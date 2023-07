Jak si užít nastávající víkend? Podívejte se na naši pravidelnou várku tipů z regionu.

Letošní hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 20. července 2023. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

BRUNTÁLSKO

Lesní slavnost Lapků z Drakova

KDY: sobota 22. a neděle 23. července

KDE: Jeseníky

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená akce v Jesenickém regionu Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích se koná na trase mezi Vrbnem pod Pradědem, Drakovem a Rejvízem a nabídne bohatý program zejména pro rodiny s dětmi. V zaniklé osadě Drakov v lesích Biskupství Ostravsko – Opavského nedaleko Vrbna pod Pradědem budou připraveny zajímavé lesní atrakce a vystoupení známých rytířských spolků.

Hradní bestie na Sovinci

KDY: sobota 29. až neděle 30. dubna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program po celý víkend plný divadelních a šermířských scének. A k tomu se areálem hradu prohání bestie rozličných podob. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený za vlády Pňovštích a Boskovických v 16. století. Většina hradeb a bastionů včetně samostatné dělové bašty byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.

OPAVSKO

Slamáky šlechtických rodů

KDY: víkend 22. a 23. července

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Součástí hlavního prohlídkového okruhu bude do 31. října od 9 do 17 hodin výstava pod názvem Svůj slaměný klobouk odhazuji v dáli… Tvoří ji klobouky, vyrobené z přírodních materiálů a expozice představuje unikátní kolekci šlechtických rodů Lichnovský, Metternich, Waldstein, Kinský nebo Hartig. Instalovány jsou rovněž klobouky z Číny, Vietnamu, Japonska, Spojených států amerických i modelové řady z dnešní České republiky. Výstava je instalovaná ve spolupráci s Muzeem Novojičínska.

V obci bude veselo

KDY: sobota 22. července od 15 hodin

KDE: náměstíčko u kulturního domu, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Prostor ovládne Obecné veselice, během které vystoupí pop folkoví písničkáři Kaczi a René Matlášek i kapela Silver Bliss. Děti se vydovádějí na skákacím hradu a všichni účastníci se budou těšit na tombolu.

Protančený víkendový krmáš

KDY: sobota 22. a neděle 23. července

KDE: hřiště u ZŠ, Slavkov

PROČ PŘIJÍT: Sobotní program Slavkovského krmáše účastníci od 20 hodin protancují. Do tanečního reje je za dobrovolné vstupné pozve skupina Motýl band. Program pokračuje v neděli od 16 hodin posezením návštěvníků s doprovodem živé hudby.

TIPY Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Lenka Dusilová – Sólo v Tančírně

KDY: neděle 23. července od 15 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníka

ZA KOLIK: 333 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Mimořádný úkaz české hudební scény Lenka Dusilová, devítinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, vystoupí v Tančírně v Račím údolí. Na sólových koncertech vtahuje posluchače do svých niternějších hudebních krajin. Obklopena loopery, kytarami a všemožnými krabičkami vytváří unikátní atmosféru, ve které vyniká její neuvěřitelný hlas a všestranný hudební talent.



Šternberský kopec

KDY: sobota 22. 7. od 12 hod (otevření areálu)

KDE: plocha u sportovní haly Ecce Homo, Šternberk

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Populární hudební festival na ploše pod šternberským hradem. Na podiu to rozjedou mimo jiné kapely Jelen, Portless, Queenie, noc pak bude vrcholit vystoupením Anny K. a nářezem metalové legendy Arakain.

OSTRAVA

Colours of Ostrava

KDY: od středy 19. do soboty 22. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: jednodenní 2 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od středy se v areálu Dolní oblasti Vítkovice koná patrně nejoblíbenější akce svého druhu v České republice vůbec. Zlatě Holušové a jejímu organizačnímu týmu se podařilo získat další skvělá jména. V minulosti se v Ostravě ukázali například Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP nebo Björk a letošní ročník má na to všechny předchozí opět trumfnout. S rozpočtem 200 milionů korun to ani jinak nejde. Pozvání do Ostravy z amerického Colorada přijala jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti OneRepublic nebo třeba také britská zpěvačka Ellie Goulding a spousta dalších hvězd. Velká lákadla opět slibuje také diskuzní fórum Meltingpot. Hlavním mediálním partnerem Colours se po letech stal opět Deník.

