Folklor bez hranic 2021 - Závěrečný festivalový den

KDY: pátek 20. srpna od 16 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun - dospělí; 60 korun - děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P; 270 korun - rodina (2 dospělí + až 3 děti); děti do 5 let a doprovod ZTP/P zdarma

Závěrečný koncert dospělých domácích i zahraničních kolektivů multikulturního folklórního festivalu Folklor bez hranic 2021 proběhne v pátek 20. srpna od 18.30 hodin na Slezskoostravském hradě v Ostravě. Vystoupí soubory ze Srbska, Polska, Slovenska, FS Skejušan, FS Mateník, SSHS, Ševčík MFS a SLPT Hlubina. Festival v průběhu dnů od 16. do 20. srpna putoval ulicemi města Ostravy a představil folklor souborů ze Srbska, Polska, Slovenska a České republiky na pódiích ve veřejném prostoru, ale také v domovech pro seniory nebo v centru pro osoby se zdravotním postižením. Kromě Závěrečného koncertu se v pátek také skuteční od 16 hodin Koncert dětských folklorních souborů a od 17 hodin Koncertní vystoupení skupiny Musica Balkanika. Více aktuálních informací najdete na facebookové události.

Ostravské dny 2021 - Dlouhá noc: 18 Hodin - 1080 Minut

KDY: 20. - 21. srpna od 17 hodin

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: 350 korun



„Na poli soudobé hudby se u nás festival Ostravské dny rovná zjevení, zázraku…“ zaznělo v jedné z reportáží českého odborného hudebního časopisu Opus Musicum adresovaně k festivalu Ostravské dny, který se věnuje výhradně soudobé a avantgardní hudební tvorbě. V noci z pátku 20. srpna na sobotu 21. srpna si budete moci užít výjimečnou akci Dlouhá noc: 18 hodin – 1080 minut, která představí „akustickou galerii“, ve které posluchač putuje z místa na místo a vstřebává hudbu po svém. Může jí poslouchat a může u ní klidně i spát, pokud k tomu její tóny uzná za vhodné. Více informací o programu a místech této akce naleznete na webu nebo facebookové události.

Odpich – nový multižánrový festival, kam může i vaše kapela

KDY: sobota 21. srpna od 15 hodin

KDE: Amfiteátr - Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: zdarma

Pokud máte kapelu a právě přišel čas ji trochu zviditelnit, máte jedinečnou možnost. Nový multižánrový open air festival poskytuje příležitost ke zviditelnění začínajícím kapelám z regionu. Vybrané kapely, na jejichž složení se podílela pětičlenná odborná porota a také fanoušci, zahrají s profi aparaturou na pódiu amfiteátru Domu kultury města Ostravy spolu s kapelou Places. Akce startuje v 15 hodin.

Olympic na Letní scéně Amfi

KDY: neděle 22. srpna od 19 hodin

KDE: Letní scéna Amfi, Ostrava

ZA KOLIK: 490 korun



Skupina Olympic ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romantiků a Trilobit. Samozřejmě že dojde i na největší hity. Na tomto koncertě je volné sezení, tedy volný výběr míst k sezení.



Janáčkova filharmonie v Gongu

KDY: neděle 22. srpna od 19 hodin

KDE: Multifunkční aula GONG, Ostrava

ZA KOLIK: od 400 korun do 800 korun

Již dlouhou dobu překračuje Janáčkova filharmonie Ostrava hranice klasické hudby. V minulosti odehrála nespočet koncertů s umělci v rámci popu nebo rocku a nejinak tomu bude i v sezóně 2021/2022, kdy řada těchto projektů zažije svou premiéru. Orchestr JFO doprovodí vystoupení Queen tribute kapely Queenie, Ondřeje G. Brzobohatého, ostravské duo Krhut & Kozub a další. Na závěr prázdnin jsme si ostravská filharmonie připravila malou ochutnávku toho, co nás čeká a ukázky z jednotlivých projektů odehrajeme exkluzivně v aule Gong během jednoho večera. Vystoupí Martina Vlčková (zpěv), Tomáš Savka (zpěv), Jiří Krhut (hudba, text, zpěv), Štěpán Kozub (text, zpěv), Koncertní sbor Permoník a další.

