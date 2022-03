Pro všechny milovníky říše divů je připraven Malý Svět Techniky U6. Dokážete najít Alenku a pomoci jí vrátit se domů? Máte kuráž na partii kroketu s živými plameňáky a ježky? Postavíte se Červené královně a jejím strážím? Zažijte tajuplný svět za zrcadlem na vlastní kůži. Čeká vás partie živých šachů, bláznivý čajový dýchánek s šíleným kloboučníkem i tajemná obří magická housenka, obří karty, obří houby i obří zábava.

Alenka v říši U6Zdroj: Archiv pořadatele

Masopust na hradě

KDY: neděle 27. února od 9.30 do 17 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun, děti a senioři 50 korun, rodinné vstupné 250 korun



Masopustní hodování nabídne řadu dobrot z lokální moravsko-slezské zabíjačky. Po porážce pašíka se dozvíte, co vše se z něj dá vyrobit, proběhnou ukázky výroby jitrnic, jelit, tlačenky. V jarmarečných stáncích si dáte pivo, medovinu, bramboráky, koláče, sladké i masové dobroty, či tradiční Balounovu polévku za kačku. Chybět nebudou masopustní masky a průvod a i vaše masky jsou vítány, pobaví divadlo, kejklíři, hudba i zpěv.



Masopust na Slezskoostravském hradě, 29. února 2020 v Ostravě.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Haló, Jácíčku

KDY: neděle 27. února od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Divadelní adaptace knihy Daisy Mrázkové. Poetický příběh zajíčka Jácíčka a jeho kamarádky Veverky nás zavede do lesa plného obyčejných i neobyčejných věcí i bytostí. Loutková pohádka pro nejmenší i pro velké o těch nejjednodušších a zároveň často nejtěžších věcech: přátelství, odpovědnosti za svá slova i činy, lásce, radosti ze hry i objevování. Energie mladého hereckého obsazení nás přenese do světa dětství a fantazie.

KARVINSKO

Vítejte ve světě loutek

KDY: neděle 27. února od 15 hodin

KDE: KD Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: 99 korun

Pohádkový kontaktní pořad děti hravou formou seznámí s profesionálními loutkami a také, jak si snadno loutku vyrobit doma. Součástí programu jsou dvě pohádky O Červené Karkulce a Sněhurka a sedm trpaslíků, kterých se děti aktivně zúčastní. Celý program provází dětské písničky a říkadla.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Romana Netolická

Plnou parou vpřed

KDY: sobota 26. února od 9 do 16 hodin

KDE: Muzeum Těšínska, Český Těšín



Experiment aneb plnou parou vpřed! je originální, zábavně poučný projekt ke 240. výročí narození Josefa Božka.

Alkohol

KDY: sobota 26. února od 17.45 do 20 hodin

KDE: Studentská 25, Český Těšín

Pít, či nepít - to je oč tu běží? No není to tak jednoduché. O fenoménu zvaném alkohol, o tématu alkoholu a dalších drog, povypráví člověk, který se sám léčil ze závislosti a pracoval s lidmi, kteří se s těmito věcmi dennodenně setkávají. Těšit se můžete i na barmanskou show a míchání nealko drinků.

Ilustrační fotoZdroj: Pixabay

4. orlovský Masopust

KDY: pátek 25. února od 15 hodin

KDE: Malé náměstí, Orlová-Lutyně



Čtvrtý ročník orlovského Masopustu vypukne v pátek 25. února 2022. Zahájení této oblíbené akce proběhne s úderem 15. hodiny na Malém náměstí v Orlové-Lutyni před městským domem kultury. Pro účastníky bude jako každoročně připraven bohatý program plný pohádek, písniček, soutěží a masopustních tradic. Věřte, že přijít v masce se v tento den vyplatí, protože se opět bude soutěžit „O nejmasopustovatější masku“. Na zahřátí se bude servírovat polévka za kačku a k zakoupení budou nejen zabíjačkové výrobky. Akce vyvrcholí průvodem masek.



Masopust v Orlové. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Dům tety Agáty

KDY: sobota 26. února od 19 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 110 korun

Komediální detektivku si užijí všichni příznivci divadla. Soukromý detektiv Evžen Mýdlo diváky zavede do vykřičeného domu v 30. letech 20. století, kde bude řešit záhadu ztraceného prstenu se vzácným diamantem samotné bordelmamá Agáty! Představení je určeno pro mládež a dospělé.

Z inscenace Dům tety Agáty.Zdroj: Archiv Divadla Čtyřlístek

Netradiční prohlídka frýdeckého zámku

KDY: sobota 26. února od 13 do 17 hodin

KDE: zámek, Frýdek-Místek



Přijďte zažít tak trochu jiné únorové odpoledne na frýdeckém zámku. Můžete se těšit na netradiční prohlídku zámku, expozici Beskydy - příroda a lidé a další aktuální výstavy. Na programu bude i neobvyklá prohlídka frýdeckého zámku ve 13, 14, 15 a v 16 hodin a po celé odpoledne bude pro děti připravena tvořivá dílnička a fotokoutek.



