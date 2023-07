Před námi je opět horký letní víkend a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů. Už zítra startuje Vrbenský vrch, v sobotu dojde na metalové bardy a Schovanky v zahradě. Bohatý program nabídne tradičně i hrad Sovinec. Podívejte se.

BRUNTÁLSKO

Vrbenský vrch 2023

KDY: pátek 14. až neděle 16. července

KDE: Jeseníky, Vrbno pod Pradědem a okolí (Andělská Hora, Karlovice)

PROČ PŘIJÍT: Letošní jubilejní Vrbenský vrch, který pořádá Automotoklub Vrbno v AČR, očekává vysokou účast jezdců. Kulturní program nabídne vystoupení kapel Lucie revival a Legendy se vrací. Tradiční motoristické závody se pojedou na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem, rozcestím nad Karlovicemi a Andělskou Horou od pátku 14. do neděle 16. července 2023.

V Jeseníkách zaburácí motory. Vrbenský vrch omezí dopravu

„Desátý ročník Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu, který je spojený s Mistrovstvím České republiky, Maverickem Hill Climb Czech a Českou trofejí, chystáme z hlediska organizačního a technického zabezpečení, ale nezapomínáme také ani na další doprovodný program – kulturní a společenskou část, a to ve spolupráci s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem ve Vrbně pod Pradědem,“ přiblížil hlavní pořadatel Martin Pleva z vrbenského Automotoklubu ČR. Reprezentovat vrbenský region a na závodní trať mají v plánu vyjet Martin Pleva se svým vozem Škoda 100–1400 a Michal Kašák s Opel Astra.

Metalový North- eastern open air v Chomýži

KDY: v sobotu 15. července od 14 hodin

KDE: v areálu TJ Sokol Chomýž

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nové sportovní prostředí 11. ročníku krnovského festivalu North- eastern open air vtiskne novou tvář a jiné zázemí. Se změnou areálu přichází také nový festivalový „kuchař“, takže piva a klobás bude pro všechny dost. „Jsem skutečně rád, že jedenáctý rok se ponese v duchu účasti dvou zahraničních hostů a také toho nejlepšího, co naše metalové scéna nabízí," uvedl hlavní organizátor Radan Kostovský a prozradil, na koho se návštěvníci mohou těšit. Úvod bude patřit hardcore metalu z Valašského Meziříčí a kapele Black Adder. Dále pak vystoupí Tribes of Misery z Olomouce, kteří se posunuli do škatulky progressive death metal a oproti dobám minulým představí nového zpěváka i těžkotonážní materiál. Technický metal z Mohelnice přijedou představit borci z Archeonic. Z Velkého Meziříčí pak dorazí Bad Victim hrající death-soul a z dalekých Košic chalani z Breaking the Tarot. Zárukou kvality je kytarista René Blahušiak, kterého si starší mohou pamatovat z deathmetalové legendy Dementor. Další zahraniční hosté Don Gatto pochází z maďarského Szekszardu a hrají hard core světové extra třídy. Hráli na pódiích s kapelami jako například Napalm Death. Jako předposlední vystoupí bzenečtí thrash metalisté Shaark, kteří už brázdí pódia od roku 1991. Závěr programu pak bude patřit domácí kapele tartarO:s.

Na příkaz císaře

KDY: sobota 15. až neděle 16. července

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky kromě klasických prohlídek opět čeká bohatý pragram v podobě jedinečných ukázek soubojů těžkooděnců v plných zbrojích - na sekery palcáty i meče. Skupina historického šermu Grál přiveze několika cenami ověnčený legendární rytířský Turnajíček, moravská šermířská legenda, těžkooděnci v plných zbrojích Markus M představí rytířský turnaj a šermířskou povídku Lásku vítězi. Kejklířská a divadelní společnost Komedianti na káře předvedou profesionální žonglérskou show a velkou rodinnou pohádku Rytířské vyprávění o princi Bajajovi. Chybět nebudou ani tradiční sokolnické ukázky výcviku a příletů dravých ptáků, Skřítkova řemeslná dílna a práce na hrnčířském kruhu, kovářské řemeslo pak představí mistr Jakub.

