Barrák music hrad 2021

KDY: první koncerty již 2. - 4. července

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: vstupné se liší dle jednotlivých koncertů

Multižánrový projekt Barrák music hrad vznikl jako reakce na koronavirovou situaci v roce 2020. Ročník 2021 navazuje a vy se můžete těšit na jednodenní koncerty, festivaly a performance českých i zahraničních interpretů napříč různými hudebními styly. Projekt bude rozdělen do dvou částí. První se odehraje během měsíce července a druhá v srpnu.

Již v pátek 2. července se můžete od 20 hodin těšit na jednu z nejpopulárnějších českých kapel, situované do pražské Hanspaulky – Tata Bojs. Skupina představí jak staré ověřené hity, tak i ty zbrusu nové z alba Jedna nula. V sobotu 3. července vás čeká punková nálož ve formě jednodenního festivalu, jednoduše nazvaného Punk!!! - zde kromě českých kapel vystoupí mimo jiné i zahraniční legendy. Více ke koncertům ZDE.

Tata BojsZdroj: Salim Issa

Beats for Love - 1st Limited edition

KDY: 2. - 4. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 529,- pátek; 421,- sobota; 421,- neděle



Menší limitovaná edice Beats for Love v industriálním areálu Dolní Vítkovice je tady. První, z celkově tří plánovaných, akcí proběhne 2. - 4. července 2021. V jeden den si můžete užívat párty jak na Drum&Bass stage, tak na House&Techno stage! Dvojnásobek headlinerů a dvojnásobek DJs na vás bude čekat v DOV. Více o akci ZDE.

MAČ – Měsíc autorského čtení 2021

KDY: 1. července – 1. srpna

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: vstupné se liší dle jednotlivých akcí

Je tady další ročník Měsíce autorského čtení, který startuje již ve čtvrtek 1. července slavnostním zahájením s názvem Ostravská sajtna: Koks, prach a oheň 6. V rámci ostravského bloku se nejen v tento večer představí autoři jako Lukáš Balabán, Petr Čichoň, Ondřej Hložek nebo Ivan Motýl, těšit se můžete na večery se slovenskou autorkou Janou Beňovou (2. července) a písničkářem Vladimírem Mertou, další dny pak vystoupí například Petr Borkovec (3. července), Mária Modrovich (4. července) nebo v rámci prodlouženého víkendu v pondělí 5. července Ivana Gibová se současným výmluvným konceptem „Singles po tridsiatke“. Máte se na co těšit. Více o akci ZDE.

Ivan MotýlZdroj: Archiv

Kulturní dědictví UNESCO Rakouska, Slavní "čeští" Rakušané

KDY: čtvrtek 1. července od 13 hodin

KDE: Multifunkční aula GONG



V ostravském Gongu se na začátku července uskuteční dvě výstavy - Kulturní dědictví UNESCO Rakouska a Slavní „čeští" Rakušané.



Kulturní dědictví UNESCO Rakouska

Putovní panelová výstava představí 38 rakouských položek historického a kulturního dědictví, zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva a Paměť světa. Součástí bude i výstava faksimile tzv. Peutingerovy mapy, která je zapsaná na seznam Paměť světa UNESCO.



Slavní „čeští" Rakušané

Panelová výstava představí 50 nejvýznamnějších rakouských osobností českého původu a nebo s významným vztahem k naší kultuře. Z Moravskoslezského kraje je v kolekci celkem 7 osobností (např. S. Freud, J. Adamsonová, G. Mendel, R. Land, J. M. Olbrich, J. Palisa, K. Schinzel).

Foto kemp / příměstský tábor pro děti od 10 let

KDY: 5.– 9. 7. 2021 (I. turnus), pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hodin

KDE: Ateliér 21

Máte doma kreativce, kterého baví fotografie? Zapište ho na tento foto kemp! V Ateliéru 21 se bude vzdělávat i tvořit –⁠ děti zjistí jak fotografie vznikla a seznámí se s tvorbou těch nejlepších českých i světových fotografů. Ateliér se nachází uprostřed parku, nebudou tedy chybět venkovní hry nebo procházky do nedalekého lesa. Kemp je určen pro děti od 10 let, které chtějí tvořit a bavit se se stejně smýšlejícími lidmi. Přihlásit děti na foto kemp můžete na tel. čísle +420 724 438 331 nebo prostřednictvím e-mailu info@atelier21.cz. Více ZDE.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

