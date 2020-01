Komponovaný večer o víně, kterým diváky provede Zuzka Vodička a její host Mario Frenko, vám v sobotu 11. ledna od 19 hodin nabídne Divadlo improvizace Odvaz. Majitel oblíbené ostravské vinotéky a milovník vína na sebe ve speciální talk show prozradí i to, co nechce. Impro Talk show je kombinací klasického povídání na zajímavé téma se zajímavým hostem a improvizačních příběhů, které jsou jím inspirovány. (lap)

Disko ples v Akordu

Kdy: sobota 11. ledna od 20 hodin

Kde: DK Akord Ostrava-Zábřeh

Za kolik: vstupné od 250 do 280 korun



Diskotékový večer s hudbou pro všechny generace se uskuteční v sobotu 11. ledna od 20 hodin v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Na disko plese zahrají DJ Sun a DJ Moon. Vstupenky od 250 do 280 korun jsou v prodeji v infocentrech (bez možnosti rezervace). (lap)

Tvoření s edicí TOPP – Vyrobte si lapače snů

Kdy: sobota 11. ledna od 15 do 17 hodin

Kde: Knihcentrum-Dům knihy

Za kolik: vstup je zdarma (pořadatelé akce doporučují rezervovat si místo na stránkách www.knihcentrum.cz/rezervace nebo telefonicky +420 607 082 029).



Příjemné odpoledne můžete v sobotu 11. ledna i s dětmi strávit v Domě Knihy při výrobě krásných lapačů snů. Užijete si zábavu, a ještě si domů odnesete vlastní výrobek. Pravidelné tvoření se bude konat každou druhou sobotu v měsíci. Knihy z edice TOPP jsou určeny všem věkovým skupinám čtenářů, především však dětem a mládeži. Přinášejí názorné, barevnými ilustracemi a předlohami doprovázené, návody k tvorbě nejrůznějších výrobků z mnoha materiálů. (lap)

Pohádkový karneval

Kdy: neděle 12. ledna od 16 hodin

Kde: DK Akord (Ostrava-Zábřeh)

Za kolik: vstupenky stojí 100 korun a jsou v prodeji bez možnosti rezervace v infocentrech



Veselý a hravý karneval pro děti, kde není nouze o písničky a aktivní zapojení dětí se uskuteční v neděli 12. ledna od 16 hodin v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Pohádkovým karnevalem provází Zdeněk Kačor s členy souboru Nahodile. Karneval se koná v klubu Akord. Událost můžete sledovat i na Facebooku. (lap)

Vědcem na zkoušku – mikroskopování

Kdy: sobota 11. ledna od 15.30 hodin

Kde: Planetárium Ostrava

Za kolik: vstupenky stojí 200 korun

Chtěli byste se stát vědcem či vědkyní, případně si to aspoň vyzkoušet. Planetárium Ostrava vám takovou příležitost nabízí. Vezměte rodinu, přátelé, nebo přijďte klidně sami a vyzkoušejte si počítání průduchů, studium pletiv, anatomie rostlinných orgánů, morfologie hmyzu, nebo si přineste vlastní vzorky a jen tak si pozorujte. Své objevy si můžete i vyfotit. Nejlepší fotografie budou součástí plánované výstavy mikrofotografii v roce 2019. Rezervujte si svůj mikroskop na webových stránkách. (lap)

O pejskovi a kočičce

Kdy: v neděli 12. ledna od 14.30 hodin

Kde: Ostrava, Klub Atlantik

Za kolik: vstupenky stojí 80 korun



Oblíbená pohádka Josefa Čapka pro všechny děti, které mají rády zvířátka! Proč je třeba uklízet si svůj domeček? Jak se správně štěká a mňouká? Proč nemůžeme nechávat po sobě nepořádek v přírodě? Jak se dělá takový dort? A proč se musíme hezky starat o své hračky? Na všechny tyto otázky dostanou děti odpověď, pokud navštíví nedělní představení O pejskovi a kočičce v ostravském Klubu Atlantik. Vstupenky si zájemci mohou rezervovat na webových stránkách www.klubatlantik.cz. (lap)