TIPY ZA KARVINSKO

Vítání slunce na Lodičkách

KDY: sobota 21. srpna od 9 hodin, neděle 22. srpna od 9 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Ranní jóga na populárních karvinských Lodičkách je opět tady! Všechny příchozí čeká zajímavé ranní protažení s prvky jogy, dechového cvičení, mobilizačního cvičení i trocha meditace. V sobotu předcvičuje Tomáš Kozma, v neděli rovněž. Pokud chcete cvičit na karimatkách, vezměte si své, nicméně cvičit můžete i na trávě, zkrátka dle vlastní volby. Více se dozvíte na facebooku Lodiček Dokořán.

Allskapones + Matuška Project

KDY: sobota 21. srpna od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Kultovní karvinskou kapelu Allskapones doplní v sobotní večer Matuška Project. Koncert probíhá v rámci projektu „Kultura v údolí řeky Olše" a akci pořádá Iniciativa Dokořán ve spolupráci s Karviná - oficiální stránka města a Nadace OKD. Více na facebookové události akce.

Festival barev v Českém Těšíně

KDY: sobota 21. srpna od 15 hodin

KDE: Areál Kulturního a společenského střediska Střelnice, Český Těšín

ZA KOLIK: zdarma

Skvělá hudba, usměvaví lidé a zábava s barvičkami Holi, to je nejlepší recept na úžasný den! Čeká vás obrovské množství barev, originální prášek Holi nejvyšší kvality (dá se lehce vyprat), nejlepší DJ’s, chutné občerstvení z foodtrucků a pozitivní atmosféra a radost ze života. Organizátory Festivalu barev v Těšíně jsou opět COK „Dom Narodowy“ a KaSS „Střelnice“. Akce podléhá podmínkám v souvislosti s covid-19. Více ZDE.

Tři vykřičníky

KDY: neděle 22. srpna od 16 hodin

KDE: Park u Kulturního domu Radost, Havířov

ZA KOLIK: vstup volný



Kapela Tři vykřičníky z Ostravy hraje hudební žánr folk-pop. Folk-pop se vyvinul v šedesátých letech minulého století v oblasti lidové hudby a folk rocku. Rázovitá Ostravská hudba, osobitý humor, dobrá nálada a vždy skvělá atmosféra vás alespoň na chvíli opět přenesou do světa bezstarostného konce léta. V případě deštivého počasí se koncert bude konat v sále Kulturního domu Radost v Havířově.

TIPY FRÝDECKO-MÍSTECKO

Strašidelný hrad Hukvaldy

KDY: sobota 21. srpna od 19 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy obývají strašidla, bytosti z podsvětí a duchové, kteří opouštějí své úkryty a odhalují svou pravdou tvář. Ale pozor! Vidět je můžete pouze v noci. Vydejte se na strašidelnou noční prohlídku hukvaldského hradu. Nebudou chybět ukázky šermířských soubojů, pohádek a ohňová show s krampus čerty.

Program

I. část 19.00 - 21.00 (vhodné pro děti)

19.00 Zahájení akce, otevření strašidelného hradu

19.05 Sokolnické ukázky - Sokolník Oszelda

20.15 Gotická katovna Ordál

20.30 Uzavření strašidelného hradu

20.35 Ohňová show Striga

21.00 Ukončení akce



II. část 21.15 – 23.00

21.15 Zahájení akce

21.15 Otevření strašidelného hrad

21.30 Ohňová show - Černí salamandři

22.30 Uzavření strašidelného hradu

22.35 Ohňová show – Striga a růže draka

23.00 Ukončení akce

Bike Čeladná

KDY: sobota 21. srpna od 7.30

KDE: areál ZŠ Čeladná



Bike Čeladná je celorepublikový MTB závod pro širokou veřejnost, konaný v Moravskoslezském kraji přímo v srdci Beskyd. Účastnit se jej mohou všechny věkové kategorie se zájmem o sport. Závod je výjimečný svou trasou, která vede středem chráněné krajinné oblasti Beskydy, které zaujímají plochu o rozloze 1160 km. Má dlouholetou tradici a závodníci se do Čeladné rádi vrací. Vybírat můžete ze tří tras – 30 km, 50 km a Family jízdy, která je dlouhá 20 km.