Folk v zahradě budou servírovat Schovanky

KDY: sobota 15. července od 17 hodin

KDE: zahrada Flemmichovy vily, Krnov

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dívčí country kapela, založená původně již roku 1971 vystoupí o víkendu v Krnově, konkrétně v zahradě Flemmichovy vily. Do dnešní doby skupinou prošly více než tři desítky hudebnic. Dámy se od původního bluegrassu postupně odklonily k modernějším formám country, zejména v souvislosti s příchodem Věry Martinové v roce 1982. Ta se ale po čtyřech letech rozhodla pro sólovou dráhu (a nutno dodat úspěšnou). Schovanky hrají často i v zahraničí. V roce 1978 si s nimi zazpíval dokonce Johnny Cash při svém turné po Československu.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Den s horskou službou v Loučné nabídne spoustu zábavy

KDY: sobota 15. července, od 10 hodin

KDE: zámecký park v Loučné nad Desnou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní akce plná záchranářských ukázek, vzdělávání, ale i zábavy a sportu se odehraje v zámeckém parku v Loučné nad Desnou. Je určený pro všechny věkové kategorie. Na své si přijdou samozřejmě i rodiny s dětmi. „Děti se budou moci povozit na dvou lanovkách, vyzkoušet si obratnost na lanovém žebříku a pohyblivé kládě nebo zkusit slack – line. Pro všechny je k dispozici prohlídka vybavení horské služby, představení práce našich kynologů, komentované ukázky technického zásahu a ošetřování zraněného,“ říká horský záchranář z Jeseníků a hlavní organizátor Roman Fišnar. Pro děti je připraven velmi zajímavý soutěžní program s plněním úkolů na stanovištích a následně možností získat chutné, hodnotné a užitečné ceny. Mimo horské služby z České republiky se zúčastní také horští záchranáři ze Slovenska, Polska a Itálie. Zájemci mohou navštívit také expozici o historii horské služby. Veškeré informace najdete na www.denshorskousluzbou.cz.

Kniha v lázni navštíví Velké Losiny, Bludov, Sobotín i Šumperk

KDY: pátek 14. a sobota 15. července, v 16 a 18 hodin

KDE: lázně Velké Losiny a Bludov, Městská knihovna Šumperk, Resort Sobotín

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V dnešní době plné digitálních a virtuálních zážitků mají ty skutečné zážitky velkou hodnotu. Patří k nim třeba poslech literatury „naživo”, přímo z úst spisovatele aneb literární čtení. A tak tři lázeňská městečka - Velké Losiny, Sobotín, Bludov a Městská knihovna T. G .Masaryka v Šumperku spojily své síly a společně se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která ve Velkých Losinách žije, vymysleli festival literárních čtení Kniha v lázni. V pátek a v sobotu na něj můžete vyrazit do lázeňské budovy Eliška ve Velkých Losinách, do Resortu Sobotín, Městské knihovny v Šumperku nebo do lázeňské kavárny v Bludově. Kompletní program festivalu najdete ZDE.

OPAVSKO

Kravařský zámek ožije

KDY: pátek 14. a sobota 15.července

KDE: zámek Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Zámecké dopoledne bude v pátek od 9 hodin patřit hlavně dětem od šesti let. Program jim do pravého poledne nabídne speciální kostýmované prohlídky zaměřené na starověká povolání budou probíhat vždy v 9, 10. a 11 hodin. Děti se projdou zámeckou expozicí a cestou budou plnit různé úkoly. Těžko odolají i možnosti nechat se vyfotografovat v připravených kostýmech prince nebo princezny. V sobotu bude zámku vládnout swing, který prý umí zahnat chmury. Retro Elegant Silesia o tom všechny pochybovače přesvědčí. Zejména, když se k němu připojí i cyklisté na Mistrovství republiky na historických závodních kolech. Jejich hromadný start začíná v 7.30 hodin a pošle je na trasy v délce 45, 85 a 140 kilometrů. K vidění budou od 9 hodin též vysoká kola, odrážedla, bezpečníky a další cyklistické klenoty včetně jezdců v dobových kostýmech. Od 11 do 15 hodin bude na programu komentovaná vyjížďka s bohatým programem, vstupy do památek, piknik a další překvapení. Swing se upozadit nenechá a kromě tanečních workshopů nabídne zájemcům od 17 do 22 hodin Swingovou tančírnu pod širým nebem s přispěním Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.

