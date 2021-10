Febiofest Ostrava 2021

KDY: čtvrtek 7. října - sobota 9. října

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Na osm festivalových dnů v Praze i letos tradičně naváže regionální část „MFF Praha – Febiofest“. Festivalové ozvěny v Ostravě proběhnou od 7. do 9. 10. 2021.

Na programu regionálních ozvěn 2021 budou uvedeny snímky z festivalu i z distribuce. Mezi nimi například komorní dobrodružné drama Minuta věčnosti, které režisér a scenárista Rudolf Havlík natočil na Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody. Hlavní role otce a dcery si zahráli Jiří Langmajer a Martina Babišová.

Nová komedie legendárního režiséra a scenáristy Woodyho Allena Festival pana Rifkina vypráví o jeho největší lásce – o magii, kterou dokáže vytvořit stříbrné plátno.

Nový československý koprodukční film Kryštof režiséra Zdeňka Jiráského je filmem o víře, naději a oběti. Hororový snímek Svatá Maud spisovatelky a režisérky Rose Glass sleduje zbožnou zdravotní sestru, která je nebezpečně posedlá záchranou duše svého umírajícího pacienta.

Debut režisérky Charlène Favier Slalom vypráví příběh nadějné patnáctileté Lyz, která trénuje pod vedením přísného bývalého šampióna, aby se stala profesionální lyžařskou hvězdou.

Více informací bude postupně doplňováno. Novinky můžete sledovat na webu Febiofestu Ostrava a na FB události.

Hodokvas na hradě

KDY: sobota 9. října od 10 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: v předprodeji: 100 korun dospělí; 60 korun děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP; 280 rodinné vstupné, zdarma doprovod ZTP; na místě od 9.10.: 120 korun dospělí; 80 korun děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP; 350 korun rodinné vstupné



Na hodokvase na hradě se bude hodovat, ochutnávat pivo a víno, ale na své si přijdou samozřejmě také abstinenti. Přijďte si vychutnat již 16. ročník této akce.



PROGRAM



Stage Rádia Čas - Horní nádvoří

11:30 - 12:30 Živé vaření s Evičenstvem

Evi Tomečková, finalistka reality show MasterChef Česko 2020

13:00 - 13:30 Slavnostní vyhlášení Regionální potraviny Moravskoslezského kraje 2020

14:00 - 15:00 Kelt Grass Band

15:30 - 16:30 Izabel

17:00 - 18:30 Soutěž Ostravský Chilliman a živé vaření

19:00 - 20:00 Skrat

20:00 - 20:30 Manawa Fire Art

20:30 - 22:00 Neo Chess Sunny Rock and Roll Band



Amfiteátr - Dolní nádvoří

Jízda na ponících pro děti

13:30 - 14:30 Ukázka sokolnictví

16:30 - 17:00 Westernová show Ladislava Šína s dlouhými honáckými biči

17:00 - 18:30 Westernový workshop pro děti i dospělé

ovládání biče a trikové lasování

20:00 - 20:30 Manawa Fire Art - ohnivá performance



Hradní pevnost

Dětská fun zóna Rádia Čas - soutěže a hry pro děti, malování na obličej, sluníčkový maskot

Alchymista Bavor

Kubuku

JaDoLi - zaplétání copánků a workshop

Včelařství Klinkovští - medové workshopy



Herní workshopová zóna - Velký sál

Tvoje Nebe - nebeský workshop a tvůrčí dílny

Nová Akropolis Ostrava - tvůrčí dílny

Středisko volného času Korunka - pohybuvé workshopy a tvůrčí dílny



Divadelní zóna - Malý sál

11:00 - 12:00 Loutkový svět, z.s. - Strašfuńák

15:00 - 15:45 Těšínské divadlo Bajka - inscenace Čert a Káča



Galerie nad malým sálem

Výstava fotografií ostravského fotografa Jiřího Zerzoně



Novinky můžete sledovat na webu Slezskoostravského hradu a jeho FB profilu. Připojte se také k FB události.



