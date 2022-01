Kamarádi se přece neopouští, ani když je hezky, ani když prší. Ani když prší a prší a… až je tu potopa! Jenže na Noemovu archu můžou od každého druhu jen dva, a tučňáci jsou tři. Co tučňáci vymyslí, aby obelstili přísnou kontrolu u vstupu, a co zažijí při plavbě a po přistání, se dozvíte v našem vtipném i poetickém pohádkovém příběhu.

Kolem ostravských hradeb

KDY: sobota 22. ledna od 15 hodin

KDE: Smetanovo náměstí, Ostrava



Na lednové vycházce se vydáme místy, kde stávaly ve středověku hradby. Už jich máme jen malý kousek, připomíná je však i ulice Na hradbách. Známe také místa, kde za hradbami tekla strouha. Vyjdeme ze Smetanova náměstí od jeho sochy a zakončíme tam, kde stávala brána do Vítkovic. Poputujeme místy, kde byly i dva pivovary, farská zahrada, židovská škola, brána do Přívozu a určitě narazíme i na další zajímavosti. Pod zimním kloboukem se s vámi projde Lenka Kocierzová. Příběh čeká za rohem.



D2 – Holka nebo kluk?

KDY: neděle 23. ledna od 16 hodin

KDE: Koncertní sál, Ostrava

ZA KOLIK: 180 korun

Takže úplně nejvíc holčičí nebo úplně nejvíc klučičí? S holkami si nehraju! Tohle je jen pro holky! S kluky se nebavím! Holky s sebou neberem! Co s kluky! Co s holkami! Vláďa na to má jasný názor. S holkami se prostě klučičí hry hrát nedají a holčičí nápady jsou k ničemu. I když občas… Občas je s holkami docela velká legrace a jejich nápady jsou někdy hodně príma. Tak jak to je? A jak to mají holky a kluci v orchestru?

KARVINSKO

Expozice, jak ji neznáte

KDY: sobota 22. ledna od 11 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Komentovaná prohlídka expozic v budově na zájemce čeká v 11 a 14 hodin. Na akci je nutné se předem objednat na čísle 552 309 133 nebo prostřednictvím emailu archeopark@muzeumct.cz.

Nestůj a pojď

KDY: neděle 23. ledna od 18 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 325 kroun



Show skupiny Screamers, která polechtá bránici pírkem parodie, satiry, nadsázky a imitace! Naleznete v ní vše, co máte rádi. Vaše oblíbené zpěvačky a zpěváky, česko-slovenské i zahraniční hity, imitaci, improvizaci, scénky a také novinky, které jste ještě nikdy neviděli.To vše má jen jeden jediný cíl - přinést vám úsměv na tvář a pohodu do duše. Tak nestůjte a pojďte se bavit s námi!



Jiří Sieber

KDY: do 30. ledna od 12 do 18 hodin

KDE: KD Radost, Havířov

ZA KOLIK: 30 korun, děti 10 korun

Jiří Sieber je malíř, který po ukončení střední umělecké školy v Ostravě studoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru klasické malby Zdeňka Berana a poté u Martina Mainera. Na AVU se malíř věnoval nejrůznějším žánrům, figurální malbě, zátiší a nakonec krajinám či malbě zvířat. Malíř se vždy zabýval malbou figurativní. Studium na akademii zakončil v roce 2015 diplomovou prací s názvem Na hranici krajiny, kde vyobrazil pro něj zajímavá místa ostravské aglomerace. Po studiu se rozhodl vrátit zpět do Ostravy, kde dnes žije a tvoří. Také se stal pedagogem na střední umělecké škole a základní umělecké škole v Ostravě. V současné době se nejčastěji věnuje malbě expresivní a výrazně barevné s tématy krajin a zvířat. Živost a energie v obrazech je pro jeho tvorbu klíčová.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Povídání o Červené Karkulce

KDY: sobota 22. ledna od 15 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

Interaktivní loutkohereckou pohádku na motivy hry Pavla Poláka pro děti od tří let představí divadlo Duo.

Zima, zima, zimička

KDY: neděle 23. ledna od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Příběh o kočičce Bubli a pejskovi Fukovi. Kočičku, která ráda mlsá bolí zub. A na pejska zase přišla zlá bába chřipka, protože v zimě líže sníh a teple se neobléká. Výchovná pohádka, která vede děti k dodržování hygienických návyků.

Uzlík za uzlíkem

KDY: sobota 22. ledna od 9 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun

Během sobotního dopoledne si všichni zájemci mohou příjít užít spoustu zábavy s lany a provázky. Víš, jaké uzly se dají použít při pletení náramků a jaký je ten nejvhodnější materiál? Při tvořivém dopoledni si s námi upleteš náramek a přívěsek na krk.

KOM!IKS: Bezpečnost ve Werku

KDY: do 31. ledna 2022

KDE: Muzeum Třineckých železáren, Venkovní galerie Werk, Třinec



Až do 31. ledna můžete zhlédnout výstavu, která vtipnou formou prezentuje, jak je důležité zabránit poškození zdraví u zaměstnanců firmy, tak i u zákazníků a všech ostatních osob na teritoriu Třineckých železáren. Výstava je k vidění přímo v Muzeu Třineckých železáren a je velice poučná.