TIPY ZA KARVINSKO

Filmové nokturno

KDY: sobota 3. července od 21.30 hodin

KDE: Amfiteátr letního kina v Karviné

ZA KOLIK: 150 Kč

Městský dům kultury Karviná srdečně zve všechny hudební i kulturní příznivce nejen z Karviné, ale i z širokého okolí na vůbec první „postkovidový“ koncert, který pořádá v sobotu 3. 7. 2021. A když už kulturní restart, tak ať to stojí za to! Nadšenci filmové hudby jsou zváni do prostorů amfiteátru letního kina Karviná, který se nachází v nádherném prostředí zámeckého parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, kde se po předlouhé koncertní pauze způsobené pandemií nemoci covid-19 představí renomovaný karvinský Symfonický dechový orchestr Májovák s řadou sólistů. V programu dirigovaném Ondřejem Packanem budou znít nejznámější filmové melodie a legendární filmová hudba ze snímků jako Titanic, Piráti z Karibiku, Star Wars a mnoha jiných. Koncert startuje ve 21.30 hodin.

Májovák.Zdroj: Tomáš Januszek

Výstava fotografií – Můj svět – Viktorie Melicherová

KDY: 1. červenec – 31. srpen

KDE: Regionální knihovna Karviná, Oddělení pro dospělé čtenáře - beletrie, Karviná-Mizerov



Regionální knihovna zve na výstavu fotografií Viktorie Melicherové. Ty budou umístěny v rámci Oddělení pro dospělé čtenáře na hlavní pobočce knihovny v Karviné-Mizerově. Přijďte si vypůjčit knihy s přidanou hodnotou.

Víkend na lodičkách

KDY: 2. - 5. července

KDE: Lodičky Dokořán

ZA KOLIK: liší se dle jednotlivých akcí

Prodloužený víkend si mohou Karviňáci užít třeba na lodičkách v parku Boženy Němcové. Už v pátek 2. července zahrají od 19 hodin Lázeňští šviháci. Dále můžete zavítat na akci restART na Lodičkách!, kde zahrají kapely Světlo nebo Střepy, dále Adam Bartoš a IVY, akce startuje v neděli 4. července v 16.45 hodin. V pondělí 5. července zavítá do Karviné Jaroslav Dušek a jeho populární Čtyři dohody. Divadelní představení začíná v 19.30 hodin.

Lodičky Dokořán v Karviné. Ilustrační foto.Zdroj: instagram.com/lodickydokoran

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Psí den ve Faunaparku

KDY: neděle 4. července od 8.30

KDE: Faunapark ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: za účast prvního psa 250, za každého dalšího 150 korun

Vypravte se svým čtyřnohým chlupáčem na Frýdecko-Místecký psí den. Nevadí, že váš čtyřnohý parťák neumí kotrmelec vzad nebo vyhláskovat abecedu. Jde o to, abyste si den se svým parťákem společně užili a nějakou tu disciplínu si určitě vybere taky. Akce se koná v neděli 4. července od 8.30 ve Faunaparku ve Frýdku-Místku.

Ilustrační fotoZdroj: Prokop Prčík

Prvorepublikové operetní šlágry

KDY: neděle 4. července od 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si hudebně-zábavný i poučný pořad věnovaným největším prvorepublikovým operetním šlágrům 30. a 40. let minulého století, konkrétně populárním skladatelům – Járu Benešovi, Josefu Stelibskému a Jaroslavu Jankovcovi. Ty všechny a mnoho dalších uslyšíte v tomto jedinečném pořadu. V rytmu polky, valčíku, waltzu, tanga, foxtrotu, slowfoxu i exotické mexické cucarachy hraje taneční a swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod vedením Zdeňka Pukovce, zpívají Lenka Krompolcová a Martin Frynta. Vstupné je zdarma. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Užijte si fajn letní podvečer!

Fecall Matters: Nirvana a SOAD cover band

KDY: pátek 2. července od 20 hodin

KDE: zahrada Národního domu ve Frýdku-Místku

Pořádnou nálož songů kapel Nirvana a System of the down vám zahrají skvělí frýdeckomístečtí muzikanti. Užijte si nadupaný večer už tento pátek od 20 hodin. Vstupenky můžete zakoupit on-line na www.kulturafm.cz nebo přímo na místě či na pobočkách Turistického informačního centra Frýdek-Místek.