Program celého dne

7.30 Začátek registrace pro všechny závody

8.45 Konec registrace Junior Bike Čeladná

9.15 Začátek závodu Junior Bike Čeladná

11.30 Start závodu Trasa B a Family jízda

11.45 Vyhlášení závodu Junior Bike Čeladná

12.30 Start závodu Trasa A

16.00 Vyhlášení závodů Trasa A a B

16.30 Tombola

XVII. Obecní dožínky

KDY: sobota 21. srpna od 20 hodin

KDE: Palkovice

Obec Palkovice ve spolupráci se zájmovými organizacemi Vás srdečně zve na XVII. Obecní dožínky.

Program

12.00 otevření areálu

13.00 písničkář Pokáč

14.00 slavnostní zahájení

14.30 dechová hudba Palkovjanka

16.00 hudební skupina Olympic

17.30 zpěvačka Kaczi

19.00 zpěvák Vašo Patejdl

21.00 hudební skupina Poetika

22.00 ohňostroj

22.30 večerní zábava se skupinou Sagar

Programem vás provede Marian Žárský. Připraven je také doprovodný program pro děti i dospělé po celé odpoledne, zábavné a pouťové atrakce, Cirkus trochu jinak, virtuální realita, Senior bez nehod, manželské rande, pískohraní, malování na obličej, tematická fotobudka a spousta další zábavy. Bohaté občerstvení je zajištěno!

Koncert písničkáře a textaře Jana Pokorného alias PokáčeZdroj: Deník/Luboš Jeníček

Šancefest: 400 let opevnění Velká šance

KDY: sobota 21. srpna od 11 hodin

KDE: opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova

ZA KOLIK: zdarma



Po 11. hodině začne výstřelem z děla a slavnostní salvou historický program. Proběhnou historické bloky s ukázkami vojáků v období třicetileté, slezských a napoleonských válek. Představeno bude řemeslo těšínského puškařství (ukázky výroby pušek těšínek, postupu výroby děl, ukázky střelby). Součástí historického bloku je ukázka děla s kompletním vybavením a dobový hmoždíř.



V prostředí dobového tábora vystoupí kapela Ragojka a dotvoří tak historickou atmosféru. U návštěvnického centra budou od 11 hodin lidoví řezbáři vyřezávat umělecká díla, budou připraveny dřevařské dílničky, řemeslný jarmark a dobové atrakce pro děti. V 11 hodin odstartuje soutěž ve vaření guláše. O nejlepším guláši Šancmajstra rozhodne veřejnost i profesionální kuchaři, hodnocení a ochutnávání zahájí v 15 hodin výstřel z děla.



Od 15 hodin budou veřejnost bavit kapely a zpěváci:

15.00 Bohuš Matuš

16.45 Górole

17.45 kapela Sagar

19.15 Queen Show

20.45 Adam Ďurica

22.00 DJ

TIPY ZA OPAVSKO

Hrady CZ přidávají lístky

KDY: pátek 20. a sobota 21. srpna

KDE: Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: informace o ceně vstupenek zde



Putovní letní kulturní festival Hrady CZ se hlásí ve své „odlehčené verzi“ Hrady CZ Light a otevírá se většímu počtu návštěvníků. Do prodeje dává další lístky. Letos v Česku zavítá pouze na dvě místa! Do Hradce nad Moravicí a na Bezděz. Návštěvníci se mohou těšit například na kapely Divokej Bill, Rybičky 48, Mirai, Mig 21, UDG, Support Lesbiens, No Name nebo Tomáše Kluse, Pokáče, Xindla X a Sebastiana. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením se maximální kapacita festivalu zvyšuje na sedm tisíc osob a odpadne také nutnost rozdělit areál festivalu na dva sektory. Letošní Hrady CZ odstartují v pátek a sobotu 20. a 21. srpna v Hradci nad Moravicí.

