Přijďte na jedinečnou rieslingovou party v centru Ostravy! Čeká na vás rocková hudba od skupiny Basslake, nabídka více než 30 druhů skvělých ryzlinků z celého světa od Vinografu a rieslingové menu sestaveno našimi kuchyři na míru Rieslingům. Během večera vám bude hrát rocková kapela Basslake a nebude chybět jídlo, které je do posledního detailu napárované k vínům.

Letní koncert Michálkovice – Lunetic, Maduar

KDY: sobota 20. srpna od 19 hodin

KDE: Hasičská zbrojnice Michálkovice

ZA KOLIK: dospělí 200 korun, děti, studenti a senioři 100 korun



V sobotu večer se můžete v Michálkovicích těšit na koncert dnes již legendárních skupin Lunetic a Maduar. Vstup do areálu hasičské zbrojnice bude umožněn od 18:30, kapely začínají vystupovat v 19:00.



Prázdninové jízdy historickými vozidly do ZOO

KDY: sobota 20. srpna

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: 15 až 40 korun

Již podruhé toto léto vás Dopravní podnik zve na Prázdninové jízdy historickými vozidly. Do ZOO, kde bude konečná zastávka, se z porubského Alšova náměstí svezete autobusem. Do ZOO budou mířit i trolejbusy, které budou vyjíždět z obratiště u Hlavního vlakového nádraží v Přívoze. Jízdenky zakoupíte u průvodčího ve voze.

Metal!!! - Barrák music hrad

KDY: víkend 20.a 21. srpna

KDE: Slezsoostravský hrad, Ostrava



Multižánrový projekt Barrák music hrad vznikl jako reakce na koronavirovou situaci v roce 2020. Ročník 2021 na něj navazuje a vy se můžete těšit na jednodenní koncerty, festivaly a performance českých i zahraničních interpretů napříč různými hudebními styly. O víkendu 20. a 21. srpna se můžete těšit na metalovou smršť z tuzemska i zahraničí. Jako headlineři se ukážou Napalm Death, dále například Welicoruss nebo Groza.



KARVINSKO

Koncert country kapely Slatinský Schrummel

KDY: neděle 21. srpna od 16 hodin

KDE: KD Radost (park), Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si v neděli poslechnout pohodové country, folk, trampské písně, bluegrass a třeba i lidovky, pokud si je budete chtít zanotovat. Od začátku svého působení má za sebou kapela Slatinský Schrummel spoustu zdařilých vystoupení, mezi významné patří např. účast na festivalu Bolatické Křeménky, ale i úspěch na Suchdolském Country Festivalu, odkud si v r. 2013 odvezli 1. místo. V roce 2017 Schrummel vydal svoje první CD.

Koncert rockové kapely O.S.G.

KDY: neděle 21. srpna od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma



Jako předposlední v rámci Karvinského kulturního léta vystoupí rocková kapela O.S.G. ze Třince, která zahraje především skladby „z vlastní dílny“.



O pejskovi a kočičce – pohádka

KDY: neděle 21. srpna od 14 hodin

KDE: KD Radost (park), Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Poetické a veselé vyprávění o trochu nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce. Divadlo tety Chechtalíny hraje převážně příběhy pro děti nebo celé rodiny. Většinou se jedná o pohádky na klasické motivy, zpracované do současnější podoby. Malí diváci se na jejich představeních stávají součástí děje.

Páteční netradiční prohlídka hradiště pro děti & sobotní workshop v Historické budově

KDY: pátek 19. srpna a víkend 20. a 21. srpna

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora, Český Těšín



Už tento pátek se v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře uskuteční netradiční komentovaná prohlídka pro děti plná zajímavých úkolů. Průvodcem bude Slovan Chotěslav, který dětem přiblíží, jak se například jeho předci dostali na hradiště, co jedli nebo jak bojovali s nepřáteli. Prohlídky začínají v 10:00 a 14:00. O víkendu jste srdečně zváni na workshop do Historické budovy v Českém Těšíně, tentokrát se bude pomocí drátků vyrábět zvonkohra.