Charitativní běh dobré vůle

KDY: sobota 9. října od 10 hodin

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun na místě nebo úhradou na transparentní účet 265315788/0300, VS 20192

Dobročinná akce pro jednotlivce i celé rodiny na pomoc dětem s vývojovým neurologickým postižením prostřednictvím Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Heslo akce: Pomáhat není nic těžkého, ba naopak. Pomoci může svou účastí každý i sobě - pohybem (přičemž rozhodně není třeba zrovna běžet) v krásném prostředí Komenského sadů, které obzvlášť ve své říjnové podobě stojí za návštěvu! Běh začne u lávky přes řeku Ostravici.

Ivan Hlas trio

KDY: sobota 9. října od 19 hodin

KDE: Klub Parník, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun



Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písničkáře Ivana Hlase. V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou na akustické nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů. Je to hudba v dobrém slova smyslu lidová. Ivan Hlas je skladatel, zpěvák, kytarista, ketrý se výrazně zapsal do vývoje české hudby. Proslavil se především písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu. Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby. Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými nováčky, jejich radost z přímo předané muziky je pověstná. V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.





KARVINSKO

Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A.

KDY: pátek 8. října od 19 hodin

KDE: malý sál MěDK, Karviná

ZA KOLIK: 90 korun

Divadelní soubor MěDK Karviná K.V.A.S. opět zahraje svou hru Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A., čili astro komedii Tomáše Kovandy. Astrokomedie je o jednom vědeckém experimentu na pozadí mise sovětských kosmonautů na Mars. Je možné s někým strávit delší dobu a mít ho přitom stále rád? Je možné být s někým zavřený déle v jedné místnosti a nemít chuť ho po čase zabít? Je možné zachovat si vlastní hodnoty, zdravý rozum, loajálnost vůči své zemi i miliony kilometrů daleko? A je vůbec možné letět na Mars a nezbláznit se? Skupinu sovětských vědců to napadlo zjistit… Představení se uskuteční v pátek 8. října od 19 hodin v malém sále MěDK Karviná.

Malba akrylem na různé motivy (vlastní tvorba)

KDY: sobota 9. října od 9 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko "Střelnice", místnost v patře, Český Těšín

ZA KOLIK: kurzovné 1500 korun



Naučíte se teorii barevného kruhu a vyzkoušíte si, jak se maluje akrylovými barvami. Dostanete vybrat z pestrých a barevných předloh. A nemusíte se bát, že to nezvládnete. Kurz je určen i pro ty, co nikdy nemalovali. Malování podle předlohy bude doplněno i malbou abstraktu, ať už v samostatném obraze nebo v pozadí. Lektorem kurzu je MgA. Tomáš Oslizlok.



Výtvarná dílna pro děti

KDY: sobota 9. října od 8 hodin

KDE: Městská knihovna havířov, dětské oddělení na ulici Svornosti

Podzim skýtá spoustu kreativních podnětů k tvoření a vyrábění, využijte toho pro své děti! Dětské oddělení Městské knihovny Havířov na ulici Svornosti srdečně zve na výtvarnou dílnu pro všechny děti, které rády tvoří, malují a vyrábí. V sobotu 9. října od 8 hodin se bude vyrábět cedulka na kliky ve stylu Harryho Pottera. Neváhejte a přijďte se na dopoledne zabavit.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Strašidelný hrad Hukvaldy

KDY: sobota 9. října od 17 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, děti od 4 do 14 let, studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP 60 korun

Strašidelná sobota čeká na malé i velké návštěvníky hradu Hukvaldy. Nyní jej obývají strašidla, bytosti z podsvětí a duchové, kteří opouštějí své úkryty a odhalují svou pravou tvář. Ale pozor! Vidět je můžete pouze v noci. Vydejte se na strašidelnou noční prohlídku hukvaldského hradu. Nebudou chybět ukázky šermířských soubojů, pohádek a ohňová show s krampus čerty. Tajemná zákoutí hradu můžete nyní objevovat v netradičním čase. Hrad otevře svou bránu speciálně pro Vás!