Těšte se na nabitý program:



Pátek - KOOPERATIVA STAGE

18:00 - 19:00 NO NAME

19:10 - 19:40 vyhlášení nejlepších masek

20:00 - 21:00 TOMÁŠ KLUS

21:30 - 22:30 MIG 21

23:00 - 00:00 MIRAI



Sobota - KOOPERATIVA STAGE

12:30 - 13:30 XINDL X

14:00 - 15:00 UDG

15:30 - 16:30 SEBASTIAN

17:00 - 18.00 POKÁČ

18:30 - 19:30 SUPPORT LESBIENS

20:00 - 21:00 VISACÍ ZÁMEK

21:30 - 22:30 DIVOKEJ BILL

23:00 - 00:00 RYBIČKY 48



Milovníky country potěší nový festival

KDY: pátek 20. a sobota 21. srpna

KDE: areál U chovatelů v Opavě - Kylešovicích

Na více než dvacetiletou tradici Jarních a Podzimních country širáků navazuje nový festival s názvem Opavský country širák. V pátek ho zahájí v 17 hodin známá opavská blues-folková kapela Dobrozdání a následovat bude country bál v podání šumperské skupiny Holátka. Sobotní program odstartuje ve 13 hodin a kromě vystoupení pořádajících skupin Azyl, Fram a Karavana nabídne i hosty - opavskou folkovou kapelu Kopyto, ostravské mini Acustrio i trampskou, folkovou a country legendu Hop Trop, Závěr programu obstará keltská smršť v podání skupiny Navostro. (jih)

Indiánské léto v arboretu

KDY: víkend 21. a 22. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: Arboretum, Nový Dvůr



Slezské zemské muzeum potěší příznivce všech věkových generací jedinečnou atmosféru Divokého západu tradičním Indiánským létem. V populární akci jim znovu přiblíží hodně zblízka život indiánů a seznámí je s jejich kulturou, zvyky a tradicemi, obydlím i zbraněmi. Chybět nebudou ukázky indiánského tepee, výroba originálních indiánských ozdob, tábor lovců kožešin, dobové zbraně, komentované prohlídky parku, soutěže pro děti a další zajímavosti. (jih)

Na kolech za zábavou

KDY: sobota 21. srpna

KDE: zámecký park, Kravaře

Kulturně sportovní spolek Elegant Ostrava a Město Kravaře připravilo pro milovníky jízdních kol a swingu akci Elegant Silesia. Cyklistické závody na historických kolech mají start v 7 hodin, Komentované cyklo vyjížďky s programem začínají od 11 hodin a od 14 hodin přivítá návštěvníky Swing piknik, vyplněný swingovou hudbou, tančírnou, kinematografem a dalšími neméně zajímavými programy. (jih).

Koncert s Bardolínem

KDY: neděle 22. srpna od 19hodin

KDE: Kupe, Opava

ZA KOLIK: 230 nebo 190 korun



Virtuózní uskupení provede posluchače v kulturním centru Kupe etnickou a lidovou hudbou celého světa. Ve svém programu jim představí například písně sefardské, skotské, irské, romské, afrokubánské nebo argentinské. Uskupení, s lehkostí překračující hranice hudebních žánrů, tvoří houslista Pavel Fischer, violoncellistka Margit Koláčková, akordeonista Jakub Jedlinský, perkursista Camil Caller a zpěvačka Jana Procházková. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Den pro klobouk 2021

KDY: sobota 21. srpna od 10 hodin

KDE: Návštěvnické centrum, Nový Jičín

ZA KOLIK: plné vstupné 150 korun, děti do 15 let za 50 korun

Chcete se projet dobovým autobusem Tatra z roku 1929 a zároveň poznat významné technické památky Nového Jičína? Pak je právě vám určená jedinečná sobotní akce Den pro Klobouk. Po 90 minut dlouhé projížďce bude program pokračovat také prohlídkou expozice klobouků v Návštěvnickém centru Nový Jičín, kde si mimo jiné budete moci vyrobit vlastní miniklobouček. Na akci je nutné se předem přihlásit a to buď telefonicky na čísle 735 704 070, nebo na: kristyna.juliova@novyjicin.cz. Pokud by se vám termín 21. srpna nehodil, bude ještě možnost 16. října a to ve stejných časech: 10.00 – 12.30, 12.00 – 14.30, 14.00 – 16.30. Více podrobnějších informací o akci najdete na webu icnj.cz.

22. frenštátské slavnosti

KDY: sobota 21. srpna od 10.30 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Město Frenštát pod Radhoštěm, Valašský folklorní spolek, Valašský soubor Sedmikvítek pořádají už tuto sobotu za finanční podpory Moravskoslezského kraje folklorní festival 22. frenštátské slavnosti.