NOVOJIČÍNSKO

Fest Cup 2023

KDY: sobota 22. července, od 9 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Tísek

ZA KOLIK: zdarma/startovné na pochod 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce pro všechny příznivce sportu, dobrého jídla a skvělé zábavy. Od 13 hodin budou k mání rybí speciality, o dvě hodiny později začne ochutnávka a hodnocení kotlíkových gulášů a od 19 hodin si všichni mohou užít pravou mexickou noc s tortillami, míchanými nápoji a tequilou. V 13 hodin odstartuje na hasičském hřišti asi šestikilometrový pochod vinnou stezkou, o hodinu později odstartuje na fotbalovém hřišti sedmikilometrový běh pro zdraví. V 9 hodin začne nohejbalový turnaj, v 16 hodin si zahrají fotbal přípravky FK Tísek a v 17 hodin začne zápas Tísku proti Bílovci. Pro děti jsou přichystané lanovka pro nejmenší, skákací hrady, pro starší závod zručnosti a dovednosti Fest Cup Race, pro všechny ukázky zemědělské techniky. Akci doprovodí hudebně kapely Poslední šance a TeTečko.

Noc s hvězdáři na Trúbě

KDY: sobota 22. července, od 21 hodin

KDE: věž Trúba, Štramberk

ZA KOLIK: 60/poloviční 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pozorování vesmírných těles společně s astronomy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Pozorování se bude konat jen za příznivých meteorologických podmínek, náhradní termín je v neděli 23. července od 21 hodin. Aktuální informace budou na facebooku a webových stránkách města Štramberk.

KARVINSKO

Stonavská pouť

KDY: 21. - 23. července

KDE: Stonava, areál PZKO a okolí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční oblíbená pouť láká do centra Stonavy nejen místní a rodáky, ale lidí z celého okresu. Akce nabízí kolotočové atrakce pro děti a dospělé i další program.

EWA FEST

Kdy: 21. července, 14 – 23 hodin

KDE: Hlavní sál KaSS Střelnice v Českém Těšíně

ZA KOLIK: 450 korun

PROČ PŘIJÍT: hudební festival a setkání fanoušků Ewy Farne. V 15 hodin talk show, od 17 hodin autogramiáda a focení, 21 hodin koncert. Před 23. hodinou začíná afterparty. Vstupenky dostupné online zde nebo v pokladně KaSS Střelnice.

Drops country music

KDY: neděle 23. července, 16 hodin

KDE: Havířov, park za KD Radost

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: U zrodu kapely Drops v roce 1983 stál nynější kapelník a houslista Miroslav Urbaník spolu s banjistou Štefanem Lukáčem zvaným Lucky. V té době se kapela zaměřila na bluegrass a hrála skladby známých amerických muzikantů jako Bill Monroe, Tony Trischka atd. Drops má za sebou řadu úspěšných vystoupení, ať už na domácí nebo zahraniční scéně.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Utok Uhrů na Velkou šanci

KDY: sobota 22. července, 10-21 hodin

KDE: Mosty u Jablunkova, Návštěvnické centrum opevnění šance

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Akce začne v 10 hodin výstřelem z děla. Pak budou následovat ukázky výcviku vojska, napadení císařské hlídky, vyplácení žoldu, útok Uhrů na Velkou šanci. Hrát bude historická kapela Ragojka, bude zde gastrozóna, historický kolotoč a žebřík a další interaktivní program.

Dark Session - metalový festival

KDY: sobota 22. července, od 17 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Národní dům, zahrada

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník Dark Session „pod širým nebem“ opět v prostorách zahrady Národního Domu ve Frýdku-Místku letos přivítá špičku na poli slovenského undegroundu, a sice black-deathové Depresy. Mezi stálice české extrémně metalové scény dozajista patří From Beyond se svým těžkotonážním, brutálním pojetím doomového žánru. Thrash-deathovou brusku přivezou, rovněž léty prověřeni, Scabbard. Soupisku kapel doplňují akci spolupořádající, death-blackoví Darkwind, v současné době dokončující materiál nového alba, a syrový black metal zazní skrze talentované kluky ze slovenska - Sorgoth. Nekompromisní řezničinu předvedou death metaloví Bestial Therapy, na melodičtější deathové vlně se nese tvorba bandy Anselm.

Slezský dřevorubec

KDY: neděle 23. července, od 10 hodin

KDE: Třinec, Vendryňský park

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kácení na přesnost, výměna řetězu na čas, vyřezávání soch a další disciplíny předvedou mistři řezbáři v mezinárodní soutěži. Připraven je i bohatý doprovodný program, projížďky na koních a další.