Zámek ve Frýdku. Zdroj: Deník/Lukáš Morys

O vločce, která se bála

KDY: neděle 27. února od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Máte rádi sníh? Myška Klárka a veverka Terka milují zimní radovánky na sněhu. A co když je jedna vločka smutná? Veselá zimní pohádka o kamarádství a koloběhu vody potěší malé i velké diváky.

OPAVSKO

Masopust je konečně tady!

KDY: víkend 26. a 27. února

KDE: Dolní náměstí Opava a Mírové náměstí Hlučín

Opavský primátor Tomáš Navrátil předá v sobotu v 10 hodin muzikantům, tanečníkům a maskovaným taškářům v maskách masopustní právo a propůjčí jim vládu nad městem. Pro návštěvníky bude připraveny zabijačkové speciality, k poslechu a případně i k tanci jim zahrají cimbálovky a vystoupí folklorní soubory. Ochutnávku masopustních lahůdek doplní vyprávění o tradiční slezské zabijačce i o tom, že masopustu se na Opavsku říkalo kozelek, protože v jeho závěru byl setnutý kozel. Nedělní program nabídne mimo jiné od 15 hodin karneval masek plný soutěží s vyhlášením nejlepší masky a diskotékou. Pořadatelé ze SVČ Opava mají navíc pro maskované diváky připraveno malé překvapení. Hlučínské Mírové náměstí ožije masopustem v sobotu od 9 hodin. Průvod masek doprovodí kapela Hlučíňanka a na programu bude i komentovaná zabíjačka s následným prodejem produktů. V Hlučínské pivnici bude návštěvníkům vyhrávat harmonikář Eda. (jih)

Opavský masopustní rej býval pestrý.Zdroj: Ilustrační foto Deník

Komiks bude pokřtěný

KDY: neděle 27. února od 14 hodin

KDE: Dolní náměstí, Opava



Křest komiksu o Joy Adamsonové s názvem Dlouhé safari z Opavy do Keni s podtitulem Životopis Joy Adamsonové bude slavnostní záležitostí. Do jeho podoby převedli život světoznámé ochránkyně přírody a opavské rodačky Joy Adamson autorka jejího životopisu, opavská rodačka Zuzana Beranová a ilustrátor Oldřich Hyvnar. Zájemci si ho mohou na místě koupit a nechat asi ho zmíněnými autory podepsat. Komiks bude v běžném prodeji od pondělí 28. února v opavském Turistickém informačním centru. (jih)



Opava vydává komiks o slavné rodačce.Zdroj: Archiv

Electro swing party v klubu

KDY: sobota 26. února od 20 hodin

KDE: klub Art Opava

ZA KOLIK: 200 korun

Klub připravil hudební pořad Dr. Zeppelin & Radim Nowak, nabitý klasickými swingovými songy. Protagonista Čahoun z Ostravy, DJ z prestižního československého bookingu Electro Swing Bohemia v něm však dokáže včas vycítit, kdy je ta správná chvíle přeřadit na tvrdší electro-swingové frekvence. (jih)

Pozvánka na electro swingovou akci.Zdroj: Archiv OKO Opava

Tučňák jede na výlet

KDY: neděle 13. února od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava



K opavským dětem přiveze pražské Divadlo Krab pohádku Tučňákův výlet. Roztomilá pohádka o tučňácích a o tom, co se malý tučňák Tučík naučí, když se na utržené kře dostane do teplých krajin a koho všeho tam potká. Na své nedobrovolné cestě pozná další ptáky a učí se od nich novým dovednostem. Díky jim se pak šťastně vrátí domů. (jih)

Filmový klub: Vizionář Modigliani

KDY: pondělí 28. února od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Po úspěchu snímku o Botticellim Opavský filmový klub uvede další podobně vytvořený dokument Vizionář Modigliani. Také v tomto případě nejde o přesný překlad původního názvu Maledetto Modigliani, který zvolila režisérka Valeria Parisiová. Amadeo Modigliani může být skutečně považovaný spíše za „prokletého“ než za „vizionáře“, neboť jeho nesporná fyzická krása byla doprovázena nemocí, alkoholem, drogami a bezútěšným strádáním v Paříži na začátku minulého století. Není tedy divu, že o něm vznikly i hrané autobiografie, připomeňme film Milenci z Montparnassu režiséra Jacquese Beckera, v němž Modiglianiho ztvárnil Gérard Philipe. Uváděný dokument se bude sice věrněji držet reality, ale i tak jsou život a dílo tohoto malíře nesmírně zajímavé. A až někdy zase narazíme na nějakou reprodukci jeho líbezných žen s protáhlými krky a s očima bez zorniček, budeme o jejich autorovi vědět daleko víc. Snímek Vizionář Modigliani uvádí kino Mír v pondělí 28. února od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Dokonalá svatba

KDY: pátek 25. února od 19 hodin

KDE: Tj Sokol Metyllovice, Kopřivnice

ZA KOLIK: 150 korun

Divadelní spolek Sokol na prknech Metylovice uvede situační komedii Robina Hawdona Dokonalá svatba. Divadelní představení se mělo konat 18. února. Zakoupené vstupenky zůstavají v platnosti. Pokud vám nevyhovuje náhradní termín, vstupenky lze vracet pouze v Informačním centru Kopřivnice.

