace Neuvěřitelná cesta levé ponožky.Zdroj: Archiv pořadatele

Plesová sezóna je tady

KDY: sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Kravaře, Hněvošice, Kobeřice



Tancechtivé a společensky založené obyvatele města čeká na zámku v Kravařích návštěva Hollywoodského plesu a kdo by takové možnosti odolal? Návštěvníky přiláká na parket dvacetičlenný orchestr Dolbend i DJ Ballu, přivítá je filmové doupě, fotobudka a všechno, co patří k pravé Hollywoodské párty. Chybět nebude hvězdná tombola ani slosovatelné vstupenky. Oblečení si každý účastník může zvolit podle svého vkusu, protože hollywoodská móda nezná hranice. To znamená, že ocení extravagantní róby i klasický společenský oděv. Sportovci i nesportovci budou plesat od 20 hodin v hněvošickém sále na Sportovním plese. Zahraje jim k tomu skupina Unico Bolatice a návštěvníci ocení slosovatelné vstupenky i tradiční tombolu. Obecní ples bude mít děj rovněž od 20 hodin v sále Obecního domu v Kobeřicích, kde budou poslouchat místní kapelu Jen tak Band a na její melodie si i s chutí zatančí. (jih)

Koncert Jarka Nohavici

KDY: neděle 22. ledna od 17 hodin

KDE: KUPE Opava

Fanoušci nadšeně přivítají svůj písničkářský idol, jehož síla tvorby spočívá v dokonalém slovním projevu. Nevyhýbá se ani různým hantýrkám nebo dialektům, symbolizujícím určité regiony. Zpívá především vlastní písně, ale též písně lidové a překlady písní ruských autorů. Vzdor některým postojům, na které není zrovna hrdý, je Nohavica stále oblíbeným interpretem. Jeho lyrickoepické, často i ironizující písně jsou do značné míry žádané díky tomu, že jsou o obyčejném životě člověka. V současné době koncertuje Jarek Nohavica sólově nebo s kapelou a je nejoblíbenějším a současně i nejposlouchanějším českým písničkářem. (jih)

Oblíbený ostravský písničkář Jarek Nohavica. Ilustrační fotoZdroj: Se souhlasem Rostislavy Svobodové.

Filmový klub: Babylon

KDY: pondělí 23. ledna od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Opavský filmový klub tentokrát nabídne dramatickou satirickou fresku Babylon. Režisér a scenárista Damien Chazelle získal popularitu i Oscara svým romantickým muzikálem La La Land. Nyní se rozmáchl ještě velkoryseji, ale stále zůstává téma drsného střetu snů a reality. Snímek Babylon se odehrává v Hollywoodu na přelomu 20. a 30. let, tedy v době nástupu zvukového filmu, kterou skvěle ztvárnil muzikál Zpívání v dešti. Také Chazelle představuje herce, kteří tuto změnu nezvládli, ale to není jeho ústřední téma. Tím je velmi nelichotivé, až nemilosrdné vykreslení praktik, které v „továrně na sny“ panovaly (a možná i panují, připomeňme nedávno uváděný snímek Když promluvila). Trojice protagonistů diváky provede nejen svými osobními osudy, ale v opulentním pojetí – připomínající právě tehdejší velkofilmy – významným časovým úsekem dějin kinematografie. Snímek Babylon uvádí kino Mír v pondělí 23. ledna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Obecní ples

KDY: sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: OD 380 korun

Milovníkům tance a společenských událostí dá Obecní ples zažít atmosféru jazzových let. A nejen to, hosté oslaví jubilejní 30. ročník Obecního plesu Kopřivnice a doprovodný program nabídne Casino royal, aby si mohli prožít trochu hazardu a hráčské vášně, magickou show Ondřeje Sládka, taneční vystoupení Petry Saksa Pístecké, akrobatické vystoupení na šále, dobové vystoupení v rytmu swingu a pestrý hudební program. Dresscode je ve stylu Great Gatsby, tedy 20. léta 20. století.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Chleba s máslem a Harry Boyle

KDY: sobota 21. ledna od 19 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 130 korun



Novojičínská skupina, která se drží kytarového rock-popu a českých textů potěší nejen skalní fanoušky. Již od střední školy hraje převážně vlastní skladby a s občasnými pauzami to táhne dodnes. Na podiu se předvede i Harry Boyle - čtyřčlenná ostravská rocková kapela hrající vlastní tvorbu s prvky mnoha jiných žánrů.



Kapela Harry Boyle.Zdroj: Facebook kapely

Rest a DJ Herby

KDY: pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: Music Club Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 390 korun

Poprvé se rapper REST se svým dvorním DJem Herbym ukáže v MusicBar Drago v Kopřivnici a zároveň představí svou novou desku Tlak. Fanoušci a obdivovatelé si tak mohou užít koncert jednoho z nejlepších rapperů u nás.

BRUNTÁLSKO

Myslivecký ples

KDY: sobota 21. ledna od 19.30 hodin

KDE: Společenský dům, Bruntál

ZA KOLIK: 300 korun

Myslivecký spolek Bruntál pořádá již třetí reprezentační ples. K tanci a poslechu zahraje skupina Axel, v nabídce občerstvení bude tradiční myslivecká kuchyně, ale potěší i bohatá tombola se zvěřinovými cenami a program s vystoupením trubačů.

Myslivecký ples. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Varieté Krhut

KDY: sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 390 korun



Varieté Krhut je autorská show muzikanta a baviče Jiřího Krhuta, ve které se milovníci zábavy mohou těšit na na mozaiku stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných našimi každodenními životy s názorem. Představení diváka vtáhne do bizarních a vtipných situací z prostředí jako jsou např. zastavárny, protialkohlní léčebna, veksláci, tržnice, fitcentra, pofidérní prodejní akce, ajťáci a jiné.



Jiří Krhut. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Scandi

KDY: sobota 21. a neděle 22. ledna

KDE: kino Mír, Krnov

ZA KOLIK: 140 korun

Přehlídka současných severských filmů Scandi nabízí to nejlepší z kinematografií Dánska, Švédska, Finska, Norska a Islandu. Diváci během několika dní zhlédnou výběr filmů, které reprezentují a po čase definují nejen producentské kvality konkrétní krajiny, ale celého severského regionu. V rámci přehlídky uvidíte film UFO Švédsko o dospívající dívce, která má podezření, že jejího otce uneslo UFO, či norskou výbušnou komedii o maloměstském samotáři Bombastický Johan.

Každá kapka se počítá

KDY: čtvrtek 19. ledna od 18 hodin

KDE: studovna, Městská knihovna Krnov



S Janem Husákem jste se mohli před několika lety v knihovně už jednou setkat, když vyprávěl o své cestě na Kamčatku. Tentokrát se do knihovny tento známý cestovatel, učitel a odborník na environmentální vědy vrací s přednáškou s názvem Každá kapka se počítá a jak název napovídá, hlavním tématem bude voda a dopady dlouhodobého sucha či katastrofických povodní v podobě snížené schopnosti naší krajiny zadržovat vodu. Přijít si poslechnout zajímavé povídání a diskutovat na téma voda kolem nás budete moci ve čtvrtek 19. ledna od 18 hodin ve studovně Městské knihovny Krnov.



Každá kapka se počítá. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

