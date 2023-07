Před námi je opět několik dnů volna a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů tentokrát nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze sousedních regionů.

Raego s kapelou | Foto: Dan Diren

BRUNTÁL

Sovinecký šperk ocení nejen dámy

KDY: středa 5. až neděle 9. července

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky kromě tradičních prohlídek hradu tentokrát po celý prodloužený víkend čeká i tradiční pětidenní šperkařský jarmark. Na hradě Sovinec budou šperky nejen na prodej, ale budou se i vyrábět. K vidění budou různé techniky. Připraveny jsou ukázky například šperkařské výroby z kamenů, cínu mědi, stříbra, kůže, dřeva i smaltu. Zkrátka nepůjde pouze o hradní blešák šperků a kreativního materiálu, ale akce bude doplněna i o program na pátém nádvoří, kde vystoupí šermíři, tanečnice, sokolník a další.

Večerní prohlídky s kastelánem

KDY: státní svátky 5. a 6. července jen v 18 hodin

KDE: zámek Linhartovy

ZA KOLIK: 100 Kč, zvýhodněné 50 Kč

Zámek LinhartovyZdroj: Deník / Pavel Sonnek

PROČ PŘIJÍT: O letních prázdninách můžete navštívit zámek Linhartovy vždy od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Tento týden, v den státních svátků ve středu a ve čtvrtek na návštěvníky ale čekají i Večerní prohlídky s kastelánem. Začínají vždy v 18 hodin. Připraveny jsou i zajímavé výstavy, potěší určitě i procházka zámeckým parkem.

Do Města Albrechtice dorazí raper Raego

KDY: sobota 8. července od 14 do 22 hodin

KDE: fotbalové hřiště Města Albrechtice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Populární Letní slavnosti Města Albrechtice jsou opět tady. Na fotbalovém hřišti nebude v sobotu 8. července chybět občerstvení, hudba ani bohatý kulturní program. Pro nejmenší je připraveno vystoupení Mira Jaroše, pro starší ročníky je připraven populární rapper Raego či duo Emily & Justice.

Kapitánem na lodi Harta

KDY: každou neděli od 14 hodin až do 27. srpna

KDE: Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí

ZA KOLIK: dospělí 230 Kč, děti do 15 let 190 Kč, děti do 6 let 140 Kč

Slezská Harta.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

PROČ PŘIJÍT: Chcete se stát alespoň na jeden den kapitánem unikátní vyhlídkové elektrolodi na nejmladší a zároveň jedné z nejkrásnějších přehrad u nás? Máte možnost v rámci zážitkové Technotrasy na „zastávce“ Sleszká Harta, a to každou neděli od 14 hodin během letních prázdnin. Čeká vás cinkot kotvících jachet, vítr ve vlasech, šplouchající "Jesenické moře" a k tomu lahodný nápoj z lokálních produktů na vyhlídkové palubě naší nové lodi. Můžete si jen tak vychutnávat atmosféru, nebo se seznámit s řízením lodě, naučit se uvázat správný lodní uzel a vyfotit se i s kapitánskou čepicí. Nástupní místo je v informačním centru v Leskovci nad Moravicí, délka programu zhruba 80 minut - 10 pro uvedení do problematiky a prohlídku přístaviště, 70 minut pak trvá plavba. Ceny platí při platbě online – více na webu Slezskaharta.cz.

OSTRAVA

Beats for Love

KDY: středa 5. až sobota 8. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: čtyřdenní 2890 Kč (6. vlna), jednodenní od 1190 do 1490 Kč (2. vlna)

PROČ PŘIJÍT: Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě, který slaví desetileté výročí, bude jednou ze stěžejních letních akcí v celé republice. Tradičně na něj zavítají desetitisíce návštěvníků a letos jim organizátoři přivážejí to nejlepší, co elektronická taneční hudba nabízí. Hlavní hvězdou z líhně talentů mezi dýdžeji bude nizozemský král elektronické hudby Tiësto. Ze země tulipánů dorazí také Hardwell či Blasterjaxx. Při těchto rytmech se v Dolních Vítkovicích bude otřásat v základech i samotná vysoká pec s vyhlídkou Bolt Tower.