Ve Venkovní galerii Werk je možné zhlédnout zajímavou výstavu.Zdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo

KDY: neděle 23. ledna od 10 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

Štístko a Poupěnka provedou děti fantastickým světem pohádek, písniček a tanečků. Capartům představí zvířátka v písničce, předvedou jim, jak držet Kazizuba Auvajs od svého chrupu, přiblíží jim Karkulku, prince Bajaju, pejska a kočičku a další zvířecí i jiné kamarády. Také je seznámí se spoustou hudebních nástrojů a společně si mohou zatančit. (jih)

Povídání na téma Jeseníky

KDY: sobota 22. ledna od 17 hodin

KDE: Kulturní středisko Kupe, Opava



Po velkém úspěchu prosincové přednášky Čti Jeseníky bude v sobotu 22. ledna na programu další, týkající se znovu Jeseníků. Povede ji filmový režisér, scénárista, fotograf a spisovatel Ivan Fíla. Hory dokonale poznal během svého víc než rok trvajícího putování a o zážitky se podělil v knize Jeseníky: Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti. Literární kritici ji hodnotí velmi pozitivně a pro zájemce bude na uvedené přednášce k dostání. (jih)



Filmový klub: Slalom

KDY: pondělí 24. ledna od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Opavský filmový klub se z Paříže přesune na zasněžené alpské svahy a nabídne ne zcela běžný žánr, totiž sportovní drama Slalom. Francouzská režisérka a scenáristka Charlène Favierová sama závodně lyžovala, takže prostředí vrcholového sportu dobře zná, stejně jako prostředí, ve filmu krásně nasnímanou vysokohorskou scenérii. Obé asi přispělo k tomu, že tento její celovečerní filmový debut byl zařazen do oficiálního výběru snímků na festivalu v Cannes. Budiž jí také ke cti, že příběh charismatického trenéra a jeho ctižádostivé svěřenkyně nepojala jen prvoplánově jako příběh dravce a jeho ubohé oběti. V roli talentované lyžařky se představí Noée Abitaová a jejího trenéra si zahrál belgický herec Jérémie Renier, kterého známe z filmů bratří Dardennových nebo z nevelké, ale výrazné role jednookého grázla ve filmu V Bruggách. Snímek Slalom uvádí kino Mír v pondělí 24. ledna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Osm žen

KDY: pátek 21. ledna od 20 hodin

KDE: Kino, Frenštát pod Radhoštěm

Amatérská divadelní společnost Waterloo předvede svůj kus s názvem Osm žen. Byl jednou jeden muž a kolem něho osm žen. Všechno se zdálo být v pořádku až do dne, kdy byl onen muž nalezen zavražděný dýkou z parohu. A najednou, každá z těch osmi žen se stala potenciální vražedkyní.

Workshop: Jóga pro domácí praxi

KDY: neděle 23. ledna od 16 hodin

KDE: Jóga v souvislostech, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 450 korun



Workshop zájemce navede jaké pozice a jaký dech budou vhodné ráno a to podle toho, jaký den nás čeká. Jemné rozhýbání zad a celého těla je samozřejmostí, ale správnou volbou pozic a směřování pozornosti a dechu můžeme ovlivnit mnohem více než jen bolest zad. Jde o naše rozpoložení, schopnost soustředit se, stabilizovat myšlení nebo naopak myšlení rozhýbat a doplnit energii. Dozvíte se také jak a o co dalšího si svou denní praxi můžete ještě prodloužit a obohatit jí, co by v ní nemělo chybět a jak si poskládat vlastní sestavu.



Kopřivnice očima Jana Zahradníka

KDY: sobota 22. a neděle 23. ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum fojtství, Kopřivnice

ZA KOLIK: 50 korun, děti 30 korun

Výstava představuje tvorbu Jana Zahradníka od jeho dětských let, kdy začal fotit ovlivněn svým otcem Janem Zahradníkem starším. Jedná se o pouze malou ukázku toho, co otec a syn Zahradníkovi zachytili v uplynulých desetiletích na svých fotografiích. Snímky dokumentují nejen rodinné události, ale velkou měrou také dění v Kopřivnici, její proměny v průběhu času, zánik staré obce a budování moderního města, oslavy nejrůznějších svátků a výročí i běžný život v ulicích města.

Plachý host

KDY: pátek 21. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Akustická hudební vlna poezie všedního dne / noci, která se potká v Novém Jičíně, což je vlastně mezi mezi Brnem, Ostravou, Frýdkem-Místkem kde působí. Kapela je autorsky z velké části tvořena hudbou Martina Kostaše a básněmi Vladany Kudrnové. Na programu večera bude převážně repertoár z nově připravované čtvrté desky. Tuto acoustic-alternative partu si můžete užít v novojičínském Klubu Galerka v pátek 21. ledna od 20 hodin.



BRUNTÁLSKO

Ke kupci pro pohádku

KDY: sobota 22. a neděle 23. ledna od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: Muzeum Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun

Muzeum v Bruntále zve do malé výstavní síně zámku Bruntál na výstavu Ke kupci pro pohádku. Výstava představuje jeden z jevů obchodního a reklamního světa meziválečného období – reklamní pohádku. Vystavené tisky jsou doplněny ukázkami dobového zboží, drobnými kuchařkami, účtenkami a originály ilustrací.

Štístko a Poupěnka

KDY: sobota 22. ledna v 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 195 korun



Štístko a Poupěnka se tentokrát společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce a potkají Jeníčka a Mařenku u perníkové chaloupky. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak, kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou a spatří, jak drzou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní hity Hejbni kostrou a Jájájá a další osvědčené písničky.



Večer ve Střeleckém domě

KDY: sobota 22. ledna od 18 hodin

KDE: SVČ Krnov

ZA KOLIK: 100 korun

Večer plný dobové hudby, tance, výborné kávy a zajímavých přednášek. Přijďte a prožijte spolu s námi příjemný návrat do doby rozkvětu Střeleckého domu, navštivte nejen kancelář samotného pana Leopolda Bauera, ale i běžně veřejnosti nepřístupná zákoutí tohoto neobyčejného místa. Celkovou atmosféru večera umocní přítomní majordomové, buřinky a klapot dámských podpatků.