Výstava: Židé v Gulagu

KDY: pátek 25. února od od 8 do 17 hodin

KDE: Městská knihovna, Kopřivnice



Výstava ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů se věnuje osudům československých Židů v sovětských pracovních táborech vobdobí Druhé světové války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek. Na začátku Druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy útočiště vmnoha státech světa a setkávali se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Se specifickým přístupem se setkali uprchlíci v Sovětském svazu, který se na přelomu 30. a 40. let 20. století probíral zobdobí „Velkého teroru“ a stále jej překrývalo ovzduší paranoie z vnitřního i vnějšího nepřítele. Tisíce běženců se útěkem na východ vyhnuly nacistické perzekuci, aby byli následně obviněni sovětskými bezpečnostními orgány NKVD z nelegálního překročení hranic, špionáže či nelegálního pobytu na území SSSR a stali se otroky komunistických nápravně pracovních táborů Gulagu.

Pyžamový ples

KDY: sobota 26. ledna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Mniší

Sbor dobrovolných hasičů Mniší pořádá pyžamový ples. Kromě tance a společenské zábavy se mohou lidé těšit na tombol a soutěž o nejoriginálnější pyžamo, nejvíc retro pyžamo, nejvíc sexy pyžamo.

Pyžamový ples. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Iva Haghofer

Jalůvka & Ševeček - kytara & cajon

KDY: pátek 25. února od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Dvojice Jakub Jalůvka (Once’s, Moiety) kytary a Adrian Ševeček (České srdce, Věra Martinová) cajon se dala dohromady v roce 2019 na popud kytaristy, který v minulosti tvořil a hrál s A. Ševečkem v progresivní novojičínské formaci Once’S. „Tímto akustickým způsobem hry a projevem se dostávám a vlastně i vracím do nitra dynamiky akustické kytary a hudby“, tvrdí kytarista Jakub Jalůvka, který převážnou část své kytarové dráhy zasvěcuje hře na el. kytaru a tvrdším stylům. A na co se můžete těšit od těchto novojičínských hudebníků? V hezkém a přátelském prostředí novojičínského klubu Galerka zazní libé tóny akustické a klasické kytary ve spojení s cajonem napříč žánry, tedy od klasiky, jazzu, latiny až po rock. Koncert se koná v pátek 25. února od 20 hodin.



Hudebníci Jakub Jalůvka a Adrian ŠevečekZdroj: Archiv hudebníků

BRUNTÁLSKO

Swing kvartet

KDY: pátek 25. února od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 150 korun

Bruntálsko-krnovský kvartet spolu se zpěvačkou Marií Velikou bude koncertovat v městském divadle. Za oponu, kdy se z jeviště stane hlediště a zároveň koncertní místo, se můžete těšit na koncert 25. února.

Swing kvartet se zpěvačkou Marií Velikou.Zdroj: Archiv ansámblu

Lichtenštejnské lovecké chaty

KDY: pátek 25. února od 8 do 15 hodin

KDE: Kulturní centrum Střecha, Vrbno pod Pradědem



Zdenka Jordanová se při túrách a výletech do přírody pustila do fotografování loveckých chat. Jako dcera lesníka měla k lesu vždy blízko. Zprvu rodinné snímky a fotografie pro radost daly vzniknout jedinečnému projektu, který podrobně obrazově dokumentuje lovecké chaty v Jeseníkách a rozrostl se i do širšího okolí. Svou první výstavu fotografií loveckých chat měla Zdenka Jordanová na podzim 2014 ve Vrbně pod Pradědem. Po osmi letech se sem vrací, aby posluchačům povyprávěla, co se za tu dobu v oblasti loveckých chat změnilo. A také aby zde představila a zahájila výstavu Lichtenštejnské lovecké chaty. K vidění budou její snímky lichtenštejnských chat z okolí Branné z někdejšího panství Lichtenštejnů.

Karneval na ledě

KDY: neděle 27. února od 14 do 16 hodin

KDE: Zimní stadion, Bruntál

ZA KOLIK: dospělí 75, senioři 50 a děti 30 korun

Všichni milovníci bruslení si přijdou na své, pokud se vydají na karneval na ledě. Na kluzišti čekají zábavné soutěže, volné bruslení i skotačení s hudbou. Každý účastník s maskou obdrží sladkou pozornost a nejhezčí masky budou oceněny.

Ilustrační fotografie.Zdroj: pixabay.com