O Hláskovi a Píšťalce

Kdy: neděle 12. ledna od 15.30 hodin

Kde: Ostrava, Stará Aréna

Za kolik: vstupenky stojí 80 korun, prodávají se v infocentrech (bez možnosti rezervace)



Hudební pohádku s prvky muzikoterapie nabízí v neděli Stará Aréna. Skřítkové z lesa Hlásek a Píšťalka dostali jména podle toho, co jim jde nejvíce. Hlásek svým krásným zpěvem dokáže vykouzlit duhu a Píšťalka umí na různé píšťalky napodobit všechny ptáky v jejich lese. Jejich kamarád Strunka zase dovede na ledasco zabrnkat. V interaktivní pohádce se hraje na minimálně 40 hudebních nástrojů a děti rozhodně nezůstanou sedět stranou. (lap)

OPAVSKO

Koncert křesťanského písničkáře

Kdy: v sobotu 11. ledna od 17 hodin

Kde: Obecní sál Strahovice

Za kolik: 200 korun



Povánoční duchovní atmosféru naladí svým repertoárem písničkář Pavel Helan. Interpret je nejenom křesťanský písničkář, ale též kytarista a pianista. Televizní diváci ho znají též z finále soutěže Československo má talent. Některé z písní, které si převážně skládá sám, mívají komický styl a jiné prezentují zase hlubší myšlenky. K mnohým textům zpěváka inspirovaly biblické knihy Źalmů a Přísloví. (jih)

Na plese bude Guláš ze psa

Kdy: v sobotu 11, ledna od 20 hodin

Kde: zámek Litultovice

Za kolik: 100 korun



Obecní ples městyse pozve návštěvníky na taneční parket s hudebním doprovodem skupiny Guláš ze psa. V jeho průběhu nebude chybět bohaté občerstvení ani tradiční tombola. (jih)

Vzpomínka na Vánoce

Kdy: v neděli 12. ledna od 15 hodin

Kde: kostel Narození P. Marie, Stěbořice



Kostelní lodí se rozezní vánoční písně a pastorely českých mistrů, které posluchačům připomenou právě uplynulé vánoční svátky. Jejich atmosféru vyvolají členové stěbořické scholy a místního pěveckého sboru, opavského Chrámového sboru a orchestru. Koncert připravil a diriguje Karel Kostera. (jih)

Jak to bylo se stvořením světa?

Kdy: v neděli 12. ledna od 16 hodin

Kde: kulturní dům, Branka



Zájemce o informaci, jak možná vznikl svět, pobaví slavkovský ochotnický spolek Slavkovská soda svým nastudováním divadelní parodie Stvoření světa. Inscenace je určená zejména pro dospělé diváky, ale vidět ji mohou též pro starší děti, Vstupné je dobrovolné.

Plesová sezona začíná

Kdy: 11. a 12. ledna

Kde: Obce v regionu Opavy



Plesová zábava rozvíří tuto sobotu a neděli společenský život některých obcí. Maškarní plesy zažijí v neděli od 15 hodin děti v bohuslavickém kulturním domě a ve stejnou dobu i v kravařském Penzionu Slanina. Obecní plesy vypuknou v litultovickém zámku v sobotu od 20 hodin i v ludgeřovickém Obecním domě a ve Štěpánkovicích začíná v sobotu od 20 hodin Ples sportovních hasičů v Clubu Cobra. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Tóny budou držet akordeony

Kdy: v pátek 10. ledna

Kde: Frenštát p. R., sál ZUŠ

Za kolik: neuvedeno

Akordeonový koncert absolventů zimních akordeonových kurzů v Trojanovicích přichystala na pátek 10. ledna Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm. Představí se účastníci kurzů – studenti Konzervatória Žilina, Janáčkovy konzervatoře Ostrava, konzervatoře Brno, ZUŠ Hlučín, ZUŠ Frýdek-Místek, ZUŠ Ostrava, ZUŠ Český Těšín, ZUŠ Karviná a další. Na programu jsou skladby D. Scarlattiho, D. D, Radakoviče, Fr. Angelise, V. Semjonova, V. Zubitského a dalších. Koncert začíná v 18 hodin v sále ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. (ipa)