Písničkáři a jejich písně

KDY: pátek 14. a sobota 15. července

KDE: Kupe, Opava

PROČ PŘIJÍT: Posluchači přivítají v pátek od 19 hodin v Kupe mezi sebou Patrika Šímu, který jim nabídne své písně, ve kterých se prolínají harmonické postupy blues, rocku, folku a country. Všechny gradují inovativními melodickými pointami. Patrik Šíma je mnohostranně zaměřený umělec. Vytváří koláže, instalace, maluje, píše poezii i prózu a skládá písně. Jeho hudební tvorba je charakteristická hluboce intimními texty a osobními reflexemi. Vstupné je 150 korun. Sobota bude na terase Obecního domu patřit od 20 hodin Petrovi Cieplému a jeho kapele. Opavský zpěvák P.E.T.R. nabídne posluchačům své autorské písně s doprovodem kapely, složené z kytaristy Tomáše Piky, basisty Lukáše Trlicy, bubeníka Adama Fialy, trumpetisty Kryštofa Kamrádka, pianisty Dominika Stříbného a zpěvačky Barbory Larischové. Vstupné na místě je 200 korun.

NOVOJIČÍNSKO

Kopřivnický drtič

KDY: sobota 15. července, od 7.30 hodin

KDE: Letní stadion Emila Zátopka, Kopřivnice

ZA KOLIK: startovné 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se již o 26. ročník poloorientačního nezávodního maratonu horských kol. Maraton je svou délkou a náročností. Jinak je to vlastně celodenní „pohodová" vyjížďka ve volné přírodě, nejede se na umístění, hledají se horské hospůdky a tajné kontroly. Účastníci jsou odkázáni jen na mapu, turistické značení a na sebe, popřípadě na své kamarády. Drtič začne hromadným startem z letního stadiónu Emila Zátopka v Kopřivnici, na start se vejde i 800 lidí. Letošní nejdelší trasa bude nejspíš stejná, jako minulý rok. Povede z Kopřivnice přes Janíkovo sedlo, Ondřejník, Pustevny, Martiňák, kolem Kladnaté, před Bumbálkou k chatě Třeštík, kolem Vysoké (z důvodů ochrany přírody), dále pěknou hřebenovkou na Soláň, Tanečnice, Hažovické Díly, Rožnov, stoupání přes Myší horu kolem Malého Javorníku na Velký Javorník, Frenštát a na závěr z Vlčovic přes Janíkovo sedlo do Kopřivnice. Trasa bude mít kolem 115 kilometrů a asi 3000 metrů převýšení. Kontroly jsou na Drtiči dvoje - razítkové a tajné. Start je v 7.30 hodin.

Výstup na Pustevny a Radhošť

KDY: neděle 16. července, 13 hodin

KDE: Beskydy

PROČ PŘIJÍT: Výlet a pouť ukrajinských rodin z celé severní Moravy na Pustevny a Radhošť v Beskydech. Sraz v 9.30 v Ostravě-Staré Bělé, odjezd autobusy kolem 9.50 hodin. Příjezd na Pustevny nahoru kolem 11.30, pak se půjde pěšky na Radhošť, kde proběhne před kapli venku od 13 hodin mše pro Ukrajince i Čechy. Po mši se půjde zpět na Pustevny. Po návratu bude ve Staré Bělé na faře od 17 hodin výdej potravinové pomoci.