Strašidelný hrad otevíráme ještě před setměním,kolem 17 hodin - doporučujeme pro návštěvu s dětmi, po setmění bude strašidelný hrad ještě strašidelnější.

Program:

I. část 17.45 – 19.45 (vhodné pro děti)

17.45 zahájení akce

17.45 otevření strašidelného hradu a Krampus pekla

17.50 šerm - Valmont

18.45 Gotická katovna Ordál

19.15 uzavření strašidelného hradu

19.20 ohňová show Striga

19.45 ukončení akce

II. část 20.00 – 21.45

20:00 zahájení akce

20.00 otevření strašidelného hradu a Krampus pekla

20.15 Ohňová show - Ohnivák Čenda

21.15 uzavření strašidelného hradu

21.20 ohňová show Striga

21.45 ukončení akce

Jazz ve městě

KDY: pátek 8. a sobota 9. října

KDE: Klub Stolárna, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: dvoudenní 350 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě, Pá 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě, So 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě



Tradiční dvoudenní jazzový maraton ve Frýdku-Místku, vystoupí Odřej Ruml, Jazz a BEYOND jam band, Sisa Fehér a Vladko Mikláš a Brian Charette Trio.





René Souček pomáhá Faunaparku

KDY: sobota 9. října od 16 hodin

KDE: Fauna park, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun, koncert 120 korun

Návštěvou této akce pomůžete frádeckému Faunaparku. Workshop hry na ukulele s René Součkem začíná v 16 hodin, vstupné 70 korun půjde na opravu stodoly. V 18 hodin je na programu charitativní koncert Reného Součka pro stodolu, vstupné 120 korun půjde na opravu stodoly.

OPAVSKO

Květiny ve všech podobách

KDY: víkend 9. a 10. října od 9 hodin

KDE: kulturní dům Slavkov

ZA KOLIK: 40 korun

Dvoudenní výstava Květiny venku i doma nabídne návštěvníkům kromě pohledu na krásu vystavených květin i ochutnávku salátů, vzorky výpěstků, správnou výsadbu truhlíků, burčák, strom přání, pocitový chodník, soutěže pro děti a řadu dalších aktivit. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: Archiv městského úřadu

Divadelní schůzka s královnou

KDY: neděle 10. října od 14 a 16.30 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

ZA KOLIK: 150 a 130 korun



Děti se setkají s Královnou Koloběžkou První, která za nimi a hlavně za králem přijede – nepřijede obutá – neobutá a učesaná – neučesaná a přinese dar – nedar. Známá Werichova pohádka vypráví o rybářově dceři Zdeničce, pro kterou není nic nemožné. Svou chytrostí vyřeší královy hádanky, ale nejenom to. Především svým důvtipem a pohotovostí získá jeho srdce. (jih)

Nedělní loutková divadélka

KDY: neděle 10. října od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Hlučín

Divadelní loutkové pásmo nabídne malým divákům i jejich doprovodu prostřednictvím protagonisty Milana Štastného v roli principála loutkové zpracování klasické pohádky Tři prasátka. Děti budou sledovat příběh tří malých čuníků a jejich snahu vyzrát nad zlým vlkem. (jih)

Výstava heraldických předmětů

KDY: sobota 9. září od 17 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 50 korun



Zájemci o heraldické předměty provede v komentované prohlídce výstavy Říšské koruny Karla IV. její autor Oldřich Beneš. O jednotlivých exponátech má dokonalé informace a rozhodně si je pro sebe nenechá. (jih)

Výlet do atraktivního světa loutek

KDY: neděle 10. října od 16 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: 100 korun

Pražská loutkoherecká skupina Loudadlo pozve vítkovské děti na výlet do světa hudby, kolotočů a říše exotických zvířat. Návštěvu jim umožní loutková revue s názvem Veselá pouť, která bude mít jako hosty známé televizní postavičky Jů a Hele. (jih)

Opavský vinný trh 2021

KDY: pátek 8. října od 16 hodin

KDE: OC Breda & Weinstein v podlaží 0, Opava



V pátek 8. října se můžete těšit na již tradiční akci Opavský vinný trh 2021, která se uskuteční v OC Breda & Weinstein v podlaží 0 . Večer spojený s ochutnávkou vín a také hudbou představí vinotéky z regionu, restaurace, soukromé subjekty, ale nově i školy a e-shop. To umožní návštěvníkům výběr z více než sto padesáti kvalitních vín, kdy budou převažovat přívlastková vína z Moravy.

