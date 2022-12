Milovníci divadla se mohou nechat unést příběhem o stvoření světa a narození Ježíše, který ožívá v adventním loutkovém představení. Divadelní projekt provede diváky biblickými příběhy od stvoření světa, přes narození Ježíška až k návštěvě pastýřů a putování tří králů. Nakonec společně dorazí do Vánoc, do těch letošních, pod stromek, kde je stále ještě ukryt betlém a kde najdou jejich skutečný smysl. Celé představení je provázeno živou hudbou a zpěvem tradičních koled i původních vánočních písní. Diváci si mohou zazpívat a užít si krásné společné chvíle. Výpravná inscenace kombinuje klasické velké marionety, loutky javajkového typu i originální maňásky spolu s hereckou akcí. Divadlo se stane vesmírem, ve kterém se proplete minulost se současností do radostného těšení právě na letošní Vánoce.

Vánoční Megashow

KDY: sobota 10. prosince od 16 hodin

KDE: Akord, Ostrava



Již potřetí v řadě navštíví Lollipopz Ostravu s velkolepou Vánoční Megashow. Návštěvníci se můžou těšit se na písničkami nabitý program plný energie a radosti, ale také na krásnou vánoční atmosféru a vánoční písničky z repertoáru Lollipopz i jejich hostů. Uslyšíte písničky, které se dlouhodobě těší oblibě mezi dětmi, ale i písničky dosud neslyšené.

Buty

KDY: sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Dock, Ostrava

ZA KOLIK: 700 korun

Jedinečný koncert legendární ostravské kapely Buty, která se po několika letech opět objeví na domácí klubové scéně a představí svůj široký repertoár.

Gospelové Vánoce 2022

KDY: pondělí 12. prosince od 20 hodin

KDE: Katedrála Božského Spasitele, Ostrava



Nate Brown patří mezi nejprogresivnější gospelové umělce současnosti. Pochází z Washingtonu DC hlavního města tohoto hudebního žánru. Jeho hudební talent ho zařadil mezi největší gospelové hvězdy, za svoji hudební éru získal nespočet hudebních cen. Na jeho ostravský koncert se můžete vydat do Katedrály Božského Spasitele 12. prosince od 20 hodin.



Vánoce na hradě 2022

KDY: víkend 10. a 11. prosince

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Vychutnejte si o třetím adventním víkendu pravou vánoční atmosféru na Slezskoostravském hradě. Zastavte se a prožijte pěkné chvíle s rodinou či přáteli. Dozvíte se něco o vánočních zvycích, ochutnáte pečené kaštany, odlejete olovo. Chybět nebudou zvířátka, betlém, soutěže nebo divadlo. Již o víkendu 10. a 11. prosince na Slezskoostravském hradě v Ostravě.

Vašo Patejdl v Garage klubu

KDY: Garage Club Ostrava-Martinov

KDE: neděle 11. prosince od 19 hodin



V neděli 11. prosince vystoupí v Garage klubu v Ostravě-Martinově legendární slovenský skladatel, zpěvák, klavírista a producent Vašo Patejdl. Tento mimořádný vánoční koncert v rámci turné Moje Československé Vianoce proběhne od 19 hod. Součástí kapely bude i smyčcový kvartet. Vašo Patejdl a jeho kapela a zahraje všechny největší hity, jak z období skupiny Elán, tak i s jeho sólové dráhy. Můžeme se těšit na všechny velké pecky jako Ak niejsi moja, Kaskadér, Zloděj slnečníc, Zanedbaný sex a další. Zbývající vstupenky lze zakoupit v recepci Retro hotelu Garage nebo na webu garageclub.cz.

KARVINSKO

Vánoce ve stylu Ludvíka XIV.

KDY: sobota 10. prosince od 10 hodin

KDE: zámek Fryštát, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Tvořivé dílničky s Juventusem potěší zejména rodiče s malými dětmi. V jedné ze zámeckých místností si mohou při čekání na prohlídky s dětmi vytvořit vlastní vánoční dekorace. A to docela zdarma od 10 do 17 hodin. Pro ty starší zámek nabízí úžasnou multimediální výstavu o císaři Rudolfu II., jednomu z nejznámějších českých panovníků a proslulých mecenášů vědy a umění.

