Jak si užít nastávající víkend? Podívejte se. Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce z regionu.

Karlova Studánka v Jeseníkách. | Foto: se souhlasem Evy Raidové

BRUNTÁLSKO

Trhy v Karlově Studánce

KDY: sobota 23. září, 10 až 17 hodin

KDE: areál lázní, Karlova Studánka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Karlova Studánka patří k nejznámějším a nejkrásnějším obcím České republiky. Každý si hned vybaví zdejší čistý vzduch, lesy, vodopády, léčivé prameny, lázeňský klid a přírodu Jeseníků. K tomu všemu na všechny návštěvníky čekají v sobotu i prodejní stánky s regionálními produkty.

Otevření zahradního centra

KDY: sobota 23. září, 10 až 18 hodin

KDE: Gardenpolis, tř. Práce 18, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program pro malé i velké čeká na všechny návštěvníky nového zahradního centra Gardenopolis ve městě Bruntál. Slavnostní otevření prodejny doprovodí workshopy, soutěže a stánky s občerstvením.

Hradní hodování

KDY: sobota 23. a 24. září

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky kromě klasických prohlídek čeká zábava a program určená milovníkům dobrého jídla a pití. Chybět nebudou ani šermíři, tanečnice nebo sokolník. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený v 16. století. Většina hradeb a bastionů - včetně samostatné dělové bašty - byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.

TIPY Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Čokoládové Losiny

KDY: 22. září od 16 hod., 23. září od 10 do 17 hod.

KDE: pátek: Tančírna v Loučné nad Desnou, sobota: prostranství u pralinkárny ve Velkých Losinách

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festivalovým předkrmem osmého ročníku Čokoládových Losin budou Loučenské hody, které se uskuteční v pátek 22. září od 16 hodin u Tančírny v Loučné nad Desnou. Nabídnou zabijačkové speciality, koláče, burčák, koncert kapely VoHuBa a další překvapení.

Hlavní den Čokoládových Losin bude sobota 23. září. Od 10 do 17 hodin se na pódiu u velkolosinské pralinkárny budou střídat cukráři i další odborníci z oboru gastro. Hlavní roli v ingrediencích budou hrát letos brambory. I do soutěže o velkolosinskou buchtu se mohou hlásit zájemci, kteří do buchet budou přidávat brambory nebo bramborový škrob.

V sobotu si na takzvané čokoládové louce přijdou na své také vyznavači zdravého pohybu. Zástupci všech generací si mohou projet Velké Losiny na koloběžkách, vyzkoušet si nordic walking, lukostřelbu, houpání na houpacích prknech a další pohybové aktivity.

V sobotním programu nebudou chybět sladké dílničky i stanoviště Ruční papírny Velké Losiny a další kreativní činnosti. Bohatá bude také nabídka regionálních specialit a řemesel v rámci jarmarku, který je nedílnou součástí festivalu.

Festival medu Šumperk

KDY: sobota 23. září od 9 hodin

KDE: areál SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 23. září od 9 do 17 hodin proběhne v Šumperku Festival medu. Čeká vás bohatý program provoněný medem. Můžete se těšit na prodejní výstavu včelích produktů, medové menu, ochutnávku medů a medovin, medovou stezku pro děti, ukázku lidových řemesel, návštěvu včelnice, ukázku práce včelaře a občerstvení. Součástí doprovodného programu bude přednáška Aromaterapie - vůně přírody, výstava drobného zvířectva Českého svazu chovatelů či vystoupení mažoretek KK-Dance Šumperk.

OSTRAVA

Koncert Rádia Blaník v Ostravě

KDY: sobota 23. září od 15. hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 899 Kč, na místě 999 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hledáte akci, která udělá symbolickou tečku za letními festivaly v Ostravě? Pak zkuste Koncert Rádia Blaník. Pestrá plejáda hvězd udělá se sejde v sobotu v ostravských Dolních Vítkovicích, a to kapely Kabát, Buty, Wanastowi Vjecy a Aneta Langerová s Jankem Ledeckým.

Pravidelný bleší trh

KDY: sobota 23. září od 7 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pravidelná burza opět nabídne celostátní setkání hobby sběratelů všech různých oborů – starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, vláčky, autíčka, sklo, porcelán, kuriozity a jiné. Většinu vystavených věcí si bude možné i zakoupit.