Letní kino na Ondřejníku

KDY: pondělí 5. července po setmění

KDE: Ondřejník

ZA KOLIK: základní 40, rodinné 100 korun



Užijte si rodinný letní večer a vypravte do letního kina. To na Ondřejníku zve první červencové pondělí na novou komedii Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Film Přes prsty začne po setmění.



Film Přes prstyZdroj: Archiv CKMP

TIPY ZA OPAVSKO

Vršovická pohádková stezka

KDY: pátek 2. července od 16 hodin

KDE: start – poslední domy směrem k hájence, v 18 hodin pak akce pokračuje na místním hřišti, Vršovice

Rádi objevujete nové nejen naučně laděné stezky? Pak v pátek v 16 hodin dorazte na slavnostní otevření jedné zbrusu nové, která je mimochodem plná pohádek. Start je u posledních domů směrem k hájence ve Veršovicích a cíl pak na hřišti mateřské školky. Trasa povede po cestě i louce. Od 18 hodin pak bude následovat slavnostní přivítání s představením na hřišti. Nebude chybět skvělé občerstvení a oblíbené opékání špekáčků. Vybudování stezky bylo financováno ze sponzorských darů paní malířky Ivany Štenclové, firem, zastupitelů a přátel obce.

Farmářské trhy

KDY: pravidelně vždy ve středu a pátek od 6.30 do 14 hodin a sobotu od 6.30 do 12 hodin až do 6. listopadu 2021

KDE: Dolní náměstí, Opava



Zavítejte v pátek 2. nebo v sobotu 3. července na farmářské trhy na opavské Dolní náměstí. Nakoupíte zde plno výsostně regionálních produktů.V nabídce bude třeba oblíbené čerstvé ovoce (jahody a třešně), zelenina (saláty, kedlubny), sazenice, květiny a samozřejmě také oblíbené bylinky. Zakoupíte zde nejen čerstvé výpěstky místních zahrádkářů, ale také sýry, pečivo, uzeniny, domácí marmelády a kvalitní maso i drobné šperky, dřevěné korálky a mnoho dalšího.

Farmářské trhy na Dolním náměstí.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Pohádka na zámku

KDY: víkend 3. a 4. července

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 100 korun

Veselou pohádku Čertův poklad poznají děti v sobotu nebo v neděli vždy od 9.30, 10.45, 14 a 15.15 hodin. V jednotlivých komnatách, kde se bude děj odehrávat, budou sledovat princeznu v převleku za služku i prince v převleku za sluhu. Spolu s nimi budou řešit problém odmítnutého ženicha, kterým je drak i charaktery jednotlivých postav. (jih)

Zámek Hradec nad MoravicíZdroj: Archiv

Festival kultury a řemesel

KDY: neděle 4. července od 14 hodin

KDE: Mírové náměstí, Hlučín



Náměstí ožije odpoledním vystoupením kapel, folklorních souborů a jarmarkem. V programu vystoupí dechové soubory z Bolatic a Hlučína, taneční soubor Slunečnice, folklorní soubory Panímámy v V. Hoštic, Bolatické seniorky, Bobři, Vlašanky a Seniorky ze Závady, zahraje kapela Dolbend. (jih)

Dětský a sportovní den

KDY: sobota 3. července od 15 hodin

KDE: hřiště, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Odpoledne plné sportu, her a zábavy je spojené se slavnostním otevřením sportovního zázemí. Program, zahájí fotbalové utkání žáků a následovat bude vystoupení klauna a ukázka kynologického výcviku. Prostor dostanou atrakce a další zábava pro děti i reprodukovaná hudba. Celé dobrovolné vstupné bude zasláno na pomoc postiženým obcím na Hodonínsku. (jih)

Nultý ročník hlučínských otevřených ateliérů

KDY: sobota 3. července (cca) od 15 hodin

KDE: Kulturní dům - foeyer, i před KD, náměstí, vlakové nádraží, Hlučín



Pokud milujete umění napříč celým jeho spektrem, pak si v sobotu 3. července rozhodně nenechte ujít odpoledne, ve kterém vám umělci doslova otevřou své ateliéry a dovolí vám nahlédnout pod pokličku a pod své ruce. Lucie Mitáčková představí ve foyer Kulturního domu své malované mozaiky a ve fotografiích nechá nahlédnout „do kuchyně“ své tvorby. Před KD pak představí své sochy-objekty Petr Gerych. Svá díla i „dílnu“ budou na hlučínském náměstí prezentovat malíř Andrzej Cieślar a architekti z Public Atelier, manželé Markevičovi. Poslední zastavení proběhne na vlakovém nádraží v ateliéru malíře Ondřeje Tkačíka.