Střepy

KDY: sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Jazz club, Havířov

ZA KOLIK: 200 korun



Po prvním zrušeném termínu se Střepy vrací s náhradním termínem a ještě nadupanějším programem. Návštěvníky potěší fotokoutek, nové i staré písně a parádní atmosféra. Navíc tentokrát nebudou na pódiu sami, jako předkapelu si zvolili jihomoravskou kapelu Kosmonopol a během večera se na pódiu ukáže i DJ Nikos.

Ve státním zájmu

KDY: sobota 10. prosince od 17 hodin

KDE: Dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 110 korun

Lehce potrhlý vynálezce, vdova po majiteli ropovodu Družba, záletný politik napříč politickým spektrem, sportovní komentátorka či mladý dokumentarista toužící po čisté lásce nebo aspoň po sponzorech jsou protagonisty komedie z pera Antonína Procházky. Na rozdíl od svých předchozích komedií se autor tentokrát nezabývá jen partnerskými krizemi, ale přivádí na jeviště i antihrdiny dneška, bezskrupulózního politika zaklínajícího se státním zájmem a lobbistu a dokazuje tak, že, ač je to k nevíře, může současná politická situace i dobře pobavit. Ovšem jen na divadle, které si může, na rozdíl od reality, dovolit luxus happy endu. V Procházkově komedii totiž nezvítězí gauneři, ale slušní a úplně obyčejní lidé.

Šikmý kostel/Krzywy kościół

KDY: 17. ledna, 3. února, 4. února

KDE: Těšínské divadlo - Polská scéna, Český Těšín



Divadlo Petra Bezruče před nedávnou dobou uvedlo inscenaci Šikmý kostel podle úspěšné románové kroniky spisovatelky Karin Lednické. Netrvalo dlouho a nyní divadelní adaptaci uvádí také Těšínské divadlo, a to konkrétně Polská scéna. Protože inscenace má úspěch jak u českého, tak polského publika, byly přidány další termíny repríz, kdy je možné představení v Českém Těšíně zhlédnout. Konkrétně se jedná o termíny 17. ledna, 3. února a 4. února. Režie se ujal Radovan Lipus, překladu a adaptace Renata Putzlacher, o hudbu se postarala známá hudebnice Dorota Barová. V hlavních rolích se objeví například Jan Monczka, Marcin Kaleta, Małgorzata Pikus nebo Tomasz Kłaptocz. Pokud chcete zhlédnout představení podle úspěšného bestselleru, neváhejte.



Neruš, píši báseň

KDY: pátek 9. prosince od 17 hodin

KDE: Čítárna a kavárna Avion, Český Těšín

ZA KOLIK: 100 korun, pro členy klubu AKROPOL 80 korun

Předvánoční setkání s hudebníkem a publicistou Jiřím Vondrákem a jeho hostem Aljošou Kudrjacevem s písněmi Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého se ponese v duchu poetiky. Na akci je nutné rezervovat si místa.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Adventní putování za Ježíškem

KDY: do neděle 11. prosince

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Rodiny s dětmi se mohou vydat na další zábavnou stezku v sadech Bedřicha Smetany, která bude dostupná do neděle 11. prosince. Putování začíná adventem a pokračuje svátky sv. Mikuláše, Barbory, Lucie či Tří králů. Děti se ale také dozví, jaké tradice se dodržují na Štědrý den nebo proč se na Štěpána chodí na koledu. Stezka, která má vždy varianty otázek – lehčí a těžší, je v sadech Bedřicha Smetany připravena zdarma a je přístupná kdykoliv v průběhu dne.Pro zapojení stačí navštívit některou z poboček TIC, kde si zájemci vyzvednou hrací kartu. Po absolvování ji donesou zpět a získají malou odměnu a absolventský diplom.

Pozor, natáčíme!

KDY: sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun



Umíte si představit, že jdete večer rozjímat do divadla a jak se zhasne, zjistíte, že jste jedním z komparzistů, protože jste se právě ocitl na natáčení filmu? Francouzská komedie, kde nic nevychází podle plánu. Hraje hostující soubor Sokol na prknech Metylovice.