Folklorní festival:

10.30 – 12.00 Muziganti hrajte (dechová hudba Galička z Veřovic)

13.00 zahájení festivalu

13.15 – 14.15 Zazpívala laštověnka - pořad dětských zpěváčků

14.30 – 15.45 Obrázky z regionů

16.00 – 17.00 Po staletí nás baví děti

17.15 – 19.00 Tančíme a zpíváme pro radost

20.00 – 21.15 Tomáš Kočko & ORCHESTR

21.15 – 22.00 Na rozchodnou - hraje kdo umí

(změna programu vyhrazena)

Doprovodný program:

*valachiáda - zábavný program pro děti od 14.15-15.30 hodin

*malování keramiky, krojový koutek, pískování

*řemeslný a farmářský jarmark, občerstvení po celý den zajištěno

Lanová dráha na Horečky v provozu za příznivého počasí od 9 - 21 hodin.

Zajištěn svozový autobus zdarma - odjezdy ze škvárové plochy naproti prodejny Albert.

odjezdy směr Amfiteátr: 11.30/12.30/14.30/19.00/19.45

odjezdy zpět z Amfiteátru: 12.00/13.00/15.00/19.20/ a po skončení koncertu Tomáše Kočka



Představení pro děti: O Honzovi

KDY: sobota 21. srpna od 15 hodin

KDE: Amfiteátr pod Starou věží, Štramberk

ZA KOLIK: 20 korun

Představení pro děti zahraje divadlo SemTamFór. Tomu nejlínějšímu mládenci široko daleko předpověděla sudička, že to bude právě on, kdo zabije draka a dostane princeznu. S Honzou to však ani nehne. Leží na peci, a jestli jej má štěstí potkat, tak ať přijde za ním. Představení je protknuto interaktvní komunikací s dětským publikem, které pomáhá pohádku vypravovat. Jak je v pohádkách SemTamFóru zvykem, pracuje se se znakovou scénou a vyprávění dotváří dětskou fantazií.

Den se záchranáři 2021

KDY: sobota 21. srpna 2021 od 10 hodin

KDE: hřišti hasičů, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Již podeváté bude patřit předposlední prázdninovou sobotu hřiště frenštátských hasičů záchranářům všeho druhu. Po celý den je připraven bohatý program pro celou rodinu.



TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Slezskou Hartu ovládne třídenní festival dračích lodí

KDY: od pátku 20. do neděle 22. srpna

KDE: Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

Nejmladší přehrada v České republice bude od pátku 20. srpna do neděle 22. srpna hostit v pořadí sedmý ročník Festivalu dračích lodí, který co do velikosti podle slov organizátorů nebude mít letos v České republice konkurenci. Návštěvníci se v Leskovci nad Moravicí mohou těšit jak na napínavé souboje na vodě, tak na bohatý doprovodný program. Tento závod je také součástí letošního seriálu akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„V současnosti máme přihlášených pětačtyřicet dvacetičlenných posádek. Čas k přípravě akce jsme naplno využili tak, aby soutěž byla skutečně na vysoké úrovni. Diváci uvidí každou loď zápolit v akci třikrát. Budeme mít k dispozici pevné startovní bloky i kameru, která dokáže dojezd posádek změřit v řádu tisícin vteřiny tak, aby boje proběhly v duchu fair play,“ říká ředitel závodu Tomáš Blaška z pořádajícího oddílu Torssen Sports.

V pátek budou návštěvníci svědky tréninkových rozjížděk, jež proběhnou od 14 do 20 hodin. Bezprostředně bude následovat slavnostní zahájení, letní kino, vystoupení kapely Poetika a zábava s DJ´em. V sobotu od 9 hodin už naostro propukne soupeření posádek v úvodním sprintu na 200 metrů. V pauze od 13 do 14 hodin se odehrají spanilé jízdy na dračích lodích pro děti, kdy si atraktivní odvětví budou moci vyzkoušet ti nejmenší. Závěrečný druhý blok soutěže poté určí vítěze sprintu.

V neděli se posádky dračích lodí představí na kilometrové trati, kdy start bude opět v Leskovecké zátoce a obrátka u zatopeného mostu. „Vítězové se mohou těšit na poháry, medaile a rovněž věcné ceny. Jako každoročně, i letos budeme vyhlašovat nejlepší masku bubeníka, to je taková naše specialita. Diváky tedy zvu i na tuto atrakci, převleky bývají velice vydařené,“ láká na bohatý víkendový program na Slezské Hartě Tomáš Blaška.

