V České republice je evidováno na 50 000 včelařů, kteří se starají o včelky a připravují pro nás zdravé dobroty. S některými z nich se můžete setkat osobně na jarním veletrhu Včela!!! 18. - 19. března 2022 v Ostravě na Černé louce. Organizátory veletrhu jsou Černá louka s.r.o. a Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s., jehož cílem je vybudovat tradici tohoto setkání jakožto místa, kde se včelaři, milovníci včel a odborníci seznámí s novinkami, důležitými informacemi, popovídají si s kolegy či předají cenné zkušenosti nejen začínajícím včelařům. Můžete se těšit také na odborné přednášky od známých osobností z řad včelařů.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Filmová improshow

KDY: sobota 9. března od 19 hodin

KDE: Etáž, Ostrava

ZA KOLIK: 444 korun



Každoroční velkolepá show divadla Odvaz, se tentokrát bude věnovat tématu oblíbených filmů. Fanoušci se proto můžou těšit se na báječnou Filmovou improshow, která se bude inspirovat těmi největšími peckami stříbrného plátna. Součástí je je párty s muzikou a rautem a chybět nebude ani bohatá tombola.

Hulvácký les

KDY: neděle 20. března od 14 hodin

KDE: Hulvácký kopec

ZA KOLIK: 100 korun

Hulvácký les patří k nejznámějším stromovým porostům na území města. Jeho známá historie sahá do raného novověku. Právě minulosti mnohdy až ikonických míst patří valná část komentované vycházky. Návštěvníci procházky se dozví informace o pojmenování lesa, o výstavbě říšské silnice v době Marie Terezie, jež les rozdělila na dvě části, ale také o budování Plzeňské ulice, která les dále rozčlenila. Chybět nebudou informace o zdejším funkcionalistickém koupališti, Jarkově výletní restauraci, památném stromu, o novoveské vodárně či o střelnici. Součástí vycházky je také ukázka historických fotografií, nechybí ani novinové a literární ukázky týkající se surových vražd, jež se udály roku 1887 právě v Hulváckém lese.

Na komentované vycházce se dozvíte mnohé z historie.Zdroj: Facebook události

Pohádkové království

KDY: neděle 20. března od 15 hodin

KDE: Dům kultury, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun



Míša Růžičková se svojí písničkovou a taneční show přináší zábavu pro nejmenší diváky. Tentokrát se děti přenesou přímo do pohádky. Procvičí si hlásek u rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničkách Tanec princezen a Začíná bál se nechají pozvat do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to s nimi roztočí. Do podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá Strašidla a možná uvidí i Trpaslíky a víly. Na závěr si zazpívaji písničku na přání a nový hit S námi pojď si hrát.



Míša Růžičková. Ilustrační fotoZdroj: Zdeněk Hejduk

KARVINSKO

Ples Dokořán

KDY: sobota 19. března v 18 hodin

KDE: Družba, Karviná

ZA KOLIK: 650 korun

Po dvou letech zve všechny tanečníky a přátele dobré zábavy jedenáctý ročník plesu Dokořán. Parket opět rozproudí kapela Banda del Caffe. Můžete se těšit na charitativní půlnoční tombolu, raut, soutěže a mnoho dalšího. Po kapele zahraje Dj Spotify a samozřejmě zazní i klasické Doko hity.

Ples DokořánZdroj: Archiv pořadatele

Zábavná věda

KDY: sobota 19. března od 9 do 15 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz - Podobora



Vyzkoušejte si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Po celý den budou nachystány zábavné vědecké pokusy a experimenty pro malé i velké návštěvníky.

Pohádka z kufru

KDY: neděle 20. března od 16 hodin

KDE: Dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 60 korun

Divadelní soubor Harlekýn připravil všem malým i velkým diváků pohádkové představení, kde bude plno nejen pohádkových postav, ale hlavně plno zábavy a legrace.