Bad Joker's Cream & Dolls In The Factory

KDY: sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 180 korun

Po třech letech se ve frýdecko-místeckém klubu Stoun představí dvě stálice místní hudební scény. Kapely nezahálely a usilovně pracovaly na nové tvorbě. Za tu dobu, kdy hrály "Panenky" a "Kašpárci" naposledy v podzemním komplexu onoho tradičního místa hudebních setkání všeho druhu, se událo v táborech obou kapel mnoho.

Kapela Bad Joker's Cream. Ilustrační fotoZdroj: Bandzone kapely

Proměny Místku

KDY: čtvrtek 8. prosince od 16.30 hodin

KDE: přednáškový sál Zeleného domu, Frýdek-Místek



Přijďte se na přednášku dozvědět to, jak se měnily ulice a prostranství Místku od konce 19. století. Následně bude možnost tato zákoutí a ulice společně porovnat se současným stavem. Akce se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2022 v 16.30 hodin v přednáškovém sále v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku. Vstupenky zakoupíte předem na pokladně frýdeckého zámku.



OPAVSKO

Bluesgrasové návraty a kejklíři

KDY: víkend 10. a 11. prosince

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 80 korun

Předvánoční festival pro milovníky bluegrassu, pořádaný kapelou Bluegrass Comeback, zazní Loutkáčem v sobotu od 16 hodin. V neděli zaplní sál divadélka v 10 a 16 hodin děti se svými rodiči. Bude pro ně připraveno představení od Teatru Pavla Šmída a Kejklířské divadlo Vojty Vrtka. Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili vánoce, nestavěli betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Dojde k setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem učitelem u betléma, kde si po letech tento prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně. (jih)

Žamboši zahrají v kostele sv. Janů

KDY: neděle 11. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Janů, Opava



V kostele si poslední dobou podávají dveře kapely a zpěváci. Teď návštěvníky potěší známá vsetínská skupina Žamboši, se kterou se jako host představí opavský kytarista Petr Uvira. Žamboši mají na svém kontě čtyři alba, tři z nich získala cenu Anděl a jedno nominaci. Kapela sdružená kolem frontmana Jana Žambocha pojímá ve své tvorbě písničkářské žánry moderně a inteligentně a právem je proto považována za aktuální folkovou špičku. Jako hosta si ke svému adventnímu koncertu v magickém prostředí kostela svatých Janů Žamboši pozvali opavského kytaristu Petra Uviru hrajícího například ve skupinách Ladě či Heimat.Výtěžek z koncertu je určen opravy kostela. (jih)



Na Vanoce dluhe noce

KDY: neděle 11. prosince od 15 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Opava

ZA KOLIK: 100 korun

Kostelní lodí zazní opat tradiční vánoční koncert opavských a ratibořských folklorních souborů a cimbálových muzik. Návštěvníkům se na něm představí i opavské folklorní soubory Úsměv včetně své přípravky, Vrtek a cimbálovky. Hostem programu bude štítinský národopisný soubor Bejatky.. Koncert pořádá Středisko volného času Opava. (jih)

Hudební víkend na náměstí

KDY: sobota 10. a neděle 11. prosince

KDE: Dolní náměstí Opava



Adventní víkend ocení zejména příznivci různých hudebních žánrů. V sobotu zahraje od 10 hodin cimbálová muzika Hudci a od 16 hodin hrábnou do nástrojů členové opavské kapely Kofe-in. Zlatým hřebem sobotního programu bude skupina Mňága a Žďorp, která své fanoušky potěší od 18 hodin. V neděli si od 10 hodin přijdou na své děti, kterým bude věnovaná pohádka Divadla Pajáda. Další příležitost k zábavě jim od 14 do 17 hodin poskytne Živý betlém, nabízející mimo jiné jízdu na poníkovi a oslíkovi. Na betlém naváže od 17 hodin Piknik, což bude vzpomínka na zpěváka Michala Tučného. (jih)