Zapomenutá sláva ostravských kaváren

KDY: Sobota 8. července od 10 hodin

KDE: sraz na Prokešově náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, studenti do 18 let, senioři, ZTP, ZTP/P 70 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 300 Kč, děti do 10 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se po stopách vůně kávy linoucí se z kaváren Moravské Ostravy a nechte se strhnout atmosférou velkolepých jmen jako Royal, Union, Bristol, Bellevue, Boston, Savoy a mnoha dalších. Zaposlouchejte se, zda neuslyšíte americké jazz bandy, které hrály pravidelně živou muziku či rachocení skleniček s americkými drinky. Poslechněte si příběhy z noblesních kaváren, které navštěvoval Oldřich Nový, kde Josef Kainar hrával na klavír či za kterými okny vymýšlela dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich své nesmrtelné scénky. A jaké hříchy kavárny ukrývaly ve svých útrobách? Doba trvání procházky je zhruba sto minut, trasa je dlouhá cca jeden a půl kilometru a je vhodná také pro kočárky. Prohlídka se koná za každého počasí a je nutné se předem rezervovat. V den prohlídky můžete navštívit také Vyhlídkovou věž, po prokázání zakoupené vstupenky na prohlídku budete mít nárok na zvýhodněné vstupné.

OPAVSKO

Večery na terase

KDY: pátek 7. července od 19 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

PROČ PŘIJÍT: Terasa ožije vystoupením skupiny ostravských herců, komiků a improvizátorů. K pobavení návštěvníků přivezou aktéři svou stand-up show s názvem Můžete si za to sami.

Oranžérie je plná fotografií

KDY: víkend 8. a 9. července

KDE: zámek Raduň

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci půvabného zámku najdou v oranžérii výstavu vítězných fotografií patnáctého ročníku fotosoutěže Můj svět. Jejím patronem je světoznámý fotograf Jindřich Štreit a soubor fotografií zachycuje sociální práci očima poskytovatelů i příjemců. Představuje jedno z mnoha lákadel na prázdninový výlet do příjemného zámeckého prostředí.

Janáčkovci vystoupí s opavským rodákem

KDY: neděle 9. července od 19 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Opava

PROČ PŘIJÍT: Druhý abonentní koncert Janáčkovy filharmonie se bude určitě těšit zvýšenému zájmu Opavanů. Vystoupí v něm opavský rodák, kterým je světově uznávaný pianista Lukáš Vondráček. Svým příznivcům zahraje jedno z nejnáročnějších děl romantické klavírní literatury. V jeho podání zazní třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, se kterým vyhrál v roce 2016 prestižní Soutěž královny Alžběty v Bruselu.

Úvod léta přeje výstavám

KDY: víkend 8. a 9. července

KDE: Opavsko

PROČ PŘIJÍT: Nedílnou součástí prázdninové kulturní nabídky jsou výstavy. Ve Slezském zemském muzeu si zájemci prohlédnou expozice Knížata z Lichtenštejna, Parašutisté proti nacismu a historickou existenci zámku připomene výstava Opavský zámek zbourán. Památník II. světové války v Hrabyni nabízí výstavy První velitel první tvrze a Jak se hledají druhoválečné hroby. V Arboretu Nový Dvůr jsou kromě rozkvetlé flóry k vidění rovněž dvě výstavy. První tvoří dobové fotografie, připomínající dlouhou historii objektu a druhá je věnovaná preparátům Viléma Borůvky. V Kupe najdou návštěvníci výstavy s názvem Černobílé sny a Mnohotváří.

Hudba a zpěv v kostele

KDY: neděle 9. července od 15 hodin

KDE: kostel Krista Dobrého Pastýře, Hněvošice

PROČ PŘIJÍT: Nedílnou součástí letní kultury bývá i hudba a zpěv v prostředí, navozujícím klid a pohodu. Přesně to nabídne v místním kostele posluchačům za dobrovolné vstupné koncert v podání scholy.

TIPY NA VÝLETY ZA HRANICE MS KRAJE:

Helfštýnská pouť

KDY: středa 5. a čtvrtek 6. července od 9 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 200 korun, děti 100 korun

Hrad Helfštýn.Zdroj: Karel Machyl, se souhlasem

PROČ PŘIJÍT: Program s názvem Helfštýnská pouť se bude konat po oba sváteční dny na hradě Helfštýn. Celodenní program bude plný řemesel a soutěží spojených s historickým tržištěm. Čekají vás dílny a workshopy pro malé i velké pod taktovkou Studia Bez kliky a na historickém tržišti můžete zakoupit originální výrobky z dílen všestranných dobových řemeslníků. Dále uvidíte jezdecká představení, žonglérskou show, nebo také loutkové divadlo. Vastoupí jezdecká představení koní společnosti Kvintána, k vidění bude žonglérská show a dílna Honzy Hlavsy z Cirkus Levitare, show s prapory, poi a dílny Boca Fuego, řemeslníci, loutkové divadlo, výtvarné dílny pro děti.