Chovatelé z Dolní Lutyně vystavují

KDY: pátek 19. srpna a sobota 20. srpna

KDE: areál Jiřinky, Dolní Lutyně

Králíci, holubi a drobné domácí zvířectvo bude k vidění na tradiční výstavě, kterou pořádají chovatelé z Dolní Lutyně. Ta se koná v pátek 19. a v sobotu 20. srpna v areálu Jiřinky, a je s mezinárodní účastí. Otevřeno je v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 18 hodin. Připravena je domácí kuchyně.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Frýdek≈Místek plný chutí a Beskydské rekordy

KDY: sobota 20. srpna od 10 do 21 hodin

KDE: Náměstí Svobody, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Po dvouleté odmlce je zpět jeden z největších gastrofestivalů v Moravskoslezském kraji, Frýdek≈Místek plný chutí, se vrací v plné síle a nabídne v sobotu 20. srpna 2022 na místeckém náměstí Svobody nepřebernou škálu chutí a vůní. Nebudou chybět speciality české i zahraniční kuchyně. Můžete se těšit například na burgery, pinsy, čerstvé těstoviny, palleu, croissanty, quesadillas, dezerty, lokše, pravé domácí bramboráky a spoustu dalšího. Vše doplní domácí limonády, káva a pořádně vychlazené pivo. Nenechte si ujít současně i neodmyslitelnou součást gastrofestivalu - XII. Beskydské rekordy! Tentokrát se bude překonávat rekord v pití třetinkových piv s Pivovárkem Morava. Podpořte letos Frýdek-Místek v tvorbě rekordu a získejte třeba do své sbírky turistickou nálepku, kterou jindy a jinde nedostanete!

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama

KDY: neděle 21. srpna od 20 hodin

KDE: Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 490 korun



Zajímavé představení proběhne v neděli od 20 hodin na Frýdeckém zámku. Šansonové písně Edith Piaf i její životní příběh inspirují k interpretaci mnoho hudebních, divadelních i filmových tvůrců. Jak říká sama Edith Piaf: „Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce, a naříkat, to je můj žánr." Ano, každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek, emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé písně bylo pro nás objevováním toho, kdo Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat.

Jednadvacátý srpen 1968

KDY: neděle 21. srpna od 9 hodin

KDE: Památník osvobození, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Komentovaná prohlídka města u příležitosti Dne památky obětí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Připomene si významné momenty v novodobé historii města a symbolické pokládání květin – u místa, kde padl Miroslav Chasák. Sraz bude u Památníku osvobození ve Frýdku-Místku.

Kostýmové prohlídky Zámeckého okruhu

KDY: víkendy do konce letních prázdnin

KDE: Frýdecko-místecký zámek



I letos se každý prázdninový víkend můžete těšit na prohlídky frýdeckého zámku s průvodcem v kostýmu. Zámeckým okruhem vás například provedou urozené princezny a princové. Změna programu je vyhrazena.



Ademenato

KDY: čtvrtek 18. srpna od 16 hodin

KDE: náměstí Svobody, Třinec

Třinecké kulturní léto se pomalu chýlí ke svému konci a další pravidelné čtvrteční setkání bude tentokrát divadelní. Absurdní divadlo v absurdní době pro věkově smíšené publikum, děti od 5 let. ČT Déčko předává otěže vysílání ČT Art a podle toho to také vypadá. Co všechno je ještě divadlo? Je to vždy jen kus, v němž se dá sledovat dějová linie? To je dávno přežitý názor.

OPAVSKO

Swingová atmosféra s tancem

KDY: sobota 20. srpna od 17 hodin

KDE: Městské sady Opava

Opavské léto zábavy pozve milovníky swingu do městských sadů na Swingovou tančírnu. Otočí kolem času nazpět a pošle je do 30. a 40. let minulého století, kdy světu vládla swingová hudba. Přítomným bude v tanečním podvečeru hrát do 20 hodin kapela Swing Opava. (jih)

Širák pozdraví i známá zpěvačka

KDY: sobota 20. srpna od 13 hodin

KDE: chovatelský areál v Opavě – Kylešovicích



Milovníci country a folku přivítají znovu Opavský country širák. Jednodenní hudební festival obsadí místní Stašeko, Country s.r.o., Bluegrass Comeback a Dobrozdání i hosté víc zdaleka. Své příznivce přijedou pozdravit mimo jiné jihočeská folkrocková kapela Epydemye, brněnský Kamelot i první country dáma Věra Martinová. (jih)