Pohádka z kufruZdroj: MěDK Karviná

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Vítáme jaro ve Faunaparku

KDY: neděle 20. března od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun, rodinné vstupné 210 korun

V neděli 20. března od 16 hodin má Faunapark ve Frýdku- -Místku připravený jarní program. Návštěvníci společně přivítají jaro ve Faunaparku a mohou se těšit na zábavnou naučnou stezku nejen o jaře pro malé i velké. Vstupné čítá 70 Kč, rodinné 210 Kč (rodiče a 1-3 děti), děti do 3 let zdarma. Výtěžek ze vstupného a bistra jde na rozvoj Faunaparku. Faunapark podporují desítky dobrovolníků a stovky dárců.

Faunapark. Ilustrační fotoZdroj: Petr T Dvořáček

Ferda Mravenec v cizích službách

KDY: neděle 20. března od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Rodiče i děti si mohou užít veselý výlet do hmyzí říše za dobrodružstvím známé pohádkové postavičky podle stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory. Ferda ztroskotá v cizině, je zajat rezavými mravenci a přinucen pracovat jako otrok pro různé zástupce hmyzí říše. Slouží jako trubač a nosič trumpety u čmeláka. Aportuje ulovený hmyz střevlíku Masorádovi. Odmítne nadhánět mravence mravkolvímu mláděti Ťutínkovi. Pečuje o larvy chrostíka. Ale nakonec je zachráněn a vrací se do své domoviny.

Stand up: Ostudník

KDY: sobota 19. března od 19 hodin

KDE: Rybízák, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Rybízák představí novou show divadelníka, textaře, baviče a v neposlední řadě i čestného člena havířovské umělecké síně slávy. Stand-up, jak ho znáte i neznáte, řízlý nádechem netradiční iterakce. Občané měst jako Havířov, Ostrava, Valašské Meziříčí nebo Bohumín si svou řádnou dávku ostudy již urvali. Chybět ale u toho ve Frýdku-Místku, by bylo ostudou nejvyšší.

AC/DS a bubenická show

KDY: sobota 19. března od 20 hodin

KDE: Zkušebna Art Club, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 200 korun



AC/DS, nejlepší český revival potěší nejen fanoušky australských AC/DC. Koncert doplní nejlepší světová bubenice Kristýna Sibinská. Těšit se můžete i na LED projekci.



Bubenice Kristýna Sibinská. Ilustrační fotoZdroj: Archiv Kristýny Sibinské

OPAVSKO

Dvě pohádky o jednom hrnečku

KDY: neděle 20. března od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Ostravské Divadlo Loutek přiveze opavským dětem dva hrnečky. Jeden vaří lahodnou kaši v libovolném množství a ten druhý je také kouzelný, i když jinak. Dokáže si totiž poradit s líným Honzou a to není zrovna jednoduché. Dvě jednoduché, veselé pohádky v nápaditém výtvarně obrazotvorném provedení mohou u tříletých dětí rozvíjet naplno jejich fantazii a imaginaci. (jih)

Život za dveřmi kanceláří

KDY: neděle 20. března od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Autorem komedie Za dveřmi kanceláří je současný kanadský dramatik Norm Foster a divadlo ji uvede v české premiéře. Postavená je na povídkovém principu s problémy, které na svých pracovištích řeší během pátečního odpoledne různí lidé. Někdy jde o banální a jindy až o absurdní záležitosti a v jednotlivých postavách i situacích se pod vedením režiséra Jiřího Seydlera představí na scéně Karla Čapka a v kostýmech Tomáše Kypty členové opavského činoherního ansámblu. (jih)