Levandulová krása spojená s hudbou a zábavou

KDY: středa a čtvrtek 5. a 6. července

KDE: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova

Levandulové pole.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki

PROČ PŘIJÍT: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova ožije již posedmé festivalem plným dobré hudby, jídla i zábavy. Koná se 5. a 6. července přímo na levandulových polích bezděkovského Levandulového statku. Zábavu spojenou s oslavou levandule si užijí všechny věkové kategorie. Celou akcí návštěvníky provede oblíbený televizní moderátor Vladimír Kořen, známý z pořadu ČT1 Zázraky přírody. O hudební program se letos postarají Eddie Stoilow, Yoyo Band, Věra Martinová, Thom Artway, Šárka Vaňková a další.



Čechomor s výhledem na Jeseníky

KDY: čtvrtek 6. července od 19 hodin

KDE: vrchol kopce Štvanice mezi obcemi Stříbrnice a Hynčice pod Sušinou na Staroměstsku

Čechomor.Zdroj: Michaela Hermína

PROČ PŘIJÍT: Na státní svátek Jana Husa, tedy ve čtvrtek 6. července, koncertuje Čechomor na vrcholku kopce Štvanice. Za unikátním hudebním zážitkem pod letním nebem s výhledem na panorama Jeseníků se můžete nechat vyvézt lanovou ze Stříbrnic, kde pro vás bude také nachystané parkování zdarma. Originální interpretace lidových písní nabídne tato česko-moravská kapela v zajímavém prostředí možná neprávem opomíjených hor v masivu Králického Sněžníku. Znít budou oblíbené hity i nové písně z alba Radosti života.





NOVOJIČÍNSKO

90 let fotbalu ve Vlčovicích

KDY: sobota 8. července, od 14 hodin

KDE: sportovní areál Vlčovice, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Oslava 90 let fotbalu ve Vlčovicích. Ve 14 hodin odstartuje utkání juniorů mezi FC Vlčovice-Mniší a FK Nový Jičín, v 16 hodin začne zápas starých gard mezi FC Vlčovice-Mniší a Spartou Praha. Oslavy završí diskotéka ve sportovním areálu, která začne ve 20 hodin.

Letní koncert – Back In Time

KDY: neděle 9. července, od 17 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Série letních koncertů v Sadu Dr. E. Beneše v Kopřivnici pokračuje vystoupením kapely Back In Time. Kapela z Frýdku-Místku v čele s kytaristy Michalem Nevludem a Kiddem Koulákem ráda hraje novodobou, ale také i starší hudbu rockových a popových žánrů.

AG Flek v autokempu

KDY: pátek 7. července, od 19.30 hodin

KDE: autokemp, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 120 Kč/děti 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert legendární folkrockové skupiny ze Zlína, který se uskuteční v rámci Frenštátského kulturního léta 2023. Kapela AG Flek, která získala v roce 2018 nominaci na Cenu Anděl za album Podnohama Zem, oslavila 45 let na hudební scéně.

Memoriál Jiřího Jaškovského

KDY: sobota 8. července, od 8 hodin

KDE: hřiště TJ Bystré, Trojanovice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční, již 56. ročník fotbalového turnaje v Trojanovicích. Půl hodiny po zahájení, v 8.30 začne turnaj mladších a starších přípravek za účasti týmů TJ Trojanovice Bystré, SK Beskyd Frenštát a SK Tichá, v 15 hodin se utkají žáci TJ Trojanovice Bystré s SK Beskyd Frenštát a v 17 hodin začne zápas TJ Trojanovice Bystré – FK Trojanovice L V 19 hodin odstartuje letní večer s kapelu Manet Rock.

Sochy z písku na Pustevnách

KDY: 5. až 8. července

KDE: Areál pod běžeckým stadiónem na Pustevnách, Beskydy

VSTUPNÉ: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Již čtvrtým rokem Pustevny hostí oblíbenou výstavu pískových soch pod širým nebem, tentokrát s poupraveným názvem PÍSKOZOO 2023. Letošní výstava nabídne například obří sochu gorily, nosorožce či slona. Nebude chybět ani obří panda, která je symbolem Světového fondu ochrany přírody.