Filmový klub: Il Boemo

KDY: pondělí 12. prosince od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub se s kalendářním rokem rozloučí českým snímkem Il Boemo. Ačkoli jde o český film, většina jeho děje se odehrává v Itálii a převážně italsky se ve filmu také mluví. A mluví se i o filmu samém, takže je asi zbytečné uvádět, že jde o výpravnou podívanou mapující zhruba šestnáct let života hudebníka Josefa Myslivečka, kterému v Itálii říkali Čech, tedy Il Boemo. V 18. století se operní skladatelé museli řádně snažit, aby se prosadili, a pokud byli pohlední, mohli využívat i přízeň žen potřebných pro svou kariéru. Jak to asi v reálu vypadalo, to se pokusil ztvárnit scenárista a režisér Petr Václav, který přípravami filmu strávil dlouhé roky. Ústřední roli svěřil Vojtěchu Dykovi, rovněž hudebníkovi. Snímek Il Boemo zaujme excelentním zobrazením své doby a samozřejmě hudbou, která se bude líbit nejen milovníkům opery. Snímek Il Boemo uvádí kino Mír v pondělí 12. prosince od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

ReLucie

KDY: sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Máj, Nový Jičín

Revival legendární skupiny Lucie z Nového Jičína přináší nesmrtelné písně v provedení, které je věrné originálu a zároveň osobité. Nebude chybět jediný hit kapely Lucie, která zásadně ovlivnila porevoluční hudební tvorbu v České republice od začátku let devadesátých až do dneška.

Adventní jarmark

KDY: sobota 10. prosince od 10, 13 a 15 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: 80 korun



Město Nový Jičín zve na tradiční adventní jarmark. Až do Vánoc zažijí lidé tu pravou předvánoční atmosféru, kulturní program, vůně punče a cukroví. V sobotu 10. prosince mohou objevit i Historické perly pod Beskydami. Se zkušenou průvodkyní se účastníci projdou po historickém Masarykově náměstí, zavítají do svátečně vyzdobeného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystoupají na radniční věž, odkud budou mít celé město a jeho okolí jako na dlani. Také se dozví mnoho zajímavého o vánočních tradicích a mohou si prohlédnout obě expozice Návštěvnického centra, věnované výrobě klobouků a slavnému generálu Laudonovi. A protože k nejkrásnějším svátkům v roce patří rovněž voňavé cukroví, na závěr si pod vedením mistra pekaře Ladislava Hezkého upečou voňavé perníčky. Nutná rezervace v TIC.



Čas zázraků

KDY: neděle 11. prosince od 10 hodin

KDE: Kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: 90 korun

Autorská pohádka inspirovaná slavným příběhem Charlese Dickense, Vánoční koleda, potěší malé i velké diváky. Rozmazlená Majdalenka si k Vánocům přeje panenku, kterou by jí všechny holky záviděly. Zapomíná však na to, že jsou na světě důležitější věci než dárky. A proto se panenka Elenka rozhodne vstoupit Majdalence do snu a vzít jí na poučnou cestu světem. Ti, co věří na zázraky, si v této pohádce jistě přijdou na své.

Setkání betlemářů

KDY: sobota 10. prosince od 9 do 13 hodin

KDE: Muzeum Příbor



Setkání betlemářů se uskuteční tuto sobotu 10. 12. 2022 od 9:00 do 13:00 hod. v prostorách příborského muzea. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi a některé drobné výrobky. Uvidíte řezbáře při výrobě betlémových figurek, zjistíte jak dlouho trvá vyrobit betlém ze dřeva a prohlédnete si několik betlémů mezi nimiž nebude chybět i pohyblivý mechanický betlém pana Metoděje Berana.



BRUNTÁLSKO

Bruntálský advent

KDY: sobota 10. prosince od 17 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun, studenti a senioři 50 korun

Letos se koná už 25. ročník Bruntálského adventu, tedy koncertu pěveckých sborů a hostů, na kterém vystoupí Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, Dětský pěvecký sbor ZŠ Jesenická v Bruntále, komorní soubor Variace z Rýmařova a pořádající soubor Puellae Cantantes.

Vodníkova Hanička

KDY: neděle 11. prosince od 15.30 hodin

KDE: SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 30 korun



Loutkářský soubor Krnováček pro malé i velké milovníky pohádek připravil zbrusu nové představení Vodníkova Hanička.



Zaniklá sídla Moravy a Slezska

KDY: sobota 10. prosince od 14 hodin

KDE: Flemmichova vila, Krnov

Komentovanou prohlídka aktuální výstavy a následnou besedo o problematice zaniklých sídel v pohraničí povedou pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky Petr Bednařík a David Kovařík.