V rámci doprovodného programu se mohou diváci těšit na vystoupení folklórních skupin, rockovou formaci Generace-75 z Bruntálu, DJ´e, ABBA revival a Lenku Filipovou coby hlavního hosta večera. (Michaela Kratochvílová)

Krnov bude žít sportem. Buďte u toho

KDY: sobota 21. srpna od 9 hodin

KDE: sportovním areál, Krnov



Chcete si užít sobotu plnou sportu, zábavy a skvělého jídla? Pak si rozhodně v diáři zatrhněte datum 21. srpna od 9 hodin, kdy na krnovském sportovním areálu odstartuje jeden z největších sportovních festivalů v ČR – Sportfest Krnov. Čeká vás sportem nabitý program, který počítá s fotbalovým, florbalovým, hokejovým i volejbalovým turnajem. Nebude chybět ani běžecký závod pro veřejnost a samozřejmě také Mistrovství Moravy a Slezska ve freestyle koloběžkách. Program okoření svým vystoupením Voxel i Mini food festival zdravého jídla a pití. Pořadatelé s programem myslí i na děti. Tak určitě dorazte. (ims)

Borůvkové hody

KDY: víkend 21. - 22. srpna

KDE: Malá Morávka, Karlov, seznam podniků viz níže

Jubilejní 20. ročník borůvkových hodů proběhne už o tomto víkendu v Malé Morávce, Karlově pod Pradědem a okolí. Na návštěvníky čekají borůvkové knedlíky a další dobroty s borůvkami nebo z borůvek ve 14 místních restauracích a také na borůvkovém jarmarku v obecním parku v Malé Morávce. „Poprvé za dvacetiletou historii mají, i díky Moravskoslezskému kraji, borůvkové hody své vlastní webové stránky. Na adrese boruvkovehody.cz je výčet restaurací, jejich přesná poloha a připravené borůvkové menu. Návštěvníci si tak ještě před příjezdem mohou vybrat, kam zamíří,“ vysvětluje za organizátory akce Boris Keka. V obecním parku v Malé Morávce, na parkovišti u lanové dráhy Myšák a na dalších místech v obci proběhne borůvkový jarmark. Mezi partnerskými restauracemi bude jezdit bezplatný autobusový autobus. Organizaci parkování na k tomu určených místech zajistí místní dobrovolní hasiči. (ade)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Letní Flora 2021

KDY: čtvrtek 19. až sobota 21. srpna od 9 do 18 hodin, neděle 22. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: on-line 140 korun on-line, na místě 160 korun

Léčivá síla přírody a připomínka antického světa levitující nad hlavami návštěvníků. To jsou hlavní motivy květinové expozice letní Flory Olomouc. Součástí hlavní expozice inspirované Visutými zahradami Semiramidinými budou i tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin.

Své místo v programu má také expozice Českého zahrádkářského svazu Zdraví z přírody, výstava Příroda v malbě, malba v přírodě, Výzkumná laboratoř rostlin, Dny moravských vín či letní For Model a tradiční zahradnické trhy.

Součástí hlavní expozice bude také vodní plocha a tisíce léčivých rostlin. Ty zajistí sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin coby hlavní spolupořadatel. Připravené budou i floristické show předních českých floristů či odborné přednášky členů spolku Pelero.

Bylinky, koření, dobré víno i trendy v pěstování

Vlastní expozici pojmenovanou Zdraví z přírody pro návštěvníky nachystá v pavilonu E Český zahrádkářský svaz. Hlavní roli zde budou hrát bylinky a koření, členové Českého zahrádkářského svazu návštěvníkům odhalí i méně známé možnosti, jak může příroda prospět jejich zdraví. Expozici doplní řada květin a výpěstků. Členové ČZS se navíc o své zkušenosti podělí i v pěstitelské poradně.

Oranžerie pak bude pod taktovkou Unie výtvarných umělců Olomoucka patřit výstavě Příroda v malbě, malba v přírodě doprovázené květinovou výzdobou.

V pavilonu H bude připravená populárně-naučná expozice Výzkumná laboratoř rostlin, kde budou prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin a praktické ukázky jejich zpracování. Součástí této expozice je vernisáž výstavy fotografky Hany Martínkové „Stromy Smetanových sadů jak je neznáte“.