Kino rozezvučí Belliniho Norma

Kdy: sobota 11. ledna

Kde: Kopřivnice, Kino

Za kolik: 250 Kč



Belliniho nejznámější dílo Norma získalo proslulost díky mimořádně vysoké kvalitě své hudby, pěveckému mistrovství a nejpřitažlivějším, ale zároveň i nejtěžším melodiím. Hlavní zápletka se točí kolem tajného manželství galské kněžky Normy s římským prokonzulem Pollionem. Operu Norma promítá kopřivnické kino v sobotu 11. ledna od 17.30 hodin jako součást cyklu Umění v kině. Vstupné je 250 Kč, při současné koupi 6 a více vstupenek na jeden a více titulů cena 200 Kč. Vstupenky lze kombinovat s baletními přenosy a výstavami. (tj)

Štramberské pyré se podává potřetí

Kdy: sobota 11. ledna

Kde: Štramberk, Kulturní dům

Za kolik: dospělí 120 Kč, snížené 70 Kč



Je tu třetí ročník Štramberského pyré! Štramberský kulturní dům se promění v pomyslnou festivalovou loď ze šnečích ulit, která zvedne plachty v sobotu 11. ledna. Plavba to bude vskutku velkolepá, složená z představení napříč žánry – folk i folklór, místní i přespolní, hudba i divadla a letos navíc třeba hip hop nebo slam poetry. Nejprve se začne pohádkou, kterou zahraje štramberský soubor Kufr a Kohout. Hudební hladinu pak rozhoupe opavská blues-folková kapela Dobrozdání. Slezskému proudu se jako vlnolam postaví do cesty kopřivnický bard Karel Polách s vlastním hudebním stylem harmonic fruitcake. Následně se představí Tom a Jeff s autorským divadelním kusem Na drátku. Humorně laděné představení pojednává o dvou manželích-loutkohercích a jejich receptu na dokonalý vztah. Poté návštěvníci uslyší americké hudební uskupení Mosskin. A po loňském úspěchu se představí matador Aleš Švondrk s monologem, jehož výběr bude do posledního okamžiku zahalen tajemstvím, chybět nebudou ani Anatol Svahilec, mistr ČR ve Slam poetry či dnes už dobře známá kapela Zahradkaři. To je jen částečný výčet umělců a vystupujících, kteří se postupně od 14 hodin představí. (tj)

Klub hostí knížete pornofolku

Kdy: v sobotu 11. ledna

Kde: Nový Jičín, MusiClub Drago

Za kolik: 20 Kč



Milan Smrčka, jehož většina lidí zná spíše pod pseudonymem Záviš, je znám svými neotřelými a často i nepublikovatelnými texty. Ne nadarmo je nazýván jako Kníže pornofolku. Záviš se stal hlavním motivem filmu známého českého dokumentaristy Karla Vachka, jenž v roce 2006 natočil film Záviš, kníže pornofolku. Ti, co Závišovu tvorbu neznají, mají možnost poznat ji v sobotu 11. ledna v hudebním klubu MC Drago v Novém Jičíně. Kromě Záviše tam vystoupí jako support ZdenLele band , což je je veselé duo hrající vlastní tvorbu ve složení dvou zpěvů, ukulele a flétny. Ve svých textech vtipně glosuje běžné zážitky každodenního života. Začátek akce je v 20.30 hodin, mladším 15 let je nepřístupná. (ipa)

Pustevny zdobí sochy z ledu

Kdy: od soboty 11. ledna do neděle 26. ledna

Kde: Trojanovice, Pustevny

Za kolik: vstup do stanu o víkendu50 Kč/do 10 let zdarma



Milovníci soch vyřezaných z ledu si letos opět přijdou na své. V sobotu 11. ledna na Pustevnách oficiálně začíná festival Ledové sochy. Osm řezbářů z Čech, Moravy a Polska letos mělo k dispozici zhruba 40 tun ledu z nichž vyřezávalo sochy na téma Z Pusteven do světa. Sochy budou k vidění až do neděle 26. ledna ve dvou stanech na Pustevnách, stany jsou denně přístupné od 8.30 do 16.30 hodin. Kdo se prokáže lístkem na lanovku má vstup zdarma. Kromě ledových soch budou na místě ledový bar, ledový fotokoutek. V programu nebudou chybět ledové soutěže pro děti i dospělé, bobová dráha, lezecká hora a další lákadla. (ipa)