Skalní sklepy – rockový večer vol. 1

KDY: sobota 15. července, od 20 hodin

KDE: areál Skalní sklepy, Odry

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nefalšovaná rocková zábava. Na rockovém večeru vol. 1 se představí kapely Easy company a Menu 65, které doplní rockotéka DJ SPIDI.

OSTRAVA

Shakespearovské slavnosti v Ostravě startují, nabídnou šest titulů

KDY: neděle 16. července až neděle 13. srpna

KDE: Slezskoostravský hrad, Slezská Ostrava

ZA KOLIK: 390 až 1290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Již 16. ročník oblíbeného divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti letos v Ostravě divákům nabídne šest titulů, včetně jedné nové a jedné obnovené premiéry, dohromady 20 představení. Sezónu v červenci zahájí premiéra komedie Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty. Dváci se mohou těšit na Lucii Štěpánkovou, Václava Matějovského, Romana Zacha, Markétu Děrgelovou, Jaromíra Noska, Pavlu Tomicovou, Tomáše Jeřábka, Jakuba Žáčka a další. A to není jediná letošní novinka.

Svou ostravskou obnovenou premiéru bude mít slovenská komedie Dvaja páni z Verony, se kterou se v minulosti ostravští diváci setkali. Nyní přichází její obnovená premiéra doplněná o akrobatické výstupy a humorné stand-upy. Mezi slovenskými hereckými osobnostmi se objeví i známí čeští herci jako například Tomáš Matonoha či Cyril Drozda. V režijním zpracování Petra Mankoveckého se dále představí Zuzana Norisová, Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, Tomáš Grega a další. Repríz se dočká také humorná komedie Sen noci svatojánské, Macbeth, magická Bouře a oblíbený titul Zkrocení zlé ženy.

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2023 se letos konají od neděle 16. července do neděle 13. srpna tradičně na Slezskoostravském hradě.

KARVINSKO

Hillfort aneb skotsko‑irský den

KDY: sobota 15. července, 9.30 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz

ZA KOLIK: 120 Kč, rodinné vstupné 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hradiště ožije rytmy irské a skotské hudby, chybět nebudou dudy, ostrovní tradiční tance, tábořiště Keltů, vyrábění tartanové látky, ragby, polní tábor RAF a letoun spitfire či práce s jantarem a kostí. program pro dospělé a hlavně děti (živá zvířátka, perníčky, šperky z pryskyřice).

Prakiáda v Těrlicku

KDY: sobota 15. července, 10 hodin

KDE: Hospůdka u dvou písařů Těrlicko

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Nestandardní recesní soutěž ve střelbě z praku pro širokou veřejnost.

Mimoproudy na Lodičkách

KDY: sobota 15. července, od 20 hodin

KDE: park Boženy Němcové, areál Lodiček, Karviná

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Iniciativa Dokořán představí v půlce července Mimoproudy, které se povezou na proudech moderního rocku okořeněného metalem. Vystoupí The Truth Is Out There (TTIOT), kteří si díky energickým koncertům získali širokou fanouškovskou základnu i renomé i mezi hudebními kritiky či The.Switch, kteří po dvaceti letech od svého založení jsou již považováni za legendu české klubové scény.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Živá hudba v Rybízáku

KDY: pátek 14. července, od 18 hodin

KDE: klub Rybízák, Místek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Páteční živá hudba v Rybízáku, vystoupí kapela TriCo, s večerem plným evergreenů stylu Louise Armstronga, dixielandů a českých písní až z 50. let 20. století

Obléhání nedobytné pevnosti

KDY: sobota 15. července, od 9 hodin, neděle 16. července, do 17.30 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník legendární bitvy o hrad Hukvaldy. Temné období Třicetileté války z pohledu obránců, ale i prostého lidu. Ubrání hradní posádka bránu před nájezdnými žoldnéři? Víkend plný šermu, historických zbraní, bitev a soubojů.