Sabina Muchová (psychiatrička) a Jakub Georgiev (pacient)Zdroj: Radovan Šťastný

Zvyky, chutě a vůně staré Opavy

KDY: neděle 20. března od 14 hodin

KDE: Obecní dům Opava

Komentovaná výstava Vůně zimní Opavy představí prostřednictvím historičky Jaromíry Knapíkové typické zimní radovánky Opavanů, jako jsou například plesové veselí či bruslení. Téma ilustruje mimo jiné unikátní fotka Margarety Janottové, dcery cukrovarníka Heinricha Janotty, která byla vynikající tenistkou, ale i krasobruslařkou. Fotograf ji zachytil na bývalém opavském kluzišti, které patřilo svého času mezi tři největší v tehdejší monarchii. Lidé se mimo jiné dozvědí o dříve nezbytných toaletních doplňcích ze stříbra nebo kožešin, zdobících dámy při slavnostních příležitostech a prohlídka prozradí i to, jaká zákoutí volili vydavatelé historických pohlednic Opavy pro zimní snímky města. (jih)

Divadelních komedií není nikdy dost

KDY: neděle 20. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Hlučín



Dobrá zábava je to, co lidé dnes potřebují snad nejvíc. Do Hlučína zavítají Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová a další více i méně známí herci. Ve třech příbězích pod názvem Víš přece, že neslyším, když teče voda nabídnou divákům situace, které v různých obmšnách mohou potkat kohokoliv. Ať už jde o snahu dosáhnout úspěchu čímkoliv, o peripetiích s manželskou nevěrou v období mužské „druhé mízy“ nebo o vzpomínky letitých manželů, propletení až k absurditě. (jih)



Naďa Konvalinková. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Traxler

Degustační večer

KDY: sobota 19. března od 18 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

Víno a zpěv. Přinejmenším víno bude ve společenském sále Babince tuto sobotu zaručeně přítomné. Známý sommeliér Alexander Burda přiblíží zájemcům o degustaci s názvem Morava méně známá její neobvyklé a zapomenuté odrůdy vín, pěstovaných na Moravě i tak zvané Novošlechtěnce. Spolupořadatelem akce je město Hradec nad Moraviví. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Iva Haghofer

Jen tak se proběhnout

KDY: neděle 20. března od 14 hodin

KDE: sportovní areál Hliník



Sbor dobrovolných hasičů pořádá amatérský běžecký závod určený pro děti, mládež a dospělé ve třech kategoriích. První kilometrová trasa je určna dětem, krátká trať měší pět kilometrů a dlouhá je osmikilometrová. (jih)

Filmový klub: Nejhorší člověk na světě

KDY: pondělí 21. března od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Opavský filmový klub opět zabrouzdá do severské kinematografie a nabídne tentokrát norský snímek Nejhorší člověk na světě. Tento pátý celovečerní film dánského režiséra Joachima Triera už získal mnoho cen a má i do budoucna vysoké ambice, mj. je v oscarové nominaci. Kdo je onen nejhorší člověk? Občas se za něj považuje hlavní hrdinka filmu Julie, která hledá své místo v životě a možná i sebe sama. Ale činí tak velmi zábavně, věrohodně, přesvědčivě a s okouzlující bezprostředností. Trier si její představitelku Renate Reinsveovou vyhlédl už při natáčení jednoho ze svých předchozích snímků a jeho tušení, že půjde o vynikající herečku, jej nezklamalo, ba dokonce se potvrdilo i nejvyšším oceněním její role na festivalu v Cannes. Trier tak i díky ní natočil silnou a uvěřitelnou výpověď o generaci současných třicátníků, jejichž problémy s budováním a udržováním mezilidských vztahů jsou však prakticky univerzální. Snímek Nejhorší člověk na světě uvádí kino Mír v pondělí 21. března od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Los Perdidos - španělský SKA-punk

KDY: pátek 18. března od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

Už několik let prohání Ztracenci po klikatých a prašných stezkách mexické pouště svůj magický autobus. Zuřivě rapující řidič přes všechny útrapy ale neztrácí směr. Protože každý nový den je svátek, a každý koncert je fiesta. Holešovští punkoví mariachis pečou svůj steak se španělským pepřem a reggae omáčkou. Andělské trubky z Tijuany, rozžhavený písek a hluboké modré nebe. Punkovou rychlost a nasazení mísí s prvky latinsko amerického folkloru, revolučními pochody i dávkou jamajské hudby. Výsledkem je osobitý a jedinečný energicky divoký styl, který publikum uvádí do varu. Koncert proběhne v pátek 18. března od 20 hodin v novojičínském Klubu Galerka.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