Výtvarné umění si skvěle rozumí s hudbou, ta si zase notuje s tancem. Před kulturním domem a na náměstí proto zatančí Agáta Tešnarová s Františkem Solařem, které hudbou doprovodí Lucie Mitáčková s Šimonem Koskou a Eva Mitáčková s Antonínem Vilišem. Z nádražní rampy pak zahrají a zapějí folkrockoví Šohaji z hlučínského gymnázia.



Buďte u toho, akce bude prostoupena skvělou atmosférou a pulsující energií. Nechte na sebe konečně naživo dýchnout umění a nechte jej prostoupit až do morku svých kostí. Nebudete litovat a odejdete nabití pozitivní energií.



Pozvánka na hlučínské otevřené ateliéryZdroj: promo

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Suchdolský Country fest

KDY: pátek 2. a sobota 3. července

KDE: Malá skála, Kletná, Suchdol nad Odrou

ZA KOLIK: pátek 100 korun, důchodci a ZTP 60 korun, sobota 150 korun, důchodci a ZTP 120 korun, Pá+So 200 korun důchodci a ZTP 150 korun

Dvoudenní přehlídka country, bluegrass a folkových kapel odstartuje v pátek 2. července. Jubilejní 10. ročník Country festu proběhne opět v krásném prostředí Kletenské přehrady v areálu Malá skála Suchdol nad Odrou.

PROGRAM

pátek 2. července od 18 do 24 hodin

18.10 - 18.50 ZAJATCI - Odry, folk, tramp

19.00 - 19.40 DOMINIKA - Ostrava, folk

19.50 - 20.30 ODNIKUD NIKAM Bystřice nad Olší, folk-folklór

20.40 - 21.20 DRUHÁ NÁHODA - Český Těšín, country-rock-folk-roll

21.30 - 22.10 HUBERTUS - Litovelské Pomoraví, country

22.20 - 23.00 PROLOM - Prostějov, country

pátek zakončí country zábavou

sobota 3. července od 10 do 24 hodin

dopolední folk blok

10.00 - 10.40 MIKI ZÁBRANSKÝ Nový Jičín, folk

10.50 - 11.30 TEATET - Řepiště , multižánr

11.40 - 12.20 LABAJOVCI - Třinec, country/bluegrass

12.30 - 13.10 FČIL a TU – Nový Jičín, Bossafolkpopblues

13.20 - 14.00 MY A TY , Humpolec, folkové duo

14.10 - 14.50 BO! BOSORKY - Ostrava, tramp-folk

odpolední bluegrass blok

15.10 - 15.50 SAKRAPES - Brno, Bluegrass

16.00 - 16.40 AREST - Bruntál-Rýmařov, bluegrass

16.50 - 17.30 FEST! - Český Těšín, bluegrass

17.40 - 18.20 WHISKEY BEFORE BREAKFAST – Ostrava, Bluegrass,

18.30 - 19.10 FJETEV - Třinec, všehochuť

večerní country blok

19.20 - 20.00 MODRÝ AMADEUS - Opava, folk, country

20.10 - 20.50 THE(y)WANTED - Černá Hora, country-rockabilly-rock and roll

21.00 - 21.40 5 POD NULOU - Opava, folk-country-tramp

21.50 - 22.30 DALLAS - Lipník nad Bečvou, country

Jam session do pozdních ranních hodin.

Zahájení prázdnin aneb Čarodějnický rej na Trúbě

KDY: čtvrtek 1. července od 17 hodin

KDE: Trúba, Štramberk

ZA KOLIK: pro dospělé 60 a pro děti 30 korun



Pohádková stezka odvahy, opékání špekáčků, živá hudba… to vše čeká na návštěvníky akce Zahájení prázdnin aneb Čarodějnický rej na Trúbě, která ve čtvrtek 1. července odstartuje prázdniny ve Štramberku. Slet čarodějnic je v 17 hodin, od půl šesté se můžete těšit na pohádku pro děti i dospělé v podání SSŠ Allegros, od 18 hodin je připravená pohádková stezka odvahy a zdatnosti a prohlídka strašidelné věže a ve 21 hodin čeká na všechny večerní překvapení. Špekáčky, chleba a kopu odvahy s sebou.