Den obce Lichnov zpestří Mňága a Žďorp

KDY: sobota 8. července

KDE: areál moštárny, Lichnov

VSTUPNÉ: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 730. výročí založení obce Lichnov. Od 9 hodin bude otevřeno Muzeum vystěhovalectví, v 13.30 v kostele sv. Petra a Pavla vystoupí chvalová kapela Tobje, ve stejnou dobu začne v kulturním domě prezentace místních spolků a sdružení. V kostele ještě v 17.45 vystoupí Céline Bossu a Les Garcons. V 16 hodin začne v hasičárně beseda o vystěhovalectví. Hlavní program bude v areálu moštárny, kde od 15 hodin postupně vystoupí dechová hudba Javořinka, underocková skupina Rakcokouše a poprocková kapela RedStone. Hlavní hvězdy programu skupina Mňága a Žďorp přijdou na řadu v 21 hodin, závěr oslav bude patřit vystoupení Lenky Szabó Hrůzové a kapele LoGarytmy.

Na náměstí bude koncert

KDY: sobota 8. července, od 17 hodin

KDE: náměstí, Štramberk

VSTUPNÉ: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Promenádní koncert na náměstí v malebném Štramberku, na kterém vystoupí kapela All Brass Band. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Cyrilometodějská pouť na Čupku

KDY: středa 8. července ve 14 hodin

KDE: kopec Čupek, Metylovice

VSTUPNÉ: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pro příznivce z Lašska i širého okolí, zahájení se koná ve 14 hodin za přítomnosti starosty obce Lukáše Halaty a lašského krále Z. V. Krulikovského, následuje bohoslužba slova ke cti patronům Moravy a Slezska - svatých Cyrila a Metoděje, pásmo lidových písniček „Zazpivame všecy spolem“, folk, country i trampské písničky, občerstvení zajištěno.

Noc na hradě Hukvaldy

KDY: sobota 8. července v 18 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

PROČ PŘIJÍT: Zážitek strávené noci na třetí největší hradní zřícenině v České republice. Nocování v historickém jádru pod širým nebem, v bývalém vězení nebo dělové baště (nutno mít vlastní vybavení). Hradní opékání špekáčků při západu slunce, pozorování přírodních úkazů na noční obloze.

Propolice - The Police & Sting cover band

KDY: středa 5. července od 16 hodin

KDE: sportovní areál Vendryně

VSTUPNÉ: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Emeryth, Time, Penzistor, od 23 hodin pak Legendy se vrací, následuje Rockotéka Romana Grygara

Klauni z Balónkova

KDY: neděle 9. července v 16 hodin

KDE: Faunapark Frýdek-Místek

VSTUPNÉ: 100 Kč, rodinné vstupné 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program pro děti, oblíbení nezbedové rozparádí se svojí šou celý Faunapark. Na děti čekají kouzla, písničky, tanečky a vtipy, žádné dítě neodejde bez balonkové hračky.

První letní tancovačka

KDY: pátek 7. července od 20 hodin

KDE: letní zahrada Národní dům Frýdek-Místek

VSTUPNÉ: 150 - 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Partička zkušených muzikantů, které spojila úcta a obdiv k tvorbě legendárního zpěváka a skladatele Stinga, zahraje k tanci i poslechu. Nechte se unést do magického světa Stingovy tvorby při přednesu jeho největších hitů.

KARVINSKO

Bluegrass Dokořán

KDY: pátek 7. (17 hodin) a sobota 8. července (12 hodin)

KDE: park Boženy Němcové, areál Lodičky v Karviné

VSTUPNÉ: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Festival Bluegrass Dokořán nabídne dvoudenní program s možností přespání ve stanu v areálu Lodiček. Těšit se můžete na Poutníky, Nugget, Goodwill, Rare Footage, Noční vlak, Buerej a další. Přijeďte si vychutnat správnou hippie-bluegrassovou atmosféru do unikátního prostředí nejzelenější části Slezska, kapely zahrají pro dospělé i děti, v sobotu bude od 10 hodin připraven hodinový program pro děti „Jak se hraje na…“ s Petrem Brandejsem a Ondrou Kozákem.

Frankenstein na zámku Fryštát

KDY: sobota 8. července v 10 hodin

KDE: zámek Fryštát v Karviné

VSTUPNÉ: 150 Kč, rodinné vstupné 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Uprostřed parného léta trochu toho mrazení přijde určitě vhod. Komentované prohlídky s hranými scénkami v prostorách zámku představí tajuplný příběh o snaze člověka ovládnout sílu přírody. Mladý vědec Viktor Frankenstein stvoří monstrum… Prohlídky začínají v časech 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Mezi 12 a 13 hod. je pauza.

Pohádkové čtvrtky v letňáku

KDY: čtvrtek 6. července v 17 hodin

KDE: areál Letního kina Orlová

VSTUPNÉ: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Představení pro děti, tento čtvrtek se v Orlové můžete těšit na Velkou sloní pohádku v podání Divadla Smíšek