Známý loupežník přijde mezi děti

Kdy: v neděli 12. ledna

Kde: Odry, Dělnický dům

Za kolik: děti 70 Kč/dospělí 90 Kč



Z televizních obrazovek sestoupí známé postavy oblíbené pohádky Lotrando a Zubejda do bezprostřední blízkosti dětí, na divadelní prkna. V neděli 12. ledna se mohou na pohádku těšit návštěvníci Dělnického domu v Odrách, kde ji zahrají členové Divadla Pegas Praha od 15 hodin. (ipa)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Lyžařský areál bude patřit šampionátu v historickém lyžování

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Ski areál v Mostech u Jablunkova

Za kolik: neuvedeno

Mezinárodní mistrovství České republiky v historickém lyžování se uskuteční v sobotu 11. ledna od 10 hodin ve Ski areálu v Mostech u Jablunkova. V rámci devátého ročníku předvedou lyžníci i telemarkové hvězdy svahů z Božího daru, Krkonoš, Orlických hor, Beskyd a dalších míst z Česka, Polska, Slovenska a Rakouska v dobových kostýmech a krojích své umění na závodech ve slalomu a jasankrosu. Závodů se může zúčastnit každý, kdo má dřevěné lyže a odvahu. Pro veřejnost bude připraven bohatý doprovodný program. (aja)

Divadlo O líných strašidlech pobaví děti

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: radnice v Jablunkově

Za kolik: vstupné dobrovolné



Pravidelné pohádkové soboty se budou konat také v letošním roce v Jablunkově. První z divadelních představení s názvem O líných strašidlech se odehraje v sobotu od 17 hodin v sále jablunkovské radnice. Divadlo pro děti si připravil spolek Famus. Na pohádkové soboty poskytlo grant město Jablunkov a vstupné na představení je dobrovolné. Všichni malí i velcí návštěvníci jsou na akci srdečně vítáni a čeká je pohádková zábava se strašidly. Na akci se podílí také Jablunkovské centrum kultury a informací. (aja)

Klub Stoun slaví čtvrtstoletí novoročním plesem

Kdy: v pátek od 20 hodin Kde: Hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku Za kolik: 200 korun

Hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku slaví čtvrtstoletí fungování a pro návštěvníky si připravil tradiční novoroční ples, který se koná v pátek od 20 hodin, tentokrát v tradičním formálním stylu. K poslechu a tanci hraje kapela Marcus Antonius a DJ Komár. Vstupenky jsou k dostání za 200 korun. Na akci bude připravena i bohatá tombola, občerstvení nebo fotostěna. Klub Stoun bude pro veřejnost otevřen od 19 hodin. Rezervaci stolů lze provést prostřednictvím e-mailu info@stoun.cz. (aja)

Představení O kůzlátkách poučí děti

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek

Za kolik: 70 korun



Pohádka o kůzlátkách, která neposlechla maminku a otevřela vlkovi, je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších pohádek pro nejmenší. Divadelní představení bude k vidění v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku v neděli od 15 hodin a je vhodné pro děti od 3 let. Vstupenky do divadla stojí 70 korun. (aja)

KARVINSKO

Milovníci vojenství zvou na návštěvu bunkrů

Kdy: sobota 11. ledna, 9 – 15 hodin

Kde: Chotěbuz

Za kolik: dobrovolné Chotěbuz



Už počtvrté pořádá Klub vojenské historie Chotěbuz v sobotu 11. ledna pro veřejnost zimní prohlídku řopíků. I tentokrát uvidí návštěvníci tři zrekonstruované objekty vz. 37, vojáky oděné do zimní výstroje. Pro zahřátí se bude podávat něco teplého na pití.