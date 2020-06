Kouzlo starých plováren

Kdy: pondělí až pátek 8.30-12:00, 13.00-17, sobota zavřeno, neděle 9.00-11.30, 14.00 - 17.00 až do 15. září 2020

Kde: Muzeum Hlučínska, Zámecká 44, Hlučín

Za kolik: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti od 3 let, studentí a senioři

Zajděte se podívat na originální výstavu dobových plavek a všeho spojeného s plovárnami dob minulých.

K létu neodmyslitelně patří sluníčko, opalování, koupání a vůbec všelijaké vodní dovádění. Bylo tomu tak odnepaměti. Fenomén plováren se ovšem zrodil až v 19. století nejprve na březích řek, později v podobě záměrně budovaných vodních ploch.

Protože to byla doba velmi upjatá a sešněrovaná, nebylo myslitelné, aby se směly koupat i ženy. Když se atmosféra poněkud uvolnila a na trhu se objevily první plavky, připomínaly spíše skafandr. Neuběhlo ani sto let a módu plavek ovládly bikiny. Starosvětské plovárny byly nahrazeny krytými bazény a moderními aquaparky.

Pokud se chcete dozvědět víc, neměli byste si nechat ujít letní výstavu v Muzeu Hlučínska. Vydáte se do časů, kdy na zdech visely portréty fousatých císařů a opustíte ji v době, kdy se chodilo do prvomájových průvodů a plán se plnil minimálně na 120 procent. Navíc se dozvíte také něco málo o historii veřejného koupání na Opavsku. Na hlučínském zámku zkrátka zažijete kouzlo starých plováren.

Inspiraci, jak se stát královnou či králem plovárny můžete v Muzeu Hlučínska načerpávat až do 15. září 2020. Součástí výstavy je samozřejmě také interaktivní dílna pro nejmenší a zábavný fotokoutek.

Bo kultura jede - Poetika

Kdy: 29. května v 19.00 hodin

Kde: Trojhalí Karolina

Za kolik: 190 Kč

V rámci projektu Bo kultura jede se v pátek 29. května představí v Trojhalí Karolina hudební skupina Poetika. Tato mladá hudební skupina se představila veřejnosti v roce 2016 a se svým debutovým singlem Zkouším žít se přidala mezi nejhranější interprety toho roku. Na úspěch prvního hitu navázala kapela písní Každou vteřinou a prvním albem Trinity vydaným o rok později. Za zmíněný rok byla Poetika nominována na objev roku v anketě Český slavík.



5 let v oblacích – narozeniny Bolt tower

Kdy: 30.-31. května, oba dny od 10.00 do 16.00

Kde: Bolt tower, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Za kolik: 290 Kč

Zajímavou prohlídku k příležitosti oslav narozenin si pro vás připravili v Dolní oblasti Vítkovice. Je tomu přesně 5 let, od chvíle kdy slavný atlet Usain Bolt pokřtil tehdy dostavěnou nástavbu vysoké pece číslo 1. K této příležitosti si v DOV připravili speciální narozeninové prohlídky, které odhalí zajímavosti o stavbě samotné nástavby v 60 minutách.

4DOGS - koncert

Kdy: 30. května v 19.00

Kde: Hudební bazar, Nádražní 138a, Ostrava

Za kolik: dobrovolné

Za muzikou a hudebními novinkami si můžete zajít na další koncert. Tentokrát do Hudebního bazaru. Sem totiž zavítá v rámci svého turné kapela 4DOGS z Valašského Meziříčí, který zde křtí své album Indies Scope. 4DOGS po 5 letech své existence vyhráli Startér, soutěž pro začínající kapely na rádiu Wave Českého rozhlasu, od svého založení před 10 lety nahráli tři poctivá alba a odehráli mnoho koncertů nejen v České republice.



Dětský den v kině

Kdy: 30.-31. května v 10.00, 13.00 a 16.00

Kde: K3 Bohumín,

Za kolik: dospělí 50 Kč, dítě zdarma

Dětský den za zvýhodněné vstupné s filmem Frčíme čeká na všechny děti i jejich rodiče v kinosále K3 Bohumín. Rodinný film Frčíme vás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

Beh pro Marečka

Kdy: 30. května ve 12.00

Kde: Hlučínská Šterkovna

Za kolik: startovné do 15-ti let 50 Kč od 15-ti let 200 Kč

Podpořit dobrou věc a ještě u toho udělat něco pro sebe můžete na Běhu pro marečka. Tento charitativní běh na 9km a pochod na 6km, je určen na podporu a pomoc Markovi Baďurovi, který se už od svého narození potýká s četnými zdravotními potížemi. Více o celé akci se dozvíte na FB události Běh pro Marečka.

Dvojité vidění – vernisáž a koncert skupiny Majerovy brzdové tabulky

Kdy: 30. května v 18.00

Kde: Zámek Raduň, Zámecká 47, Raduň

Za kolik: dobrovolné

Na zámku Raduň si budete moci nejen poslechnout písničky skupiny Majerovy brzdové tabulky, ale navíc se na vás chystá i vernisáž obrazů Petra Linharta a fotografií Vaška Müllera.