Plechoví dědečci na startu

KDY: sobota 20. srpna od 9 hodin

KDE: zámek Neplachovice

ZA KOLIK: startovné 300 korun

V pořadí už 16. ročník Císařské veteran rallye má letos podtitul Řemesla 30. let. Závodit o prvenství v něm budou historická auta i motocykly, kterým léta na půvabu ani výkonnosti nic neubrala. Součástí tohoto atraktivního programu bude i dobový piknik a uzavře ho ryze současná večerní diskotéka. (jih)

Letní Benátská noc

KDY: sobota 20. srpna od 20 hodin

KDE: zámecký park Litultovice

ZA KOLIK: 100 korun



Místní obyvatelé nechají starosti doma a přijdou se pobavit pod širým nebem. K tanci a poslechu jim bude DJ pouštět písně ve stylu 80. a 90. let minulého století. K občerstvení mají pořadatelé připravené dobroty i dostatek pití. Zakoupená vstupenka bude slosovatelná v tombole. (jih)

Pestrý Kravařský odpust

KDY: 19. až 21. srpna

KDE: Kravaře

Programový kolotoč oblíbené akce se roztočí dnes od 14 hodin v zámeckém parku zábavou pro všechny generace s koncerty hudebních skupin a atrakcemi. V sobotu pokračuje od 7 hodin dalšími koncerty, mezinárodním srazem velocipedistů, mistrovstvím světa na historických sportovních kolech, taneční školou swingu a cyklokuriozitami. Nedělní část nabídne v parku od 15 hodin další porci koncertů a Prajzský výběr si k vystoupení pozval jako hosta Petru Šany Šanclovou. Ve farním areálu uslyší návštěvníci v neděli koncert schol, harmonikáře a přednášku otce Mariána Pospěchy. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Frenštátské slavnosti 2022

KDY: sobota 20. srpna od 13 do 22 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu se ve Frenštátě pod Radhoštěm bude konat již 23. ročník folklorního festivalu s mezinárodní účastí – Frenštátské slavnosti. Kromě bohatého hudebního programu je připraven také doprovodný program – Valachiáda (zábavný program pro děti od 15:30 do 16:45), malování keramiky, malování na obličej, pískování, řemeslný a farmářský jarmark. Občerstvení po celý den zajištěno. Zajištěn svozový autobus zdarma – odjezdy ze škvárové plochy naproti prodejně Albert.

Program:

13:00 Muzikanti hrajte (hraje dechová hudba Galička)

14:00 Zahájení festivalu a zdravice hostů

14:15 Slavíček zpívá – pořad dětských zpěváčků z Valašska (doprovází CM Sedmikvítek)

15:00 Z minulosti po budoucnost (Malý Sedmikvítek I, Malý Sedmikvítek II, Silešánek, Kyčera)

16:00 Z našich regionů (Slezan, Javorina, Ondráši z Janovic)

17:15 Pozdravy přátel (KUD Gradimir, Srbsko, Drevár, Slovensko)

18:15 U nás na Valašsku (Jasečanky, Troják, Bartošův soubor, Radhošť z Trojanovic)

20:30 FRIEDLOVI BERÁNCI (hudební projekt, který tvoří jazzové jádro úspěšného ansámblu Beránci a vlci (stejnojmenná deska získala hudební cenu Anděl 2017), doplněné o folklorní zpěvačku Petru Jelénkovou a příležitostného hosta ženský sbor Kudlanky z Kudlovic)

Starodávný jarmark

KDY: sobota 20. srpna a neděle 21. srpna

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým doprovodným programem. V parku, před Ringhofferovou vilou, najdete stánkaře, kteří budou prodávat své výrobky a někteří i předvádět své řemeslo. Můžete si zakoupit keramiku, květiny, dárkové zboží, textilní, dřevěné, kožené, porcelánové, skleněné a proutěné výrobky, šperky, bižuterii, hračky, kosmetiku, koření a mnoho dalšího. Pro děti bude připraveno pískování a třpytivé tetování se Zuzajdou, malování na tašky, výroba talismanů, malování na obličej a zahrádka se zvířátky. V sobotu vystoupí Devětsil a Divadlo Elf, v neděli pak Cimbálová muzika Poštár a Divadélko Ententýky.

Novojičínské Od-dechovky – festival dechových hudeb

KDY: neděle 21. srpna od 13 hodin do 16:35

KDE: Zahrada Nové Slunce, Nový Jičín

ZA KOLIK: 80 korun v předprodeji, 100 korun na místě

Třetí ročník festivalu dechových hudeb v kouzelném prostředí zahrady Nové Slunce. Kapely, které vám zpříjemní nedělní odpoledne: Boršičanka Antonína Koníčka, Dechová hudba Starojičané, Lanškrounská 12 a Městská dechová hudba Nový Jičín.