Jan Hlucháň a Juhyň

KDY: sobota 19. března od 19 hodin

KDE: Čajovna Magnolia, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Hudebně-poetický večer v čajovně Magnolia si mohou užít všichni vyznavači autentické muziky z Valašskomeziříčska. Písničkář Jan Hlucháň, bohém s duší chlapce, v osmnácti letech vzal poprvé do ruky kytaru a už ji nepustil. Jeho netradiční texty, chytlavé melodie a energie projevu vás zahřeje u srdce.



Jan Hlucháň, písničkář z ValašskaZdroj: Archiv pořadatele

Velká policejní pohádka

KDY: neděle 20. března od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun

Napínavý detektivní příběh v podání loutkové scény Bajka Těšínského divadla, ve kterém nejde o zločin, nýbrž o kouzla, ale také o náklonnost a lásku. Jednoho dne totiž strážník Trutina objeví na ulici obří vejce. Odkud se vzalo a komu patří? Měkkosrdcatý Trutina vejce přinese na strážnici. A co se z vejce vylíhne, neprozradíme. Ale bude z toho pěkná mela!

Postní duchovní obnov

KDY: sobota 19. března od 15 hodin

KDE: Katolická beseda, Kopřivnice



Postní duchovní obnovu představí řeholnice, boromejka, ředitelka pro Papežská misijní díla, ale i vychovatelka výchovného ústavu v Křešíně - sestra v akci - Angelika Ivana Pintířová, která svým vystupováním boří snad všechny stereotypy o řeholnicích. Duchovní obnova bude zakončena mší svatou v 17.45 v kostele sv. Bartoloměje.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

BRUNTÁLSKO

30. narozeniny hudebního klubu Kofola

KDY: sobota 19. března od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

Jeden z nejpopulárnějších hudebních klubů nejen v Moravskoslezském kraji slaví! Přijďte oslavit 30. narozeniny krnovského hudebního klubu Kofola Music Klub, a to v sobotu 19. března od 20 hodin. Na koncertní oslavě zahraje kapela BHP Band a také se můžete těšit na welcome drink zdarma!

30. narozeniny hudebního klubu KofolaZdroj: Archiv pořadatele

Modrá je dobrá

KDY: sobota 19. a neděle 20. března od 9.30 do 17.30 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun



Muzeum v Bruntále srdečně zve na zámek Bruntál do zámecké kaple na výstavu s názvem Modrá je dobrá. Výstavu modrotiskových forem ze sbírek Muzea v Bruntále můžete navštívit až do konce června.

Kašpárek v pekle

KDY: neděle 20. března v 15.30 hodin

KDE: SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 30 korun

Loutkářský soubor Krnováček má pro všechny milovníky loutkového divadla připravené další představení Kašpárka v pekle. Tradičně se hraje od 15.30, ale příchod je možný už od 15.15 hodin.

Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Loutkového souboru při DK Milevsko

Pevně a jasně

KDY: sobota 19. a neděle 20. března od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum, Krnov

ZA KOLIK: 50 korun



Pevně a jasně je heslem knížecího rodu Lichtenštejnů. 15. března uběhlo přesně 400 let od doby, kdy Karel I. z Lichtenštejna získal Krnovské knížectví. Putovní výstava, kterou připravilo Muzeum Novojičínska ze sbírek muzejních a památkových institucí, vypovídá o působení jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Evropy na Moravě a ve Slezsku a má za cíl připomenout odkaz knížecího rodu ve vojenských dějinách střední Evropy.



Plakát k výstavě Pevně a jasněZdroj: Městské muzeum Krnov

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.