Venkovní příborské koncertování

KDY: sobota 3. července od 16 hodin

KDE: Městský park, Příbor

ZA KOLIK: zdarma

Na Venkovní příborské koncertování můžete vyrazit v sobotu 3. července do Městského parku v Příboře. Od 16 hodin zde vystoupí příborský Demo Band, kapela VAR, se svou skupinou Perutě zahraje Milan Peroutka a třešničkou na dortu bude vystoupení známé formace YoYo Band. Vstup je zdarma.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Šperkařský jarmark na Sovinci

KDY: prodloužený víkend 3. – 6. července od 9 hodin do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Pokud milujete originální šperky či amulety, rozhodně byste neměli chybět na v pořadí již 10. ročníku šperkařského řemeslného jarmarku konaném v nádherném prostředí sovineckého hradu. A na co vše se v průběhu prodlouženého červencového víkendu můžete těšit? Třeba na ukázky výroby šperků ze dřeva, cínu, mědi, smaltu, kůže, ale i dalších materiálů nebo šití z rokajlu.Na jarmarku se nemusíte jen inspirovat, ale budete pro své potřeby moci zakoupit také kreativní materiál na tvoření doma.Kulturně akci okoření vystoupení Perchtyho von Bladena, Šermířské skupiny Taurus, keklíře a žongléra Křupína, sokolníka Ondry a lukostřelců z Arcus Regis.

Den plný zábavy pro rodiče a děti

KDY: sobota 3. července od 10 hodin

KDE: Městský park, Bruntál



Pojďte s dětmi oslavit vstup do velkých prázdnin. Užijte si sobotní den v Městském parku v Bruntále naplno. A že bude z čeho vybírat, program bude doslova nadupaný od 10 hodin dopoledne. Těšit se můžete na kolotoče, trampolínu, skluzavky, cukrovou vatu, tombolu, výherní šipky, dětmi tolik oblíbené malování na obličej a mnoho dalšího. Mezi 11. až 15. hodinou si navíc můžete projít hravou stezku s deseti stanovišti. Čeká na vás také autogramiáda českého fotbalového reprezentanta, Ondřeje Kušníra a to od 13 hodin na kulturním pódiu. Autogramiádu pak vystřídá se svými čáry máry kouzelnice Radana. V podvečer celou akci okoření kapely Brixtn a Generace – 75. Na místě bude možné opéct si i špekáčky. Můžete si je za 20 korun zakoupit přímo na místě. Nebude chybět ani bohaté občerstvení ve stáncích, kterým potěšíte své chuťové pohárky.



Zábava na kolotočích. Ilustrační fotoZdroj: Pixabay.com

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Dobývání hradu Plumlov

KDY: od 3. do 6. července, od 9.30 do 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní plné vstupné 150, snížené 120 nebo 70 korun, děti do 4 let zdarma

Léto je tady a s ním zasloužená dovolená, prázdniny a plno atraktivních akcí, které si konečně můžete užít bez stresu a spěchu.Vyrazte během prvního prodlouženého víkendu do Plumlova. Po dlouhé 4 dny se budou střídat v areálu zámku a hradu v Plumlově skvělí šermíři, střelci, divadelníci a komedianti.

Organizátoři navíc rozdělili akci na tři části. Během víkendu budete svědky Obléhání Plumlova, v pondělí se vše zaměří na Den v katovněa úterý akci zakončí Útrapy války.Těšit se můžete na elitní mušketýrský regiment Corporal s ukázkami bojového umění mušketýrů, skupinu historického šermu Nuntius Regis či Allegros – skupinu scénického šermu. Ti všichni během dne předvedou své divadelní, šermířské a střelecké umění při několika vystoupeních. Společně pak každý den ve 13 hodin předvedou scénickou bitvuo hrad Plumlov.

Areál bude otevřen po všechny 4 dny od 9.30 do 18 hodin a speciální kostýmované prohlídky interiérem zámku budou probíhat v pravidelných časech od 9.45 do 17.15. Pro velký úspěch bude opět možné navštívit i hradní sklepy, a to v 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. Samozřejmostí bude také ukázka výcviku dravců i kovářské či hrnčířské řemeslo.

