Discordant v Kofola Music Clubu KDY: sobota 2. října od 20 hodin KDE: Kofola Music Club, Krnov ZA KOLIK: 120 korun, 150 korun Progresivně metalově laděná kapela z Krnova vystoupí v místním Kofola Music Clubu, aby rozvířila vody opět nabíhající klubové scény a sezóny. Koncert se uskuteční v sobotu 2. října od 20 hodin a hostem bude kapela Apathy Again.

V rámci festivalu Bezručova Opava nabídne divadlo Husa na provázku opavskému publiku symfonietu o brněnské femme fatale, skladatelce a dirigentce Vítězslavě Kaprálové. Hra Vitka přibližuje pestrý život a dílo této umělkyně, která působila v oboru, vyhrazenému především mužům. Příběh, hovoří o nespoutanosti, náruživosti a svobodomyslnosti, ji představuje jako nekonvenční osobnost s bohatým milostným životem, který skončil v jejích pětadvaceti letech. Udržovala též mnohaletý partnerský vztah s ženatým Bohuslavem Martinů a kdyby žila déle, stala by se jednou z nejslavnějších českých žen. (jih)

Drakiáda i Den zdraví KDY: neděle 3. října KDE: Vítkov Louka u druhého Paveláku bude od 15 hodin plná létajících předmětů, v tomto případě draků. Vyhlášená bude soutěž, čí drak vyletí až do oblak, ale odměny se dočkají všichni soutěžící. Den zdraví proběhne od 9 do 17 hodin na náměstí Jana zajíce. Jeho náplní bude bezplatné měření i zdravotnické poradenství. Jako dárek získají návštěvníci knihu. (jih) Ilustrační foto.Zdroj: Matej Slávik

Na XIX. mezinárodní výstavě výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit budou k vidění špičkové hlavolamy celého světa, některé zhotovené 3D tiskem. Návštěvníci budou svědky světových premiér hlavolamů i deskových her a některé si mohou vyzkoušet i koupit. Své místo budou mít i historické pohlednice z regionu, podpisy významných osobností, pivní tácky, výrobci ozdobných gratulací, foukání skla pro děti, numismatika a ukázky starých řemesel i další zajímavosti včetně překvapení přímo v sále. (jih)

Hlavolamy i kuriozity v kulturním domě KDY: neděle 3. října od 9 do 16 hodin KDE: KD Větřkovice

Běh s posezením KDY: sobota 2. října od 14 hodin KDE: Ludgeřovice Účastníci absolvují vyřazovací závod na pat až deset kilometrů v okolí chaty Ostříž – Farská cesta. Po skončení bude vyhlášení absolutního vítěze a už poklidné posezení s jídlem, pitím a živou hudbou, vyhrávající přítomným do 22 hodin. (jih)

Oktoberfest na Olešné 2021 KDY: sobota 2. října od 14 hodin KDE: Family Park Olešná ZA KOLIK: 88 korun, děti mají vstup zdarma Přijďte si užít zábavné odpoledne a vystoupení rockových kapel. Další ročník oblíbeného festivalu je tady! Startuje se v sobotu 2. října ve 14 hod. Kapely KABÁT REVIVAL DASKABÁT a AC/DC COVER BAND vám určitě padnou do noty. Na programu budou také grilované speciality, deset druhů piv a program pro děti! Oktoberfest. Ilustrační fotoZdroj: Deník/archiv

10 let bez Ivana Magora Jirouse KDY: pátek 1. října od 19 hodin KDE: Zkušebna Art club, Frýdek-Místek ZA KOLIK: 200 korun v předprodeji, 250 korun na místě

Slavnosti bojových umění KDY: neděle 3. října od 12 hodin KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava Festival Slavnosti bojových umění je nejstarší exhibicí bojových umění a sportů v Ostravě. Koná se již více než dvacet let. Pořadatelem akce je oddíl Aikido Sportovního klubu policie Ostrava, který je nejstarším a největším oddílem praktikujícím Aikido v našem regionu. Tato dnes již téměř tradiční akce zároveň slouží nejen k propagaci studia bojových umění v renomovaných oddílech našeho Moravskoslezského kraje a hlavně ostravského regionu, ale také v neposlední řadě k motivování mládeže ke smysluplnému využití volného času. Všichni vystupující a moderátoři se s ohledem na charitativní zaměření akce zříkají nároků na honorář. Stejně jako v minulých ročnících bude i letos výtěžek festivalu věnován Nadaci policistů a hasičů, která se stará o děti, kterým rodiče zemřeli při výkonu služby. Celý výtěžek ze vstupného jde na konto nadace , která se stará o děti, kterým rodiče zemřeli při výkonu služby. Aikido. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Leona Paroulková

Nářez v Barráku KDY: pátek 1. října od 19 hodin KDE: BARRÁK Music Club ZA KOLIK: 200 korun Přijďte do BARRÁKU podpořit klubovou scénu a pokřtít nové album kapely 100NA100. Kapely BASTARD, 100NA100, GROG a COINCIDENCE spojily síly a přidávají se k těm kapelám, které po dlouhých časech omezování opět rozjíždějí akce na klubových scénách. Tak si to nenechte ujít!

Ve dnech 30. září 3. října 2021 proběhne 8. ročník festivalu tance, pohybu a nového cirkusu, který vás vezme na výlet do krajiny města, krajiny pohybu, krajiny těla a krajiny tvorby. Pojďte prozkoumat své město, pohyb, tělo i tvorbu tak, jak je neznáte. Zavede vás na nová místa, za novými zážitky a novými uměleckými formami. Během přelomu září a října opět festival oživí Ostravu unikátním spojením tance, cirkusu, pohybového divadla a hudby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.