V Životicích zazní lidovka i rock

KDY: sobota 20. srpna od 15 hodin

KDE: Životice u Nového Jičína



Den obce se uskuteční 20. srpna v Životicích u Nového Jičína. Oslavy v prostorách multifunkčního hřiště začnou v 15 hodin, poté zahájí Cimbálová muzika Radegast program, v němž se představí se svou technikou místní hasiči, vystoupí písničkář Pavel Čadek, rocková kapela Marian 333 a zpěvák Pavel Callta. Ve 22.30 hodin prozáří oblohu slavnostní ohňostroj, po něm rozjede diskotéku moderátor a DJ rádia Evropa 2 Petr Říbal, který bude akci Den obce Životice u Nového Jičína doprovázet slovem. V místě budou atrakce pro děti, skákací hrady, malování na obličej, kolo štěstí, tombola a další atrakce. Chybět nebudou koláče a zvěřinový guláš. Vstupné 70 korun je slosovatelné. (ipa)

Oderské dožínky zpestří hlavně cimbálovky

KDY: sobota 20. srpna

KDE: Odry

Podruhé vyrazí do ulic v Odrách obnovený dožínkový průvod. Po loňské premiéře, kdy jeho účastníci vycházeli od Dělnického domu, průvod začne v sobotu 20. srpna u školy v Komenského ulici, a to v 13.30 hodin. Průvod projde městem k radnici, kde jeho účastníci požádají vedení města o povolení dožínkové slavnosti, odtud se přesune ke kostelu sv. Bartoloměje, kde farář požehná dožínkový věnec. V nedalekém Zámeckém parku poté, okolo 14.40 dojde na předání věnce starostovi města Oder a na představení hostů. Program v Zámeckém parku zahájí v 15.30 hodin Dětské taneční složky Oderské chasy, na pódiu se dále představí soubory Lentilky z Mankovic, CM Živica, MS Vlčnov, FS Mikovjan, CM Odera a Taneční skupina JUCH, Mateřidúšky, Javorník a CM Javorník, MS Odry. Na místě budou také tvořivé dílničky pro děti. V 19.40 hodin začne večerní zábava, na níž vystoupí DhOch, CM Odera, CM Živica, CM Cerky a hudební uskupení Kokeš. (ipa)

BRUNTÁLSKO

Borůvkové hody pod Pradědem 2022

KDY: sobota 20. srpna a neděle 21. srpna

KDE: Malá Morávka a Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

O třetím srpnovém víkendu proběhne již 21. ročník oblíbených borůvkových hodů v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. Ty proběhnou jako obvykle v místních restauracích, které připraví své borůvkové menu, jehož základem budou již tradičně borůvkové knedlíky. Těšit se můžete i na stánkový prodej v obecním parku, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího. Tradiční součástí Borůvkových hodů je sobotní celodenní soutěžně-zábavní program v obecním parku v Malé Morávce. Slezský železniční spolek vypraví v sobotu i v neděli speciální borůvkový vlak do Malé Morávky. Jízdenky se kupují u průvodčího ve vlaku. Pro potřeby návštěvníků borůvkových hodů, kteří přijedou autem, bude mj. zprovozněno dočasné parkoviště na louce u odbočky do Karlova pod Pradědem.

Odlévání a malování – Léto malých dobrodružství

KDY: neděle 21. srpna od 14 do 17 hodin

KDE: Zahrada Kina Mír, Krnov

ZA KOLIK: zdarma



V neděli si vaše děti (ve věku 5-10 let) budou moci na zahradě Kina Mír vyzkoušet, jak si doma vyrobit modelínu, vytvoří si vlastní sádrový kachel a nazdobí si také sádrový odlitek.

Kabát Tribute – rockový koncert

KDY: neděle 21. srpna od 15 hodin

KDE: Kostel v Jiříkově u Rýmařova

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, senioři a studenti 100 korun, děti do 15 let 60 korun

Rockový koncert v kostele? Proč ne, přijďte si v neděli poslechnout klasické rockové písně v podání Kabát Tribute. Akce se odehraje v kostele v Jiříkově u Rýmařova, který je součástí Pradědovy galerie. Vstup je v ceně vstupného do galerie.