V pavilonu G bude na návštěvníky v rámci tradičních Dnů moravských vín čekat široká nabídka kvalitních vín od zkušených vinařů a profesionálních sommelierů.

Netradičně je pak mimo otevírací dobu celé výstavy v sobotu od 19 do 22 hodin na programu večerní posezení u vína, kulinářských specialit a cimbálové muziky, jehož hlavní hvězdou je zpěvák Jožka Šmukař se svým povídáním „Nevinně o víně“. Uskuteční se v části Smetanových sadů zvané Samba naproti palmovému skleníku.

Oslavy 60. výročí hvězdárny podruhé

KDY: sobota 21. srpna

KDE: Kolářovy sady, Hvězdárna, Prostějov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Prostějovská hvězdárna slaví! Buďte u toho a v sobotním večeru si v Kolářových sadech nenechte ujít nabitý program. Od 17 do 19 hodin se těšte na Malou výstavu o historii a odborné činnosti hvězdárny spolu s prohlídkami. Mezi 18. a 22. hodinou si pak vychutnejte nafukovací modely Měsíce a Země. Ve 20 hodin program rozparádí jazzovo-swingová kapela La Boujeau se zpěvačkou Ivou Kevešovou. Vstup je zdarma. Při nepřízni počasí se akce ruší.

Zlínský kraj

Kroj na Hané

KDY: pátek 20. srpna od 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Kroj na Hané je přednáška etnoložky Markéty Hnilicové, která bude věnovaná historii tohoto tradičního lidového oděvu, ale i jeho současné podobě. Kroj byl nedílnou součástí tradiční lidové kultury a hrál významnou roli při slavnostních událostech, mezi které můžeme zařadit oslavu úrody nebo slavení dožaté. A jak je to s krojem v dnešní době? Přijďte se i vy v pátek přiučit něco nového.

Folklorika Fest aneb Tradice pro budoucnost

KDY: pátek 20. - neděle 22. srpna

KDE: přírodní amfiteátr Kopaničárských slavností, Starý Hrozenkov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Nenechte si ujít jedinečný víkend ve Starém Hrozenkově, kde se bude konat od pátku do neděle historicky první ročník mezinárodního festivalu dětských souborů a skupin Folklorika Fest. Festival pořádá síť Základních uměleckých škol Folklorika, která každý den představí veřejnosti na tři stovky účinkujících. Těšit se můžete na desítky souborů z Čech, Moravy i Slovenska. A každý den pak zakončí umělci zvučných jmen: „Vedle dětských souborů a seskupení jsou na programu také Lipo, ATMO music, Verona, VUS Ondráš nebo cimbálová muzika Ciganski Diabli,“ vyjmenovává předseda správní rady Nadačního fondu Folklorika, Tomáš Štefánek. Těšit se můžete nejen na vystoupení dětí z tanečních a hudebních oborů, ale také na sólisty, cimbálové muziky a další.



Pořadatelé program festivalu připravovali dva roky, avšak loni se festival nemhl uskutečnit kvůli pandemii. „Získaný čas jsme věnovali o to větší přípravě, a proto můžeme divákům nabídnout opravdu bohaté dramaturgické obsazení,“ popisuje dále, Tomáš Štefánek.



Na takto velké akci samozřejmě nebude chybět bohatý doprovodný program, který nabídne třeba jarmark regionálních řemesel, krojů nebo taneční a hudební workshopy.



Mottem festivalu je Tradice pro budoucnost. Právě tím chce vyjádřit, že populární hudba či žánry nemusí být nutným kontrastem pro tradiční přístupy. „Ve společnosti a především mezi dětmi, jasně vidíme současné tendence. Nestavíme se do opozice technologiím nebo výdobytkům moderní doby – chceme dětem ukázat jejich kořeny a inspirovat je k tomu, aby se mohly přirozeně ztotožnit se zázemím, které je obklopuje. I proto jsme moc rádi, že naše pozvání přijala řada prvotřídních hudebních profesionálů,“ vysvětluje směr festivalu Tomáš Štefánek.



Kompletní program festivalu najdete na zde. Vstup na něj je po všechny tři dny zcela zdarma. Tak určitě dorazte a vychutnejte si tento unikátní třídenní folklorní svátek.