OPAVSKO

Výstava a Burčákobraní

KDY: sobota 23. září

KDE: Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Zámecký klub nabídne svým návštěvníkům amatérskou výstavu Kouzlo babiččiny kuchyně a zámecké nádvoří ožije od 14 hodin Burčákobraním. Kromě popíjení oblíbeného podzimního moku zahrnuje jeho program lukostřelbu, mincovnu, zvířátka a hlavně oslíky, kteří povozí děti. Soubor Rabussa připomene staré písničky, představí se kejklíři, komedianti, žongléři, fechtýři a duelanti, ostrými předměty budou do sebe píchat šermíři a program uzavře ukázka Jak se hrálo na jarmarcích.

Bezručova Opava – Hra o trůn, beseda s koncertem a divadlo

KDY: neděle 24. září

KDE: Loutkové a Slezské divadlo, KUPE, Opava

ZA KOLIK: 90, 230 a 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Když musíš, tak musíš! Bratři v triku míří v Loutkovém divadle hravou formou přímo na mísu ožehavého tématu. Nejen žonglováním záchodovými prkýnky, papíry a štětkami přibližují nejmenším divákům místo, kam i císař pán chodí sám (od 10 a 16 hodin za 90 Kč). Programem pro dospělé bude od 16 hodin v KUPE one man show Moje cesta v podobě setkání s perským kytaristou a zpěvákem Shahabem Tolouiem na besedě a koncertu (230 korun). Ve Slezském divadle představí Divadlo Husa na provázku od 19 hodin inscenaci Vitka, týkající se slavné české skladatelky. Udržovala mnohaletý partnerský i tvůrčí vztah s Bohuslavem Martinů, dodnes patří k nejhranějším českým skladatelkám. Vstupné 400, 350, 300 a 200 korun.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatováclavské slavnosti v Hukvaldech

KDY: sobota 23. září, 11-16 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: základní vstupné 130 Kč, děti, senioři, ZTP 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program nabídne ukázky zbraní, katovo řemeslo, duel a další historické akce.

KARVINSKO

Národní den železnice 2023

KDY: sobota 23. září, od 8 hodin, od 20 hodin noční show

KDE: železniční depo ČD Bohumín

ZA KOLIK: 150 Kč základní vstupné na denní program, 300 Kč na noční show od 20 hodin, společné vstupné na obé 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Navštivte světy historie, změny a zábavy. Ze stanice Bohumín poté odjíždí všechny speciální nostalgické parní vlaky do okolí. Svou techniku tu nebude prezentovat pouze národní dopravce, ale i dceřiné společnosti a spolupracující dopravci – např. ČD Cargo, LokoTrain a další. Denní program zakončí exkluzivní světelná show plná nejen historických železničních skvostů.

NOVOJIČÍNSKO

Oderská mlýnice Lesy ČR

KDY: sobota 23. září, od 9 hodin

KDE: areál letního tábora Spálovský mlýn, Odry-Klokočůvek

ZA KOLIK: startovné na místě 990 Kč / diváci zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční závod v rámci cyklistického projektu Kolo pro život. Díky ojedinělé atmosféře a legendárnímu kopci Mlýnice, který je vyzdoben motivačními slogany jako na Tour de France, se sem závodníci rádi vrací. K dispozici je pět tras – od dětského okruhu dlouhého zhruba 800 metrů, po nejdelší 54 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 1455 metrů. Registrace a prezentace v místě závodu je už v pátek 22. září od 16 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 11.309 hodin – registarce na jednotlivé trasy končí 30 minut před oficiálním startem. Více na: https://www.kolopro.cz/zavody/oderska-mlynice-lesy-cr/propozice

Svatováclavský hudební festival – Eben

KDY: sobota 23. září v 15 hodin

KDE: Kostel svatého Bartoloměje, Kopřivnice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Pražský mužský vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis patří mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Okořeněn je i hudbou čistě zábavnou, ani ta však nezapře inspiraci v hudbě liturgické. Soubor vede jeden z bratří Ebenů, David, který je profesorem muzikologie právě na Univerzitě Karlově v Praze.

Burčákové slavnosti

KDY: neděle 24. září, od 10 do 17 hodin

KDE: náměstí Republiky, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 4. ročník Burčákových slavností zpestří cimbálová muzika, soutěže, program a skákací hrad pro děti či řízené degustace pro dospělé.