Plumlovský zámekZdroj: Martin Kubát

Open - Air festival 2021

KDY: pondělí 5. července od 15 hodin

KDE: na hřiště TJ Tatran Všechovice

ZA KOLIK: předprodej 330 korun, na místě 380 korun



Pořádná porce nejen rockové muziky čeká v pondělí o prodlouženém víkendu na návštěvníky hřiště ve Všechovicích. Na 1. ročníku OPEN-AIR festival 2021 vystoupí pod širým nebem DJ Shefa, Ivan Mládek, Limetall, Mirai a skupina Kalibra.

Zlínský kraj

Na Pustevny se vrací Pískoles, dobročinná výstava soch z písku

KDY: denně od 8 do 18 hodin

KDE: Pustevny, Trojanovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Písek se na Pustevnách proměnil v uměleckou galerii nádherných soch. Letošní ročník Pískolesa cílí na důležitost šelem v přírodě a nutnost jejich návratu do beskydských lesů. Jak dlouho budou sochy k vidění bude záležet především na počasí. Loni vydržely až do půlky října.

„Už v loňském roce jsme se rozhodli tradici tvorby soch rozšířit o nový materiál, písek. Díky obrovskému úspěchu projektu Pískoles v loňském roce chceme i letos v létě návštěvníkům Pusteven zpestřit návštěvu tohoto beskydského sedla," uvedla za organizátory akce Dita Korčák Hrtusová.

V letošním roce se organizátoři zaměřili na důležitost šelem v přírodě a nutnost jejich návratu do beskydských lesů. Ve spolupráci s hnutím Duha z Olomouce bude letošní výtěžek dedikován na pomoc monitoringu šelem, tvorbu přirozených koridorů či aktivní pomoc proti pytláctví.

Dostupnost na Pustevny je zajištěna lanovkou z Trojanovic, kde budou fungovat odstavné parkoviště na Ráztoce. Ze strany Prostřední Bečvy je možné zaparkovat přímo na odstavném parkovišti na Pustevnách. Projekt Pískoles vznikl za podpory Moravskoslezského kraje. Aktuální informace na webu www.pustevny.cz.

Sochy z písku na Pustevnách.Zdroj: archiv Pustevny, s.r.o.

Národní muzeum v přírodě se představuje

KDY: pondělí 5. července od 9.30 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Komorní amfiteátr, Rožnov pod Radhoštěm



Přijďte si vychutnat červencový sváteční den do Valašského muzea v přírodě. Dřevěné městečko ožije od 9.30 hodin a postupně se zde představí všechny čtyři regiony ze čtyř Muzeí v přírodě, které tradiční lidovou kulturu ve svých regionech uchovávají. Poznáte tak folklor a tradice Vysočiny a Hlinska, Hané, Českého středohoří a v neposlední řadě také Valašska. Součástí programu budou také ukázky lidových řemesel i tradiční lidová strava z jednotlivých národopisných oblastí. Od 14 hodin se můžete těšit na společný program všech účinkujících v Komorním amfiteátru. Podrobné informace na webu nmvp.cz/roznov.



Kompletní program

9:30 – 10:00 Hanácký mužský sbor Rovina

10:00 – 10:15 Slavnostní zahájení programu

10:20 – 10:45 Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

10:50 – 11:15 Všichni do kola!

11:20 – 11:45 Dechová hudba Hlinečanka

11:50 – 12:15 Valašský soubor písní a tanců Vsacan

12:15 – 12:45 Koncert v kostele sv. Anny - Michal Müller

12:45 – 13:00 Koncert v kostele sv. Anny - Hanácký mužský sbor Rovina

13:00 – 13:15 Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

13:15 – 13:40 Dechová hudba Hlinečanka + masopustní obchůzka

13:40 – 14:00 Všichni do kola!

14:00 – 15:30 Živé tradice - společný program v Komorním amfiteátru

15:30 – 16:00 Valašský soubor písní a tanců Vsacan

16:00 – 16:20 Michal Müller

16:20 – 16:40 Dechová hudba Hlinečanka

16:40 – 17:00 Folklorní soubor Haná, Cimbálová muzika Záletníci, Hanácký mužský sbor Rovina