Letošní novinkou je rozšíření sortimentu i o vína zahraniční, šumivá vína a míchané nápoje z vín. Gastronomickou zajímavostí k vínu budou letos mimo jiné i hlemýždí speciality, lokální horká čokoláda nebo espreso z místní pražírny a další pochutiny.

Přestože cena vína na trhu od doby prvního ročníku v roce 2014 výrazně vzrostla, ceny degustačních vzorků se i v letošním ročníku udrží v rozmezí 20 až 40 Kč. Zachována zůstane i cena degustační skleničky, která slouží k rozlévání degustačních vzorků a po vinném trhu se stává praktickým suvenýrem. Částí výtěžku přispějí prodejci na charitativní účely. Přidat se k nim mohou i další návštěvníci a podnikatelské subjekty.



Více informací naleznete na www.opavske-slezsko.cz nebo www.ocbreda.cz, můžete také sledovat FB událost.

NOVOJIČÍNSKO

Open Mic

KDY: sobota 9. října od 19 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 20 korun

Jako vždy se můžete těšit na pohodový večer s přáteli a pohodovou atmosférou. Kdo má rád převážně folkovou muziku, nebrání se ani jazzu, poezii nebo dalším stylům hudebním i ne-hudebním, nebo si chce vyzkoušet zahrát tři své písně na pódiu, nesmí na Open Mic Nový Jičín chybět! O svém vystoupení se můžete rozhodnout až na místě, nebo si svůj čas dohodnout předem. Vezměte své přátele a přijďte si užít pohodový večer.

Strašidlení na Kotouči

KDY: pátek 8. října od 19 hodin

KDE: Národní sad, Štramberk

ZA KOLIK: 40 korun



Na stezce odvahy pro děti čeká návštěvníky noční hra pro rodiče s dětmi, které mají rádi dobrodružství. Vezměte si svítilny s sebou.



Obušku z pytle ven

KDY: neděle 10. října od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun

Náhradní termín nedělní pohádky je tu a dříve zakoupené vstupenky jsou v platnosti. Stolečku, prostři se! Oslíčku, otřes se! Obušku, z pytle ven! Příběh o třech kouzelných darech, které přinesou štěstí pasáčkovi Janíkovi a jeho milé Aničce, vás jistě potěší s dramatizaci loutkové scény Bajka Těšínského divadla.

BRUNTÁLSKO

Koncert klasické hudby

KDY: neděle 10. října od 15 hodin

KDE: kostel svaté Kateřiny, Horní Benešov

ZA KOLIK: vstup volný

Na programu budou díla českých i světových mistrů. Účinkující: Jiří Kutálek (varhany, stage piano), Anna Kvěchová (housle), Zdeňka Kotková (zpěv). Zpřístupněn bude i kůr, kde si zájemci mohou prohlédnout varhany.

Na stráži

KDY: sobota 9. a neděle 10. října, od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné 100 korun, děti od 4 do 14 let, studenti a senioři 50 korun, rodinné 250 korun



Hrad Sovinec láká na program pro celou rodinu i tento víkend. Těšit se můžete na netradiční prohlídky, sovinecký rébus, ukázky výcviku hradní posádky a jak se stavělo opevnění a jiné střípky ze života na hradě.



Na ostro

KDY: sobota 9. října od 19 hodin

KDE: velký sál tělocvičny ZŠ, Město Albrechtice

ZA KOLIK: 250 korun

Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit film pro dospělé… S divadelní komedií Na ostro se představí herci známí z tv seriálů a předních pražských divadel.

